Под полом

Pluto_ Просмотров: 25 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 18:56 by

...В дверь раздавались сильные и ритмичные удары: бух-бух-бух-бух! Сжав голову руками, Катя медленно сползла по грязной стенке и беззвучно зарыдала. Слезы падали на широкий подол чёрного платья, а ноги в крупной сеточке чёрных колготок сводило судорогой на холодном кафельном полу. Катя была готом. И за это её травили в школе. Теперь вот загнали сюда, в старое и давно неиспользуемое крыло школы. Как в кошмарном сне, перед глазами девочки стоял безумный бег по покрытым осыпавшейся извёсткой коридорам, мимо распахнутых дверей пустых классов, потом поворот, она влетает в какую-то угловую комнату, и первым, за что зацепился взгляд, был длинный и ржавый шпингалет с внутренней стороны. Не помня себя от ужаса, она с силой вогнала его в неровное отверстие на крошащемся косяке и до крови прищемила палец. Её преследователи, точнее, преследовавшие её одноклассницы, с огорчёнными воплями налетели на вставшее перед ними препятствие и начали с силой пинать трухлявую дверь клозета. До катиных ушей долетала их брань вперемешку с угрозами и злобным шипением. Запертая же в ловушке жертва пятилась, дрожа от страха, пока не упёрлась спиной в ледяную стену, местами топорщащуюся разбитой кафельной плиткой. Осознав, что сама загнала себя в тупик, девушка затравленно огляделась по сторонам в поисках пути отступления, если её мучительницы всё же снесут спасительный заслон. Но прятаться было решительно некуда: слева и сзади - такая же грязная и отвесная стена, чтобы вскарабкаться на которую нужно быть по меньшей мере человеком-пауком, а вот справа, справа утробно журчал ряд разбитых унитазов, разделённых между собой толстыми пожелтевшими перегородками, а сбоку от них, в самом заросшем ржавчиной и грязью углу торчал полуистлевший остов квадратной трубы с огромной дырой, зиявшей от пола практически во весь катин рост. Казалось, именно оттуда истекает замогильный холод и какая-то тёмно-зернистая полупрозрачная дымка, которая теперь медленно стелилась по грязному полу и тянулась к живому тёплому телу тонкими, на глазах распадающимися отростками. От такого соседства девочку основательно передёрнуло, ей на память во всех красках пришли истории об обитавших в этой части здания сонмах жутких тварей, выглядевших как искорёженные и обожжённые людские тела, обладавшие несовместимыми с жизнью увечьями, но всё же продолжавшими вопреки всем законам быть и двигаться. Так вот зачем эти дряни загнали ей сюда! Катя постаралась отодвинуться как можно дальше от ужасного провала, из которого как ей казалось, на неё смотрят. Точнее, смотрит. Женщина. Высокая, неестественно худая и угольно-чёрная.- Это лишь моё воображение! Лишь воображение! - девчушка с силой сжала голову руками. Из глаз вновь брызнули обильные слёзы, от соли защипало рану, и размокшая кровяная корка закапала на покрытый тёмными разводами щербатый пол. Катя вздрогнула и тихо простонала: если Они есть и там, - она дала Им пищу и сделала сильнее. Вместе с этой дикой мыслью пришла тишина. Оглушающая, давящая, ледяная, как и всё в этом склепе. Значит, они ушли? Правда? Она теперь здесь одна? Она может встать и уйти... нет, нельзя, вдруг эти гадины только затаились, ждут, когда она выйдет, чтобы снова издеваться, рвать на ней одежду, хватать за волосы, царапать руки и шею, плевать в лицо? Катя сжалась, как маленький запуганный зверёк и спрятала голову между коленей, она в домике, она в домике, она в домике, здесь никого нет, здесь никого нет кроме неё, никого...Надежда билась в теле, словно огонёк свечи под коркой смерзшегося льда. Она здесь одна. Зловещее жерло трубы вновь дохнуло на неё потоком затхлого ледяного воздуха, который, как ей показалось, принёс с собой чей-то свистящий шёпот."Мне кажется, мне кажется, мне просто кажется..." - воображение услужливо нарисовало ей чёрную бесполую фигуру, что медленно покачиваясь, выступает на щербатый грязный пол: шлёп-шлёп, плюх...Дальше сидеть и ждать девочка не могла. С громким всхлипом она вскочила, и не оглядываясь на источник своих страхов, метнулась к спасительному выходу. С громким лязгом отодвинулся шпингалет, распахнулась дверь и несчастная жертва тут же оказалась схвачена десятком цепких когтистых лап. Отовсюду посыпались щипки, удары. Её враги никуда не ушли, просто затаились, зная, что долго она здесь не продержится. С победным клёкотом и возгласами, обидчицы поволокли её сперва в коридор, потом вверх по лестнице, и с каждой восходящей ступенькой Катя всё сильнее вырывалась и умоляла:- Нет, нет, только не туда, пожалуйста, нет!..Но её никто не слушал. Девочку затащили на этаж выше и впихнули в комнату, что как раз над злосчастным туалетом. Прямо за порогом которой простиралась ещё одна дыра, на это раз в полу, из которой также сквозило нестерпимой стужей. Девчонки, хохоча, стали силой стали заталкивать свою добычу туда:- Ну что, чернавка, иди к своим!Катя попыталась было упереться изо всех своих сил, но ощутив дикую боль в суставе пальца, обмякла. Её с ликующими кликами запихали вниз и тут же с хохотом захлопнули дверь. Истерзанное тело коснулось каменных ступенек во тьме, но не удержалось на них и мешком с песком скатилось вниз...Немного придя в себя от боли и шока, Катя нащупала под собой какое-то мерзкое тряпьё, которое при каждом шевелении источало гнилостные миазмы. Ей тут же пришло в голову, что, возможно, она сможет выбраться отсюда тем же путём, что её затолкали, как вдруг она ощутила тонкую и сухую лапку, крепко сжавшую голень...***На следующее утро, обыскивая школу по требованию катиных родственников, потолок странного подполья разломали, нашли под ним и Катю. Она сидела в центре, на куче слежавшегося хлама, бессмысленно перебирала руками грязные тряпки, уставившись пустыми глазами перед собой и беззвучно шлёпала губами .

Ключевые слова: Туалет призрак издевательства

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