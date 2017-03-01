Шаман наших дней. Часть одиннадцатая

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:14 by

Жизнь это высший дар, который мы когда-либо могли получить. Именно дар, потому что мы сначала её получаем и лишь потом доказываем, что её достойны. Кому доказываем? Всем. Себе, людям, Тому, кто эту жизнь нам дал, всему миру. Мы не получаем её за что-то, мы получаем её просто так, бонусом, авансом, даром. Но потом вынуждены постоянно подтверждать своё право дышать кислородом, радоваться солнцу и вкушать пищу. Но даже если ты и доказал это право, то всё равно в любое время может появиться индивид с интеллектом не выше чем у стиральной доски, который возомнит себя вправе решать, кто достоин жить дальше, а кому пора умирать. Зачастую, для того чтобы тебя начали заживо резать или душить, любуясь твоими муками, достаточно просто попасться им на глаза. Они получают от чужой смерти удовольствие. Люди легко отнимают чужие жизни и очень боятся потерять свою. Возведя собственную жизнь в абсолютную ценность, они не ставят чужую ни в грош, не раздумывая убивая других и успокаивая себя целым набором отговорок и утешений, от научной деятельности и защиты придуманных границ, до банального голода и чувства собственной исключительности. Именно поэтому они убивают и других людей и нас, своих соседей по планете, животных. Просто однажды решив, что жизнь, к примеру, кота, стоит меньше, чем их собственная. Хотя кто более разумен, вопрос ещё очень и очень спорный. Но их жизнь защищена их законами, и есть только две причины, по которым люди способны добровольно расстаться с жизнью. Это любовь и безумие. А впрочем, если разобраться, то причина всего одна.От дальнейших размышлений кот воздержался, так как почувствовал, что очередной гость, а точнее гостья, уже близко.Шаман, как обычно, открыл дверь прямо перед ней. Это была женщина около сорока лет, красивая, но какой-то особой, внутренней красотой, заключающейся не в правильных пропорциях лица или фигуры, а в обаянии и доброжелательности, исходящих от неё, от её глаз, чуть растерянной улыбки и умению держать себя просто, но гордо.- Проходите, Алёна.- Спасибо!Женщина прошла в прихожую и выжидательно посмотрела на шамана. Тот взглядом указал на тапочки у стены и комнату в конце коридора, после чего закрыл за гостьей дверь. В комнате, куда прошли Алёна и Александр, из-за тёмно-красных полузакрытых штор было немного сумрачно и тихо. На диване дремал большой чёрно-рыжий кот, с полок книжного шкафа смотрели несколько чучел животных, а на стене равнодушно тикали старинные ходики. Кот лениво приоткрыл один глаз и с напускным равнодушием осмотрел Алёну, которой шаман в это время всё также жестом предложил кресло. Сам он уселся напротив, спиной к окну, так, что пробивающийся сквозь щели в шторах свет освещал посетительницу и ослеплял её ровно на столько, чтобы не было видно его собственного лица. Осмотрев женщину столь же пристально, как и кот, хозяин квартиры заговорил низким, чуть хрипловатым голосом.- Здравствуйте, Алёна. Меня зовут Александр и, прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы знать всю предысторию Вашего обращения.Две пары глаз внимательно смотрели на женщину. Она слегка повела плечами, потрогала кончиками пальцев ручки своей сумочки и заговорила приятным грудным голосом.- Мы с Николаем, это мой муж, знакомы с детства. Наши родители вместе работали в одном отделе и квартиры получили тоже рядом. Вот мы и росли бок-о-бок, дети итеэров. Вместе пошли в школу, правда в разные классы, вместе учились на журфаке, но были только друзьями, делясь бедами и радостями, рассказывая друг другу о своих романах и влюблённостях. Словом, типичная фрэндзона у обоих сразу, - улыбнулась Алёна приятным воспоминаниям, - да и как можно по-другому, если мы всегда были вроде брата и сестры? Потом Коля ушёл в армию, а я рассталась со своим парнем и неожиданно оказалась наедине с самой собой. Мне больше было не к кому приехать ночью в гости с бутылкой вина и коробкой конфет, чтобы поговорить о жизни и услышать ироничную оценку моих отношений, поступков и меня самой. Ни с одной подругой я не могла быть настолько откровенной, как с ним. Наверное, в ту ночь я в него и влюбилась. А через неделю узнала, что с Колей в армии произошёл несчастный случай и он лежит в госпитале. Я оборвала все возможные телефоны, но всё же добилась разрешения к нему приехать. Врачи советовали нам с Ниной Олеговной, это его мама, готовиться к худшему, но я верила, что всё будет хорошо и молилась об этом. Коля несколько дней был между жизнью и смертью, но всё же выкарабкался и пошёл на поправку. Домой мы вернулись уже втроём, а через месяц тихо поженились. У нас два сына и дочь. Коля работает военным корреспондентом и регулярно бывает в горячих точках, а за один репортаж имеет даже государственную награду. Все эти годы мы жили душа в душу – Алёна сглотнула подступивший к горлу ком и растерянно посмотрела на низкий резной столик, стоящий между ней и шаманом. Мужчина перехватил её взгляд, встал и принёс стакан холодной воды. Дама смущённо поблагодарила, чуть пригубила из него и продолжила.