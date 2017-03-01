Наконец-то!

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 02:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mefistofel Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:11 by

Наконец-то, ты попался! Сколько я за тобой наблюдала, как долго я тебя выслеживала. И вот, наконец, ты мой! Уже скоро я смогу насладиться твоей душой, поглотить твою ауру, впитать твою энергию. Я выпью тебя до капли, до конца, и от тебя останется только прах, который уже через минуту разнесет порывами ветра, не оставив даже следов моей трапезы.Я давно тебя приметила. Конечно, ты жил не на моей территории, а на территории другого члена братства, но ведь оно на то и братство, чтобы идти на уступки и помогать друг другу. И в ответ на гарантию возможности поохотиться на моей территории, он отдал тебя мне. Ты даже не представляешь, с каким вожделением я каждый вечер наблюдала за окнами твоей квартиры из подъездного окна противоположного дома, предвкушая тот момент, когда я смогу поглотить тебя. Как сводило от нетерпения внутренности, когда ты курил на балконе, распространяя сводящий с ума аромат насыщенной энергией жизни в своей ауре. День за днем, неделя за неделей я присматривала за тобой, чтобы ты не достался кому то из братства, ведь ты был только мой! Оооо, как я не сошла с ума от нетерпения, и не набросилась на тебя прямо на улице, на виду у остальных людишек. Твой аромат преследовал меня день и ночь, он стал моей навязчивой идеей, мне не нужны были остальные людишки, мне была нужна лишь твоя душа! Но ты не предоставлял мне даже малюсенького шанса! Поздними вечерами ты постоянно сидел дома, не выходя даже в подъезд, днем ты был постоянно на виду у других двуногих, ты не заходил в уединенные или заброшенные места. Создавалось впечатление, что ты издеваешься надо мной! Я сходила с ума от нетерпения и вожделения, а ты был все так же недосягаем, я даже уже начинала задумываться о нарушении правил нашего братства тени. Представляешь, как ты сводил меня с ума?!И вот, твоя жена заставила тебя вынести мусор в первом часу ночи. Я чуть не взвыла от радости, когда почуяла твой запах на улице! Члены братства, чуя мое нетерпение, заняли позиции вокруг: на крышах, деревьях и просто в тенях, чтобы никто не смог помешать моей долгожданной трапезе. Ты подошел к мусорному баку и замахнулся пакетом, твоя спина так аппетитна и беззащитна, и даже немного жаль, что этот момент уже практически наступил и скоро он кончится…Члены братства были довольны. Наконец-то, одна из столь малочисленных самок созрела и выбрала свою жертву, после поглощения которой она сможет принимать семя братства и приносить потомство. Все шло идеально и она уже бросилась на спину жертве, когда двуногий вместо того, чтобы свалиться под обрушившейся на спину тяжести хищника, развернулся и схватил ее за горло. Аура, до этого ничем не отличавшаяся от ауры других людишек за исключением насыщенности жизненной энергией, внезапно сжалась до размеров физического тела и многократно уплотнилась, превращаясь из рыхлого энергетического облака в плотные протуберанцы, схожие с языками пламени. И тут случилось невероятное: языки ауры, прикасаясь к телу самки действительно прожигали его, превращая чуть ли не единственную надежду братства в прах и пыль. Пять членов братства, кинувшись на спасение самочки были мгновенно обращены в пепел от одного лишь прикосновения к ауре странного двуногого. Смирившись с гибелью пока еще верещащей самки, братство впитало запах души странного человека, сделав его достаянием общей памяти, дабы разобраться с ним при более удобном стечении обстоятельств.- С чего вы взяли, что у вас есть это время?!...Крик двуногого заставил членов братства вздрогнуть.- Ну как, понравился вам мой запах? Запомните его хорошенько, ибо для вас это запах смерти! Никто из вашего племени не спасется и не уйдет от меня, я буду с вами на свету и во тьме, вы будете ощущать мое присутствие и на охоте и в берлоге, во сне и наяву, я за вашей спиной, когда вы жрете или когда прячетесь, когда охотитесь и когда паникуете, я везде и я есмь ваша смерть! И не будет вам ни секунды покоя, ни мгновения отдыха…Лишь мгновенный прыжок на грани интуиции спас предпоследнего члена братства от неминуемой гибели. Хотя прожил он лишь на полторы секунды дольше…Скорость, только скорость могут спасти меня от неминуемой гибели, удрать, убежать, испариться, если не снижать скорости то этот непонятный и страшный двуногий, истребивший непонятно как практически все братство за время свой хвалебной речи, не сможет его догнать! Еще чуть-чуть, еще совсем немного и я буду в безопасности, я буду далеко!Теперь надо спрятаться, найти укрытие и успокоиться, найти и примкнуть к другому братству, ведь у меня есть очень важная информация, запах этого опасного двуногого, запах, который я узнаю из сотни, из тысячи, из миллиона, из миллиарда запахов, запах, такой соблазнительный и яркий, запах, который струится из-за моего плеча?...

Ключевые слова: Душа Братство Хищница Человек Запах Авторская история

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