Мясная лавка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

slony Просмотров: 58 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:06 by

Стояла поражающая своей тревогой прохладная ночь. Станислав усталым шагом возвращался со дня рождения своего друга, желая лишь одного - завалиться поскорее спать.Сегодня утром, зайдя на свою страницу в социальной сети, он обнаружил не самое приятное для себя известие. Молодого человека с упрёком оповещали, что именно в этот самый день двадцать пять лет тому назад родился один из его близких друзей. В памяти Станислава тут же всплыло укоризненное воспоминание о том, как на позапрошлой неделе его пригласили на этот праздник. В ту гнетущую секунду парень с горечью осознал, что этот выходной для него потерян. Позавтракав лапшой быстрого приготовления, он тотчас отправился в долгую экспедицию на поиск недорогого, но при этом годного подарка.Ближе к вечеру молодой человек прибыл на вечеринку, делая вид будто совершенно не забыл про праздник любимого друга. Гордо вручив выстраданный подарок и перекинувшись с именинником парой слов, Стас тотчас устремился к пустующему креслу, удобно расположенному напротив вещающего новости телевизора. Взяв в руки пульт, он стал переключать каналы один за другим в надежде найти что-нибудь, что сможет скрасить его мучительные ожидания возможности ускользнуть домой.Праздник постепенно набирал обороты. Квартира именинника со временем заполнялась всё новыми лицами. Кое с кем Стас уже был знаком, а с некоторыми предстояло познакомиться по ходу вечеринки. Его друг напористо представлял ему все новых и новых людей, но память молодого человека почему-то отказывалась запоминать их имена. Вскоре симпатичная девушка позвала всех к столу. Пройдя на кухню, Стас плюхнулся на первый попавшихся стул и стал забивать свой рот пиццей, попутно выслушивая многочисленные поздравления в адрес именинника. Вскоре очередь произносить пафосную речь добралась и до него. Не зная, что говорить молодой человек решил отделаться парой банальных фраз и сесть на стул, чувствуя себя полным идиотом. И вот когда стрелки часов оповестили о том, что прошёл первый час с начала нового дня, настал тот долгожданный момент. Гости один за другим стали покидать квартиру, а это означало, что и Стас мог смело последовать их примеру, не боясь упреков.«Наконец-то, свобода!»- подумал про себя парень, очутившись на прохладной, освещаемой фонарями улице.Город, в котором проживал молодой человек, был небольшим и транспорт в такое позднее время уже не ходил, а на такси молодой человек деньги тратить почему-то не хотел. Станислав, не особо печалясь, что оказался в такой ситуации, решил прогуляться до дома пешком. По его подсчётам в своей кровати он должен был оказаться минут через тридцать пять.Молодой человек быстро шагал по пустынной улице, любуясь ночным городом и вдыхая аромат бодрящего прохладного воздуха. Стройный ряд уходящих в ночную даль фонарей любезно освещал его путь своим тёплым светом. По шоссе то и дело пролетали автомобили, выметая мрак с асфальта своими слепящими фарами. Изредка на пути ему попадались таинственные люди, куда-то торопящиеся под покровом ночи. Их вид почему-то казался Стасу подозрительным, и он старался лишний раз не встречаться с ними взглядом.К сожалению, и без того плохое настроение молодого человека подтачивала гнетущая забота, заключавшаяся в том, что уже утром он должен оказаться на работе. Глядя на часы, он с завистью провожал ускользающие минуты своего несостоявшегося сна.Желание как можно быстрее оказаться в своей уютной кровати толкнуло молодого человека на отчаянные меры. Он решил срезать путь дворами. Свернув в тёмную арку одного из домов, Стас оказался перед пустым футбольным полем, окружённым зеленой сеткой. Пройдя мимо него по узкой вымощенной плиткой дорожке, парень вышел к детской площадке, а следом за ней перед молодым человеком предстали ряды гаражей. Он продолжал идти, пока окончательно не забрёл в какую-то глушь.