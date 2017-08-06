Погружение

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Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:00 by

Сейчас я расскажу историю, из-за которой до сих боюсь принимать ванну...Действия разворачиваются в небольшом белорусском городе N. История берёт начало 1 февраля этого года. В этот день была встреча выпускников в моей школе. Было 20 лет с нашего выпуска, поэтому решили собраться всем классом. В первый раз нам удалось собраться всем составом, чему я был изрядно удивлён. Застолье устроили нескромное, пили много. Время летело незаметно, уже почти полночь была, мы последние остались в кафе. И вот сидим, болтаем, смеёмся, и тут свет вырубается. Такое за последний месяц раза 3 точно бывало, так что мы особо не удивились. Ну, ничего. Решили воспользоваться ситуацией: начали рассказывать всякие криповые истории из своей жизни. Обстановка немного накалилась. Так как все были подвыпившие, фантазия работала на ура. Ну, и я решил рассказать свою историю.А дело в том, что в моём доме (живу я в старой девятиэтажке) на первом этаже есть квартира, которую хозяин периодически сдаёт. И почему-то все соседи обходят стороной эту квартиру и вообще считают её проклятой. Если бабки с нашего подъезда узнают, что эту квартиру собирается кто-то снимать, сразу находят этих людей и слёзно умоляют съехать. Въехал я не так давно в этот дом, поэтому понятия не имел, с чего вдруг такой ажиотаж вокруг этой квартиры. И как-то раз соседка баба Люда (одна из тех, кто с ужасом обходит ту квартиру) попросила помочь мебель передвинуть, ну я и согласился. В конце работы за чайком решил я у неё, как бы между прочим, спросить, в чём собственно дело, почему квартиру проклятой считают. Сразу скажу, настроен я был скептически, потому что не верю во всю эту брехню про порчи, проклятия, ведьм всяких. Но рассказ бабки был такой эмоциональный и реалистичный, что мне стало немного не по себе.Дело оказалось в том, что, как только дом этот построили (около 30 лет назад), жила в той квартире женщина с необычным именем Яра. Ни мужа, ни детей у неё не было, хотя вроде была недурна собой. И очень она переживала, что счастья женского обрести не может. Но нравился ей мужик один, водила она его к себе частенько, да только через год женился он на другой. Говорят, та женщина не просто горевала, а с ума по нему сходила, в депрессию впала, себя совсем забросила. В итоге настолько отчаялась она, что магией чёрной увлеклась. Видимо, приворожить захотела. Видели жильцы, как она ночью уходила куда-то в сторону леса (дом наш на окраине города находится, за дорогой сразу поле, а за полем небольшой лесок), а приходила только под утро с охапками трав всяких. Часто видели, как она к себе дворовых котов да собак таскала, вот только потом животных никто не видел, а из её квартиры не доносилось ни звука. Люди были уверены, что в жертву она их кому-то приносила. Своих собак жильцы начали выгуливать в других дворах. Одной ночью вообще видели, как она в свадебном платье с фатой отправилась в сторону леса, держа в руках тушки каких-то животных. В конце концов отвернулись все соседи от неё, здороваться перестали, обходят стороной. А через какое-то время поняли, что никто её уже как месяц не видел. Думали, может съехала или уехала куда. Но через некоторое время слушок дошёл, что в болоте, которое в лесочке нашем находится, деревенские нашли платье свадебное. Спасателей тогда ещё вызвали, чтобы утопленницу нашли, но тела там так и не обнаружили. Конечно, все сразу вспомнили Яру. Да только народ очень сомневался, что это она там случайно утонула. Поговаривали, что это она обряд какой-то провела, душу дьяволу продала. С того момента жильцы начали замечать странные вещи, связанные с её квартирой. То пение на непонятном языке слышится, то звук бьющегося стекла, то видели с улицы, что окна на кухне запотели. Моё логичное замечание, что сейчас же ничего необычного с этой квартирой не происходит, что голосов никаких не слышно и окна не потеют, баба Люда пропустила мимо ушей.