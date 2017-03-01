Шаман наших дней. Часть шестая

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 03:08 by

Игры бывают разные. Бывают спортивные, бывают интеллектуальные, бывают азартные. Но знающие люди утверждают, что ни что так не щекочет нервы, как человеческая жизнь на кону. Своя или чужая, это не важно. Важно, что на кону жизнь. В такие игры готовы играть и стар и млад, чтобы хоть на секунду, хоть на миг да уподобиться тому, кто действительно управляет человеческими жизнями. А особенно к этому стремятся люди с заниженной самооценкой, чтобы поднять её за счёт других, почувствовать себя всемогущим. Хоть ненадолго, но всемогущим.По лестнице свежевыкрашенного подъезда быстрым уверенным шагом поднимался мужчина в довольно дорогом деловом костюме. Он был среднего роста, с уже вполне заметными залысинами и с малиновым от напряжения, чуть одутловатым лицом. Поднявшись на нужный этаж, он сразу подошёл к интересующей квартире, чуть скривившись при виде потёртой дверной ручки и простенького чёрного коврика под ногами. Шаман, как и всегда, открыл дверь на секунду раньше стука в неё. Посетитель коротко кивнул ему, как старому знакомому и, не дожидаясь приглашения, прошёл в прихожую, старательно переступив через коврик.- Разговор есть, - требовательно произнес гость, - пойдём на балкон.- Обуйтесь в тапочки и проходите! - не громко, но властно сказал Александр, уже пошедшему по коридору гостю.- Давай без этих церемоний, - не оборачиваясь, возразил тот, - иди за мной, покажу задание!- Нет, - оборвал его Александр, - сперва тапки.Гость хмыкнул и вернулся к двери. Несколько секунд они с шаманом смотрели друг другу в глаза, после чего визитер засмеялся громким смехом, от чего его неправдоподобно крупные черты лица немедленно пришли в движение.- А ты мне нравишься! - хлопнул он по плечу Александра и, переобувшись в предложенную обувь, прошел вместе с хозяином в комнату. Очевидно, примерно так гость себе и представлял жилище шамана, потому что маски и чучела животных вызвали у него не удивление, а умиление.- Миленько у тебя! Атмосфера такая, своеобразная. Но пойдем, пойдём воздухом подышим! - Лежащий на диване кот приоткрыл один глаз и проследил за мужчинами, прошедшими мимо него на балкон.- Итак, я слушаю вас. - Александр внимательно смотрел на визитера. Тот чуть наклонился над перилами и ткнул пальцем в сторону припаркованных на газоне автомобилей.- Лексуса видишь? Пятьсот семидесятого?- Вижу. Номер пятьсот семьдесят? – уточнил шаман- Ну само собой, Саня! У пятьсот семидесятого Лексуса номер может быть только пятьсот семьдесят!- А рядом с ним Гелик видишь? - мужчина ткнул пальцем чуть правее.- Номер три семёрки?- Ну да. Подростковые понты такой номер на машину вешать, - брезгливо поморщился гость.- Вижу.- Так вот, Саш, устрой паралич этому козлу, хозяину Гелика! Смогёшь?- Вы, уважаемый… - замолчал недоговорив шаман и посмотрел на посетителя.- Рустам! - подсказал гость.- Уважаемый, Рустам, - продолжил Александр, - Вы не в парикмахерской выбираете прическу. Объясните, что у Вас случилось, и почему Вы решили прибегнуть к моей помощи. А я уже решу, смогу ли я, и как именно смогу Вам помочь.- Хорошо! - легко согласился Рустам, - я на этом месте тачки паркую уже четвёртый год. Но до этого были средних размеров, а этот видишь какой крупный! Ему и места надо больше. Без вариантов. И тут на третий день появляется этот чёрт с Гелика и пытается заставить меня парковаться на полметра влево от него! Я ему раз сказал, два, ему как с гуся вода! Ты, наверное, слышал, я вчера утром ему высказал за такой наглеж. Хотел ещё вечером потолковать, но гроза не дала!- И из-за полметра парковки вы хотите устроить человеку паралич?