Местность, представшая перед ним, была абсолютно не ухоженная, но, тем не менее Стас ощущал какую-то сказочную таинственность, царящую вокруг. Вездесущие звуки ночного города загадочным образом не могли проникнуть сюда, оставляя это заброшенное место во власти глухой тишины. Заросли высокого сорняка, которые, казалось, поглотили каждый сантиметр этого королевства, представлялись парню сказочным лесом, в котором прячутся от недобрых глаз людей невиданные создания. Многоэтажные дома, с погасшим светом в окнах, бережливо окружили местность со всех сторон и напоминали неприступные стены фэнтезийных замков. Казалось, что любой, кто оказался под их защитой, может спать спокойно и не бояться кровожадных чудовищ, неприкаянно блуждающих снаружи. Уходящий куда-то вдаль силуэт вытоптанной дорожки будто бы приглашал Стаса совершить чудесное путешествие в таинственное место. Не в состоянии совладать со своим любопытством молодой человек прошёл вдоль неё и оказался перед весьма необычным зданием.«А это, видимо, величественный дворец», - подумал про себя парень, разочарованно взирая на строение.Этот дом был сбит из почерневших под напором времени брёвен и внешне напоминал русскую избу. Крыша у него была двускатная и покрыта старыми досками, которые, казалось, могут в любой момент отвалиться и рухнуть какому-нибудь бедняге на голову. Из приоткрытого окна выглядывал тёплый свет, робко озарявший вездесущие заросли высокой травы. Можно было подумать, что где-то под этой избушкой спрятаны курьи ножки, если бы не покосившаяся вывеска, висевшая над входом, на которой было криво написано: «Мясо у Сергея».Стас осторожно подошёл к окну и заглянул в него. В его ноздри моментально вдарил аромат свежего мяса, которое лежало на прилавке в ожидании покупателя. В этот момент он вспомнил, что дома в холодильнике из продуктов питания были только консервы и лапша быстрого приготовления.«Раз уж я всё равно зашёл в такую глушь, то, наверное, стоило бы нормальной еды прикупить?»- подумал про себя парень.Станислав открыл деревянную дверь и тем самым ненароком потревожил крохотный колокольчик, который, в свою очередь, моментально оповестил хозяина магазина о том, что прибыли клиенты.- О, приветствую. Очень рад новому лицу в моём скромном магазине. Чего желаете?- услужливо спросил худенький старичок в очках.По всему помещению разносился неприятный звук гудящего холодильника, из-за которого молодому человеку почему-то хотелось убежать.- Здравствуйте. Я тут случайно проходил мимо и увидел ваш магазинчик. Дай, думаю, загляну,- проговорил Стас, оглядывая всё вокруг.- И правильно сделали, что зашли, - радостно проговорил старик. - Я вас уверяю, отведав это мясо, вы первым делом расстроитесь, что слишком мало купили, а затем вернётесь сюда за добавкой.Станислав окинул взглядом прилавок. Цены были низкими, и на вид товар казался свежим.- А чьё это мясо?- Спросил молодой человек.- Свиней, - ответил старик, с ухмылкой взирая на покупателя.Что-то молодому человеку не понравилось в добродушном на вид дедушке, но что именно он понять не мог. Немного подумав, Стас решил всё же взять граммов четыреста. В итоге получилось так, что продавец взвесил полкило, а парень не стал возражать. Оплатив покупку, молодой человек быстро двинулся к двери магазина, ощущая на своём затылке сверлящий взгляд из-за прилавка. Оказавшись на улице, он почувствовал упоительное облегчение, будто бы сумел избежать чего-то страшного. Стас напоследок ещё раз окинул взглядом ветхое здание, до сих пор не веря в то, что это действительно был магазин.«Не удивлюсь, если эта халупа досталось ему в наследство от Бабы-Яги», - в шутку подумал парень и двинулся прочь от этого места.