Позже эту квартиру купил какой-то мужик, но жить в ней не стал, а начал её сдавать. Сначала в неё поселился одинокий мужчина. Но прожил он там совсем недолго. Соседи слышали, как по ночам он кричал, а одной ночью и вовсе выбежал на площадку в одних трусах и кричал кому-то вглубь квартиры, чтобы оставила его в покое. Кому кричал, никто не знает. Но бабки уверены, что Яре. В то же утро он съехал. Спустя несколько месяцев ещё один мужчина хотел снять эту квартиру, но при осмотре её чего-то испугался до ужаса и без объяснения причины убежал. Пошли слухи по всему городу про эту квартиру. Из ближайших деревушек, которыми облеплен со всех сторон наш городок, никто не хотел снимать эту квартиру. Но через год заселилась туда иногородняя женщина, инвалид по зрению. Соседки пришли к ней в первый же день и предупредили, что в квартире раньше ведьма жила, и чтоб она была аккуратнее. Но все с предвкушением ожидали, что же случится с ней. Однако никто ничего необычного не услышал ни в первую ночь, ни во вторую. Женщину ту вообще никто не видел после её заселения. Из квартиры не доносилось ни звука. Казалось, что там вообще никто не живёт. Люди явно были разочарованы, а один пьянчуга клялся, что в ночь, когда та женщина заселилась, он видел, как сама Яра голая как ошпаренная выбежала из подъезда. Конечно, народ ему не поверил, а только смеялись над его бурной фантазией. А через месяц хозяин квартиры пришёл за деньгами, но никто ему не открыл. В итоге оказалось, что никого в квартире и нет. Женщина без вести пропала, оставив все свои вещи и сбережения. После этого случая прозвали квартиру проклятой. Бедный хозяин, как ни старался, не мог продать её. Тем временем жильцы умоляли не снимать эту квартиру всех потенциальных квартирантов, честно рассказывая, чем это может обернуться.А пару лет назад одна девушка всё же решила снять ту квартиру. На все предупреждения она лишь улыбалась и отмахивалась. И тут начинается вообще невообразимое. Той же ночью соседи услышали из проклятой квартиры истошный вопль, прерываемый рыданиями. Кто-то неистово звал на помощь. Голос не утихал ни на минуту. Соседи вызвали милицию, но терпеть этот крик не смогли и сами выломали дверь, пока стражи порядка спешили на помощь. Они обнаружили в ванной ту самую женщину, которая снимала комнату 25 лет тому назад! Она лежала голой в ванне, на дне которой был то ли песок, то ли ил. Женщина в истерике пыталась выбраться из ванны, но мышцы её будто не слушались. Ещё всех смутило, что она кричала, что ничего не видит, будто удивлена этим, что странно, ведь 25 лет назад, когда она снимала квартиру, она уже была практически полностью слепой. Но что самое интересное – в той квартире не обнаружили девушки, которая являлась новой квартиранткой. Как вы догадались, все её вещи остались в квартире, даже документы. Где она – до сих пор никто не знает.Закончил я свой рассказ и только тогда обратил внимание на выражения лиц одноклассников: все сидели молча с вытянутыми лицами и круглыми глазами, что меня очень позабавило. Но больше всех меня поразил Валик, что сидел прям напротив меня. Мне даже показалось, что у него слёзы навернулись, настолько он был напуган. Я ещё как-то пошутил, все заулыбались, обстановка разрядилась чутка, а Валик всё равно сидит сам не свой, весь дрожит. Ну, я у него и спросил, чего это он так близко к сердцу воспринял. И вот после его рассказа я чуть умом не тронулся, ком застрял в горле, а слёзы сами потекли от ужаса, как бы я не хотел это скрыть.Валик - главврач в психбольнице, что в 40 км от нашего города находится. И года 2 назад, говорит, привезли к ним бабку, которую считали много лет без вести пропавшей. Нашли её в доме, где она раньше снимала квартиру, голой в ванне в истерике. На все вопросы, где она столько лет была, она сказки начинает рассказывать про зеркала что-то и ведьм. Родственников её не нашли, вот её в психушке и содержат. Совпадение?Тут я под градусом вообразил из себя Шерлока и начал упрашивать Валика, чтобы тот пустил меня к ней поговорить. Валик был только за. Было видно, что он не меньше меня хочет пролить свет на эту ситуацию. Было решено, что утром мы едем к нему на работу.