- Из-за неуважения, Саша, из-за неуважения, - менторским тоном и проговорил посетитель.- Рустам, Вы понимаете, что хотите из-за клочка земли сломать жизнь человеку? - уточнил ещё раз шаман.- Саша, ты мне за жизнь не лечи, - возразил Рустам, - лечёный уже. Ты скажи, берёшься или нет? И сумму озвучь.Шаман поднял взгляд вверх, на зелёные макушки тополей, которые утыкались в голубое небо, и сквозь их листву просматривались легкие белые облака, скользившие по бездонной лазури от порывов ветра, будто бы фигуристы по льду. На соседней крыше громко курлыкали голуби, внизу во дворе тявкал чей-то очень мелкий пёс, до хрипа заходясь на кого-то лаем. Сбоку послышался голос Рустама.- Ну так что? Берешься?- Берусь, - всё также смотря на небо ответил Александр, - по деньгам скажу так: когда придет время, вы сами определитесь с суммой. Сколько решите столько и будет.- О как! Неожиданно! - удивился посетитель, - а минималка какая? А предоплата?- Ничего этого нет, - покачал головой шаман и перевёл взгляд на Рустама.А договор как? На словах или письменно? - не унимался гость.- На словах. Скрепляется просто рукопожатием.- А если я что-то захочу изменить?- Можно, но только в большую сторону, - пояснил Александр.- Круто! - одобрил Рустам, - мне такой договор по душе.- Мне тоже! - улыбнулся уголками губ шаман и мужчины скрепили договор рукопожатием. Когда Рустам ушел, кот подошёл к сидящему в кресле Александру и поинтересовался, глядя в глаза.- Это что сейчас было? Ты решил освоить смежную профессию? - мужчина в ответ лишь негромко засмеялся, А кот продолжил допрос с пристрастием, - а серьёзно, как это называется? Киллер-сервис? Александр и Ко? Или, может быть лучше, Александр и Кот? Я что-то совсем не понимаю тебя!- Ты прав, - отсмеявшись, ответил друг, - ты меня не понимаешь! Ведь если бы я не согласился, согласился бы кто-нибудь другой.- Страж стал киллером! - дёрнул хвостом кот и, высоко его задрав, пошёл на диван. Запрыгнув на свое любимое место, он вкрадчиво поинтересовался у приятеля:- А ты, наверное, ещё и порчу наводить станешь? Привороты там всякие делать? Восстановление мужской силы по фотографии? Снятие судимости по фотороботу?Шаман беззлобно засмеялся и спросил кота:- А что из этого волнует лично тебя? А! Наверное, восстановление мужской силы? Помочь?- До тебя никто еще не жаловался! - парировал Кот, - ты первый!- А что такого, что Страж стал киллером? - шамана явно забавляла ситуация, - ведь красный комиссар же стал чёрно-рыжим котом!- А крестоносец стал шаманом, - не остался в долгу друг.- Ты же знаешь, не я выбрал эту судьбу, духи выбрали меня.- Так и я не выбирал, когда сменил маузер на когти. Ты выбрал меня, - уже вполне серьезным тоном возразил кот.- Ты выбирал. Ты отдал свою жизнь за жизнь ребенка,- пояснил Александр, - интересно, как сложилась её жизнь? Узнай!- Хорошо, - ответил кот и потянулся. Шаман вновь улыбнулся уголками губ и пошёл открывать дверь очередному гостю. Тот был высокий, худощавого телосложения и фигурой напоминал самого Александра, только был выше его примерно на голову. Одет он был в строгий костюм с золотыми запонками. Держался гость надменно, что придавало ему сходство с английским лордом, но больше всё же с дворецким этого лорда.- Александр? - спросил он у открывшего дверь шамана.- Да. Проходите. - вежливо и неторопливо кивнул тот и указал рукой в глубь прихожей. Тщательно вытерев ботинки о коврик, гость прошел туда и поблагодарил хозяина за предложенные тапочки. Надев их, он прошёл в комнату, тщательно оглядывая всё на своём пути. Под его взглядом Аня слегка поежилась и придвинулась вплотную к коту, но тут же растаяла в улыбке и замахала рукой шаману.- Сашенька! Привет! Я тут посижу с котиком, я мешать не буду!