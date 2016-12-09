Дар Девяти. Последние ученики. Глава 1. Никита

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 16:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Саша Доценко Просмотров: 68 Комментарии: 2 +3 Вчера, 16:47 by

Глава 1. НикитаКазалось, стоял вполне обычный летний день. Спасаясь от городского смога, пара влюбленных ехала на новеньком автомобиле на озеро - позагорать на солнышке, пожарить шашлыки и, скорей всего, искупаться. Летний отпуск Таня и Юра осознанно променяли на покупку, в которой они мчались по трассе.- Юр, переключи на другую волну – от ретро меня уже тошнит, - Таня лениво дернула мужа за рукав футболки. – Давай что-нибудь повеселее.- Включи сама, не видишь, какая дорога, - раздраженно ответил Юра, съезжая с трассы на проселочную. Ветер через окно трепал его волосы, наполнял салон авто запахом скошенной травы. - И черт же дернул нас ехать на шашлыки в жару… - он повернул направо. Поле сменилось лесом.- Вот вчера хороший день был!-Ну, вчера я вообще-то работала. Смотри – собака на дерево влезла! – воскликнула девушка, показывая пальцем в окно. Юра уменьшил скорость.- Таня, собаки не лазят по деревьям, - снисходительно заметил он, не отрывая взгляда от дороги. Жена припала к окну:- Нет! Смотри-смотри, вот! Смо… - она запнулась, и Юра понял почему.Собака не залезала на тополь. На ветви дерева была закинута голова овчарки. Таня замерла.- Видно, у кого-то домашних животных пес удушил. Кур, уток там… - нарочито бодро сказал Юра, приобняв жену за плечи. – И получил наказание.- Это что за такие садисты? – Таня, не отрываясь, смотрела на голову. – Ну-ну, как они могут так издеваться...Юра крепче обнял ее.- Мы сейчас не найдем в кустах маньяка. Поэтому не думай. Поехали!Они снова двинулись в путь. Таня выключила радио и смотрела в окно на пролетающие мимо тополя и сосны. Над ними сверкало солнце, освещая синеву неба, но выходная поездка была испорчена. Юра быстро это понял.- Танюх, может, домой махнем? – он, не глядя, взял жену за руку и несильно сжал ее.- Да нет, едем, всё норм, - слабо улыбнулась девушка и снова уставилась в окно. – Юра, СТОЙ!!! ТОРМОЗИ ЖЕ!Юра резко дал по тормозам, и машина, дернувшись, остановилась. Таня вылетела из машины.- Ребенок!Юра, ничего не поняв, выбежал вслед за ней.Жена сидела на коленях возле маленького худого мальчика, без сознания лежащего возле дороги. Мальчик, на вид лет девяти, был одет в синие шорты и желтую футболку – грязные до невозможности. Ноги и руки в мелких царапинах, лоб пересекала длинная ссадина. Таня автоматически потрогала его лицо, пощупала пульс.- Живой! – с облегчением выдохнула она. - Принеси воды!Юра принес минералку и протянул жене. Таня положила голову мальчика себе на колени, открыла бутылку и осторожно начала наливать в рот ребенку воду.Ребенок дернулся, закашлялся и открыл глаза.- Очнулся! – Таня обняла его. Мальчик испуганно смотрел на девушку, но внезапно резко отстранился и побежал к машине. Его взгляд нервно метался от Тани к Юре и, наполнившись ужасом, к лесу. – Мой хороший, что случилось? Как тебя зовут? – взволнованно спросила Таня.- Никита, - хрипло ответил мальчик. Он огляделся и стал спокойнее. Таня протянула ему бутылку, он сразу начал жадно пить. Юра достал аптечку из машины, приготовил перекись, бинты и пластырь. Мальчик допил и отдал Тане емкость, быстро вернувшись к машине.- Спасибо.Таня улыбнулась:- Пожалуйста. Никита, я – Таня, а это Юра, мой муж. Ты расскажешь нам, что случилось? Ты что, потерялся? Мы можем отвезти тебя домой.- Я убежал, - Никита коротко взглянул на лес и тут же отвел глаза. - Моих маму и папу убили. И тетю Риту с дядей Олегом. И Казбека. Позвоните в полицию, пожалуйста. И давайте уедем. Я боюсь.Майор полиции Михаил Николаевич Кантемир стоял на краю обрыва. С холма открывался прекрасный вид на покрытый мелкими волнами Енисей и спокойный город. Но как только он оборачивался, то картина омрачалась – коллеги Михаила Николаевича оцепили всю поверхность холма. Судмедэксперты заканчивали собирать материал и делать фотографии.Петр Иванович Гончаров, лейтенант двадцати трех лет, подошел к майору.- Петя, Петя, – глядя на горизонт, неторопливо промолвил Михаил Александрович. – Каково твое новое предположение насчет дела? Ритуальное убийство – это мы уже выяснили. Я согласен. А подробности?