Молодой человек торопливо возвращался по утоптанной тропинке к треклятой арке, в которую самонадеянно свернул в тщетной попытке срезать путь до дома. Вдруг он заметил появившейся из темноты сутулый силуэт мужчины, который хромой походкой направлялся к нему навстречу. Казалось, что каждый шаг, сделанный незнакомцем, приносит тому жуткую боль.По мере сближения Стас стал более отчётливо различать таинственного путника. Тот был одет в старое поношенное, а местами и вовсе рваное одеяние. Обувью для него служили грязные тряпки, обмотанные вокруг ног и перевязанные верёвкой. Лицо незнакомца было скрыто под капюшоном и разглядеть его не представлялось возможным. Но самым неприятным были его руки. Одна из них отсутствовала по локоть, другая же застыла в каком-то неестественном положении, будто бы её свело судорогой.Незнакомец шел, уставившись в землю, и казалось, не замечал Станислава. Поскольку на этой дорожке невозможно было разойтись, молодой человек решил уступить дорогу идущему, будто бы напролом, странному путнику. Парень сошел с тропинки в высокую траву и почувствовал, как под ногами что-то хрустнуло. Незнакомец мгновение спустя прошёл рядом, не обращая ни малейшего внимания на Стаса. Молодой человек же, в свою очередь, почувствовал отвратительный смрад гниющей плоти, исходящий, по всей видимости, именно от этого жуткого бродяги.Находясь под необъяснимым впечатлением от столь неприятной встречи, парень некоторое время тупым взглядом провожал мрачную личность. Слишком уж много негативных эмоций вызвала эта персона в душе Станислава. Казалось, словно чувства страха, отвращения, жалости и презрения, взявшись за руки, кружили гадкий хоровод на его неспокойном сердце. Лишь когда силуэт незнакомца исчез за дверью магазина, молодой человек смог прийти в себя и продолжить свой путь домой. Стас желал как можно скорее забыть эту гнетущую встречу, но в глубине души с ужасом осознавал, что это вряд ли возможно.Быстрым шагом, иногда переходящим в бег, парень за несколько минут добрался до того места, с которого свернул. В то мгновение ему показалось, будто он узнал, что есть истинное счастье. Примерно минут через двадцать, он уже с облегчением открывал входную дверь своей квартиры. Включив тусклый торшер, он покидал куда попало одежду, затем рухнул на диван, включил телевизор и постепенно уснул.Во сне он снова повстречался с тем ужасающим человеком, которого встретил на узкой вытоптанной тропинке. Стас зачем-то старательно пытался разглядеть его лицо, но у него никак это не получалось. Молодой человек кружил вокруг уродливой фигуры в черном тряпье, пытаясь выведать страшный секрет. И вот в тот самый момент, когда цель уже была так близка, раздался звонок будильника.Пробудившись, Стас первым делом решил ещё поспать. Вскоре будильник стал назойливо оповещать его о том, что ещё немного и он опоздает на столь ненавистную ему работу. Собрав волю в кулак, парень резко встал с кровати и направился в ванную.Проявлять излишнюю креативность по поводу завтрака времени не было, и он решил по-быстрому приготовить яичницу со свининой. Станислав отрезал пару тонких ломтиков от ночной покупки, бросил их на сковородку, а затем туда же разбил пару куриных яиц.«Весьма необычный вкус», - подумал про себя Стас, наспех смакуя кусочек мяса.Взглянув на часы, он заметил, что время неумолимо настаивает, чтобы молодой человек отправлялся на работу.«А я, оказывается, очень неплохо готовлю», - нахваливал себя парень, спешно полоская грязную тарелку под тёплой струёй воды.Перед выходом Станислав несколько раз пробежался по квартире и проверил, везде ли погасил свет и выключил газ. Быстро надев чёрное пальто, он вышел из квартиры, закрыл дверь, быстро спустился по лестнице и оказался на улице.Хоть сон его и длился от силы часа три, но настроение у него было прекрасное, и даже пасмурная погода не смогла подчинить его своей депрессивной воли. Вчерашнее приключение казалось скорее плохим сном, нежели суровой явью. Вовремя добравшись до места своего ненавистного времяпрепровождения, Стас погрузился в мучительное ожидания окончания своего рабочего дня, которое наступило по прошествии двенадцати часов.