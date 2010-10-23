Пятничная рассказявка №219 - Деньгожор

Пятничная рассказявка №219 - ДеньгожорВсё началось с того, что Макс захотел купить танк. Обычный зелёный виртуальный танк в онлайн-игре. Заядлым игроком он не был, не подумайте. Играл всего по часу в день, после работы. А сегодня вдруг захотел танк - большой, красивый, премиальный. И даже достал бумажник, чтобы пересчитать наличность, оставшуюся до зарплаты.
По коридору послышались мелкие шаги, дверь распахнулась, и в комнату вошел он. Представьте себе зелёный морщинистый колобок. С карикатурными тоненькими ножками и ручками. И с громадной пастью от уха до уха.
— Здоров, чувак!
Колобочище быстро просеменил к Максу и подпрыгнул, заглядывая в экран ноутбука.
— Ага, вижу, вижу. Давай сюда!
— Что давать? - Макс оторопело пытался отодвинуться от кошмарика вместе со стулом.
— Деньги.
— Какие деньги?
— Как это какие? Ты танк хотел купить?
— Да.
— Вот и давай их сюда.
— Зачем?
— Я - твой личный Деньгожор. Всё, что ты соберёшься потратить впустую, я буду поедать. Понял?
Макс помотал головой.
— Вот дурак. Смотри, на пальцах, - Деньгожор стал загибать кривые зелёные отростки на тщедушных ручках, - ты хочешь купить танк. Это трата бессмысленная. Значит, их должен съесть я. Усёк?
— Нет. С чего вдруг я буду деньги отдавать?
Деньгожор нехорошо улыбнулся и придвинулся поближе к Максу.
— Не хочешь - я тебе ногу откушу, - и продемонстрировал пару сотен острых зубов в четыре ряда.
Злобный ужастик отобрал у Макса бумажник, отсчитал несколько купюр и, громко урча, сожрал.
— На, - кинул ложный колобок кошелек парню на колени, - лишнего не возьму, не бойся.
Макс потряс головой, пытаясь избавиться от наваждения.
— Ну всё, бывай. Зайду, как позовешь.
И кошмарик выкатился из комнаты.
В следующий раз Деньгожор настиг Макса утром возле кофейни. Парень как раз подумывал купить большой стакан кофе перед работой, как почувствовал, что его дёргают за штанину.
— Не ждал?
— Опять ты?
— Не ждал, значит. Давай, - колобочище потер пальцами, будто пересчитывал купюры, - собирался же на ерунду потратить.
— Кофе не ерунда!
— В офисе растворимый выпьешь, чай не барин.
— На, подавись!
Две бумажки упали в подставленную пасть. Деньгожор пару раз чавкнул и сглотнул.
— И ещё пять рублей.
— За что?
— За пакетик.
Монетки исчезли в бездонном колобочище.
— Подавись, сволочь!
— Было бы с чего. Ладно, некогда мне. За обедом увидимся.
И Деньгожор бодро засеменил прочь.
Следующие месяцы Макс непрерывно страдал. От огромной кучи мелких приятностей приходилось отказываться - всё поедала незваная нечисть. Даже пельмени купить не удалось.
— Сам приготовишь, не маленький, - ворчал зелёный шар, пожирая бумажки.
Деньгожор стал меняться. Рос с каждым днём, пока не увеличился до размера Макса, сыто лоснился, обзавелся шляпой и галстуком.
— Я теперь солидный, на видной работе. Знаешь, как мне завидуют, что нашёл такого жирного клиента? - Пояснял Деньгожор, больно тыкал Макса в бок и громко ржал.
Но хуже всего оказался вечер, когда Макс остановился у витрины салона связи. Прямо напротив выставленного на обозрение новенького телефона “фруктовой” фирмы.
— Гы-гы!
Деньгожор похлопал его по плечу.
— Мне тебя даже жалко, дружок. Эк ты неудачно-то вляпался.
— Я не собирался…
Зелёный укоризненно посмотрел на парня и показал пальцем на карман с деньгами.
— У меня нет столько!
— А на карточке?
— Нет, не дам её сожрать!
— Да и не надо, - Деньгожор силой отнял бумажник у Макса.
Вытащил кредитную карту и провел её между сложенных “уточкой” губ. Старый мобильник в кармане Макса жалобно звякнул, сообщая, что пришла эсэмэска из банка.
— Вот и всё. Ох, спасибо! Королевский ужин! Ну-ну, не расстраивайся. Пойдем, домой провожу. Раз такое дело, можешь себе пельменей купить, разрешаю.
Получив в очередной раз зарплату, Макс сразу снял её в банкомате и с задумчивым видом пришел домой. Деньгожор, развалившийся по-хозяйски на диване, радостно осклабился.
— Это правильно. Сразу мне всё отдай и гуляй себе спокойно весь месяц. Одобряю!
Макс, не обращая внимания на колобочище, вытащил десяток конвертов.
— Эй! Ты что делаешь?
— Это на еду, - парень надписал первый конверт и положил внутрь несколько купюр.
Деньгожор с тревогой наблюдал за действом.
— Это на проезд, это на комуналку, это на новые ботинки…
Денежная стопка неумолимо уменьшалась.
— Алё! Ты что творишь-то?
Макс поднял взгляд на растревоженного колобочища.
— Бюджет составляю. Финансовая дисциплина - наше всё!
Деньгожор чуть не задохнулся от возмущения.
— А это, - парень потряс перед носом зелёного монстра оставшимися деньгами, - я отложу. Понял, гад?
Несчастный колобочище сник, не в силах возразить.
Через два месяца Деньгожор усох до размера мячика для пинг-понга.
— Я так совсем исчезну! - Тоненько пищал монстрик.
— Ничего, кофе по утрам я всё ещё люблю.
Макс посадил зелёный комочек в карман.
— Ты мне пригодишься. Для контроля.
— А давай ты хоть мороженое захочешь, а? - Бедный Деньгожор умоляюще сложил ручки, - а я тебе кое-что покажу. Интересное!
— Ладно, - Макс сунул в карман купюру.
Деньгожор, пища, как мышь, захрустел бумажкой.
— Так что ты мне показать хотел?
— На балкон выйди.
— Ну, что тут? - Макс недовольно поёжился от холодного осеннего ветра.
— Вон, смотри!
В синеватой дымке на горизонте высилась колоссальная круглая фигура. Настолько огромная, что за лысую зелёную макушку цеплялись облака. Чудовищная пасть непрерывно чавкала и рыгала.
— Это что?
— Деньгожорище Миллиардович. Мой старший брат.
— Чей он? - Макс от ужаса пошатнулся и схватился за перила.
— Государственный, - тоненько пискнуло из кармана, - бюджет кушает.
— Кушает? Да он жрёт в три горла!
Зелёная мелочь захихикала.
— Ну, ничего, - Макс с решимостью посмотрел на великана, - и с ним разберёмся. Не боги горшки обжигают. Говорят, выборы скоро...
Деньгожор-младший сдавленно пискнул - после позорного поражения в Макса он верил больше, чем в старшего братца.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 11:07 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 1
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