- А две недели назад он исчез. Позвонил мне из редакции, предупредил что задерживается, будет утром и больше я его не слышала. Я обзвонила всех родственников, друзей, знакомых… Каждый день езжу в полицию, но никто ни чем помочь не может. Вас мне посоветовали как последнюю надежду. Александр, - женщина подалась вперёд и, глядя в глаза шаману, продолжила, сбиваясь на громкий шёпот, - помогите, скажите, что с ним? Где он? Жив ли? Я принесла фотографию! Сейчас! – и женщина полезла в свою сумочку.- Не нужно, - не громко, но властно проговорил шаман, - просто посидите минут десять, мне нужно это время.Александр зажёг несколько пучков травы в массивных металлических пиалах, стоящих по углам стола, и принялся внимательно следить за маятником часов. Тик-так, тик-так, - равномерно двигался маятник и за ним взгляд шамана. Тик-так, тик-так, - дрожал поднимавшийся от пиал дым. Александр закрыл глаза и откинулся в кресле. Кот уселся на диване и стал внимательно смотреть то на шамана, то на пустое место рядом с ним. Минут через пятнадцать, когда Алёна уже начала беспокоиться, у мужчины дрогнули уголки губ и он открыл глаза. Кот выжидательно уставился на него, еле заметно подёргивая кончиком хвоста. Александр помолчал и обратился к посетительнице:- Алёна! У меня есть две новости. Первая – Ваш муж жив.- Господи! Что с ним случилось? Как он? Где?- засыпала вопросами шамана несчастная женщина, не сводя с него глаз.- Он жив, жив. Но у него серьёзные проблемы. Его приворожили на смерть. Если кто-то попытается снять заклятие, то Николай сразу умрёт. Увы, спасти его невозможно.- А откуда Вы это знаете? – Алёна смотрела на шамана одновременно и ошарашено и недоверчиво.- Я не нашёл его в нижнем мире и тогда спросил о нём других духов. Они и рассказали мне о привороте. Вам придётся смириться.- Вы уверены в этих духах? – с сомнением спросила гостья. Шаман помолчал несколько минут, затем перечислил.- Джинсы, зелёная водолазка, чёрные наручные часы и чёрный кожаный плащ. Он в день пропажи был в этом?- Да…- Вас называл Клёнушка и слегка картавил? – продолжал перечислять Александр.- Да… - всё более и более потрясённо подтверждала его слова женщина.- Я уверен в духах. – с сожалением произнёс шаман. Гостья немного помолчала, потом спросила изменившимся, глухим голосом.- Он хотя бы счастлив?- Он приворожён, Алёна! Это то же зомбирование, только при жизни. Он Вас не бросил, его украли. У вас, у самого себя… О каком счастье может идти речь?! А про ту женщину, что это сделала с ним и с Вами, я скажу только одно: никакое зло не проходит бесследно. Поверьте, её участь будет тяжела.Алёна сцепила пальцы в замок с такой силой, что побелели костяшки. Её взгляд бессмысленно блуждал по комнате, нигде не задерживаясь более чем на пару секунд. Через несколько минут она отрешённо тряхнула головой и встала с кресла.- Сколько я Вам должна?- Мне нисколько. Отдайте эти деньги тем, кто в них нуждается. Детям. Больным или без родителей. – Александр поднялся, чтобы проводить гостью и, подав ей стакан воды, сказал.- Вызовите такси, Вам не стоит сегодня садиться за руль. А с машиной за сутки во дворе ничего не случится.Женщина залпом допила стакан и, поблагодарив, ушла. Дождавшись, когда шаман проводит посетительницу и вернётся назад в комнату, кот поинтересовался.- Ты раньше людям не врал. Что случилась?- Я раньше и такой силы любви не встречал, - ответил ему вслух Александр, - Николай жену и после смерти опекает и защищает её от всего. Да и она, сама того не зная, вытащила его с того света своей любовью, когда он в госпитале умирал.- Что же она в этот то раз его не уберегла?- Друг мой, судьбу и раз то обмануть не каждый сможет, а про второй-то раз и говорить нечего. Хотя, то что он сейчас скрыл от Алёны свою смерть, можно считать как полноценный второй раз. Николай прав, если бы она узнала, что его уже нет в живых, она бы этого не пережила. А сейчас она точно в его смерть не поверит, да и искать точно не станет. У неё осталась надежда. И пока она верит, она не сломлена.