По приезду меня сразу предупредили: Валерия Сергеевна на своё имя не отзывается и вообще, когда слышит его, может неадекватно реагировать, поэтому лучше называть её Юлей, как она сама просит. Валентин сказал идти мне в игровую (как мне потом объяснили, так они почему-то называли комнату, где обычно врач проводит беседу с пациентами, типа коллективная терапия). Спустя минут 5 под руки ввели женщину лет 70, может старше. Её посадили у окна в кресло, напротив которого сидел я. Тогда я и смог её детальнее разглядеть: старуха была очень худая, волосы у неё длинные и седые. Черты лица очень мелкие: сухие тонкие губы, нос крючком, впалые щёки, острый подбородок с ямочкой. Старуха сидела с закрытыми глазами.- Юлия…- Нет, просто Юля, - тихо сказала старуха, по-прежнему не открывая глаз.- Меня зовут Павел...Паша.- Я знаю, Паша, зачем ты пришёл. Я надеюсь, что возможно хоть кто-то мне поверит…- Юля, расскажите, пожалуйста…- Паша, давай лучше на ты?Меня это немного смутило, ведь не привык я с семидесятилетними бабками говорить на ты.- Хорошо. Юля, можешь рассказать во всех деталях, что произошло в ту ночь? Только, пожалуйста, постарайся вспомнить всё как можно подробнее.- Конечно, могу. Чем больше людей узнает об ЭТОМ, тем лучше…Вы же журналист?- Да, - почему-то ответил я. Бабка улыбнулась.- Тогда слушай.Я, как настоящий детектив из сериалов, взял с собой диктофон, чтобы записать весь наш разговор, поэтому ниже будет изложен рассказ бабки максимально точно (некоторые предложения я корректировал, чтобы было понятнее, а то она иногда говорила весьма запутанно и сбивчиво).- Приехала я из деревни M, что в 10 км от вашего города. Работу у вас нашла на швейной фабрике. Думала, заживу… Стала искать комнату подешевле, и тут наткнулась на объявление, где сдают целую квартиру по той же цене, за которую можно комнату снять. Вот и клюнула я… При въезде ко мне прибежали три бабки, соседки мои новые, и начали мне нести какую-то чушь про ведьму, которая меня напугает до смерти или вообще убьёт. Я хоть и из деревни, но в такое верится ну с очень большим трудом. Вежливо покивала и выпроводила их.Первым делом я сразу решила принять ванну. Я кинула все свои вещи в прихожей, а сама сразу шмыгнула в ванну. Закрылась на щеколду, хотя понимала, что в квартире я одна. Но привычка после жизни в многодетной семье осталась. Сразу бросилось в глаза то, что свет был очень тусклый. Старая лампочка накаливания освещала оранжевым светом совсем небольшую ванную комнатку. Напротив двери располагалась раковина, а над ней висело огромное (почти до потолка) зеркало в деревянной оправе, покрытое толстым слоем пыли. Ванна была довольно глубокой, что меня приятно удивило: хоть коленки торчать из-под воды не будут. Рост у меня почти метр восемьдесят. Правда, вся ванна была в каких-то чёрных разводах, а на дне вообще лежал песок. Решила я всё это дело смыть напором воды из душа. Но, к моему сожалению, вода текла тонкой струйкой. Только через минут 10 мне удалось привести ванну в нормальное состояние. Я быстро скинула одежду, запрыгнула в ванную и закрыла глаза. Было довольно холодно лежать в ещё ненаполненной ванне, даже волоски на коже стали дыбом. К счастью, вода была горячая. Было приятно ощущать кожей, как растёт уровень воды. Мышцы постепенно расслаблялись, а я невольно расплывалась в улыбке. Вода набиралась очень медленно.От скуки я начала рассматривать комнату. Плитка грязно-серого цвета была вся в трещинах и местами крошилась, потолок был тоже в плачевном состоянии: побелка на нём пузырилась и почти вся уже осыпалась. Зеркало с моего ракурса казалось ещё более массивным и жутким. Трубы монотонно гудели, и из-за этого порой, как мне казалось, слышался странный звук, похожий на шёпот. Не знаю, был ли это шёпот в действительности, ведь, как известно, мозг постоянно пытается идентифицировать осмысленные звуки среди шума, даже когда их нет. Наконец уровень воды достиг моих плеч, я выключила воду. Изредка с крана слетала капля, громко ударяясь о поверхность воды. Невольно я заметила, что капля падает примерно через каждые 8 секунд. Частенько, принимая ванну, я погружалась под воду, пытаясь задержать по максимуму дыхание. У меня это не плохо получалось: порой мне удавалось пробыть под водой больше трёх минут. Я набрала полные лёгкие воздуха, закрыла глаза и опустилась под воду. С помощью падающей капли я могла оценить время моего пребывания под водой.Тридцать две секунды…кап!…сорок секунд...кап! сорок восемь…В этот момент мне начало казаться, что я слышу какой-то странный звук, будто кто-то царапает дно ванны. Я тогда ещё подумала, неужели мышь оказалась в ванной комнате? Но мышей я не боюсь и значения этому звуку не придала…Минута пятьдесят две…кап!...две минуты… То, что царапало дно ванны, начало царапать более интенсивно, настолько сильно, что я начала ощущать спиной вибрации, исходящие от дна ванны. Постепенно вибрации перемещались влево и начали подниматься вверх по боковой части ванны. Меня начала охватывать паника. Это точно не мышь. Две двадцать четыре…кап!...две тридцать две...С ужасом я начинала осознавать, что то существо (не знаю, как по другому выразиться) начало царапать бортик ванны всё быстрее и быстрее, интенсивнее и интенсивнее. Ума не приложу, почему я не вынырнула из воды. Наверное, боялась увидеть то, что находилось рядом со мной. Пульс поднялся под сто сорок ударов, и мне стало катастрофически не хватать воздуха. Но почему-то мне казалось, что покуда я под водой, ничто не может причинить мне зла. Я чувствовала, как оно уже достигает бортика. Две пятьдесят шесть…кап!...три ноль четыре…И вдруг…наступила тишина.Больше не было слышно звука царапающих когтей, даже капли перестали падать. Тогда я решила открыть глаза, оставаясь быть под водой. Но когда я открыла глаза, я увидела…темноту. Свет был выключен. Раньше я этого не заметила, видимо потому, что свет был очень тусклый. Я лежала под водой в кромешной темноте, боясь вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Лёгкие, казалось, горели огнём. В ушах был слышен оглушительный стук моего сердца. Я пыталась себя убедить, что это глупый беспричинный страх, но справиться с паникой я не могла. Я выдохнула весь воздух, что был в лёгких, из-за этого моё тело опустилось на самое дно ванны. Но я поняла, что вот-вот потеряю сознание от нехватки воздуха, поэтому я решилась вынырнуть…Опираясь руками о дно ванны, я начала медленно приподниматься. И вот я вынырнула…но успев сделать только желанный глубокий вдох, скрипучий голос прямо перед моим лицом громко прошептал «Три двадцать восемь»… В это же мгновение чья-то рука схватила меня за горло и погрузила назад под воду. Моё сердце в тот момент было готово выпрыгнуть из груди. Никогда в жизни я не ощущала такого ужаса и чувства беспомощности. Я начала кричать, но только тратила за зря запас кислорода. Тогда я упёрлась ногами в стенку ванны и попыталась приподняться, но рука была словно каменной и держала меня на одном уровне. Как только я не пыталась ослабить хватку руки, всё было тщетно. Вдруг я услышала, как зазвонил мой телефон, который я оставила лежать на полу в груде моей одежды. Дисплей телефона осветил комнату, и я смогла увидеть её… За горло меня держала худощавая старуха лет 70-ти с чёрными тонкими губами и белыми глазами, которые таращились прямо сквозь меня. Видимо, она была слепой. Волосы у неё были длинные, полностью седые, но очень густые. Я молилась, что звук отвлечёт её, и мне удастся освободиться, но она, будто прочитав мои мысли, улыбнулась гнилыми редкими зубами. Телефон перестал звонить, и комната снова погрузилась в темноту. Тогда я начала неистово царапать её, что есть силы, как мне казалось, до мяса, но её рука даже не дрогнула. И вдруг это существо начало смеяться надо мной, причём моим голосом!... Я потеряла надежду и чувствовала, как силы покидают меня. Вдруг я задела ногой цепочку от затычки для ванны. Это была моя единственная надежда. Я попыталась ухватиться пальцами ноги за цепочку и рвануть её вверх, но это было нереально сложно, особенно при тех обстоятельствах, в которых я находилась. С огромным трудом мне всё же удалось это сделать. Победа – казалось мне. Но вода убывала слишком медленно. Лёгкие снова горели огнём, мышцы ужасно ныли от напряжения, и в какой-то момент я перестала бороться, решила принять судьбу, закрыла глаза и полностью расслабилась.