- Сашенька! Сашенька! – передразнил кот. А шаман, пользуясь тем, что стоял за спиною гостя, скорчил страдальческую гримасу. Кот и девушка негромко обменивались мыслями, а шаман усадил гостя в кресло и приступил к расспросам.- Прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, расскажите, пожалуйста, всю её предысторию.Гость поудобнее уселся в низком кресле, чуть подвинув его, чтобы солнечный свет не падал в глаза и обратился сидящему напротив Александру тоном, не терпящим возражений.- Вы меня, конечно, знаете. Меня в этом дворе знают все. Да что там во дворе, и в городе. - Шаман удивлённо вскинул брови, чем вверг гостя в замешательство.- Я - Архаров. Евгений Геннадьевич Архаров. - Видя, что выражение лица шамана не меняется, гость окончательно растерялся и пробурчал с по-детски искренней обидой в голосе:- Я так-то не последний человек в этом городе! И не привык, чтобы меня заставляли представляться.- Я вас не заставляю. Меня интересует предыстория обращения, а никак ни ваше место в истории.- А если учесть, что город основан в девятнадцатом веке, то этот не последний в городе господин, и на роль первого тоже не тянет! - влез со своими мыслями кот, и продолжил, обращаясь к Ане - ты только вдумайся, Анхен, твой мужчина старше города в несколько раз! - Анна хотела что-то ответить, но к тому времени Архаров перестал изображать из себя оскорбленную невинность и, пробормотав скороговоркой: «Хорошо, вернемся к ситуации,» - начал рассказывать по теме.- Я живу вон в том доме напротив и уже несколько лет ставлю машину на парковке перед детским городком. Все места давно распределены и каждый занимает только свое. Рядом со мной паркуется некий Рустам. Кто он такой - не знаю, да это и не важно. Достаточно имени. Несколько дней назад он сменил машину на более громоздкую и неповоротливую. И поэтому стал отжимать у меня парковочное место. Ему, видите ли, теперь не хватает места, чтобы выходить из машины! Я попытался поставить этого хама на место, но он имеет наглость огрызаться и угрожать. Мне, Архарову! Мне не хочется привлекать к этому конфликту внимание общественности, но и спускать оскорбления я не желаю тоже. О ваших экстрасенсорных и гипнотических способностях в нашем микрорайоне ходят легенды. Я решил наказать его с Вашей помощью. Вот и вся предыстория моего обращения. Сколько будет стоить ДТП с его участием? Чтобы он, скажем, разбил свой чёртов Лексус об угол дома? Ну и соответственно, чтобы его самого покалечило не слабо!- И вам его совсем не жалко? Вы подвергаете опасности жизнь человека из-за клочка земли, - шаман внимательно смотрел на лицо Архарова, но ни тени сомнения или жалости там не увидел.- Это не человек, это скот, - отвечал Евгений Геннадьевич, - наглый и тупой скот! Такие признают только силу и с ними по-человечески нельзя! Итак, Александр, берётесь?- Берусь.- Сколько я должен за это?- С суммой Вы определитесь сами и по факту исполнения дела. Предоплату я не беру.Аня и кот, которые давно уже подслушивали мужчин, после согласия Александра смотрели на него широко распахнутыми глазами.- Приплыли, - подумал кот, - Анют, не подходи к нему близко! Он может быть одержим духом!- Это лечится? – не громко спросила девушка, и кот кивнул в ответ.- Как-то меня смущает такая система ценообразования! - помолчав, с подозрением проговорил Архаров.- Считайте, что это бонус. Из уважения к Вам.- А! - облегчённо вздохнул тот, - так всё-таки знаете кто я такой! Вы когда это исполните?- Завтра вечером, - подумав, сказал Александр.- Великолепно! А если я захочу чтобы он врезался не в дом, а, скажем, в дерево? И остался на всю жизнь парализованным?- Можно менять условия договора, но только в сторону большей жестокости.- Это мне подходит! - Архаров поднялся с кресла и, прощаясь, скрепил договор рукопожатием. Пока шаман провожал гостя, кот и девушка обсуждали необычность ситуации.