Возвратившись домой, Станислав без промедления отправился на кухню. На работе он ничего практически не ел, и все его мысли были об аппетитном ужине, а если быть точнее, то о сочном куске свинины, купленном вчера. Недолго думая, парень решил, что на тарелке вместе с мясом неплохо будет выглядеть жареный картофель. Примерно минут через сорок он уже диву давался, как можно так вкусно приготовить свинину и настолько отвратительно пожарить картошку.«Наверное, у меня просто талант готовить мясо», - подумал Станислав, мечтательно посмотрев на потолок.Через час он лёг в свою уютную кровать и спустя несколько минут уснул. В царстве Морфея парень снова встретил отвратительного незнакомца. Станислав пытался задать ему какой-то вопрос, но как только молодой человек открыл рот, у него сразу же стали выпадать алые от крови, зубы. Он долго стоял и со страхом взирал на безобразного человека, не проронив ни слова. Спустя какое-то время, показавшиеся сновидцу вечностью, раздался спасительный звон, который моментально вырвал парня из этого немого кошмара.На этот раз Стас не стал заставлять будильник упрашивать себя дважды и сразу же отправился в ванную комнату.Весь следующий день практически в точности повторял предшествовавшие ему трудовые будни. Стас проснулся, позавтракал, пришёл на работу и уже через двенадцать часов устало шагал по направлению к дому. Раньше он бы с радостью предвкушал выходные дни, но сегодняшний сон почему-то вселил беспочвенную тревогу в его сердце.По возвращении домой молодой человек первым делом доел всё, что оставалось в его небогатом холодильнике. Затем он завалился на диван, взял в руки планшетный компьютер и стал внимательно прочёсывать интернет в желании узнать, к чему снился ему тот омерзительный человек. Не то чтобы Станислав верил во все эти бредни, будто верно истолкованное сновидение может предсказать будущее. Скорее всего, он просто пытался найти там успокоение. В итоге все, что он вычитал, давало слишком двусмысленное и общее толкование его мрачного сна.Вскоре усталость стала настойчиво склонять Станислава улечься на уютную кровать, укрыться тёплым одеялом и прикрыть свои измученные глаза. Вроде бы обычное дело, но спать молодой человек боялся. Почему-то он не сомневался в том, что, уснув, снова встретиться со своим мерзким знакомым. Он старательно отсрочивал свой сон просмотром забавных роликов про животных и чашкой горячего кофе.Первое время это помогало, но вскоре сонливость ударила с новой силой. Голова становилась всё тяжелее, а веки предательски стали погружать взор в темноту. В своих жалких попытках сопротивляться молодой человек пару раз сбегал в ванну и умылся холодной водой. К сожалению, враг оказался сильнее. Тяжесть всё же уложила голову Стаса на подушку, и он решил, что не произойдёт ничего страшного, если на секундочку закрыть глаза.Парень снова стоял перед отвратительным человеком в чёрном. Ярость стала охватывать молодого человека, словно осьминог свою беззащитную жертву. Чувство страха сменилось презрением, а затем в гости завалилась и жгучая ненависть. Не в состоянии совладать с собой Стас набросился на незнакомца. Он повалил безвольное тело в чёрном тряпье и принялся неистово избивать беднягу. Это зверство продолжалось недолго, так как руки в одно мгновение стали ватными, и наносить удары стало адски тяжело. Скоро силы совсем покинули парня и единственное, что он смог сделать, это стащить капюшон, закрывающий лицо незнакомца.Перед его взором предстало то, что он никак не ожидал увидеть. Мертвецки белыми глазами на него смотрела отвратительная пародия на его собственную физиономию. Кожа была бледно-зелёного цвета и будто бы разлагалась, обнажая гниющие кости. Изо рта извилистыми струйками текла омерзительно чёрная жидкость, чем-то напоминающая змей. Стас, подгоняемый ужасом, бросился бежать куда-то в темноту.