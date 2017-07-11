Подруга

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 66 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:53 by

С Наташей мы были знакомы еще до нашего рождения. Наши мамы были подругами. Родились мы в одном роддоме. Мамы наши лежали в одной палате. После выписки мы поселились в одном пятиэтажном блочном доме, в соседних подъездах. Когда пришла пора мы пошли в один детский сад. Затем в школу, в один класс. Мы даже за партой сидели вдвоем. Потому что мальчиков и парт было меньше, чем девочек. Закончив школу, мы обе поступили на педагогический факультет местного пединститута. Потом Наташа встретила своего Пашу. Павел был кумиром всех девчонок педфака, но выбрал он Наташу, ничем не выделявшуюся в толпе «невест». Вскоре я тоже встретила своего суженного и вышла замуж.Муж мой Коля учился тогда в Мореходке и вскоре закончив ее, стал служить на корабле и ходить в дальние рейсы. Мы переехали с мужем в приморский городок, но дружба наша с Наташей продолжалась. Мы переписывались, делились мыслями, планами. Казалось, что все хорошо. В один год мы родили с ней наших первенцев, она родила девочку Катю, а я мальчика Леву. Два-три раза в год я навещала свою подругу, которая по-прежнему жила в нашем родном городе. Ее муж успешно делала карьеру по партийной линии. Сама Наташа тоже весьма успешно продвигалась по служебной лестнице и была уже старшим методистом ГОРОНО.В тот день ничего не предвещало несчастья. Когда раздался телефонный звонок, я взяла трубку, не предполагая, какой удар на меня сейчас обрушится. Звонила мне тетя Валя, мама Наташи, она сообщила, что Наташи больше нет, она покончила с собой. Трубка выпала у меня из рук. Я просто не могла поверить, что светлая, веселая и добрая Наташа могла наложить на себя руки. Конечно же, я поехала на похороны. Было жутко видеть Наташу в гробу, видеть опухшие от слез лица ее родителей, мужа и дочки. Всех на похоронах занимал один вопрос, почему Наташа покончила с собой. Едва досидев до конца поминок, я побежала к себе домой, чтобы там одной всласть выплакать свое горе.На девятый день я пришла с утра, чтобы помочь с организацией поминок. Надо было нарезать салаты, напечь блинов, сварить морс. Проводив Сергея, так звали мужа Наташи, и кроху Анжелу их дочь, на кладбище. Начала накрывать стол. Мне должны были помочь сестры Наталии, Валентина и Ирина, но они застряли в пробке, и поэтому я осталась совсем одна. Когда в дверь позвонили, я, не думая, открыла дверь и чуть не лишилась чувств, когда увидела за дверью мою покойную подругу. Она, не говоря ни слова, вошла и начала снимать туфли. Сумку она небрежно бросила на столик в прихожей и, сняв плащ, сразу прошла к себе в спальню. Как завороженная я шла за ней, Наталья была чем-то подавлена. Это было видно по ее лицу. Когда я зашла в спальню. Наташа сидела в кресле у окна, своем любимом месте, и держала в руке телефон. Минуту она смотрела на дисплей, затем бросила телефон на кровать и вышла из спальни. Я подошла к кровати и посмотрела на экран телефона, с экрана на меня смотрела моя фотография, Наташа хотела мне позвонить. Я поспешила в гостиную. Наталья была там она сидела за столом и что-то писала в книге. Закончив писать, она взяла книгу и поставила ее среди других, на полку. Я подошла ближе и увидела, что это томик Марины Цветаевой, ее любимой поэтессы. В это время раздался звонок в дверь, я вздрогнула и машинально повернулась в сторону двери, когда повернулась назад, Натальи уже не было. Открыв двери, я впустила сестер Наташи и оставив их хозяйничать в кухне, сама пошла в гостиную и подошла к книжной полке. Я вытащила книгу и открыла ее на последней странице… Все стало ясно…Вечером, дождавшись, когда последние гости уйдут, я под предлогом мытья посуды, осталась с Сергеем одна. Анжелу забрала к себе бабушка. Когда Сергей умер, я сама позвонила в полицию, сама все рассказала, показала книгу. Мне поверили во всем, кроме эпизода с призраком подруги. Меня положили в больницу, но мне все было равно, потому что смерть негодяя, не вернула к жизни мою Наташу, свет моих очей померк навсегда…

Ключевые слова: Подруга муж призрак самоубийство авторская история

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