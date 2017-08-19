Дневник самоубийцы

Mr.Nos Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:35 by

- Всем привет. Меня зовут Тимур Лёсин. В какой-то момент времени я понял, что больше не хочу жить… Мне неинтересно, скучно, одиноко. Я обижен на весь мир. Поэтому и затеял совершить самоубийство, но… я не хочу умереть, как все смертники: повеситься, вскрыть вены, спрыгнуть с крыши и т.д. Я хочу, чтобы меня убило что-то нечеловеческое, полтергейст, паранормальное явление – называйте, как хотите… чтобы это было записано на камеру и выложено в интернет на моем канале…И это мой дневник самоубийцы!- У него просто сумасшедшая популярность!!! – полицейский Зыков загружал компьютер, садясь рядом с уже сидевшим за столом капитаном Андреем Скворцовым. – Его канал в интернете просто зашкаливает количеством просмотров. Сегодня вышла 31 серия – он ездил в заброшенную деревню в Ивановской области. По словам местных – там жила ведьма, которая так и осталась в своем доме после смерти. Никто не осмелился ее похоронить – просто заколотили дом вместе с мертвой бабкой. И говорят теперь там по ночам пропадают люди, видят ведьму эту – которая мстит всем. Уже больше 10 людей найдены мертвыми в тех местах за последние пол года.- Так, а причем тут Лёсин? – удивился Скворцов.- Как это причем? Он ночью туда ездил, дом этот вскрыл, где старуха эта жила. Нашел ее тело – разрубил по частям. Ночью там остался до утра ночевать – но так никто его и не убил и никого он не видел…Утром дом сжег. В общем, опять двадцать пять - живой…- Так, так. Вот значит, что он добивается? – уточнил Скворцов. – Наслать на себя проклятье, мертвую сущность, темноту, чернь – что угодно, чтобы его убило?- Ага, - согласился Зыков. – Он уж чего только не делал! В первых сериях он ходил к всяким экстрасенсам, ворожеям, магам и целителям – чтобы те прокляли его, наслали на него смерть и прочее. Заплатил им хорошо, но как видите – бродит себе Тимурка цел и невредим…- Ну, это понятно. Достаточно того, что в прошлой своей серии он раскапывал захороненных, вскрывал гробы на кладбище, разбивал надгробья, жег кресты, топтал сами могилы – этого вполне хватит на «от трех до десяти лет» заключения. Что же он еще творил?- Плавал в лесных озерах, где утопленницы живут – но так его никто не утопил. Ночевал в заброшенных домах с призраками, спал на могилах проклятых, раскопал захоронение ведьмака и сплясал на его костях. Ходил с нецензурной бранью по церквям, оскорблял батюшку, религию, пинал иконы, поджигал деревянные церковные крестики. Все для того, чтобы Бог покарал – снова ничего. В одной серии он даже, как бы это сказать, возлег с черной колдуньей Аглаей, которая одним взглядом останавливала сердце могучим богатырям – все нипочем ему. Все то, чего так боятся люди – все это делает Тимур Лёсин в надежде, что его за это кто-то или что-то накажет…- Накажет! – записывая что-то в блокнот, твердо произнес Андрей Скворцов. – И это буду я! Ведь все это уже переходит всякие границы и рамки закона. Осквернения святынь и кладбищ, насмехания над религией и человеческим горем. Статьи 148, 214, 244 и так далее. Надо ловить этого беспредельщика!- Это пока очень затруднительно! Дома его нет, родственники не знают, где он. Он колесит по всей стране. В розыск мы его выставить не можем, так как он не злостный нарушитель, а простой хулиган. Где и когда он будет в следующий момент – непонятно.- А он не говорит, что будет в следующей его серии? Анонс там или что?