Вскоре он проснулся. За окном стояла ночь. Сердце бешено колотилось, будто бы пытаясь пробить грудную клетку и выскочить в тёмную комнату на прогулку. В голове одна за другой проносились ужасные мысли, которые вскоре и вовсе забылись. Когда Стас окончательно очухался от ужасного сна, то понял, что ужасно хочет есть.«Как жаль, что холодильник пустой», - подумал он про себя, слушая недовольное урчание в животе.Молодой человек продолжал лежать на кровати в смиренном ожидании первых лучей солнца. Уснуть он не мог и думал лишь о мясе. Его почему-то влекло сорваться в тот загадочный магазин прямо посреди ночи, но он твердо решил, что пойдёт туда утром. Видимо, необъяснимое чувство напоминающие отвращение, которое вызвало то место, категорически запрещало ему блуждать там при свете звёзд.Через несколько часов томительного ожидания солнце все же соизволило наведаться в тёмную комнату страдающего парня. Теплые желтоватые лучи влетели в окно и моментально прогнали зловещий мрак. На душе у Стаса немного полегчало, и он решил, что пора сходить до магазина.Парень быстро оделся и без промедления двинулся к выходу, попутно взглянув на себя в зеркало. Зрелище было, прямо скажем, не очень. Из зазеркалья на него глупыми глазами взирала небритая физиономия неопрятно одетого мужчины похожего на бездомного. Волосы на голове были взлохмачены, а лицо в свою очередь казалось опухшим после беспокойной ночи. Молодой человек решил, что в такое время людей на улице немного, и кого-либо из знакомых он вряд ли встретит. Совершив тщетную попытку при помощи рук уложить непослушные волосы, Стас отправился в путь.Как оказалось, парень слабо запомнил местонахождения таинственного магазина, и ему пришлось где-то с час побродить по дворам. Пару раз он пытался спросить о мясной лавки у прохожих, но те, в свою очередь, шарахались он него, решив, наверное, что он наркоман или алкаш. В итоге ему всё же удалось найти футбольное поле, окружённое зелёной сеткой, а далее он без особого труда добрался и до того загадочного места.При свете дня всё вокруг производило совершенно иное впечатление, нежели ночью. Высокая трава теперь не казалась сказочным лесом, и обитали в ней не удивительные создания, а пустые пластиковые бутылки и бывшие в употреблении целлофановые пакеты. Окружившие это место дома более не представлялись неприступной стеной, и было такое впечатления, что в них уже несколько десятков лет никто не живёт. Утоптанная тропинка привела Стаса к таинственной избушке, которая при дневном свете казалась ещё более потрёпанной. На её двери парень заметил пожелтевший под напором времени листок, на котором было написано: «Приходите после полуночи».Данное известие обескуражило и опечалило молодого человека. Он был самую малость ленив и потому не изъявлял особого желания лишний раз выходить из дома в выходной. Быстро обдумав некоторые варианты решения возникшей проблемы, он выбрал единственный на его взгляд правильный - зайти в обычный магазин, что рядом с домом. Туда Стас и направился, ругая себя за то, что не поступил так сразу.Вскоре он оказался в практически безлюдном супермаркете и сразу же направился в мясной отдел. За прилавком стоял тучный продавец. В глаза сразу бросились его невероятно волосатые руки и угрожающее лицо красноватого оттенка, но больше всего Стас удивился его бархатному голосу, который никак не соответствовал его внешнему виду. Немного посоветовавшись с ним, парень решил взять полкило свежей свинины. Вскоре молодой человек уже стоял на кассе и расплачивался за покупку. Весь путь до своего дома парень выстраивал в своей голове график дел на сегодня. Если вкратце, то он намеревался поесть, а затем завалиться на диван и смотреть телевизор.