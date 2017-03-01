Снять проклятие любовью

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:19 by

Она умирала… Умирала по своей воле, так как жить с таким ужасающим предательством было выше её сил. Он предал её, её любовь и веру, он обрёк её на смерть. Он обрёк на смерть не только её, но и их неродившееся дитя, которое билось под сердцем.— Проклинаю тебя! Живи на этой земле, живи до тех пор, пока тебя кто-нибудь не полюбит, полюбит сильно и беззаветно и не сбежит, в страхе закрывая лицо. А уж о том, какое ты чудовище, каждая из них узнает, уж я об этом позабочусь!Он подскочил в постели с сильно бьющимся сердцем, хватая воздух ртом.Приснится же такое!Во сне он видел её, и она проклинала его за предательство.Это действительно было предательство, он поступил очень низко и подло, но постарался забыть об этом, выкинуть из своих мыслей, своей жизни любое воспоминание об этой девушке.1805 годПо небу неслись чёрные облака, изредка давая возможность полной луне осветить этот мир. Она долго сидела на лавочке в сквере – никаких мыслей в голове уже не было, всё ушло, осталось сосущее ощущение пустоты и безысходности. Поднявшись на слабо гнущихся ногах, она побрела по аллее, шатаясь, как пьяная.Не зная как, вышла на набережную, остановилась, глядя на бьющиеся о гранит волны. Их изредка серебрил свет луны, они неутомимо перекатывались, приглашая её. Несколько минут она просто стояла и, не видя, смотрела на реку. «Один шаг, и всё кончится. Наконец-то!»Она уже подняла ногу, чтобы сделать этот шаг, как вдруг резкое движение сбоку, там, где были густые тени, отвлекло её. Она повернула голову и увидела красные глаза, которые неотрывно глядели на неё. Она даже не успела испугаться, как из тени к ней шагнул мужчина, обхватил за талию, закинул на плечо и понёс от реки.Она пришла в себя. Ощутила, что лежит на чём-то мягком. Ничего не понимая, огляделась: она находилась в недостроенном доме, лежала на невесть откуда взявшемся здесь матрасе.Она вспомнила, что хотела утопиться, вспомнила, что видела мужчину, который бросился к ней. Последнее, что было в её памяти, — она болтается у него на плече, головой вниз.Теперь был день, и вчерашние мысли о самоубийстве показались чудовищными. Бредя домой по тихим улицам, она с дрожью вспоминала о том, на что решилась вчера. Она знала, что самоубийцы прокляты, это пугало её.Теперь, когда всё позади, предательство любимого уже не казалось столь фатальным – она была спасена, значит, это кому-то нужно.Из воспоминаний вчерашнего вечера осталось что-то смутно-тревожное, а что, она и сама не могла понять. Ложась спать у себя дома уже в этой новой жизни, она отогнала ставшие привычными грустные и тёмные мысли, решила, что заставит себя жить дальше и не оглядываться назад. Зачем-то же она жива!Ночью ей приснилось, что за ней неотступно наблюдают красные глаза, внимательно приглядываясь к её действиям. Как ни странно, ей не было страшно.Прошло два месяца. Она привыкла жить, хотя жизнь её не отличалась интересными событиями, встречами. Ничего не было в этой жизни, кроме твёрдой уверенности, что она жива для чего-то, что-то должна исполнить, хотя понятия не имела, что именно. Однажды вечером она гуляла в том самом сквере, любуясь золотыми лучами заходящего солнца и размышляя о своей жизни. Навстречу ей по аллее шёл мужчина.Он показался ей чем-то знаком. Ощущение дежа вю. Он прошёл мимо, но его взгляд обжег её красным пламенем. Она обернулась, долго смотрела вслед.Он, видимо, что-то почувствовал, потому что замедлил шаг и тоже обернулся. Их взгляды встретились, между ними проскользнула искра. Его звали Олег. Он был одинок, как и она. Высокий, стройный, сильный, приятное волевое лицо и карие глаза под прямыми бровями.Ей казалось, что она уже давно знает его, что они раньше уже встречались. Но нет, они не были знакомы. Через несколько дней она твёрдо знала, что любит его. Она готова была на всё ради него, в огонь и в воду. Она чувствовала, что он тоже любит её, но что-то не дает ему отдаться этому чувству, как будто что-то отталкивает от неё.