Очнулась я в пустой ванне…наверное, я потеряла сознание в воде. Вылезти из ванны не смогла, мышцы меня как будто не слушались. Я в ужасе начала кричать, зовя на помощь, но никто не приходил. Голос у меня был охрипший и слабый, казалось, что кричу не я. Но я продолжала кричать, пока не прибежали какие-то люди. Когда в больнице я пришла в себя, то заметила, что моя кожа какая-то дряхлая и сморщенная, будто у старухи. Я сначала подумала, что это из-за того, что я долго пробыла в воде. В палате было темно, хоть глаз выколи, мне стало жутко, и я позвала медсестру. Но когда она прибежала, то удивлённо ответила, что сейчас ясный день, но я и не должна ничего видеть, так как я слепа! Ты понимаешь? Как бы это странно не звучало, но я с ужасом начала осознавать, что тело не моё! Я начала ощупывать своё лицо, волосы, тело и поняла, что это не я!Тут старуха резко схватила меня за локоть и притянула к себе. Её лицо было аккурат напротив моего, и я смотрел в её открытые белые глаза. Она вся дрожала и из глаз её градом лились слёзы. Это длилось несколько секунд, но для меня это длилось вечно. И тут она притянула меня ещё ближе и осипшим скрипучим голосом начала кричать: «Меня зовут Иванова (фамилия изменена) Юлия Александровна 1992 года рождения! Я из деревни M, мою мать зовут Иванова Оксана Вячеславовна, отец Александр Витальевич! Пожалуйста, проверь, если не веришь мне! Я в этом теле по ошибке! Оно не моё! Освободи меня, прошу!»Такого ужаса я не испытывал ещё никогда. Я покосился на Валика, но тот стоял как вкопанный с выпученными глазами и явно не собирался ничего предпринимать. Человек тоже был в шоке. Я пытался освободиться, но держала она меня крепко и отпускать не собиралась, а всё продолжала кричать, чтобы я помог ей. В тот момент я обратил внимание на руку, которой она держала меня: она была вся в белых полосках – царапинах, как я сразу же догадался. У меня аж дыхание спёрло. На шум прибежали санитары и вызволили меня. Из той психушки я вылетел как ошпаренный, не помня себя. Опомнился я уже в машине Валика, который весь бледный молча гнал по шоссе назад в город, хоть его рабочий день только начался.Весь день я рылся в интернете, чтобы найти хоть что-нибудь про подобные случаи в реальной жизни, но ничего не нашёл, а ночью заснуть так и не смог. Я твёрдо решил, что утром поеду в ту самую деревню M и проверю, есть ли там её родственники. Ещё ночью я собрал рюкзак, достал велосипед с балкона и стал дожидаться рассвета. Как только начало светать, я выехал в дорогу. Весь путь я пытался подобрать слова, которые я скажу её родителям, если они там вообще есть. Добравшись до деревни, я спросил про Ивановых Оксану и Александра у дедка, первого встречного жителя, понадеявшись на то, что деревушка небольшая и все знают друг друга. И он их знал. Тогда я спросил его про дочь их Юлю. На что он ответил, что поехала Юлька в город пару лет назад да пропала. Когда я услышал это, меня от волнения и ужаса чуть не стошнило. Дедок мне объяснил, в каком доме живут Ивановы, но я, не проронив ни слова, сел на велик и погнал назад домой. Дедок мне что-то ещё кричал вслед, но я его уже не слышал, я был в ужасе. Неужели это правда? Дома, придя в себя, я начал рассматривать различные версии: может бабка знала, что есть такая Юля, которая пропала пару лет назад, и просто представилась ею? Но зачем? И где эта бабка пропадала столько лет? И что за бред с переселением в тело предыдущего квартиранта? И как это вообще возможно? Сколько бессонных ночей я провёл в попытках найти хоть какое-нибудь логическое объяснение!В начале лета я поехал погостить в деревню к родне и рассказал эту историю своей тётке, а она рассказала местной ведуньей. Так та уверена, что эта Яра заключила брак с какой-то потусторонней силой, но существовать она может по ту сторону только в материальном теле, которое там очень быстро «изнашивается», вот она и меняет тела. А чтобы прекратить эту цепочку, необходимо разбить зеркало в той ванне, видимо, через него она и проникала в наш мир для переселения в новое тело.На следующий же день с этой целью я и вернулся в город. Так как дверь была выломана, а хозяин замок ещё не поменял, в злополучную квартиру я проник без проблем…Вчера звонил Валик. Сказал, что Юля скончалась. Она хотела, чтобы эту историю узнало, как можно больше людей. В местную газету или на телевидение с этой историей я идти попросту постеснялся, осмеют. Вот написал сюда…Автор: lns0mnia.

Ключевые слова: Квартира ведьма ванна исчезновение

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