По приходу в свою скромную квартиру молодой человек сразу же поплёлся на кухню. Там он немедля занялся приготовлением завтрака, и вскоре перед ним лежал зажаренный кусок столь желанной свинины. Он с жадностью набросился на вожделенную еду, но, к сожалению, спустя мгновение его постигло второе разочарование за день. Его кулинарные способности в приготовлении мяса куда-то резко исчезли. Пища казалась сухой и безвкусной и вдобавок раздражающе застревала в горле. Все же аппетит был ужасающе силен, и Стас съел всё до последней крошки, хотя большого удовольствия это ему не доставило. Как оказалось, третье разочарование было уже на подходе. Мучительный голод вовсе не пропал, а наоборот, как будто бы стал ещё сильнее.Его логика была предельно проста - в той захудалой мясной лавке свинина было натуральная, а в супермаркете, видимо, генномодифицированная.«Ну, что ж придётся всё же ночью снова сходить туда», - с печалью подумал про себя Стас, взирая на часы.До открытия магазина оставалось полным-полно времени, и молодой человек решил скрасить томительное ожидание за просмотром какого-нибудь сериала. Его выбор пал на детектив, который не так давно посоветовал его приятель, с которым они проучились одиннадцать лет в средней школе. Прочитав пару рецензий в интернете, Стас с интересом приготовился узреть, как два гениальных сыщика ловко раскрывают ужасные преступления, совершённые хитроумными преступниками. К сожалению, по прошествии двух скучнейших серий на Стаса с новой силой набросилась сонливость. Долго сопротивляться дрёме молодой человек не смог, да и не хотел и через некоторое время отключился.Сон был беспокойным, и наполняли его отвратительные образы, которые, казалось, могли родиться лишь в голове душевнобольного человека. Омерзительные люди, проводящие какие-то дьявольские обряды, мерзкие алтари, сотворённые из человеческих костей, ужасающая картина, на которой была изображена лысая старуха - всё это и многое другое словно кинжал пронзило беспокойное сердце Станислава. Он проснулся весь в поту. За окном стояла ночь, а часы возвещали, что магазин с вожделенным мясом уже полчаса как открыт.Парень быстро оделся и направился к таинственному месту. Он робко пробирался по тёмным улицам и почему-то старательно избегал света фонарей. Его многострадальный живот скрутило от адской боли, и парню приходилось слегка сутулился из-за этого. Он практически не смотрел, куда идет из-за того, что всё его мысли занимало желание утолить чудовищный голод, и пару раз он буквально налетел на прохожих. Если посмотреть со стороны, то Стас был больше похож на наркомана, а не на покупателя, и если бы его тогда заметила полиция, то вся его оставшиеся жизнь могла пойти по другому пути, нежели тот который его ожидал.Вскоре он добрался до места назначения. Все вокруг вновь вернуло себе сказочную притягательность. Стас даже пожалел, что не может немного побродить по волшебному лесу и встретиться с его удивительными обитателями. Он с трепетом взирал на гигантские стены и в глубине души верил, что они смогут сберечь его от злого и жестокого мира, который раскинулся снаружи. Пока Стас забвенно любовался восхитительным видом, его своевольные ноги помаленьку добрались до открытой двери магазина, из-за которой на него со странной улыбкой взирал продавец.- Здравствуйте, молодой человек. Заходите. Я вижу, вам понравилось мясо? - с любопытством спросил старик в очках.Ужасающий звук здешнего холодильника как будто пытался свести с ума бедного парня.- Да... Здравствуйте... Хотел бы вот ещё купить, - держась за больной живот, сбивчиво пролепетал Стас.Продавец без лишних вопросов взвесил выбранный покупателем красный сочный кусок свинины и положил его в белый пакет. Молодой человек рассчитался со стариком и, собравшись с новыми силами, направился домой.Идя по тропинке, он ощущал, как жгучая боль постепенно проходила, а настроение с каждым шагом становилось все лучше. Он был несказанно рад снова почувствовать себя человеком, но вскоре произошло то, отчего счастье в ужасе сбежало от Стаса.