- Понимаешь, Анхен, договор-то он скрепил по-настоящему. Оба раза. Но свои условия не озвучил, что странно. Но скрепил!- Так что тогда сейчас происходит? Что он делает? - запаниковала девушка.- Я не знаю. Спросим сейчас у него.Вошедший в комнату шаман перехватил серьезный взгляд кота и поспешил его успокоить, выставив перед собой обе ладони как барьер.- Стоп! Ничего не предпринимай. Я не одержим!- Что ты задумал? Что это за игра с договором? При том двойная!- Успокойся. И ты милая тоже, я сделал то, что должен был сделать! - Александр прошёл к дивану, но только он сел рядом с Аней, с улицы, от подъезда послышались громкие крики.- Это, кажется, заказчики собачатся! - хохотнул кот.- А ты правда комиссар? - спросила у кота девушка и поправила прорезанное в двух местах платье.- Правда. Только имя не спрашивай, я его уже сам не помню.- А как ты стал котом?- Меня убили, но Александр пристроил меня в тело ворона. И только потом в кота! - девушка вопросительно взглянула на шамана, тот лишь знак согласия прикрыл глаза.- Эх, а когда меня убили, меня никто не спас... Представляете, у меня бабку в детстве чуть не застрелили бандиты, когда их дом грабили. Она была из дворян и к ним ворвались революционеры. Это она мне сама рассказала уже. Мы с ней познакомились не при жизни, а только тут, после смерти. Так вот, эти мародеры от революции и хотели её застрелить, как классового врага, но их главный ее пожалел и спас, крикнул «Беги!» она и убежала. Они вдогонку еще стреляли…- Три раза и не вдогонку... - ошеломленно пробормотал кот.- Что?- Нет, Анют, ничего, продолжай.- Да я уже закончила. Бабка спаслась, а я вот от судьбы не убежала. Вышла в тамбур покурить называется... Да уж, курение опасно для здоровья! - грустно пошутила девушка, но никто не засмеялся. Аня поправила прядь волос и положила голову на грудь Александру. Тот начал аккуратно её гладить по голове, пропуская невесомые волосы между пальцами. Крики на улице стихли и в наступившей тишине, тиканье часов раздавалось как набат. Анна подняла заплаканное лицо и шаман нежно поцеловал её, коснувшись губами кожи, но, не пройдя сквозь неё.- Там это... Лорд давешний к тебе возвращается, - кашлянув, подумал кот.Едва только шамана открыл дверь в квартиру, как его взору предстал взволнованный Архаров. За полчаса своего отсутствия Евгений Геннадьевич успел обзавестись шикарным синяком под глазом и потерять бОльшую часть воротника.- Саша! Я передумал! - закричал гость, - я настаиваю, чтобы Вы его убили сейчас.- Может быть, зайдёте? Соседям, конечно, любопытно, но нужна ли Вам огласка?- Ах да, спасибо! - Архаров зашел в прихожую, и как только Александр закрыл за ним дверь, встревожено затараторил, - убейте его, убейте!- Вы меняете условия договора? Подтвердите это рукопожатием!Евгений пожал шаману руку и облегченно поинтересовался:- Я посижу тут у вас? А то идти через весь двор с этим, - он указал пальцем на синяк, - человеку моего статуса непозволительно ни в коем случае.- Конечно. Обувайтесь и проходите!Архаров прошёл в комнату, а шаман постоял у двери ещё минуту и впустил в прихожую Рустама.- Саня! Паралич отменяется! – зашумел гость, - грохни эту гниду к чёрту и немедленно! - Александр молча протянул руку и Рустам её пожал. Договор был изменён.- Пройдите в комнату, есть разговор. – тихо попросил шаман.- Базара нет! А о чём?- Проходите, там узнаете. И не забудьте про тапочки, - улыбнулся шаман. Рустам, уже сделавший несколько шагов по коридору, улыбнулся, хлопнул себя по лбу и вернулся. Далее он пошёл уже демонстративно шаркая тапками по полу,и смеясь своей новой походке. Встреча мужчин в комнате по драматичности не уступала встрече Гамлета с тенью отца. И даже в чём-то её превосходила.- Ты?!