- Михаил Николаевич, я хочу сказать, что всё укладывается в одну картину только по рассказу мальчика.- От ребенка нужно брать во внимание только одно – наличие трупов и место их нахождения. Я это уже говорил.- Но он выглядит достаточно серьезным, - осторожно заметил Петр. Он уже трижды пытался склонить начальника к версии, которая казалась ему правильной. Но она паранормальна, черт ее подери! Лейтенант набрал воздуха в грудь и продолжил: – И не производит впечатления истеричного ребенка. Ясно и четко рассказал последовательность событий. Если вы откажетесь, то я не смогу вам ничего объяснить. Слова мальчик собирают всю картину в целое. Вы дослушаете меня до конца?Михаил Николаевич поморщился, но кивнул – дескать, давайте. Возможно, ему просто стало скучно, но Петр Иванович не упал духом и начал повествование по третьему кругу, на сей раз намереваясь изложить его полностью.- Это произошло в субботу, 24 июня, предположительно с 20.00 до 22.00……Никита устал играть в мячик с Казбеком – это большая кавказская овчарка дяди Олега - на лужайке, поэтому прилег на покрывало и начал кидать Angry Birds на телефоне. Солнце грело не так жарко, как днем, и взрослые играли в волейбол. Раззадорившиеся мужчины весело, как мальчишки, дразнили друг друга и кидались мячом. Мама с папой обнимались и даже поцеловались один раз – как в кино. «И как им не противно, - подумал Никита. – Это же слюни!»Казбек в поисках прохлады лег в тень под папину машину. Потом передумал и лег под джип дяди Олега. Глупый. Тенёк везде одинаковый.Раздался голос тети Риты, жены дяди Олега.- Я готовлюсь подавать! Или перерыв? Видимо, вам нужен перерыв!Она стояла, держа в руках мяч, и ее рыжие волосы сверкали на солнце. Дядя Олег погнался за папой и повалил его на землю. Они смеялись, перекатываясь по траве в дружеской борьбе.Звонкий удар бутылки по капоту машины нарушил привычный шум, папа с дядей встрепенулись и подскочили.Возле машины Никитиного папы стояли шесть человек в черной одежде. Самый высокий, с волосами до плеч как у девчонки и с пиратской повязкой на глазу, держал в руке осколок от бутылки. Он боком облокотился на папину машину и ухмылялся.- Парень, ты обалдел совсем?! – заорал дядя Олег. – Ты явно попутал!Высокий повернулся.- Я не ослышался? Я обалдел? – он засмеялся, поддельно и хрипло. Остальные пятеро тоже засмеялись. Никита заметил, что у двоих из них были биты. Но вряд ли они хотели сыграть в лапту команда на команду. – Толстяк, будь скромнее и вежливей, - бросил он.- Машина… - начал было дядя Олег. Высокий двинулся к нему.- Никитка, - рядом оказалась мама. Она говорила шепотом. – Лезь в кусты. Немедленно.- Но, мама… - перебил Никита.- Лезь! – оказалось, мама даже шепотом прикрикнуть может. – И не высовывайся. Если мы тебя не позовем, то беги.- Мама, а вы…- Я помогу папе с дядей Олегом. Возражений нет?За кустом раздался папин голос.- Ребята, если вас что-то не устраивает – скажите. Тем более мы собирались домой.- Нет, мразь, мы тебе не ребята, - вкрадчиво ответил высокий. – Твой жирный друг меня оскорбил, и должен ответить за это.- Что вам нужно? – резко спросил папа. – Мы вызовем полицию.Тетя Рита схватилась за телефон, но он выпал у нее из рук.- Точно не вы, - брезгливо ответил высокий. – Но одна ваша женщина.Мама вздрогнула и ткнула Никиту в бок. Тот послушно пополз в кусты шиповника, стараясь непроизводить шороха.Никита чувствовал, что родители его не позовут. Но он не убежал.Высокий что-то крикнул на странном языке своим приятелям. Четверо схватили взрослых и держали их в руках легко, словно малышей. Куда делась их сила? Они же взрослые, они со всем могут справиться! Маленький толстяк с белыми волосами вытащил за хвост рычащего неподвижного Казбека и свернул ему шею.Услышав хруст, Никита вздрогнул и прижал руки ко рту. Он отодвинулся вглубь куста. Ветки царапали кожу. Он видел, как люди в черной одежде повернули дядю Олега и отца к одноглазому. Он вытащил нож. Никита закрыл глаза. Он слышал, как крики мамы и тети Риты наполнили всю округу, но до ближайшей деревни было далеко.Стало тихо. Никита открыл глаза.Главарь стоял напротив тети Риты, вглядываясь в ее мокрое от слез лицо.