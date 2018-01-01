Человек-крот?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Stasogyg Просмотров: 56 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:10 by

- И какого хрена мы тут делаем? Нет здесь ничего! Пошли обратно!Тимур утирал рукавом чумазое лицо. Его товарищ продолжал идти вперёд, освещая дорогу фонариком. Он проигнорировал слова, полные пустого нытья.- Подожди меня! Не уходи! - диггер подхватил с пола рюкзак и помчался следом.Они уже третий час шли по какому-то подземелью. Вход обнаружили коммунальщики, занимавшиеся прорывом канализации на одной из тихих улочек где-то на окраине Новосибирска. Вскрывшиеся в ходе обрушения бетонных стен ходы сразу же привлекли к себе внимание различных диггеров. И просто идиотов, ищущих острых ощущений.Тимур и Виктор были третьими, кто отправился в тоннели. Первая и вторая группы, численностью по три-четыре человека, пропали без вести с временным интервалом в несколько недель. Витя думает, что в конце ходов есть портал, ведущий в параллельные миры. А Тимур решил, что людей попросту завалило где-то глубоко землёй и что пора возвращаться назад.В подземелье пахло сыростью. Воздух был затхлый, тяжёлый. Сразу стало ясно, конец этого тоннеля не выходит наружу.- Да закрой ты уже свой рот! - наорал Виктор на что-то недовольно бормотавшего кореша. - Дёрнул меня чёрт взять тебя с собой!Тот покорно замолчал. Только лишь тёмные глаза на фоне необычайно бледного лица блестели в свете фонаря. И был в них страх. Страх перед неизвестностью.Через некоторое время они вышли к перекрёстку. Куда же дальше? Подсказку им дали кровавые полосы, ведущие влево. Фонарик в руках Тимура затрясся.Витёк решительно направился в левый туннель. Превозмогая страх, напарник отправился за ним.Тело нашли сразу. Оно было жутко изгрызено и слегка прикопано прямо посреди хода. Витя услышал за спиной какие-то странные звуки. Обернувшись, увидел лишь скрюченного и блюющего Тимура. Покачав головой, парень решил осмотреть труп. Ухватил за ногу и оттащил подальше. Воняло ужасно. Бедная девчушка... В ранах, запачканных землёй, уже копошились опарыши и прочая дрянь. Мясо и кожа, вперемешку с обрывками одежды, выпирала по всему телу. Укусы были везде. Может, это сделали крысы? Но зачем же тогда они закопали тело? Виктор осторожно ногой повернул голову убитой. Изумлённо вытаращил глаза, а затем осмотрел голову с другой стороны. Она была убита всего одним ударом. Что-то плоское вошло в череп с одного бока и вышло через другой. Плоское и острое... Меч? Да ну... Неужто какие-нибудь древнерусские воины ожили и пошли на защиту своего склепа? Бред какой-то.Посветив вперёд, Витя нашёл россыпь гильз, тускло отражавших искусственный свет.- Пойдём, харэ там валяться, - позвал диггер братана. - Ты, главное, не смотри на неё, просто иди мимо.- Хор-рошо...Дальше гильзы стали попадаться под ноги всё больше и больше. Искатели вышли в большой зал. Там они и увидели остатки первых двух групп. Изорванные, с отсутствующими конечностями, тела валялись повсюду. Тимур заорал и побежал обратно.- Стой!Куда там! Пацан уже не слышал ничего. До Виктора долетали только обрывки матюков вперемешку с молитвами.- Да пошёл ты! Придурок...В одного дальше идти было стрёмно. Виктор осмотрел разбросанные по всей пещере трупы. Из обнаруженных документов стало ясно, что это никакие не дебилы-туристы. Убитые оказались сотрудниками спецотдела ФСБ. Дело принимало серьёзный оборот.Земля задрожала под ногами. Бежать смысла нет. Что бы там ни приближалось, оно его быстро догонит. Парень бросился к какой-то свежевырытой яме. Лёг в неё и кое-как, с трудом, накрылся лежавшим рядом с ямой телом. Дрожь дошла до середины зала и стихла. Повисла зловещая и поганая тишина. Откуда-то снизу на Виктора дунул лёгкий ветерок. Осторожно подсветив фонариком, парень догадался, куда залез. Но было уже поздно. Острые длинные зубы пронзили его спину, выйдя из живота. Мощные челюсти сомкнулись, причиняя невыносимую боль. Диггер орал, дёргался из стороны в сторону, разбрызгивая кровь. Тварь без суеты выбралась из своей норы. Бледный, как полотно, Виктор уже не мог кричать. Он лишь судорожно открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Существо подбросило его вверх и одним укусом пронзило голову. После чего небрежно отбросило в сторону бездыханное тело. Оно понюхало землю, кривой и неуклюжей походкой направилось в ту сторону, куда убежал Тимур.Второй диггер долго бегал по совершенно одинаковым земляным ходам. Паника усиливалась всё больше и больше. Наконец он вновь вернулся в тот зал, где кинул Виктора. Его корефан лежал в углу справа. Кровь, текущая из огромной раны во лбу, залила всё лицо. Сзади послышался какой-то шорох. Парень приготовился к худшему.- Эй, ты кто такой?В спину ударил мощный луч света.- Медленно повернись и иди на свет, - скомандовал чей-то голос.Подняв руки, Тимур развернулся и пошёл на свет. Бедолагу в упор прошила очередь из автомата. Они никогда не оставляют свидетелей. Никогда.- Периметр зачищен, теперь нужно уничтожить трупы. Давай си четыре, Глаз!Боец по прозвищу Глаз полез в рюкзак за взрывчаткой. Вдруг его что-то схватило за голову и уволокло в темноту. То же случилось и с другим федералом. В живых осталось только двое. Теперь уже тварь начала действовать в открытую. Пещера наполнилась гулкими хлопками выстрелов и истошными криками страха.На следующий день вход в спешке замуровали, закрыв арматурой и залив бетоном. Все работы велись под бдительным наблюдением военных, что дало местным жителям пищу для сплетен и рассуждений.Казалось, можно уже и забыть обо всём этом. Но через месяц в одной из веток метрополитена произошёл обвал, открывший странные земляные ходы. Строителям выдают огнестрельное оружие...

Ключевые слова: Подземелья чудовище спецслужбы диггеры трупы ходы авторская история

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