- Ты?!Мужчины мерили друг друга уничижающими взглядами, а кот удивлённо смотрел на них обоих с дивана, как некогда жители Рима с трибун взирали на арену Колизея. Анна, на всякий случай, отбежала за диван. Лицо Рустами пошло малиновыми пятнами, а Евгений сжал пальцы в кулак, чтобы спрятать их дрожь. Впрочем, оппонент истолковал это иначе.- Я собрал вас, господа, чтобы сообщить вам преприятнейшее известие, - улыбаясь скаламбурил шаман, стоя на пороге комнаты, - оба ваших заказа будут исполнены в срок и в полном объеме.- Плачу две его цены! - первым заговорил Архаров, - убейте его немедленно!- Три цены! - смеясь, парировал надвигаясь на него, Рустам.- Четыре! - не сдавался Архаров. Дрожь от пальцев теперь передалась и его голосу. Рустам наступал, а Архаров пятился по комнате. Стулья сдвигались ногами, на лбах у обоих мужчин выступили значительные капли пота, но ни один из них не решался нанести удар первым.- Эти бойцовые петухи маски бы не потревожили, - бросил взгляд на шамана кот. Тот согласно кивнул и сделал несколько шагов вперёд.- Всё так, как я и думал! - устало проговорил Александр, - вы оба знаете, что каждому из вас грозит смерть, но всё равно в первую очередь хотите быстрее убить соперника, а не себя спасти. Неужели полтора квадратных метра газона для вас стали важнее жизни?- Слышь, колдун! Ты чего-то мутишь! - Рустам переключил агрессию на шамана, - ты решил бабосиков с обоих поиметь? Я тебе сейчас рёбра посчитаю и в уголок сложу!- Ты кем себя возомнил, шарлатан! - возмутился и Евгений, - Труффальдино Бергама? Слуга двух господ? Я тебе устрою проверку и из прокуратуры, и из санэпидемстанции, и из Общества защиты прав потребителей! Всё и сразу!Александр улыбнулся обоим посетителям и ответил с нескрываемым смешком, обращаясь вначале к Архарову.- Труффальдино из Бергамо. А не Бергама. Это не фамилия героя, а город в Италии. Пытаясь выглядеть умнее, чем есть, Вы выглядите смешнее, чем есть, милейший господин Архаров. Рустам! Рёбра в угол можно положить, но не сложить. Сложить можно количество этих ребер и, к примеру, количество пальцев. Получится, кстати, сорок четыре. И вообще, господа, угрожать у вас явно не получается, может быть получиться танцевать?Рустам тут же приобнял Евгения и увлёк его по комнате в ритме вальса.- Эй! Козёл, ты что с нами сделал? Урод! - кричал Архаров, растеряв аристократические манеры. Рустам тоже пытался возмутиться, но от волнения у него получалось только шептать что-то непонятное. Кот не скрываясь, прыснул в усы и наградил танцоров аплодисментами мягких пушистых лапок. Аня, смеясь, вышла из-за дивана и исполнила пируэт, в то время как Александр негромко, но очень серьезно предостерегал танцоров.- Если будете хамить - исполните аргентинское танго. С прижиманиями и, возможно, поцелуями. Понятно?- Да, понятно, понятно! - закивали мужчины. Шаман дал им время осознать собственную беспомощность и лишь тогда остановил танец движением руки.- Присаживайтесь, хватит уже танцевать, и так видно, что умеете! - с искренней доброжелательностью в голосе проговорил Александр и первым прошёл и сел в кресло у окна. Мужчины отдышались и плюхнулись на два других.- Теперь вы, думаю, поняли, что я не шарлатан и это всё не шутки. Я шаман. И два злых духа, по вашим просьбам, были вызваны из нижнего мира. А значит, завтра вечером вы оба умрёте! Я свои обещания выполняю. Евгений Геннадьевич сидел с покрасневшими глазами и жадно ловил ртом воздух. Рустам тряхнул головой и, тщательно подбирая слова, поинтересовался у Александра.- Я так понимаю, дело не в деньгах? Что нужно, чтобы мы с этой... Этим… Этим человеком нехорошим, остались жить?