- Он не так глуп, видимо, он понимает, что за ним уже охотится полиция. Никаких анонсов!- А сколько обычно между сериями времени проходит?- Обычно одна серия в неделю!-Таким образом, он уже почти 7 месяцев ищет приключения на свою пятую точку? – быстро посчитав, спросил Андрей.- Ну, видимо, так, - улыбнулся Зыков. – Все уже пишут, что за это время у Тимура, наверное, давно пропало желание совершать суицид, ездить по разным злачным местам, но каждая серия его начинается с одной фразы: «Я Тимур Лёсин и это мой дневник самоубийцы – в котором я решил убить себя с помощью потусторонних сил….»- А как он узнает о местах «нечистой славы»?- Из интернета – или иногда ему пишут такие места в комментариях к его видеороликам.- Пишут в комментариях? – задумался Скворцов. – А это идея! Давай-ка, Миша! Нам нужна отличная история, легенда о какой-то черной карающей силе.- Зачем? – удивился Михаил Зыков.- Чтобы Лёсин сам приехал к нам в руки! Так что действуй, Миша! Но запомни! Легенда должна быть очень правдоподобной и захватывающей. Не похожая на всё то, что уже пробовал этот сумасшедший самоубийца!- Но?!... У меня с фантазией очень плохо, и я… - хотел было отказаться от этого задания Зыков, его опередил Скворцов.- Завтра легенда должна быть готова! Обратись к писателям хоррора – пускай они тебе в этом помогут. Мы напишем ее в комментариях под новым видео Лёсина, и тогда он сам приедет к нам! Действуй, Зыков! – капитан полиции встал, и, накинув на шею шарф, висящий на вешалке, покинул помещение…На следующий день за столом сидели Зыков и Скворцов.- Ну что, Михаил? Готова легенда?- Готова, Андрей Владимирович.- Ну-с, и? Я надеюсь это не очередная утопленница, ведьма, призрак или колдун?- Нет. Это нечто, живущее в заброшенном овощехранилище, выходящее по ночам в парк, чтобы…- Чупакабра что ли? Зыков! И ты туда же?- Нет-нет… Андрей Владимирович. Это нечто, что разодрало больше десяти человек в этом парке …- Зыков? – рассердился Скворцов. – Вот если ты сейчас про наш парк клёнов говоришь, то я тебя премии лишу на два года вперед!- Почему же? Говорят, в заброшенном овощехранилище живет нечто страшное…- Ты что? Не ходил к писателям, Зыков?- Зачем, если у нас в городе есть такое жуткое место?- Ох, Миша, Миша… Ну нельзя же так. Всем давно известно, что парк клёнов давно уже стал излюбленным местом для бандитов. Ритуал, что ли, такой… Уже давно все знают, что если они грохнут кого – то везут хоронить тело в этот парк. Ну, какое еще к черту «нечто» из овощехранилища? Я что, похож на ребенка, чтобы меня пугать таким страшилками? Не клюнет твой Лёсин на такое место, надо что-то пооригинальней придумать бы! Сам ведь не первый год в полиции служишь! Если кого-то убили – то прятать везут в этот парк. Даже с Вологды возят, не даром все «бандитским кладбищем» его называют. Причем тут паранормальное?- Ну, Андрей Владимирович! Вы вспомните тела, найденных там? Без голов, с разорванными животами, руками, ногами. Вам не кажется это странным?- Да что ж тут странного! Животные раскапывают тела и едят, а некоторых, может, и сами бандюки так зверски замучивают. И овощехранилище твое проверяли, ничего не нашли в нем…- А почему же тогда все это ночью происходит? «Нечто» это только по ночам, видимо, и вылезает оттуда?- Ну а когда еще? Не средь бела дня же? Ты пойдешь картошку днем воровать на огород? Вот! И тут тоже люди не дураки, прячут улики ночью. Надо что-то другое, Зыков.- Я уже написал, Андрей Владимирович. Сегодня утром в комментариях под видео Лёсина.- И что? Напишем еще что-нибудь, ведь понятно дело, что не клюнет он на это.