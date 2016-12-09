Неужели они и впрямь существуют?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:48

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел

Helena888 Просмотров: 387 Комментарии: 8 0 Вчера, 16:07 by

Эта история произошла со мной в детском лагере, мне тогда было 12 лет. Как я уже писала в предыдущих своих рассказах, мистики в моей жизни на тот период было много, она окружала меня практически повсюду. Уже тогда, только увидев человека, я могла понять «обычный» он, или нет. Мне было неинтересно общаться, так сказать, с «нормальными» людьми, которые не верили ни во что загадочное и таинственное, и кроме обычных земных проблем ничего не замечали и ничем не интересовались. Но самое интересное, что и им было неинтересно со мной. Мне говорили, что я как будто отталкиваю людей, что у меня тяжелый пронизывающий взгляд, что я как будто вижу людей насквозь. Может быть! Но вот спокойно общаться с такими же «ненормальными», как я, мне это не мешает. Но сейчас не об этом….Детский лагерь, в который я приехала в первый раз, располагался на сопке. Вокруг территории лагеря был лес. Только въехав в лагерь, я почувствовала что-то неладное. Рассмотрев повнимательнее территорию лагеря, я обратила внимание на лес, расположенный за ним. Он меня сразу привлек. Лес был очень густой и темный. От него как будто веяло холодом, хотя погода стояла солнечная и теплая. Когда всех распределили по комнатам, я выбрала себе койко-место и распаковала свои вещи, только потом обратила внимание, что окна из нашей комнаты выходят именно на тот лес. Но никакого страха не было, наоборот я стала с интересом смотреть в окно, пытаясь, сама не знаю что, разглядеть в этом лесу. Долго всматриваться в лес мне не дала вожатая, зашедшая в нашу комнату и пригласившая всех пройти в актовый зал для приветствия и ознакомления всех друг с другом и правилами поведения в лагере. Придя в актовый зал и рассевшись по местам, все стали слушать красочные речи вожатых. Поначалу я тоже их внимательно слушала, но потом, откуда-то с правого боку, я почувствовала на себе чей то взгляд. Повернув голову направо, я увидела мальчика, чуть старше меня, он очень внимательно на меня смотрел и улыбался. Мальчик был очень симпатичный и хорошо сложен не по своим годам. У него были черные волосы и темно-синие глубокие глаза. Как оказалось потом, когда мы с ним познакомились, ему было 14 лет, и звали его Сашей. Он начал сразу проявлять ко мне всяческие знаки внимания: то шоколадку купит, то мороженое, то гулять позовет. Но что-то меня в нем настораживало. Его не по-детски глубокий, вдумчиво-грустный взгляд, он не соответствовал его манере общения. Он пытался казаться веселым, пытался шутить, но его глаза говорили в этот момент о другом. Вот это несоответствие меня и настораживало. А еще он был высоким и хорошо физически развитым для четырнадцатилетнего парня.Я часто наблюдала за тем, как он с другими мальчишками играет в бейсбол. И каждый раз он побеждал, он двигался ловко и быстро, обходя соперников и добегая до «домика» быстрее летящего мяча. На все мои вопросы он отвечал, что просто с раннего детства занимается спортом, что тут нет ничего такого, и быстро переводил тему. Как-то раз мы с ним загулялись дотемна за пределами лагеря, и нам пришлось возвращаться в сумерках по лесу. До лагеря мы шли в полной тишине. Саша почему-то молчал, постоянно озирался по сторонам и как будто прислушивался. Дойдя до ворот лагеря, он остановился и уставился куда-то вдаль дороги, которая вела к жилым домам, в одном из которых располагалась моя группа. Саша же проживал на другой стороне лагеря, где располагались отдельные домики, специально построенные для детей, имеющих спортивные достижения и проживающих в городе, который находился недалеко от лагеря.На территории лагеря освещение было, но оно было редким. Фонари светили тусклым, желтым светом. Немного постояв около ворот, Саша сказал, что проводит меня до комнаты, и шагнул вперед. По дороге он шел чуть впереди меня и молчал. Я не выдержала и спросила:— Что случилось, почему ты молчишь?А он повернулся ко мне и очень серьезно сказал:— Обещай, что никогда не будешь ходить в тот лес одна, особенно вечером! — и указал в сторону леса, расположенного за лагерем. Я остановилась, удивленно уставившись на него, и спросила:— Почему?— Нельзя тебе туда ходить, вот и все!Он встал напротив меня и положил свою руку мне на плечо, посмотрел мне в глаза и повторил свои слова: «Обещай, что не будешь ходить в тот лес!». Я молча кивнула в ответ, он так же молча взял меня за руку и мы пошли дальше. В голове у меня, в этот момент, крутилось куча вопросов, на которые я не находила ответов. Так, молча, погруженные в свои мысли, мы прошли полпути. Внезапно к нам выскочила девушка, на вид лет 18-19, и начала ругать Сашу, за то, что уже темно, а он еще гуляет, да еще и со мной. И резко указала на меня, сверкнув злым взглядом. Мне показалось, что ее глаза при тусклом освещении фонарей сверкнули серебристым светом, так же, как сверкают глаза у кошек или собак. Происходящая сцена ввела меня в ступор. Я отпустила Сашину руку и как вкопанная наблюдала за разворачивавшимся скандалом между незнакомой, непонятно откуда взявшейся, девушкой и Сашей. Они ругались между собой, как кошка с собакой, не обращая на меня внимание. Через какое- то время ступор прошел, я поняла, что здесь лишняя, и поспешила в лагерный домик одна. Тем более было уже поздно и меня явно там все уже потеряли.Придя к себе в комнату и усевшись на кровать, я еще долго прокручивала в голове все события, произошедшие со мной за вечер. Так и не найдя ответы на мучащие вопросы и пообещав себе завтра же, во что бы то ни стало выяснить у Саши, что все это значит, я расправила кровать и легла спать. Но сон не шел. Комнату хорошо освещал лунный свет, льющийся из окна, которое располагалось за моей кроватью. Я лежала, уставившись в потолок, и ловила себя на мысли, что мне так и хочется встать и посмотреть в окно. Не выдержав, я села на кровать и повернула голову в сторону окна. Лунный свет освещал все вокруг. Подняв голову вверх, я увидела большую полную луну. «И как я ее не заметила, когда мы гуляли с Сашей?!» — подумала я, возвращая свой взгляд вглубь леса. И тут я увидела то ли волка то ли собаку, которая стояла посреди деревьев и явно смотрела на меня. Глаза ее светились серебристо-зеленым светом, но в них не чувствовалось угрозы, только какая-то грусть… Я резко плюхнулась на кровать и укрылась одеялом. Через минуту я снова приподнялась с кровати и посмотрела в окно - там уже никого не было.На следующий день я с нетерпением ждала встречи с Сашей, что бы все у него разузнать. Но он не приходил, и я не могла его нигде найти. Я спрашивала у его друзей, но они тоже не знали, где он. Днем наша вожатая сообщила нам, что сегодня планируется дискотека с 20:30 до 23:00. Все ребята очень обрадовались. Наверное, все в детстве любили дискотеки в лагере?! Я же не очень. Но я надеялась, что, может, туда придет Саша, и мы наконец-то поговорим. К вечеру Саша все-таки появился, но он был какой-то замученный, вялый. Заметив меня, он вроде как немного повеселел, выпрямился. Но взгляд у него был настолько печальным, что я побоялась у него что-либо спрашивать о вчерашнем вечере. Я только смогла процедить: «Привет! Ты пойдешь сегодня со мной на дискотеку?». Его лицо сначала исказилось в недовольстве, но потом он улыбнулся и одобрительно кивнул. Ох, зря я тогда решилась пойти с ним на дискотеку! Если бы я знала, чем это может обернуться. А вот он походу знал.На дискотеке, когда мы танцевали вдвоем, я все-таки решилась узнать у него, кто была эта девушка. Он спокойно ответил, что это его старшая сестра, которая его опекает, так как родители у них умерли. После такого ответа, все остальные вопросы у меня отпали. Когда музыка закончилась и мы сели на стулья, стоящие вдоль стен «клуба», отдохнуть, ко мне подошел парень и предложил с ним потанцевать. Саша как-то очень резко ответил ему, что я не танцую и лучше ему оставить нас в покое. Но парня, видать, это зацепило и он начал придираться ко мне и к Саше:— А она что, сама не может ответить? Откуда ты знаешь, что она не хочет со мной потанцевать? Она что, твоя собственность? — сказал он, тем самым разбудив у Саши такую ярость, что тот без слов прыгнул на него, как хищник на добычу, и начал молотить его руками. Тот даже не успел опомниться и среагировать на такую резкую атаку. Саша повалил этого парня на пол и продолжал бить, произнося звуки похожие на рычание. Вдруг откуда ни возьмись появилась его сестра, стала растаскивать всех собравшихся вокруг зевак и пробираться к дерущимся (точнее, бил только Саша, а тот парень отчаянно пытался укрыться от его ударов). Добравшись до Саши, его сестра двумя руками расцепила дерущихся и поставила их на ноги. Потом резко схватила Сашу и повела в сторону выхода, проходя мимо меня, она остановилась и сказала: «Вот видишь, что ты наделала?!». И они вышли из «клуба». Я выбежала вслед за ними, но их уже нигде не было. Сказать, что я была в растерянности в тот момент, это ничего не сказать. Состояние у меня тогда было такое, что хотелось без памяти бежать, неважно куда. И я побежала.Сама не знаю как, ноги меня понесли именно в этот лес. Я бежала до тех пор, пока полностью не выдохлась. Остановившись посреди леса, я стала озираться по сторонам. Пока я бежала, никакого страха не было, вообще не было никаких ощущений внутри, я просто бежала. Но как только я остановилась и поняла, куда именно принесли меня ноги, страх сковал меня. По телу побежали мурашки. В лесу было очень сыро, холодно и темно. На земле я обнаружила две пары человеческих следов, которые вели вглубь леса. Почему-то мне показалось, что надо идти по этим следам, и я пошла. Через какое-то время я стала замечать изменения в следах, они стали реже, а потом стали босыми, а еще через какое-то время исчезли. Я крутилась на месте и пыталась понять, куда могли деться следы, может, куда-то повернули резко? Но нет, их нигде не было. Я прошла чуть дальше и через пару метров заметила совершенно другие следы, не человеческие. Они были похожи на собачьи, только гораздо больше и шире. Сначала я подумала, что люди просто столкнулись с волками, или собаками и залезли на деревья, а потом, когда волки ушли, слезли, но что-то не вязалось. Потом я вспомнила, что следы сначала были от обуви, а потом от босых ног, что тоже было очень странно. А еще, что в этих местах не водятся волки! Вдруг я услышала впереди, между деревьями, шорохи и звук, как будто кто-то пробирается сквозь чащу леса ко мне. Я не успела среагировать, как передо мной стояла огромная черная волко-собака и с жутким рычанием скалилась на меня. Я стала потихоньку отступать назад, волко-псина на это среагировала и рванула на меня. Все произошло за какие-то доли секунды, я упала на спину, но не от того, что на меня прыгнула эта собака, а от испуга! Быстро поднявшись, я увидела, что волко-собак уже две, и они дерутся между собой. Та, которая напала на меня, была больше и почему-то оборонялась, от той, что была поменьше. И не пыталась причинить ей вреда. Они катались по земле, жутко рыча и клацая своими огромными челюстями. В один прекрасный момент волко-собака, что была поменьше, вцепилась в переднюю лапу той, что была побольше. Та взвыла, и только после этого они резко перестали драться.Я же стояла, смотрела на все происходящее и почему-то не ощущала страха, я была уверена, что вреда они мне не принесут. Волко-собака, что была поменьше, повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза. И тут, меня как будто током ударило! У этой собаки были Сашины глаза! Взгляд у него был очень серьезный и грустный. И я поняла, что видимся мы в последний раз.Я уже не помню, как я добралась до лагеря и легла спать, но на следующее утро, проснувшись, у меня было очень тяжелое чувство на душе. Очень много недосказанности и вопросов у меня осталось к Саше, но я понимала, что уже не смогу их задать. Так и вышло, больше я Сашу не видела, днем мне сообщили, что его сестра сильно повредила руку и они вынуждены были уехать домой.

Ключевые слова: Лагерь лес оборотень авторская история

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