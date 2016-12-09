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Истории из жизни

Черно-белое видение

Это случилось со мной в детском лагере под Находкой. На тот момент мне было лет 11. Днем мы, как обычно, с ребятами гуляли по территории лагеря. Территория лагеря была огромной, с большим количеством турников, горок, беседок и прочих построек. Мы спокойно лазили по турникам, кувыркались, прыгали, бегали...
В один прекрасный момент я забралась сверху на турник для подтягиваний. Как только я удобно расположилась на нем, то у меня в мозгу всплыла черно-белая картина того, как я падаю затылком вниз с этого турника. И ударяюсь головой о камень. (Видела я себя как бы со стороны).
Только я открыла глаза, как поняла, что лечу спиной вниз именно так, как только что увидела. Ударившись головой о камень, я на какое-то время отключилась. Ко мне тут же подбежали ребята, стали звать вожатых. Когда подбежали вожатые, я уже была в сознании, голова жутко гудела и чуть-чуть кружилась. Меня тут же отвели в медпункт, но дежуривший там врач ничего серьезного не обнаружил.
После этого случая прошло уже больше 10 лет, и такие черно-белые видения возникали всего пару раз, связанные они были только с близкими людьми. И то они как бы ставят перед фактом, говорят, что вот- вот произойдет что-либо.
И изменить это уже никак не получится. Скажу еще, что интуиция у меня тоже развита, много было случаев, когда она меня спасала. И не только меня. Да и мистические события постоянно окружают. И как бы я ни пыталась от всего этого закрыться, убежать, мне всегда дают понять, что от этого уже никуда не деться.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:39 by Helena888Просмотров: 607Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: Лагерь падение предчувствие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (326|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 025
Я не поняла как можно удобно расположиться для подтягиваний и упасть головой вниз. Или Вы на нем сидели?
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Вареньевна
Вчера, 18:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (461|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 470
Плюс за историю. Доверяйте интуиции, если на пользу. И желаю вам больше не видеть черно-белых видений.

Я думаю сидела. Вот у нас раньше были не высокие парные турники, что б на руках подтягиваться. Вот мы на них удобно сидели. На одном сидишь на другой ноги кладешь. Ну и падали естественно. )
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#3 написал: Mina Harker
Вчера, 19:40
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 667
Видения эти, что-то вроде предупреждений. Только я думаю, лучше вот вообще без таких предупреждений, а то вот знаешь что случится что-то с близким, а сделать ничего не можешь. Другое дело, если как-то можно было повлиять на ситуацию...Одно могу сказать, Вам повезло, что интуиция хорошо развита, иногда бывает такое, что положиться можно только на нее. +
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#4 написал: TiTaN_2017
Вчера, 20:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 337
Интуиция....как бы взгляд со стороны....интересно однако.
Зарегистрирован: 11.07.2017
#5 написал: Maxim80
Вчера, 23:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 235
Цитата: Tigger power
Я не поняла как можно удобно расположиться для подтягиваний и упасть головой вниз. Или Вы на нем сидели?

Человек немного неумело изложил обстоятельства...Но сумел довести суть...Наверное не стоит всегда воспринимать всё-как должное...Выход есть всегда-вопрос в том-сумееш ли ты его найти,за то время которое тебе отведено?-или может тебе нужен именно тот вариант ,который,на данный момент тебе предложила судьба...??? В конце концов к каждому из нас когда нибудь повернётся"костлявая"и обворожительно скажет :-Ну чё-пошли? wink +
Зарегистрирован: 14.04.2017
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