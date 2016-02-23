Мальчик и его кот

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:04

Виктор Бердянский Просмотров: 233 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:02 by

Я хочу рассказать историю, которая произошла на моих глазах. Дабы не навлечь беды, я не стану раскрывать истинных имён, а лишь назову своё. Меня зовут Афанасий. Я уже очень давно на пенсии и живу один. Дети мои из деревушки уехали в город, и лишь изредка они наведываются. Скучно мне одному, поэтому я очень часто просто брожу по деревне, как говорится, движение – жизнь.И вот в один из летних вечеров в деревню въехало такси с двумя пассажирами. Это приехали внук и дочка моего соседа и давнего друга Анатолия Мирославовича. Не было странным то, что они приехали именно на такси. Наша деревушка находится так далеко от ближайшего города, что даже до автобусной остановки идти не менее двух часов, а из цивилизации только электричество.Дверь автомобиля открылась, и из него выскочил мальчик лет семи. "Как же он подрос!" – пронеслось у меня в голове.Как только ноги мальчика коснулись земли, он рванул с места и побежал к своему дедушке.- Андрюшка! – радостным голосом выкрикнул Анатолий.- Деда!Маленький Андрюша подбежал к своему деду и крепко-крепко его обнял.Следом за мальчиком из машины вышла мама Андрея.Таксист спокойно достал вещи из багажника и поставил их на пыльную дорогу, но уезжать не торопился, а мама с мальчиком и дедом Анатолием потихоньку пошли в дом.- Пап, а как же вещи?! – спросила дочь Анатолия, Василиса.- Да кто же их тут возьмёт?!- Идите, идите! – перебил я своего соседа. - Я послежу!- Ой, здравствуйте, Афанасий! – немного стеснительно поздоровалась Василиса. - Вы, как всегда, прекрасно выглядите!- Спасибо, дочечка! – вежливо ответил я и улыбнулся.Во двор из домов стали выходить соседи. Переглядываясь и что-то пошёптывая, они искоса поглядывали на дом Анатолия Мирославовича.Не так часто к нам в деревушку гости захаживают, так что винить их за интерес я не берусь.- Чего повыползали?! Своих дел нет, что ли? Полно вам глазеть! Радость у Анатолия! Дочь с внуком приехали, а вы глазеете! - сердито высказался я.На некоторое время я задумался и о своих детях. Чем они сейчас занимаются? Почему давно не приезжали? Хочется хоть на секунду к ним. Обнять их, чаем угостить, сделать что-нибудь для них.Минут пять прошло с тех пор, как гости Анатолия вошли в дом, и вот входная дверь снова открылась, и на улицу вышла Василиса. Она молча достала из кармана пачку сигарет, на секунду замерла, затем вставила себе в рот сигарету и дрожащими руками стала прикуривать.На пороге появился Анатолий Мирославович и осипшим голосом спросил:- Что же мне делать?- Пап, пускай он у тебя поживёт, пока я не найду деньги. Я попрошу таксиста, чтобы он занёс его вещи. Я привезла всё, что ему нужно, включая лекарства.Василиса сделала большую затяжку, после чего бросила на пол скуренную наполовину сигарету и растоптала её ногой.Как только она села в такси, автомобиль тут же завёлся и уехал. На улицу выбежал Андрюшка.- Мама, мама! – истерично кричал он в сторону уезжающей машины.- Стой ты! Куда побежал?! - поймав Андрея у самой калитки, крикнул Мирославович.Чего уж греха таить, меня самого распирало от интереса, что же такого случилось у этих несчастных людей?- Чего стоишь, Афанасий?! Заходь, чаю попьём! Новостью своей несчастной поделюсь, - горько выдавил из себя Анатолий, опустив глаза.Я взял несколько сумок, оставив около лавочки свою стариковскую палку, которая была похожа на посох, и побрёл в дом.- Ну, рассказывай, соседушка! Чего у тебя случилось? Да и доча твоя какая-то странная вышла из дому.- Да вот, Афанасий! Беда в дом пришла! У Андрюшки, у внучка моего любимого, болезнь какую-то нашли, раком называют в городе. И нет лекарства ещё против той заразы!Мне было искренне жаль и старика, и дитя. Моё сердце готово было вырваться из груди.- Ну, полно тебе, Анатолий! Завтра поутру запряжём коней Мефодия, да и к бабке Дунчанке внука твоего отвезём!Анатолий Мирославович поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах я увидел надежду.Надеялся не только он один. Я тоже всю ночь себе места не находил и молился, чтобы всё у нас вышло так, как надо.На следующее утро я встал с первыми петухами и направился к дому Мефодия. Во дворе по хозяйству уже управлялась его жена Анастасия.- Доброго утра вам! – решил я первым поздороваться.- И вам не хворать, - ответила Анастасия и открыла колодец.