- Вы всё верно поняли, Рустам, мне ваши деньги не нужны. А скоро могут стать не нужны и Вам. Но духи не смогут причинить вред, если вы будете защищены. Сделанным добром, чьей-то искренней благодарностью, спасёнными жизнями. Поезжайте в больницу, оплатите операцию или лечение какого-нибудь ребёнка или нескольких. Делайте это открыто и к вам с просьбами пойдут другие родители. Не отказывайте никому, защиты много не бывает, особенно в вашей ситуации. Спасите других и спасётесь сами.- Ты нас обманул! – возмутился Евгений, - стравил, а теперь используешь!Шаман выдержал его взгляд и, усмехнувшись, ответил.- Вы либо нарвались бы на шарлатана, и он просто взял денег, ничего не сделав, либо обратились бы к тому, кто не дал шанса исправить. Денег я с вас не взял и не прошу, просьбу выполнил. Какие претензии? Аккуратнее надо быть в желаниях! Жалко денег? А жизнь его было не жалко? – и шаман махнул рукой в сторону Рустама. Тот с грустной усмешкой глянул на Евгения Геннадиевича и примирительно сказал Александру.- Мне плевать, чьей вины здесь больше, твоей или нашей. Я тупо хочу жить. И сделаю всё, что для этого нужно. Точка!- И долго нам так робингудствовать? - мрачно поинтересовался Архаров.- Несколько месяцев точно. Потом духи уйдут обратно, в нижний мир. А Вы, Евгений Геннадьевич, как чиновник мэрии, можете еще и инспектировать детские дома, и там помогать. Даже из своих средств. Это в Ваших же интересах.- Но ведь я не могу... - начал было возражать Архаров, но Рустам его перебил.- Будем! Можем! Я с удовольствием составлю компанию! Мы теперь месяц с тобой будем неразлучны, как Бони и Клайд! – и обратившись к шаману спросил:- Так мы всё, идём? Творить добро направо и налево?- Да, конечно, Спешите делать добро! Только два нюанса: с парковкой сами разберётесь?- Спасибо! – с чувством ответил Рустам, - это мы и сами теперь решим! Не такая уж и проблема, как оказалось, договоримся! – и улыбнувшись самый злобной из всех возможных улыбок поднялся из кресла, кивнув Евгению, дабы присоединялся.- И второе, - проговорил шаман, - обращаться к колдунам и прочим ясновидящим, чтобы ваши проблемы за вас решили, не советую. Очень не советую! Так же, как и сквернословить.- Но ты отвечаешь, что если мы будем детишек спасать, то выживем?- Отвечаю.- Ну, бывай колдун! Надеюсь, в аду тебе выделят персональный котел! Пошли уже, жертва оккультизма! - с этими словами Рустам поволок за рукав Архарова в сторону прихожей, и недавние враги покинули квартиру шамана. Александр проводил гостей и по возвращении спросил у кота.- Ну и как тебе такой киллер-сервис?- Круто! Только я кое-что не понял. То что духов ты не вызывал, это понятно. Но что за договор вы скрепляли рукопожатием? - поинтересовался кот.- Договор о сюрпризе, который их ждет, если попробуют хоть как-то повлиять на проклятие! - улыбнулся шаман.- Умно! А вот я, похоже, утром ошибался, когда рассуждал об играх со смертью. Чтобы отобрать жизнь много ума не надо. Могущество не в том, сколько жизней ты можешь отнять, а в том, сколько ты можешь спасти.Шаман с грустью посмотрел на Анну, жадно ловившую каждое слово разговора и, сглотнув подступивший к горлу ком, ответил.- Кот! Ты сделал то, что должен, а осознал только через 70 лет! А я осознал давно, но не всегда успеваю сделать…У Рустама зазвонил телефон в самый неподходящий момент. Извинившись перед чёрным магом, он ответил.- Архаров, чего тебе?- Рустам! Вы что, опять пытаетесь снять проклятие? Немедленно прекратите, прошу Вас!- Что, опять?- Опять! Я сейчас чуть губернатора не начал вальсировать! Это же позор! Имейте в виду, Рустам, если меня выпнут из-за вас с должности…- Ты не сможешь достроить отделение педиатрии! Сто раз уже слышал! - и, нажав клавишу отбоя, обратился к колдуну.- Пардон, Гудвин! Всё отменяется.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман жизнь кот парковка

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