- Пожалуйста, отпустите нас, - плакала мама. – Прошу вас… Пожалуйста, отпустите нас… Заберите все, что захотите…- Замолчи! – одноглазый схватил маму за плечи и что есть силы встряхнул. Маленькое сердечко Никиты застучало как бешеное. Высокий поднял маму и взмыл вверх – как ракета, выше деревьев. Мама кричала, но не вырывалась. Приятели высокого внизу подняли левые руки вверх, и тот бросил маму вниз. Никита на мгновение подумал, что она сейчас тоже полетит – как птичка, вознесется к небу и врежет этому одноглазому в единственный оставшийся глаз. Но его сердце резко остановилось, когда она упала на мертвое дерево, и проткнувшие ветки торчали из ее туловища как уродливые свечки из торта.Высокий плавно спустился вниз. Связанную рыдающую тетю Риту они несли к костру.- Вот я и нашел тебя, Катерина, – слегка поклонившись, издевательски произнес высокий бархатным голосом.- Я не Катерина! Пустите меня! – тетя Рита отворачивала покрасневшее от слез лицо.- А где сейчас скрывается Арсений? - высокий взял девушку за руку и заломил ее. Тетя Рита закричала.- Я не знаю, кто такой Арсений! Я не Катерина! Пустите! Ааа! – зарыдала она.- Я тебе верю, верю! – высокий широко открыл глаз и наклонил голову. – Как тогда тебя зовут, красавица?- Маргарита!Все шестеро засмеялись.- Маргарита? – сквозь смех прошелестел высокий. – Что же, Маргарита, у тебя сегодня неудачный день. И я не добрый Воланд.Его приятели захохотали пуще прежнего.- Готовьте ее для обряда, - бросил высокий. Затем подошел к краю обрыва и закричал: - Слава Адеари!- Славься, Адеари! – вторили его приспешники.Никита не стал дожидаться дальнейшего. Он тихо пробирался по кустам к дороге. Найдя ее, он не рискнул выходить, а пошел вдоль, по лесу. Шел долго, до темноты. Оглядываясь на каждый шорох, он ожидал, что убийцы преследуют его. Силы покидали его. Усталость наваливалась больше и больше. Никита решил недолго отдохнуть под деревом. На телефоне было 00.13, и он решил, что в 00.20 продолжит идти.Часы показывали 00.15, когда мальчик повалился на бок и заснул под кустом волчьей ягоды.-…Днем его нашли Петровы Юрий и Татьяна и доставили к нам в участок, - закончил лейтенант.Михаил Николаевич задумчиво потер подбородок.- Труп женщины с переломанными конечностями и свернутой шеей на дереве. Алёна Иваненко. Если соотносить рассказ мальчика с фактами… Это понятно. То есть необъяснимо, но вполне сходится с его рассказом. Трупы мужчин. Олег Вяткин - это дядя - и Ярослав Иваненко – скинуты с обрыва. Практически невредимый, не считая колотого ножевого ранения в область сердца. Скажем так, ему повезло.Лейтенант посмотрел вниз, где везучих тел уже не было, но оставалась огромная лужа крови.- И последний, Михаил Николаевич… - начал Петр.- Труп молодой женщины. Маргарита Вяткина. Вы говорили, что это самая жестокая смерть.Лейтенант судорожно вздохнул. Огромный камень, располагавшийся здесь, на холме, послужил убийцам алтарем. Вокруг этого камня солью была высыпана пятиконечная звезда, по углам которой стояли стаканы, испачканные высохшей бордово-черной жидкостью. Неужели кровь?Петр Иванович смотрел на испачканную в саже поверхность камня. Все, что осталось от девушки Маргариты уместилось в несколько пакетов, что унесли судмедэксперты. Лейтенант покрутил в руках пластиковое водительское удостоверение девушки.- И ребенок сказал, что главарь секты называл девушку Катериной? – вспомнил Михаил Николаевич, отчего-то взволновавшись. – Можно документ?Петр протянул карточку. Майор прищурился, разглядывая фото. Внезапно он побледнел.- Все в порядке? – встревожился Петр.- Да-да, - помотав головой, ответил майор. – Давно такого не видел. Девушка в самом расцвете лет – и такая страшная смерть.- Вы мне верите, Михаил Николаевич?- Верю, но как это объяснить остальным? – вздохнул тот. - Ох, и работа нам с вами, Петя, предстоит. Надеюсь, что ребенок приметы точные сказал. Может, найдем сатанистов.- Найдем, Михаил Николаевич, найдем, не переживайте, - заверил лейтенант. – Приметы броские – длинные волосы, отсутствие глаза, крупный нос. Составим фоторобот.- Петя, ты думаешь, что преступник не будет менять свою внешность после такого? – удивился Михаил Николаевич. – Если он не сумасшедший или отъявленный наглец, уверенный в собственной безнаказанности.- Не знаю, - потупил глаза лейтенант. – Но хотя бы на первое время?- Нам нужно быть осторожнее. Нужно объявление на радио и ТВ. Люди должны знать, - Михаил Николаевич посмотрел вниз с обрыва на лужу крови. - Нужно быть осторожнее.

Ключевые слова: Мальчик убийство сатанисты кровь авторская история

Другие, подобные истории: