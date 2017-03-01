Малахитовый перстень (часть первая)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:01 by

Конец 90-х годов прошлого векаМама у Татьяны Петровны умирала долго и мучительно, злые соседки шептали: «Ведьма была, вот и уходит тяжело». Но Татьяна Петровна ни в каких ведьм не верила, люди злые, завистливые, сами детей не нажили, вот и завидуют, что за бабушкой дочь ухаживает, а за ними некому будет. Мама перед самым концом уже бредить начала, всё дочь к себе звала, говорила: — Тань, перстень береги, спрячь подальше и никому не показывай, очень этот перстень опасный. А что за перстень? Почему он опасный? Татьяна Петровна так и не поняла.Наше времяНу всё, ремонт закончен, можно девчонок на междусобойчик позвать. Как мама и обещала, на двадцатилетие Ольге подарила бабушкину квартиру. В этой квартире уже лет двадцать никто не жил, как бабушка умерла, так мама никого туда и не пускала, для Ольги берегла, мол, как взрослой станешь, так ключи от квартиры и получишь, а до этого нечего там делать, ветер в голове, не дай бог всякие плохие компании там собирать будешь. Вот только в двадцать лет Ольга эту квартиру и получила. В квартире мебель старая, да и сама квартира требует ремонта. Но Ольга девушка практичная, прежде чем мебель выкинуть, ревизию в ящиках провела, там в основном, конечно, хлам был, но кое-что и нашла — кошелёк, а в нём немного долларов и шкатулку с украшениями. Украшения все были обычные, недорогие, но вот перстень Ольге очень понравился. Перстенёк оригинальный, сделан из золота и камень красивый, малахит, но яркий и с интересным рисунком. В общем, Ольга этот перстень сразу на палец надела, кстати, перстень впору пришёлся, будто под Ольгин палец был изготовлен. Старая мебель из квартиры была нещадно выброшена, пожалели только старое зеркало, очень Ольге оно винтажным показалось, в квартире был сделан евроремонт, завезена новая мебель, и Ольга туда заехала на правах хозяйки. Новоселье отпраздновали женским коллективом, с подругами, выпили лёгкое вино, помыли кости парням. Когда стемнело, разговор незаметно перешел на ворожбу, гадание, вызов всяких духов, потом кто-то из девочек поглядел на зеркало и предложил вызвать Пиковую Даму. Сказано -сделано. В круглосуточном гипермаркете напротив купили свечи, на зеркале помадой нарисовали дверь и ступеньки, погасили свет, зажгли свечи, произнесли всем известные слова, но никто из зеркала не появился. Наши девушки были осторожными и, как положено, на всякий случай старательно стёрли нарисованные ступеньки и спокойно стали заниматься другими делами. Он долго спал, но свет этого перстня, мелькнувший в зеркале отражением от свечей, его разбудил. Он осторожно, чтобы его не увидели, подошёл с той стороны зеркала, девчонки в это время стирали нарисованные ими ступени, как будто это может его остановить. Его разбудили и показали перстень, теперь он должен им завладеть, во что бы ни стало, но для этого он должен набраться силы. Силу может дать только энергия людей, и он из зеркал этого города будет её забирать.Оксана давала последние поручения своей охране. С собой она возьмёт только Спутника, ведь ей предстоит тайно встретиться в другом мире с информатором, как она её называла, «свой человек в Африке». Главный зомби внимательно слушал последние наставления. Оксана вспомнила, как она впервые попала в этот мир. Про этот мир говорили, что «кто согрешил в аду, попадает сюда», но только на месте она поняла правдивость этой поговорки. Здесь стояла вечная ночь, а на абсолютно чёрном небе горела единственная звезда. Тепло давали многочисленные вулканы, но очень часто происходили страшные извержения, и потоки лавы убивали всё живое на многие километры вокруг. Населяли этот мир жуткие вампиры, оборотни. И ещё здесь вновь материализовывались души страшных грешников, серийных убийц, жутких садистов, самых чёрных ведьм и колдунов. Вся эта клоака убивала друг друга в борьбе за существование, но самый большой ужас внушали птицы. Это были разумные существа с крыльями, обладающие мощными руками, острыми когтями и головой человека, только вместо рта у них была страшная зубастая пасть. Эти птицы пользовались оружием и всегда нападали стаями. Своих жертв они тут же съедали. «Везло» тому, кого они сразу убивали, а вот раненых ждала страшная участь — их съедали живьём, разрывая плоть на куски. Оксана вспомнила и первое столкновение с птицами. Она только прибыла к месту своей работы и ехала в сопровождении колонны из трёх бронемашин в крепость. Птицы напали в узком переулке, где броневики не могли развернуться. Они сбросили зажигательную бомбу на впереди идущий броневик, зомби выскочили из горящей машины, и птицы сверху стали на них нападать, нанося страшные раны зубами и когтями. Но тут не растерялся главный зомби, ехавший в машине Оксаны: он с гранатомётом выскочил наружу и метким выстрелом убил самую наглую птицу. Оксана тоже выскочила из броневика с гранатомётом и стала стрелять по птицам. Одну птицу она ранила в крыло, и та кубарем упала на землю и закрутилась вокруг от боли и злости. Неожиданно другие птицы набросились на Оксану, пытаясь достать её своими смертельными когтями. Дело принимало плохой оборот, но тут вмешался Спутник. Спутник был огромной чёрной сущностью, вооруженной страшной секирой. Это был личный телохранитель Оксаны, всюду следовавший за ней, как мрачная тень. Секира у Спутника оказалась непростой — она по его желанию могла увеличиваться до любых размеров и доставала свою жертву на любом расстоянии. Секира сверкала в чёрном небе, разрывая птиц на части, это был не бой, а избиение. Через минуту всё было закончено, в живых оставались только две птицы, одна на земле, раненая Оксаной, а другая — на крыше здания, её зомби держали под прицелом гранатомёта. Эта птица должна остаться в живых, чтобы рассказать сородичам заключительную часть драмы. Оксана со Спутником подошли к раненой птице, Спутник перевернул её на спину и секирой вспорол брюхо. Из брюха полезли внутренности, и Оксана со Спутником стали рвать эти внутренности руками и есть их. Раненая птица кричала от боли и ужаса, птица на здании в ужасе не смела шевельнуться, а Оксана и Спутник ели кишки ещё живой птицы. Скажи такое Оксане ещё день назад, она бы не поверила. Оксана, первая красавица курса, активистка и отличница, за сердце которой бились лучшие юноши университета, которая обедала в лучших ресторанах с самой прекрасной кухней, сидела на окровавленном асфальте рядом с огромным громилой и совала себе в рот кишки визжащей твари! Оксане самой было очень противно, её в любой момент могло вырвать, но она терпела и даже улыбалась, будто все происходящее ей очень приятно. В этом действии было две воспитательные цели – птицы должны ее бояться, а войско уважать. И правда, после этого случая птицы облетали кортеж Оксаны за много километров, а солдаты её безоговорочно приняли за хозяйку, с которой шутки плохи.Лирическое отступление №1В этих лирических отступлениях я решил читателей данного прекрасного сайта криминальной жутью не пугать, а провести им экскурсию по Екатеринбургу. Но, так как этот сайт мистический, то и экскурсия будет по мистическим местам Екатеринбурга. Итак, начинаем экскурсию «Мистический Екатеринбург». Екатеринбург – место мистическое. Чудом образовавшийся в потаённом уголке страны, неведомо как выросший из глухой деревни рудокопов до третьего города России, бывший полвека закрытым и полусекретным объектом, теперь он превратился в странный мегаполис, полный загадок, тайн и жутковатых мест.Вот лишь несколько из них:1) Площадь 1905 года славится не только тем, что это центр города, на котором установлен памятник вождю мирового пролетариата. С 1747 по 1774 годы на этом месте располагалась Первая Богоявленская церковь, а при ней находилось кладбище, и в 2008 году здесь нашли останки людей. Тогда во время ремонта перед зданием мэрии рабочие случайно раскопали склеп с древними могилами. Под брусчаткой обнаружили 50 захоронений, половина из которых младенцы, а другая половина – взрослые. По словам учёных, находки относятся к ХVIII веку, начиная с 1740-х годов. В то время здесь хоронили всех уважаемых и высокопоставленных людей крепости города. Об этом свидетельствует и тот факт, что людей захоронили не на городском кладбище, а при центральной церкви. А младенцев хоронили у церкви, потому что они считались безгрешными. В 2008 году учёные установили, что останки четырёх тел принадлежат офицерам, а одного тела – священнику. Как предполагают историки, скорее всего это место – одно сплошное кладбище, поскольку давным-давно, ещё до того, как здесь построили храм, здесь была окраина города. А где чаще всего располагаются кладбища? Так что энергетика в центре Екатеринбурга, сами понимаете, какая. Вот очевидцы и говорят о призраках, ночью бродящих по зданию городской администрации. А ещё на самой площади встречают странных людей. Эти люди подходят, спрашивают, как пройти в то или иное место, а когда человек начинает им отвечать, вдруг видит, что никого рядом нет и он всё объясняет пустоте.2) «Мухой» местные жители окрестили небольшой водоём на Вторчермете, возле перекрёстка Аптекарской улицы и Сызранского переулка. Сейчас он представляет из себя небольшую, заросшую тиной лужу. Мало кто помнит его жуткую историю. Когда-то здесь находились шахты золотодобытчиков. Потом их затопили водой, и на окраине города появился этот пруд. Жители окрестных домов не брезговали в нем купаться. Самые отчаянные ныряли под воду и пытались доплыть до затопленных штолен. В середине прошлого века здесь, рассказывают, погибли десятки мальчишек – в поисках приключений они заплывали слишком далеко и не могли выбраться из лабиринта подземных ходов. И по сей день по ночам припозднившиеся прохожие часто видят, как из тины вылезает распухший от воды утопленник, весь покрытый водорослями и обглоданный пещерными рыбами.Автор: Юрий Васильевич.

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