- Он лайкнул этот комментарий. Другие предложенные места не лайкнул – а этот лайкнул. Я проверил все его видео – это может обозначать лишь одно – ему понравилась история, он приедет сюда!- Это бред, Зыков. Был бы я на его месте – я бы плюнул на эту детскую страшилку о нечто, сидящем в старом овощехранилище.- А он клюнул. Если он отметил этот комментарий, значит непременно приедет сюда.- Допустим это так. Когда он будет там, как мы узнаем?- Не знаю, может нам дежурить на вокзале?- А если он на автобусе приедет, на машине, да в конце концов пешком? Где мы наберем столько народа?- Согласен, Андрей Владимирович. Что же тогда делать будем?- Где он был в последний раз?- В Ивановской области.- Так… Значит к нам он может попасть и на поезде, и на автобусе, либо на попутке…Давай так. Я на железнодорожный вокзал отправляюсь, ты на автовокзал. Связь держать до последнего маршрута.-Хорошо, я понял, Андрей Владимирович. - Михаил Зыков надел свой плащ и вышел из кабинета.Андрей Скворцов еще раз проверил расписание на информационном табло на вокзале. Последний поезд, идущий из Москвы, прошел, и сегодня уже поездов больше не будет. Можно смело отправляться домой. Он позвонил Зыкову, у того осталось еще четыре автобусных маршрута из Вологды. Скворцов подошел к кофе-автомату и заказал себе горячий шоколад. Он сел на скамейке возле перона и с наслаждением глотнул согревающий напиток.- И вот сегодня, дорогие друзья, я приехал в город Шексна, где находится таинственный парк клёнов, в котором живет «нечто», держащее жителей города в страхе! Давайте проверим…так ли это на самом деле?Скворцов, услышав эти слова, сначала замер. Прислушавшись, он вскочил со скамьи. Голос слышался где-то сразу за зданием вокзала – он побежал туда и последнее, что увидел, как парень в спортивном костюме с видеокамерой в руках закрывал двери такси. Машина тронулась. Быстро набрав номер Зыкова, и рассказав ему обо всем, Скворцов побежал к своей машине…День клонился к ночи. На небе стемнело, и первые звезды проступили сквозь едва видимые облака. Два сотрудника, переодевшись в «гражданское» тихо затаились возле дверей овощехранилища.- Что-то не спешит твой «самоубийца» сюда, - шепотом сказал Скворцов.- Подождем, - ответил Зыков. – Должен прийти.- Как думаешь, сюда пойдет или в парк?- Думаю, сюда. Здесь же сидит что-то таинственное.- Ну, бред, Зыков… Чистый бред. Ты сам-то веришь в это?- Я не знаю, Андрей Владимирович. Я не верю в то, что не видел, но и не могу отрицать того, чего не могу опровергнуть.- Ну, Миша… - усмехнулся Скворцов. – Ты меня не перестаешь удивлять…Вдруг послышался какой-то металлический шум, который шел не из парка, а откуда-то изнутри овощехранилища.- Вы слышите? – испуганно произнес Зыков.- Крысы, наверное, что-то уронили… – успокоил его Скворцов.Но потом оба полицейских услышали чьи-то скребущиеся тяжелые шаги. Кто-то или что-то двигалось из глубины овощехранилища в стороны выхода, у которого сидели полицейские. Вскоре послышался чей-то хрип у самой двери, Зыков отскочил от нее и прижался к Скворцову. Напряженная тишина нарастала. Дверь в овощехранилище приоткрылась. В нос ударил запах фекалий и чего-то тухлого. Что-то затаилось у самой двери, но это что-то не высовывалось наружу. Затем чьи-то длинные узкие серые пальцы с желтыми ногтями легли сверху на дверь, и та со скрипом стала открываться шире. Из-за двери показалась уродливая серая нога, похожая на лысую лапу волка с длинными когтями. Чья-то мохнатая голова с заплешинами и грязью медленно стала высовываться из-за двери. Скворцов и Зыков смотрели на это «нечто» с округленными от страха