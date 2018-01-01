Русалочка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:15

Причина: Изменен раздел

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:15 by

Всем, кто хоть раз побывал в детском лагере, доводилось не раз слышать зловещие истории о пропавших детях, призраках вожатых и проклятых домиках... Открою вам секрет - большинство историй придумывают сами вожатые, чтобы дети не шатались по ночам где попало, бледнели при мысли о том, чтобы покинуть корпус в тёмное время суток. Однако, детское воображение - страшная сила, а со временем эти безобидные страшилки обрастают кучей удивительных подробностей, от которых волосы встают дыбом даже у самых циничных и опытных студентов-практикантов. Но далеко не все истории выдуманы на пустом месте и не имеют под собой реальной и леденящей кровь основы.Летом 2009-го года мне довелось работать, а точнее - проходить практику в одном из ДОЛов (детский оздоровительный лагерь) Анапского района. Возрастная группа нам с другом досталась самая проблематичная - 12-14 лет. Это подростки, которые уже не боятся ни вожатых, ни родителей, считают себя взрослыми, воспринимая любой разумный запрет, как страшное ущемление всех своих прав и свобод.Встречая в середине лета вторую смену отдыхающих, я сразу обратила внимание на одну девочку, она даже на первый взгляд выбивалась из общего потока детей: красивая и тихая, она всегда стояла в стороне, будто задумавшись о чем-то очень важном. При себе у девочки было письмо, написанное, видимо, кем-то из родителей, в котором говорилось, что она может ходить во сне.Сначала я подумала, что Лена (так её звали) станет очередной белой вороной, однако, к моему невероятному удивлению, девочка оказывала на других детей довольно странное действие - они слушались её и боялись!Однажды мне довелось наблюдать интересную сцену: мальчишки, трое самых задиристых хулиганов отряда, поймали жирного ленивого кота Сеню, который жил в столовой, и, достав пару пузырьков зелёнки, намеревались исправить скучный белый окрас животинки на нечто более яркое.Уже собравшись пресечь злодейство, я заметила Лену, которая решительным шагом направлялась в их сторону. Я решила понаблюдать. Честно говоря, я даже не удивилась, когда хрупкая девчушка тихо сказала всего несколько слов, которых я не расслышала, отчего вся "банда", включая так и не позеленевшего кота, бросилась врассыпную. С того момента я стала внимательно следить за Леной.Только у моря она становилась весёлой и беззаботной, хотя и тут не обходилось без странностей - девочка купалась, отдалившись от других детей, весело смеялась и переговариваясь с кем-то невидимым, а иногда садилась на мелководье и подолгу шептала что-то воде, часто затихая, будто слушая ответы.В середине заезда родители Егора, мальчика, который приехал из одного с Леной посёлка, решили внезапно забрать сына - умер кто-то из родственников, и я, воспользовавшись моментом, расспросила их о семье моей подопечной. Оказалось, родители Лены пропали на рыбалке около двух лет назад. Лодку, палатку и прочий инвентарь нашли неразобранными в машине, а тела обнаружили в прибрежных камышах месяц спустя, и с тех пор Лена жила с бабушкой.Теперь мне стало более-менее понятно поведение девочки у моря, но жути это только прибавило.Через пару дней я вспомнила о письме, которое, как теперь выяснилось, мне предала бабушка Лены, и решила расспросить её соседок по комнате на предмет ночных странностей. Однако реакция девочек меня просто ошеломила - они напрочь отказывались об этом говорить, отпирались, уверяли меня, что всё хорошо и при этом выглядели очень напуганными. Всё это крайне меня заинтересовало. Что могло так напугать троих девчонок, которые вели себя, как полные оторвы и, казалось, не боялись и чёрта? В первые же дни пребывания в лагере их поймали ночью возле медпункта, где они пытались вызвать "призрак Катьки-врачихи", которая якобы покончила с собой от несчастной любви прямо на рабочем месте (кто эту фигню придумал - неизвестно).Той же ночью, разогнав отряд по комнатам и убедившись, что все спят, я решила проследить за Леной - периодически я подходила к их комнате и, слегка приоткрыв дверь, осматривала ярко освещённое луной помещение.Часов до трёх всё было спокойно, и я уже решила сходить последний раз и бросить глупую затею. В очередной раз бесшумно приоткрыв дверь, я сразу поняла, что что-то не так. Луна уже пошла к закату, и в комнате было заметно темнее, все постели были пусты, а посреди комнаты лицом к окну стояла Лена и с кем-то шепотом разговаривала. Других девчонок нигде не было видно, однако я отчётливо слышала два голоса, только вот слов было не разобрать... И ещё одна деталь: по стенам шли блики, как если бы в комнате был бассейн. Чем дольше я всматривалась в полумрак комнаты, тем четче проявлялся в углу непонятный силуэт, эта тень стояла там, возле окна! По росту существо намного превосходило и Лену, и меня саму, но в его голосе слышались примирительные ноты, Лена же говорила требовательно и при этом активно жестикулировала...Мои нервы не выдержали... Я рывком ворвалась в комнату, включила свет и бросилась к стоящей спиной ко мне девочке, её глаза были закрыты, а по щекам текли слёзы...Уложив Лену в постель, я отыскала остальных в шкафу и устроила им допрос с пристрастием, пытаясь попутно унять нервную дрожь, которая била меня при одном лишь взгляде в тот угол, где ещё недавно стояло нечто. Девочки называли существо русалкой и уверяли меня, что оно приходит каждую ночь, всегда в разное время, но незадолго до его появления Лена, не просыпаясь, встаёт и подходит к окну, а девочки тогда прячутся в шкафу. По их словам, они ещё пробовали прятаться под кровати, но, во-первых, по одиночке страшнее, а во-вторых, после прихода "русалки" на полу всегда мокро. И действительно, в ту ночь я заметила в комнате девочек небольшие лужицы морской воды...Потом Лена и "русалка" разговаривают около получаса, и существо уходит, при этом девочка требует, чтобы оно забрало её с собой, буквально умоляет и говорит, что соскучилась, а наутро ничего не помнит...Заезд уже подходил к концу, и последние несколько дней Лена ночевала у меня в вожатской, ночные визиты больше не повторялись...Спустя пару лет я помогала подруге писать курсач, в котором косвенно затрагивалась тема подросткового суицида, синдром Вертера и всё такое...Знаете, я ничуть не удивилась, обнаружив на сайте одной провинциальной газеты заметку о девушке, утопившейся в собственной ванной, в которой я узнала свою Лену.Уговорила, наверное...

Ключевые слова: Русалка вода сон суицид лагерь

Другие, подобные истории: