Черно-белое видение

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Helena888 Просмотров: 607 Комментарии: 5 +15 Вчера, 17:39 by

Это случилось со мной в детском лагере под Находкой. На тот момент мне было лет 11. Днем мы, как обычно, с ребятами гуляли по территории лагеря. Территория лагеря была огромной, с большим количеством турников, горок, беседок и прочих построек. Мы спокойно лазили по турникам, кувыркались, прыгали, бегали...В один прекрасный момент я забралась сверху на турник для подтягиваний. Как только я удобно расположилась на нем, то у меня в мозгу всплыла черно-белая картина того, как я падаю затылком вниз с этого турника. И ударяюсь головой о камень. (Видела я себя как бы со стороны).Только я открыла глаза, как поняла, что лечу спиной вниз именно так, как только что увидела. Ударившись головой о камень, я на какое-то время отключилась. Ко мне тут же подбежали ребята, стали звать вожатых. Когда подбежали вожатые, я уже была в сознании, голова жутко гудела и чуть-чуть кружилась. Меня тут же отвели в медпункт, но дежуривший там врач ничего серьезного не обнаружил.После этого случая прошло уже больше 10 лет, и такие черно-белые видения возникали всего пару раз, связанные они были только с близкими людьми. И то они как бы ставят перед фактом, говорят, что вот- вот произойдет что-либо.И изменить это уже никак не получится. Скажу еще, что интуиция у меня тоже развита, много было случаев, когда она меня спасала. И не только меня. Да и мистические события постоянно окружают. И как бы я ни пыталась от всего этого закрыться, убежать, мне всегда дают понять, что от этого уже никуда не деться.

Ключевые слова: Лагерь падение предчувствие авторская история

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