Деревенские секреты

Lynx Просмотров: 35 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:11 by

Как-то нежились мы с невестой своей, она эту историю и рассказала. Извините за обрывистость речи. Она так колоритно говорит, что не передать ее манеру изложения не имею права. Далее с ее слов.Она у меня из дремучей глубинки. Есть у них в деревне мужик — крепкий хозяйственник. Имя ну очень оригинальное для тех мест — Иван. Это вам не Фердинанд вшивый, не Вильгельм какой-нибудь, а целый Иван! Непьющий, с большим хозяйством, добротной хатой, коровой, поросятами и прочей живностью. Сам срубил лучшую в деревне баньку на речке, статный и ладный собой.Но вот как заколдовали его от женщин! Женился рано, да молодая жена быстро в гроб слягла. Погоревал, да не может один мужчина большое хозяйство тянуть. Женился на красавице местной — да и через время та утопла в речке. После этого молва пошла, что на роду ему холостым быть. Бабы за ним бегали толпой, да все взамуж отказывали и жить с ним в одной избе решительно говорили свое «нет».Да, странность у него одна была: только стемнело — напрочь на улицу носа не казывал. Было дело, бычок заплутал в лесу, мужики решили по-быстрому поиск организовать, дабы волки не задрали, и к Ивану пришли. А темно уже было, все с фонариками. А он не то что не согласился, даже двери не открыл, чтобы с ними по-человечески поговорить. Ну, да ладно, у всех свои тараканы.И вот однажды загуляли мы, молодые да красивые, дотемна, хихикали, щебетали да парней местных обсуждали. Возвращаюсь я домой уже в потемках, да смотрю — женщина какая-то возле Ивановой избы круги наматывает. То в окно заглянет, то дверь ладонью погладит. У самой длинные черные волосы, пушистые такие, что самой завидно стало. В ночнушке какой-то белесой аль голубой — в темноте-то оно цвета не шибко различимы. Ну ладно, думаю, пригласил к себе бабенку да на ночь глядя выгнал. А она и обиделась — вон, опять к нему просится. А он — по своей привычке — не открывает.Потом я услыхала, как соседи пересуживали между собой, что к нему по ночам какие-то женщины пытаются в хату войти, а он их не пущает. Притом каждый раз другая. То кто Клавдию-швею видел, кто Вальку-студентку, которая в городе учится. Кто, в общем, кого видал, и все по-разному.Но вот как-то прекрасной звездной ночью я возвращаюсь домой и опять вижу какую-то бабенку возле Ивановой хаты. Только пригляделась в звездном свете — и обомлела! Батюшки, это же я!Вот не знаю, что на меня накатило, но я как заверещу! Как кинусь на эту… ну, меня, которая не я! Как вцеплюсь ей в патлы и давай тягать за космы, мол, самозванка! Ты чье лицо украла, сволочь? Да тебе глаза повыцарапывать надо б! Да я руки поломаю и ноги выкорчеваю, чтобы не смела мной оборачиваться!И так ее тягаю, что не помню себя от злости. Тут прямо над ухом как бахнет, как сверкнет красно-белая вспышка! Я тут же отскочила ни жива ни мертва — перепугалась крепко!А то Иван выскочил на крыльцо и с обоих стволов в мою копию в упор стрельнул. Она стоит, смотрит на него пустыми глазищами, да как засмеется… диким таким, нечеловеческим смехом… как умирающая сова аль гиена бешеная какая!Иван меня в охапку — да в сени. Дверь подпер, а сам за шторку в окошко поглядывает. А та — другая я — все круги наматывает.А у меня истерика. Сижу, реву белугой, себя от злости кулаками по бедрам шлепаю. Успокоилась. Да не сразу, но все же смогла хоть внятно разговаривать, а не мычать сквозь зубы.— Дядь Вань, — говорю, — а почему ты в нее стрельнул?Он посмотрел на меня так, как обреченный перед казнью на исповеди у батюшки:— А что, в тебя палить, что ли? Ты же вон, живой человек, а она — нечисть.Я оторопела, но разум не потеряла. Задаю:— А как ты различил? Ты же и меня мог в упор расстрелять!— А что вас различать? Ты одета-обута, ухожена-причесана, в глазах огоньки молодые бегают, а она босая, в саване, растрепана, холодом веет. Она каждую ночь ко мне приходит под разными личинами, все соблазнить намеревается. То одной красавицей прикинется, то другой. Вот тебя сегодня сделала.— Кто ОНА?— Нявка, кто же!— Какая нявка?— Ну, русалка, только лесная. Понравился я ей очень еще в молодости, и она всех моих женщин сгубила, чтобы со мной быть. Только есть одно условие — она меня сначала убить должна лютой смертью, чтобы дух мой в мире этом остался. Вот так они и размножаются — мужиков со свету сводят, чтобы удерживать призраком их возле себя. Тебе что, бабка ничего не рассказывала?— Бабка у меня в Компартии активистом числится, так что фольклор и поверья она ненавидит. Но чую, что тут вы правы — нечисто это все.Мы молчали. Такая тишина тяжелая наступила, так оно все неприятно стало. Только за окном шаги босых ног слышатся, да поглаживание «моих» ладошек на бревнах.И тут началось. С той стороны как закричит та, которая меня копирует:— Ты с полюбовницей там кувыркаешься! Я знаю! Я убью вас обоих, что мою невинную любовь попрали! Кости ваши огнем испепелю да ветром иссушу! Жилы в воде вымочу да тетиву на лук создам! Душу прокляну на веки вечные, а из пустого черепа кубок сотворю!Тут меня как переклинит, и я как подскочу к двери, как заору той нявке:— Что ты? Что ты там сделать хочешь? Я сейчас как выскочу, как волосню тебе повыскубываю, коза драная, будешь лысая как коленка, плешкой сверкать ярче солнца! Да я тебе все руки повыдергиваю да уши пообрываю! Ноги мельничными жерновами перемолю, на хлеб намажу и без соли сожру!В общем, несло меня по полной. То ли от злости, что какая-то, прости Господи, лахудра меня копировать решила, то ли, действительно, испуг вытворяет с людьми всяко, но орала я такими словооборотами, что ни один лингвист отродясь такого не слыхивал!Первым обалдел дядя Ваня. Вторым все-таки я — от дерзости такой. Но больше всего, по-моему, нявка. За порогом явно притихли.Тут началось по новой, но уже шёпотом:— Ваня, Ванечка, Ванюша… А помнишь, как мы с тобой в лесу кувыркались да ласкали друг друга до утра?Я рот открыла да на дядю Ваню поглядела. А он красный как рак стал, глаза воротит. И тут как крикнет:— Да ты сама меня соблазнила телом своим! Лежал, спал, тут ты меня обнимать и целовать начала! А я что? Я же взрослый мужик, не выдержал ласки женской! — потом добавил: — Сходил, блин, на охоту, называется… Иди прочь, не люба ты мне!— Как не люба? А кто меня взамуж звал? Не ты ли? Кто меня ласточкой да звездочкой называл? Не ты ли? Кто грудь мою девичью поцелуями покрывал, не ты ли? Кто мне…— Замолчи, нечисть, тут дети! — Потом сплюнул так горько на пол: — Вот же ж женщины! Сама соблазнила, сама виновной сделала! Птьху!И прекратилось тут все. Выяснили отношения, называется. А я стою с открытым ртом и не верю себе, что в мире бывает и такое — живой мужик, да ведь с русалкой переспал! И тут меня как током ударило:— Эй, нечисть, — ору за дверь, — а у тебя потомство от Ивана появилось?Он аж подскочил как ужаленный.— Штыыыоооооооо?! — и морда так вытянулась, а глаза на лоб полезли.Тут за дверью послышался не то стон, не то протяжный всхлип, и я услышала, как босые ноги побежали прочь от Ивановой избы.До утра больше ничего не было. Дядя Ваня налил мне домашнего пива, и я заснула на печке.Утром мне была, конечно, нервотрепка от мамаши: шутка ли — дочь невзамужняя с взрослым мужиком ночь проводит. Мол, ты хоть с половиной села в сеновале переспи, но так, чтобы никто не видел и не слыхивал, а тут у всей деревни на глазах довольная с Ивановой избы утром выходит!Не выдержала я и все рассказала. Я такой реакции не ожидала. Мать тут же рухнула на стул и горько зарыдала.Как оказалось, Ваня еще до армии с моей матерью гулял, и однажды он после охоты ей рассказал то же самое, что и мне, и сказал ей, что расстаться надоб — ибо опасно с ним рядом быть. Мать подумала, что это наврал он ей, чтобы расстаться, и прокляла его на то, чтобы вдовцом быть до конца дней своих.Так и случилось — мужик он и есть мужик. Не выдержал натиска иной девахи — женился. Овдовел. Потом еще одна на себе женить красавца решила — женила. Утопла.И вот мать, сколько себя ни помнит, столько укоряет, что это она наслала на него порчу такую. А тут и нявка подтянулась.Мужики рассказывали, что видели возле болота нявку, которая трупик младенца на руках колыхала, да горькими слезами мертворожденного поливала. То Ванькин, оказывается. Прав был дядя Ваня — чтобы живое потомство у нечисти было, человек должен сначала помереть насильственно и зачинать детей призраком.Вот так сидели мы с матерью и горькие думы думали.Потом она сказала:— Я поеду в монастырь, грех проклятия перед Ликами Святыми замаливать. А ты уболтай Ивана, чтобы сходил на то место, где с нявкой кувыркался, да поговорил по душам.Так и порешили.Через пару дней встретил меня дядя Ваня на базаре, схватил под локоток, да в сторонку от людей отвел:— Слушай, не ходит ко мне нявка больше. Я тут покумекал, может, и взаправду она от меня понесла?Тут я все и выложила — и про мамино проклятие, и про то, что охотники поговаривают. Дядя Ваня же дальше деревни многие годы никуда не ходит и с мужиками не особо языки точит. Так что не знал новостей таких, которые я ему выложила.— Вот оно как! — сказал он. — Ты права. Я давно подумывал сходить при свете дня на ту опушку, да попробовать словом с нявкой перемолвится. Да боязно мне, помирать-то не охота.— А пошли вместе! — ляпнула я, а сама похолодела.Во дура ж дурой, думаю, на такое подвязаться. Он посмотрел на меня, как умом убогую, но подумавши, сказал:— А пошли! Ты бесстрашная, так что, может, и сгодишься… труп мой назад к людям вынести… — тихо так добавил, но я расслышала.Я ничего не стала говорить родне, а матери не было. Она ж в монастырь поехала, грех замаливать.Тихо унесла ружье батино с патронами, и с дядей Ваней возле леса мы повстречались.Пошли в лес. Далековато в чащу зашли, уже солнце начало к закату спускаться. А еще назад воротится надо, а ночевать не планировали. Я так прикинула, что мы или быстро поговорим с нявкой, или перенесем разговор на следующий раз. Только я хотела это вслух сказать, как дядя Ваня скомандовал — стой сдеся.Стою. «Отче наш» в голове прокручиваю, да ружжо наперевес держу.Дядя Ваня ушел. Долго не было. Через некоторое время возвращается, в руках сверток из старого лоскута шкуры волчиной. Разворачивает и говорит:— Гляди. Вот он, отпрыск нявкин.Я как глянула — чуть в обморок не бабахнулась! Там у него скелет такой маленький, скрюченный, такой небывало нежный… как мне тяжко на душе от этого зрелища стало… как я нявку поняла, с ее горем! Ни взамуж не выскочила, ни живого ребеночка не родила. Я сама бы при таком раскладе мужика возненавидела!— Она придет за ним сюда. Тут у ней мало силы, чтобы причинить нам вред. Дальше — ее болото. Там она и морок навести может, и дерево на нас повалить. Погубит ни за что. А тут и света больше, и сил у ней поменьше.Положил он трупик на пень и сам отошел в сторонку. Курить начал. Много и сильно. Не курил никогда, а тут папироса за папиросой. Я посмотрела на него, а он, видимо, понял и отвечает:— Нечисть ненавидит человеческие запахи. Дым учует быстро.Хитрец эдакий, оказалось! Ускорить процесс решил.Тут слышим, чу! — действительно, ломится сквозь чащу кто-то. Только сзади — со стороны деревни. Я ружжом туда тычу, а дядя Ваня даже голову не поднял. Курит себе да курит.Тут выскакивает на поляну мать моя — рукава о ветви изодраны, вся запыхавшаяся.— Что ты удумал, злыдень?! — накинулась она на дядю Ваню. — Сам на тот свет собрался и дочь свою за собой утянуть решил?Вот тут у дяди Вани цыгарка и выпала, а у меня ружжо из рук. Мы с дядей Ваней рты раззявили, да на мать мою смотрим. А она криком кричит:— Да-да, Ваня, она — дочь твоя! От семени твого, да кровинушка родная! Ты ж как меня кинул, я уже зачала, вот почему так быстро взамуж за Ваську (папка мой) выскочила и обиду на тебя затаила. Поматросил, мол, и бросил! Вот я тебя на вдовство и прокляла! — Потом на меня посмотрела: — А я как только приехала, пошла сразу к Ване, чтобы узнать, что да как. Изба заперта. Я — к дочери, чтобы узнать, что да как. А ее нет. Ружья тоже нет. Вот-то я и смекнула, куда вы могли пойти. Хорошо, что насилу догнала.Вот тут-то нявка и вышла из-за кустов. Как она раньше там была — я и не заметила. Она молча подошла к своему мертвому ребеночку, нежно обернула его в шкуру, подняла на руках, прижав к груди. Повернулась к дяде Ване.— Извини меня, Вань. Я поняла, что своего счастья на несчастье других не построишь. Не буду больше к тебе ходить. Прощевай.Повернулась к матери моей:— А ты — дура, что мужиков проклинать удумала! Вон сколько неприятностей только из-за тебя одной!На меня поглядела мельком и, сделав шаг в сторону леса, как-то сразу растворилась в чащобе.Постояли мы молча некоторое время, да взад пошли. Молчали всю дорогу, так молча и вернулись.Что было дальше? А ничего!Дядь Ваня только повеселел, дружбу с мужиками завел, недавно узнала, что женился. Папке моему строго-настрого мать запретила говорить, что не его я дитя. Да что я — дура, что сама не понимаю, что можно говорить, а что — нет? Все равно я его за родного отца считаю и люблю крепко. А я вот учиться приехала сюда, да по-моему, счастье свое надыбала…И прижалась она ко мне пуще прежнего.Вот такая деревенско-мистическая Санта-Барбара.

Ключевые слова: Русалка нечисть ружье мертвое дитя мавка нявка деревня

Другие, подобные истории: