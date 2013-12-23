Как мы в лесу заплутали...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:19

Причина: Изменен раздел. Стилистика автора сохранена

NikaSoboleva Просмотров: 84 Комментарии: 3 +7 Вчера, 17:19 by

Произошла эта история давно, но помню, будто вчера было. Поехали мы с подругой и нашими родителями отдыхать на турбазу, что на Куршской косе.Домики там деревянные были, без излишних удобств, вокруг лес, а недалеко море.Вечером, часов в пять, родители отдыхать пошли, а нам скучно стало, решили мы с подругой Наськой (как я её называла) в лес пойти, округу посмотреть. Взяла я с собой ножик маленький, вдруг грибы найдём. Погода тёплая стояла, конец августа был. Вышли мы за пределы нашей турбазы и пошли прямо по тропинке. Через какое-то время увидели домик заброшенный, неподалёку ещё один. Не раздумывая сошли мы с тропинки и по зарослям стали к этим домикам пробираться.Ничего особенного в них не было. Заброшенные деревянные, с дырявой крышей и облезшей краской, - они выглядели более чем печально. Но наше детское любопытство и чувство приключений только разыгралось, и мы направились глубже в лес. Поняв, что мы достаточно далеко ушли, и, петляя между деревьями, я уже не так точно представляла, в какую сторону возвращаться, я стала оставлять зарубки, чтобы мы окончательно не заплутали. Этому научил меня мой отец, который был охотником и частенько брал меня с собой.Наська, что шла чуть впереди меня, резко остановилась, обернувшись и счастливо улыбаясь, попросила ножик. Я не сразу поняла, что она хочет, пока не увидела здоровенный белый гриб. Пока она старалась аккуратно его срезать, я заметила ещё один, потом ещё. Помню, мы стали как угорелые бегать от дерева к дереву, то и дело успевая брать нож друг у друга, чтобы срезать их.Когда собралась целая охапка самых разных грибов, мы стали думать, куда их положить, ведь ничего с собой мы тогда не взяли, кто мог подумать, что мы столько найдём.Почувствовав усталость, мы присели у старого дерева и стали проверять ,не червивые ли они. Но, нашему удивлению, все грибы были чистые, даже без единого изъяна. Как будто их только что привезли из магазина. Тут мне стало немного не по себе. Трудно объяснить, почему, но внутри зародилась какая-то тревога. Я резко вскочила и поняла, что уже порядком стемнело. Подул холодный ветер, и солнце затянула чёрная туча.- Кажется, нам надо возвращаться, - проговорила я волнующимся голосом.- Стой, – резко оборвала меня Наська. – Ты слышишь?- Что? – недоумевала я. – Нам надо идти, уже стемнело.- Тишина, – ответила она явно напуганным голосом.- Конечно, мы же в лесу сейчас.- Нет, я не про то! Вслушайся!- Ну, тихо. И что?- Слишком тихо…Тут меня как холодной водой окатило - и вправду, было тихо. Очень тихо. Ни птиц, ни стуков дятла, даже кроны деревьев шевелились от ветра как-то беззвучно.Мы стали думать, в какую сторону идти. Я попыталась найти свои зарубки, но из-за грибов совсем забыла про них. Носясь вокруг деревьев, я пыталась найти хоть одну, но так и не смогла.Неожиданно на меня упала большая холодная капля. Начался дождь. Потом мы побежали, как нам показалась, в правильном направлении.Дождь превратился в сильнейший ливень, а мы никак не могли выбраться. Остановившись оглядеться, я поняла, что мы забрели ещё дальше. Вокруг стояли сухие старые деревья без коры и листвы. Куда ни посмотри, не было ни одного зелёного или молодого растения, даже трава была сухая и жёлтая.Замёрзшие и мокрые до нитки мы стали искать место, где можно было бы спрятаться от дождя. Как вдруг поняли, что не очень далеко виднеется просвет, где заканчиваются деревья. Мы побежали прямиком туда, надеясь, что увидим нашу турбазу. Но, увы. Перед нами предстала круглая поляна с жухлой травой. Со всех сторон её окружал лес, а посреди стоял заброшенный деревянный домик. Выбирать нам не пришлось, и мы побежали прямиком к нему.Дом был целый и даже с дверью, хоть и не закрывающейся до конца. Его деревянные балки были чёрные, краски совсем не было видно, такое ощущение, что он либо сгорел, но устоял, либо почернел от сырости и плесени. Нам стало не по себе, даже жутко немного, но из-за усталости и холода мы всё-таки решили зайти внутрь.Дверь со скрипом отворилась. Внутри было темно и сыро, но всё же намного суше, чем снаружи. Настороженно мы сделали несколько шагов от двери и, повернувшись налево, встали как вкопанные, от страха крик в горле комом встал. Минуту мы боялись шелохнуться, пока не разглядели, что на нас смотрит не что иное, как портрет человека. Посреди комнаты стоял старый стол, а в углу здоровенный пень. Мы положили на него грибы, что с собой в руках взяли, стали рассматривать этот «шедевр». Изображённый человек напоминал людей восемнадцатого или девятнадцатого веков. Цвета красок были мрачные. Выражение его лица было пугающим, взгляд будто проникал внутрь тебя.- Надо отсюда убираться, – сказала я Наське, отвернувшись от картины.- Если бы мы знали только, куда… Давай не будем торопиться, подождём, пока дождь пройдёт или хотя бы не стихнет.Я направилась в соседнюю комнатку поменьше, там оказалось окно, оно было на удивление целым, а не разбитым, как в остальных домах, которые мы видели в начале пути, и выходило на противоположную сторону леса.- Насть, как думаешь, нас уже ищут? – спросила я, вернувшись обратно.- Конечно! Уже солнце почти село, а мы так и не вернулись.Вдруг в лесу раздался чей-то вопль. Такой громкий, что мы от неожиданности и страха даже присели. То, что нам срочно нужно выбираться отсюда, мы поняли даже не сговариваясь друг с другом. Помню, как Наська взяла картину, чтобы повесить её обратно, да только так и встали мы с ней как вкопанные. Только слёзы на глаза от страха навернулись. Мужик, что там нарисован, был угрюмым, а теперь улыбался, обнажив свои зубы, а взгляд его как будто косился куда-то. Сказать, что я испытала животный страх - ничего не сказать. Я дёрнула Наську, и мы подбежали к окну. Сама не знаю, почему так сделала, но внутри что-то щёлкнуло, ведь глаза косили именно в ту сторону, куда выходило окно.Дождя уже не было, и, внимательно вглядываясь в сумраке на край леса, что хорошо прослеживался, я пыталась кого-то разглядеть, как вдруг вопль повторился, только в этот раз он звучал сильнее и дольше. У меня пронеслось в голове, что надо бежать, когда я взглянула на Наську, но она, не отрываясь от окна, куда-то всматривалась, а потом почти сразу её глаза округлились от ужаса, который через мгновение, обернувшись, испытала и я. Тёмная высокая фигура кого-то или чего-то стояла на опушке леса. Она была похожа на высокого и очень худого, с длинными руками или пальцами, человека. Сначала она не двигалась, могло показаться, что это дерево, но вскоре чёрная фигура подняла голову вверх и повернулась в нашу сторону. От ужаса я даже дышать перестала, только в висках отдавалось биение сердца. Фигура двинулась с места. Она шла, как будто ломаясь или шатаясь из стороны в сторону, то сгибаясь, то выпрямляясь, а потом вдруг встала посреди поля и, сжимая и разжимая пальцы, остановилась. Раздался тот самый дикий вопль, показалось, что окно вот-вот разобьётся. Мы прижались к полу, и я чисто интуитивно начала говорить все нелепые фразы, связанные с нечистью, вроде таких как: "Чур, меня, чур меня! Свят-свят-свят", ну и тому подобные.После того, как всё вновь стихло, мы медленно потянулись к окну и, не думая больше и секунды, выбежали из дома, бросившись бежать со всех ног. То, что мы видели посреди поля, теперь неумолимо двигалось в нашу сторону, не быстро, но и не останавливаясь. До леса оставалось всего ничего, но как бы быстро мы не бежали, он почему-то не особо становился ближе. Всем своим существом я чувствовала, что ТО, что было сзади, неумолимо приближалось.Крещёной я не была, а потому никаких молитв и тому подобного я не знала, а вот Наська крестик всегда при себе держала, не слышала я, что она тогда бормотала, да только сразу мы в окружении деревьев оказались, а там так помчались, что не поняли, как к турбазе выбежали.Мокрые и грязные подбежали мы к нашим родителям, готовясь получить по последнее число. А они вдруг говорят, что мы рано. Якобы только ушли, часа не прошло, а уже вернулись. Встали мы как вкопанные, ничего не понимаем. Вдруг до меня доходит, что светло здесь - солнце даже не село. Нас давай спрашивать, где так намокнуть успели и испачкаться, а я стою и молчу, а потом как начну реветь да рассказывать всё: что под дождь попали и дом с живой картиной нашли. А нам отвечают, что не было тут дождя, солнце всё время светило…Напоили нас в итоге чаем и спать отправили. А наутро мы уговорили родителей с нами пойти, чтобы показать им ту полянку. Через час мы всё-таки нашли её, только на месте, где дом был, одна земля без травы осталась, и пенёк с гнилыми грибами стоял. Вокруг и правда деревья голые были, и тишина стояла мёртвая. Наши родители нам до конца не поверили, но всё-таки поспешили уйти оттуда и никогда сюда не возвращаться.

Ключевые слова: Картина грибы турбаза лес чудовище вой авторская история

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