- Я что-то не пойму, или он пожертвовал местом в верхнем мире, мире блаженства, чтобы оберегать её тут, в среднем?- Ты всё верно понял. Ты же сам его сейчас и видел и слышал. Он теперь всегда рядом с ней.- Но ведь он может застрять в нашем мире навсегда! – кот от волнения прошёлся по комнате.- В нашем? А какой из этих миров наш? Мы давно скитаемся между ними, слишком давно… И почему тебя его поступок удивляет? Ты забыл себя прошлого, комиссар Дима? – Александр исподлобья посмотрел на собеседника.- А ты, гляжу, как раз вспомнил? – не остался в долгу тот, - тебя тяготят скитания. Ты стал крайне мягкосердечным. Что с тобой?Шаман задумался, потом слегка помассировал виски и сказал чуть дрогнувшим голосом.- Ты натолкнул меня на интересную мысль… Мне нужно уйти ненадолго.- Привет Ане! – кот уселся на диване и вслед за шаманом тоже стал следить за маятником.- Не ходи за мной! – проговорил Александр, не отрывая взгляда от часов.- Больно надо! – уязвлено ответил приятель, - гуляйте себе по нижнему миру, сколько влезет! От вас и так уже там почти все тёмные сущности шарахаются. А мне и в среднем есть с кем поболтать, пока они ещё в уме не тронулись от безысходности!Когда ночь вступила в свои права и на небе засветились звёзды, а в свете луны тени от деревьев легли на асфальт причудливым узором, кот и шаман по обыкновению любовались полнолунием, не открывая глаз.- Мне не даёт покоя тот факт, что Николай сумел позвонить Алёне и успокоить её, будучи уже мёртвым. Да и сейчас он влияет на всех, кто оказывается рядом с ней. Наверное, когда то он был сильным шаманом! – размышлял кот.- Да, в одном из прошлых воплощений. Как видишь, любовь сильнее смерти и Николай не утратил своё я, перейдя между мирами. Впрочем, он намерено не завершил переход – подтвердил шаман.- Получается, можно это целенаправленно осуществить, – резюмировал кот, - и направить в нужное русло.Друзья вернулись в комнату и уселись на диван.- Можно. И даже иногда нужно. Мы с Аней любим друг друга и решили жить вместе. – шаман смотрел на огонь свечи, то разжигая его взглядом до размеров небольшого глобуса, то гася до еле заметной искры. Кот несколько минут подумал и уточнил.- Ты решил перейти к ней?- Почти так. Её сюда перевести я не смогу, да и никто не сможет, она уже часть нижнего мира. А долго в гостях быть и ей тяжело и мне. Поэтому я перехожу в междумирье и её беру с собой…Кот пристально посмотрел на друга, потом окинул долгим взглядом комнату, задержавшись на полках с книгами и на часах.- Я с тобой?- Нет. Для домашнего животного ты слишком умён и могуч, а друга я в междумирье не потащу. Это наша судьба, а не твоя. Я хочу предложить тебе кое-что поинтереснее. – Александр всё также смотрел на огонь.- Ты предлагаешь мне стать твоим тотемом? – рассмеялся кот и кивнул на фигурки животных за стеклом шкафа.- Для тотема ты слишком говорливый, - тоже рассмеялся шаман, - я хочу предложить тебе своё тело.- Мне тебя хватит только на месяц, не льсти себе, ты весьма тощ, мой друг, – вновь улыбнулся кот и продолжил серьёзным тоном, - это же практически не осуществимо! Ритуал должен проходить одновременно в двух мирах, а синхронизировать это не под силу почти никому…- Под силу. Для нас это сложно, а для Ани нет. Основную часть ритуала тут проведу я, а там она. Потом я его закончу там, а тут, под её контролем ты. И всё, моё тело поступает в твоё распоряжение. Живи, но город тебе всё же лучше сменить, меня тут многие знают. Ты очень здраво рассуждаешь о жизни. Можешь стать философом, писателем или учителем.- Скажи мне, неужели эта Аня того стоит? Неужели за эту любовь ты готов отдать свою жизнь, отдать практически бессмертие и оставить службу Стража мира? – кот, не мигая, смотрел на человека. Тот помолчал и не спеша, словно взвешивая каждое своё слово на невидимых весах, ответил.- Твоё нынешнее лицо с одной стороны рыжее, а с другой чёрное. Помнишь, почему ты выбрал именно его? Оно олицетворяет единство двух противоположностей. Единство, друг! Вот и мы с Аней едины, не смотря на все отличия. Мы должны были однажды повстречаться, и мы повстречались. Да, я готов отдать бессмертие без неё за жизнь в междумирье, но с ней. Любовь стоит жизни. Не верь тому, кто говорит, что не стоит, он говорит так лишь потому, что до сих пор её не встретил! Ты готов? – спросил шаман.- Да.Часы пробили полночь, и когда граница миров стала более проницаемой, а шаман расположился в кресле, начался ритуал.Конец.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот любовь междумирье

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