Уже практически потеряв магазин из виду, молодой человек услышал страшный крик наполненных болью, страданием и отчаянием. Этот вопль был мужской и определённо доносился со стороны мясной лавки. Что-то стало навязчиво шептать ему о том, что надо не просто уходить отсюда, а бежать со всех ног, но, к сожалению, парень не внял своему внутреннему голосу. Он развернулся и быстрым шагом пошел к магазину в желании проверить всё ли там в порядке.«Этот старик, конечно, странный тип, но это ведь не значит, что его нужно бросать в беде? Хотя... возможно, это кричал и не он», - думал про себя Стас, быстро шагая по тропинке.Молодой человек в одно мгновение заметил, как всё вокруг стало менять сказочный окрас. Нескончаемые заросли травы стали похожи на отвратительные щупальца ужасных существ из произведений Лавкрафта, а окружавшие это место дома теперь напоминали стены огромной тюрьмы, из которой ни за что не выбраться. Ну а вот перед Стасом зловеще предстал и сам магазин. Теперь он полностью стал соответствовать окружающему его пейзажу, и если бы молодой человек не знал, что там продают мясо, то мог бы поставить голову на отсечение, что это логово уродливой ведьмы.Дверь была прикрыта, хотя ещё совсем недавно была распахнута настежь. Станислав не придал этому никакого значения и рывком открыл её. Весь магазин озарил звон злосчастного колокольчика, про который молодой человек совсем забыл. Почему-то парень не особо обрадовался этому звуку.За прилавком никого не было. Молодой человек бегло осмотрелся, и в его глаза бросилась слегка приоткрытая дверь, в конце комнаты, за которой мерцал тусклый свет. Стас решил, что она ведет в помещение, наподобие склада и осторожно направился в её сторону, всеми силами стараясь не издавать лишних звуков. С каждым сделанным шагом его сердце начинало биться всё сильнее, а ноги стали предательски подкашиваться от страха. Вскоре он оказался у двери и, заглянув за нее, пришел в неимоверный ужас.Он увидел знакомый по своему недавнему сну алтарь из человеческих костей, а на нём лежал освежеванный торс человека с вонзённым в грудь ножом. Молодой человек заметил лежащие в углу отрезанные ноги, а ещё знакомую скрюченную руку, которая некогда принадлежала ужаснувшему Стаса незнакомцу. На стене он увидел уродливый портрет лысой сгорбленной старухи, который он также видел во сне от силы часа два назад, а недалеко от картины лежали аккуратно сложенные черные тряпки. В ту же секунду он с ужасом начал догадываться, чьё мясо лежит в белом пакете, который он держал в руках.Стас собрался было бежать подальше от этого проклятого места, но, к сожалению, тупой удар в голову печально быстро прервал его спасительный план. В одно мгновение у молодого человека потемнело в глазах и его бессознательное тело рухнуло на грязный и холодный пол.Он очнулся в темноте, содрогаясь от жуткого холода. Его окружал сводивший с ума звук работающего холодильника, и он моментально понял, где находиться. Рук и ног он не чувствовал и потому не мог выбраться. Его рот был чем-то заклеен, так что все попытки истошно взывать о помощи были тщетны. Бедный парень ощущал, как под ним и на нем что-то лежит, но не придавал этому значения, так как сейчас он был полностью во власти сумасшедшей паники.Через некоторое время крышка холодильника распахнулась, и в царство холода ворвался тусклый свет. Молодой человек на секунду зажмурил глаза не в силах вынести столь яркое для него освещение. Затем он постепенно раскрыл веки и увидел, что на его груди лежит чья-то отрезанная ступня.Старик в очках, будто бы не замечая полных ужаса глаз Стаса, взял кусок мяса, лежавший справа от парня, и со спокойным лицом закрыл холодильник. Последние, что слышал молодой человек перед тем, как навеки уснуть, был милый женский голос, спросивший продавца: «Сколько стоит эта свинина?».

Ключевые слова: Магазин сны голод ужас расправа авторская история

Другие, подобные истории: