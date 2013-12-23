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Творческие истории

Крик

Это случилось со мной несколько месяцев назад. Наши соседи сверху – замечательная семейная пара, Наталья и Виктор, у них двое детей. Сыночек Антошка и доченька Люба. Антону только годик, а Любочке уже 5 лет. Девочка милая, смышленая, всегда много смеется. Вообще, она очень активный ребенок. Переехали они в эту квартиру недавно, но все соседи уже успели их полюбить.

Как-то раз они все уехали на дачу. Я лично видела, как они все погрузили в машину и завернули за угол. Квартира опустела. В этот день я дома была одна, поэтому сидела и смотрела телевизор допоздна. Внезапно я услышала ужасный, нечеловеческий крик из квартиры сверху. Я насторожилась, ведь в квартире никого не было и быть не могло. Если бы Наталья с мужем вернулись, я бы услышала, а до этого все было тихо. У нас вообще очень хорошая слышимость.

Тут, немного посидев, я уже было подумала, что это мне показалось, но тут крик повторился. Я уже перепугалась. На часах было около двенадцати. Я вышла из квартиры, поднялась к двери соседей и начала вслушиваться. Когда крик опять повторился, и я, не колеблясь, вызвала полицию. Пока дожидалась, из своих квартир выползло еще пару человек.

Оказалось, не одна я слышала вопли. Когда приехала полиция, нам никто не открывал. Всего страж порядка было двое, но как только они услышали вопли, то сразу вызвали бригаду и начали ломать дверь. Она долго не поддавалась, будто она была закрыта не только снаружи, но и изнутри. А из квартиры все еще слышались крики.

Наконец, дверь открыли. Нам всем, кто стоял на лестничной клетке, предстала ужасная картина: маленькая девочка, вся в крови и синяках, лежит, свернувшись в клубочек в коридоре, и только русые косы, которые были меньше всего заляпаны в крови, дали нам понять, что это Люба. Как только приехала «скорая», девочку сразу увезли в больницу.

Тут примчались Наталья и Виктор с сыном. Глаза у них были круглые, Наталья вся в слезах, оба напуганы. Они были в панике, ведь их маленькая дочка поехала с ними, но, по словам родителей, когда они прибыли на дачу, Люба забежала в дом и исчезла. Ее долго искали, кричали - и тут звонок: мол, приезжайте, ваша дочь дома. Звонок был сделан с неизвестного номера, голос был мужской, незнакомый. Конечно, они перепугались и выехали обратно.

На даче жила бабушка, и если это розыгрыш, то можно было не беспокоиться, что, если дочка вернется, никого дома не будет. Тут им объяснили, как обстоят дела, что их дочь еле живая в больнице.

Прошло немного времени, Люба шла на поправку, но молчала. Мать целыми днями сидела у кровати дочери в больнице. Самое странное, что в квартире не было обнаружено никаких следов посторонних.

Всю эту историю окружает какой-то ужас, неизвестность.

Сейчас все нормализовалось, Наталья с Виктором переехали. Я их больше не видела, знаю только, что врачи не уверены, сможет ли Люба когда-нибудь еще заговорить.

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:39 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 28Комментарии: 1
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Ключевые слова: Крик квартира дети страх ужас кровь дочь незнакомец звонок дача

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:45
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А эта, некогда, в жизненных была на урбан—легенд
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