глазами. В страшном оскале со стекающей желтой слизью изо рта голова чудовища, похожая на собачью морду, высовывалась вперед. Маленькие красные глазки, вплюснутые в череп, всматривались в темноту парка. Нос, напоминающие два отверстия внутри шарообразного носа неправильной формы заколыхался, принюхиваясь к запаху улицы. Неожиданно, существо замерло – оно почувствовало чужаков, находящихся рядом с ним. Скворцов и Зыков перестали дышать, смотря на это чудовище, ожидая того, что будет. Капитан потянулся к табельному оружию, хотя понимал, что не успеет его достать. Тварь стала медленно поворачивать голову в сторону полицейских, послышалось хриплое рычание, сейчас оно увидит их. Но в тот же момент, тварь резко убрала голова за дверной проем, серая лапа и рука сверху двери исчезли внутри здания. Послышались чьи-то шаги по парку.- Итак, дорогие мои зрители! Вот и оно! То самое заброшенное овощехранилище, в котором и живет это «нечто», держащее в ужасе весь город Шексна! Сейчас мы и проверим, так ли это!Бодрой походкой с камерой в руке к двери из глубины парка шел молодой парень в спортивном костюме. Тот самый самоубийца Лёсин. На его камере горел свет от фонаря, расположенного на его небольшой портативной камере, которую он держал на груди.Скворцов и Зыков не знали, далеко ли внутри находится эта тварь, скрывшаяся за дверью, но бодрый парень, идущий прямо в лапы, не давал никакого шанса остаться им незамеченными. Они не могли допустить эту встречу. Скворцов встал, вынимая из кобуры табельное оружие и пряча его в карман куртки, чтобы не напугать парня в спортивном костюме. Следом поднялся весь бледный от страха Зыков. Лёсин, завидев их, остановился в десяти шагах от входа. Скворцов приложил указательный палец к губам и махнул парню рукой в сторону, давая понять, чтобы тот отошел в сторону со своего намеченного пути. Лёсин застыл на некоторое время, а затем свет от фонаря камеры ударил прямо в глаза Скворцова, ослепляя его:- А вот, друзья, какие-то странные люди, сидящие возле входа в заброшенное овощехранилище. – В этот момент капитан увидел, как что-то зашевелилось возле двери, готовое выйти наружу. - Давайте поинтересуемся у них о таинственной легенде про «нечто», живущее…- Убери свет!!! – оборвал его своим криком Скворцов, сползая к распахнутой двери, стараясь закрыть ее и прикрывая глаза от света фонаря.В этот момент раздался громкий пронзительный вой, вперемежку с хрипом и рычанием. Приоткрытая дверь, на которую уже облокотился Скворцов, одним неимоверным рывком отлетела в сторону, припечатывая капитана в стены овощехранилища. Тварь одним прыжком на несколько метров выпрыгнула наружу, устремляясь к Лёсину. Зыков от страха попятился назад, стараясь спрятаться за углом здания. Свет от камеры ослепил чудовище, и этого хватило, чтобы он смог сделать несколько шагов в сторону, а эта тварь пролетела мимо «самоубийцы». Это «нечто», двигалось на четырех лапах. Оно было похоже на что-то среднее между волком и собакой, вот только передние лапы были похожи на человеческие руки. Ослепленная тварь треснулась о дерево и, взметая вверх клочья земли, развернулась, чтобы начать новую атаку. Затем она завыла так громко, что от этих звуков Лёсин попятился к овощехранилищу, стараясь направить свет в красные глаза чудовища. Поймав светом страшную морду, Лёсин закричал, понимая, наконец, что за животное перед ним находится. Инстинкт самосохранения заставил отступить его внутрь овощехранилища, закрывая дверь за собой. Контуженный ударом двери Скворцов лежал на земле. Он слышал, как что-то металлическое загремело внутри здания.