Она пыталась расспросить его, допытаться до причины, но он всё больше отмалчивался, только смотрел на неё влюблённым и очень печальным взглядом. Она старалась об этом не думать, чтобы не омрачать своё счастье. Они не жили совместно, но очень много времени проводили вместе, хотя ночевать он ни разу не остался.И её не приглашал к себе. Она уже настроилась на интимную близость, горячо, всем своим существом желала этого, но ничего не происходило.Да, она любит его, он любит её, но почему-то ночи они проводят вдали друг от друга. Она не вытерпела и поздно вечером пришла к нему. Он встретил её сурово, даже пытался проводить домой. Она расплакалась, умоляла не прогонять, говорила о том, что всем сердцем любит его, хочет быть с ним.И не понимала, почему лицо его стало злым, а взгляд печальным. Он холодно пожелал ей спокойной ночи и скрылся в спальне. Она поплакала ещё и с болью в сердце всё-таки уснула. Спала беспокойно, часто просыпалась, металась по кровати, сон и явь переплелись.Ей приснился Олег. Он был очень печален.— Сегодня полнолуние, зря ты меня не послушалась и осталась ночевать, — с болью в голосе прошептал Олег.— Я не понимаю, что не так, ведь мы любим друг друга, почему ты отталкиваешь меня? Ты, наверное, меня не любишь совсем!— Ошибаешься, я очень сильно тебя люблю, но ты не знаешь обо мне страшной тайны, я не хочу, чтобы ты пострадала по моей вине, от моих грехов, – его слова больно хлестнули её, но взгляд не утратил теплоту, только было в нем что-то невыразимо печальное.— Уходи, пока не поздно, заклинаю тебя, уходи, — начал он умолять меня, стоя на коленях возле постели. Лунный свет отражался от его глаз, они прямо светились в темноте.Она долго вглядывалась в любимое лицо, проводила по нему ладонью, а непрошенные слёзы застилали глаза, всё расплывалось, она смаргивала и продолжала пристально и с любовью смотреть на него.— Я люблю тебя и готова умереть рядом с тобой!— Ты даришь мне несбыточную надежду, я не могу принять твой дар, уходи скорее, забудь меня! С этими словами он грубо оттолкнул её руки, отскочил от постели и скрылся в своей комнате.Она побежала вслед за ним, заскочила в его комнату и тут увидела. В лунном свете его изогнуло дугой, потом скрючило, он взвыл не своим голосом. Его тело стало меняться, изгибаясь под неестественными углами, он хрустел суставами и выл очень страшно от нечеловеческой боли.Он повернулся к ней, её обожгло взглядом красных глаз. Она забилась в угол и отчётливо поняла, что это не сон! Ей стало страшно до жути, ноги отказывались её держать, сердце, казалось, остановилось.Но она не могла не смотреть в эти красные глаза, которые видела однажды во сне. Она вдруг вспомнила, где видела его – это он тогда спас её, не дал совершить самоубийство.— Вот такой я монстр, — долетели до неё слова, полные горечи.— Теперь беги от меня, проклинай, — взвыл Олег. Она с силой зажмурилась.Ей стало очень страшно, хотелось убежать, закрыв лицо от ужаса, но ноги онемели, и она не двинулась с места. «Ведь я люблю его, он спас мне жизнь для чего-то», — пронеслось в голове.Она заставила себя открыть глаза и пристально посмотрела на него. Его лицо и тело невыразимо изменились, он стал не похож на себя, но выражение красных глаз осталось прежним – печальным.Ей почудилось, что в его глазах они видит отражение неземной любви – её любви к нему, его любви к ней. Это стало главным, она бросилась к нему, обняла нечеловеческое тело, прижалась и начала шептать, что всё равно любит его, что не оставит его никогда, что будет всегда рядом.Слёзы лились потоком, она даже не замечала этого, продолжая шептать слова любви. Он сначала хотел вырваться, но она не отпустила его, затем он постепенно затих в её объятиях и потерял сознание. До восхода солнца она сидела рядом с ним на полу, гладила его шерсть, целовала закрытые веки и роняла слёзы.Не заметила, как уснула, прижавшись к нему. Проснулась от того, что затекла рука.Рядом с ней лежал мёртвый Олег и счастливо улыбался.

Ключевые слова: Предательство красные глаза монстр нечеловеческое тело

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