Пятничная рассказявка №219 - Деньгожор

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 0 Сегодня, 11:07 by

Всё началось с того, что Макс захотел купить танк. Обычный зелёный виртуальный танк в онлайн-игре. Заядлым игроком он не был, не подумайте. Играл всего по часу в день, после работы. А сегодня вдруг захотел танк - большой, красивый, премиальный. И даже достал бумажник, чтобы пересчитать наличность, оставшуюся до зарплаты.По коридору послышались мелкие шаги, дверь распахнулась, и в комнату вошел он. Представьте себе зелёный морщинистый колобок. С карикатурными тоненькими ножками и ручками. И с громадной пастью от уха до уха.— Здоров, чувак!Колобочище быстро просеменил к Максу и подпрыгнул, заглядывая в экран ноутбука.— Ага, вижу, вижу. Давай сюда!— Что давать? - Макс оторопело пытался отодвинуться от кошмарика вместе со стулом.— Деньги.— Какие деньги?— Как это какие? Ты танк хотел купить?— Да.— Вот и давай их сюда.— Зачем?— Я - твой личный Деньгожор. Всё, что ты соберёшься потратить впустую, я буду поедать. Понял?Макс помотал головой.— Вот дурак. Смотри, на пальцах, - Деньгожор стал загибать кривые зелёные отростки на тщедушных ручках, - ты хочешь купить танк. Это трата бессмысленная. Значит, их должен съесть я. Усёк?— Нет. С чего вдруг я буду деньги отдавать?Деньгожор нехорошо улыбнулся и придвинулся поближе к Максу.— Не хочешь - я тебе ногу откушу, - и продемонстрировал пару сотен острых зубов в четыре ряда.Злобный ужастик отобрал у Макса бумажник, отсчитал несколько купюр и, громко урча, сожрал.— На, - кинул ложный колобок кошелек парню на колени, - лишнего не возьму, не бойся.Макс потряс головой, пытаясь избавиться от наваждения.— Ну всё, бывай. Зайду, как позовешь.И кошмарик выкатился из комнаты.В следующий раз Деньгожор настиг Макса утром возле кофейни. Парень как раз подумывал купить большой стакан кофе перед работой, как почувствовал, что его дёргают за штанину.— Не ждал?— Опять ты?— Не ждал, значит. Давай, - колобочище потер пальцами, будто пересчитывал купюры, - собирался же на ерунду потратить.— Кофе не ерунда!— В офисе растворимый выпьешь, чай не барин.— На, подавись!Две бумажки упали в подставленную пасть. Деньгожор пару раз чавкнул и сглотнул.— И ещё пять рублей.— За что?— За пакетик.Монетки исчезли в бездонном колобочище.— Подавись, сволочь!— Было бы с чего. Ладно, некогда мне. За обедом увидимся.И Деньгожор бодро засеменил прочь.Следующие месяцы Макс непрерывно страдал. От огромной кучи мелких приятностей приходилось отказываться - всё поедала незваная нечисть. Даже пельмени купить не удалось.— Сам приготовишь, не маленький, - ворчал зелёный шар, пожирая бумажки.Деньгожор стал меняться. Рос с каждым днём, пока не увеличился до размера Макса, сыто лоснился, обзавелся шляпой и галстуком.— Я теперь солидный, на видной работе. Знаешь, как мне завидуют, что нашёл такого жирного клиента? - Пояснял Деньгожор, больно тыкал Макса в бок и громко ржал.Но хуже всего оказался вечер, когда Макс остановился у витрины салона связи. Прямо напротив выставленного на обозрение новенького телефона “фруктовой” фирмы.— Гы-гы!Деньгожор похлопал его по плечу.— Мне тебя даже жалко, дружок. Эк ты неудачно-то вляпался.— Я не собирался…Зелёный укоризненно посмотрел на парня и показал пальцем на карман с деньгами.— У меня нет столько!— А на карточке?— Нет, не дам её сожрать!— Да и не надо, - Деньгожор силой отнял бумажник у Макса.Вытащил кредитную карту и провел её между сложенных “уточкой” губ. Старый мобильник в кармане Макса жалобно звякнул, сообщая, что пришла эсэмэска из банка.— Вот и всё. Ох, спасибо! Королевский ужин! Ну-ну, не расстраивайся. Пойдем, домой провожу. Раз такое дело, можешь себе пельменей купить, разрешаю.Получив в очередной раз зарплату, Макс сразу снял её в банкомате и с задумчивым видом пришел домой. Деньгожор, развалившийся по-хозяйски на диване, радостно осклабился.— Это правильно. Сразу мне всё отдай и гуляй себе спокойно весь месяц. Одобряю!Макс, не обращая внимания на колобочище, вытащил десяток конвертов.— Эй! Ты что делаешь?— Это на еду, - парень надписал первый конверт и положил внутрь несколько купюр.Деньгожор с тревогой наблюдал за действом.— Это на проезд, это на комуналку, это на новые ботинки…Денежная стопка неумолимо уменьшалась.— Алё! Ты что творишь-то?Макс поднял взгляд на растревоженного колобочища.— Бюджет составляю. Финансовая дисциплина - наше всё!Деньгожор чуть не задохнулся от возмущения.— А это, - парень потряс перед носом зелёного монстра оставшимися деньгами, - я отложу. Понял, гад?Несчастный колобочище сник, не в силах возразить.Через два месяца Деньгожор усох до размера мячика для пинг-понга.— Я так совсем исчезну! - Тоненько пищал монстрик.— Ничего, кофе по утрам я всё ещё люблю.Макс посадил зелёный комочек в карман.— Ты мне пригодишься. Для контроля.— А давай ты хоть мороженое захочешь, а? - Бедный Деньгожор умоляюще сложил ручки, - а я тебе кое-что покажу. Интересное!— Ладно, - Макс сунул в карман купюру.Деньгожор, пища, как мышь, захрустел бумажкой.— Так что ты мне показать хотел?— На балкон выйди.— Ну, что тут? - Макс недовольно поёжился от холодного осеннего ветра.— Вон, смотри!В синеватой дымке на горизонте высилась колоссальная круглая фигура. Настолько огромная, что за лысую зелёную макушку цеплялись облака. Чудовищная пасть непрерывно чавкала и рыгала.— Это что?— Деньгожорище Миллиардович. Мой старший брат.— Чей он? - Макс от ужаса пошатнулся и схватился за перила.— Государственный, - тоненько пискнуло из кармана, - бюджет кушает.— Кушает? Да он жрёт в три горла!Зелёная мелочь захихикала.— Ну, ничего, - Макс с решимостью посмотрел на великана, - и с ним разберёмся. Не боги горшки обжигают. Говорят, выборы скоро...Деньгожор-младший сдавленно пискнул - после позорного поражения в Макса он верил больше, чем в старшего братца.Автор: Александр Котобус Горбов.

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