- Это оборотень! Оборотень! – слышался запуганный голос Лёсина изнутри овощехранилища. – Он хочет меня сожрать!!! Господи! Помоги мне!!!Где-то за углом капитан услышал звук рвущийся плоти и крики Зыкова. Поднимаясь на ноги, Скворцов почувствовал, как по его лицу с головы стекает кровь. Он сунул руку в карман – пистолета не было. Рассеянным взглядом он стал смотреть на землю в поисках оружия. Откуда –то изнутри послышались быстрые шаги, движущиеся к выходу и крик Лёсина:- Господи! Оно здесь!!! Как оно попало сюда?!!!Пистолет лежал у самой двери, Скворцов нагнулся и поднял его. Он едва успел отскочить от здания, как дверь распахнулась, и из здания выбежал Лёсин. Следом за ним появилась окровавленная морда оборотня. Раздался выстрел, тварь взвыла и исчезла в глубине здания. Скребущиеся звуки удалялись от входа.- Что это? Что это такое? – кричал Лёсин, остановившись возле Скворцова.- Ты не разглядел? Так сходи, рассмотри!- Надо убираться отсюда…- Зачем? – удивился Скворцов. – Ты же вроде хотел покончить с собой с помощью чего-то паранормального? Чем тебя не устраивает оборотень?- Какой к черту покончить? Я не хочу… я…- Из-за тебя погиб человек!- Я не виноват! Я ничего такого не делал… Нет! Большая часть жителей утверждали мне, что неоднократно лазили сюда и ничего не находили!!! Так откуда же эта тварь тут? Я не хочу… Я не хочу умирать!!!!- А это уже не от тебя зависит… - прислушиваясь к тишине парка, ответил Скворцов.Он смотрел на крышу овощехранилища, заросшее высокой травой. Что-то копошилось в ней. Подкрадывалось к ним.- Мы так и будем тут стоять, и ждать пока эта хрень вернется? Лично я отсюда сваливаю!– разворачиваясь в сторону города, сказал Лёсин.В этот момент прыжком с крыши, оборотень прыгнул на спину «самоубийцы». Скворцов даже не успел выстрелить, настолько молниеносно двигалась эта тварь. Лёсин упал, оборотень сидел на нем сверху. Стрелять было опасно, но не стрелять – было равноценно смерти парня с камерой. Капитан выстрелил, пуля попала в ногу чудовищу, брызнула кровь. Тварь одним движением прыгнула в сторону полицейского, сбивая его с ног. Пистолет выпал из рук капитана. Оборотень по инерции отскочил дальше и, взрывая когтями землю вверх, издавая страшный крик, бросился на полицейского. Скворцов лишь успел откинуть руку в сторону, не глядя, пытаясь нащупать пистолет. Тяжелое тело твари плюхнулось всей массой на него сверху, склоняясь своей уродливой мордой к лицу капитана. Скворцову показалось, что оно торжествующе улыбается. В этот момент пальцы руки коснулись ствола пистолета. Желто-зеленая слизь стекла на лицо полицейского, тварь взвыла, готовясь откусить голову капитану. Лапы оборотня впились в шею капитана, кровь брызнула во всем стороны. В последней конвульсии, захлебываясь собственной кровью под тяжестью лапы чудовища, рука Скворцова рывком залезла в глотку оборотню, и раздалось два выстрела, разрывающие череп твари, сливая два тела во едино…Завтра в парке клёнов будет найдено два трупа полицейских - тело оборотня так и не будет найдено...потому что его забрали ему подобные, как всегда это бывало раньше..- Всем привет. Меня зовут Тимур Лёсин. В какой-то момент времени я понял, что больше не хочу жить… Мне неинтересно, скучно, одиноко. Я обижен на весь мир. Поэтому и затеял совершить самоубийство, но…сегодня я понял одно… Жизнь так прекрасна, чтобы лишать себя этого удовольствия – наслаждаться ею в полной мере…И это дневник самоубийцы, который я официально объявляю закрытым! Всем пока и … спасибо за внимание…

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