- А мужа вашего я могу повидать, хозяюшка?- Да где же его найти-то! Час как коней запряг и помчался по соседним деревням мёд выменивать. А я тут пуп себе рви, воду тягай!- Что же за напасть-то такая?! – немного выругался я и по привычке плюнул перед собой.Попрощавшись с Анастасией, я направился к дому Анатолия, чтобы отменить поездку к знахарке.Мирославович уже ждал меня на пороге. Около него стоял с заспанным лицом внук Андрей и что-то про себя бурчал.- Отменяется наша поездка! Уехал Мефодий!- Эх! Нужно было вечером договариваться! – крикнул Анатолий и зашёл в дом.Я вернулся к себе домой и стал заваривать чай, как вдруг в дверь постучали.- Афанасий! Ты дома? – прозвучал знакомый голос.- Конечно, дома! Заходи, Анатолий! Я как раз чай заварил.Анатолий Мирославович зашёл в дом и, теребя в руке шапку, стал извиняться.- Ты прости меня, сосед, дуру дал. Старый уже, похоже, да из ума выжил.- Перестань! Не всякий спокойно такие новости выдержит! Ты лучше скажи, как внучок твой себя чувствует?!- Андрюшка? Андрюшка-то – хорошо!- Так вот пускай сегодня погуляет! У нас тут воздух чист и свеж, не то что у них там в городе!Анатолий улыбнулся и подошёл к столу.- Афанасий! А сделай-ка и мне чайку! – с доброй улыбкой попросил меня сосед.Мы попили чаю, поболтали о всякой ерунде и разошлись по своим делам.Весь день светило жаркое летнее солнце, дул тёплый ветерок, но под вечер погода резко стала ухудшаться. Яркое голубое небо затянули серые тучи, вдали стали слышаться раскаты грома.Я, как обычно, вечером сидел на лавочке у своего дома и летал где-то в своих мыслях. Но в этот раз мои мечтания прервал голос моего друга Анатолия.- Андрей! Андрюша! Ты где? – метался по двору бедный старик и кричал во всё горло.Раскаты грома становились всё громче и громче, и уже были видны вспышки молнии, как вдруг я увидел недалеко от леса какой-то силуэт. Это от речки бежал Андрей и что-то нёс в руках. Я встал с лавочки и, по-стариковски оперевшись на палку, стал высматривать, что же он там нашёл.Мальчик еле бежал, задыхаясь и неся в руках кота. Я смог рассмотреть это животное только тогда, когда недалеко от деревни ударила молния, осветив собой всё вокруг.- Брось кота! Беги быстрее! – кричал я ему, но сильный ветер уносил мои слова прочь.Навстречу мальчику бросился бежать его дедушка. Оставалось совсем немного добежать до деревни, но пустился дождь. Земля тут же стала мокрой и очень скользкой. Андрей несколько раз поскальзывался, но продолжал вставать, не выпуская из рук своего нового друга.Небо становилось всё темней. Таких мрачных туч я не видел за всю свою жизнь. Молнии сверкали одна за другой, а гром забивал уши, да так, что после каждого раската в ушах стоял звон.Анатолий не стал бежать по скользкой дороге и остался дожидаться внука в деревне. На секунду всё словно остановилось. Дождь прекратился, а ветер полностью стих. В этот момент Андрей пробегал старый дуб, который рос около самой деревни. Яркая вспышка света, а за ней мощнейший, словно десятикратно увеличенный треск огромных поленьев в костре, звук грома. Всё случилось так быстро, что я не сразу понял, что произошло.На некоторое время я ослеп от яркого света, но через мгновенье уже видел, как Анатолий Мирославович, падая и поднимаясь, бежал к своему лежащему на земле внуку. Ветер снова подул, а дождь пустился ещё сильнее. С одинокого дуба, около которого пробегал Андрей, валил дым.Здесь уже и я не выдержал, бросился бежать к Андрею и Анатолию, осторожно упираясь на палку.Мой сосед Анатолий ещё не раз падал. Весь мокрый и в грязи, он судорожно пытался вставать на свои дряхлые, стариковские колени. Дорога была очень скользкой, и если бы не моя палка, я бы тоже падал, скользя своими лаптями.Когда я подбежал, Анатолий уже брал своего внука на руки и со слезами нёс его в дом. На мальчике не было никаких следов от удара молнии, и это подавало надежду. Он был весь очень грязный, но все еще не отпускал от себя кота. Животное так же не подавало признаков жизни, но до него мне не было сейчас никакого дела.Как только мы занесли тело мальчика в дом, я тут же стал слушать его сердце, а Анатолия отправил в конец деревни за лекарем. К моему счастью, сердце мальчика билось, и было видно, как он дышит.Через некоторое время в дом зашёл Анатолий, а сразу за ним наш местный лекарь Петро. Приказав нам отойти от мальчика, он стал его щупать и осматривать.- Что произошло, мне кто-нибудь может сказать? – грубо спросил Петро.- Его молния ударила! – сквозь слёзы выдавил Анатолий.- Не мели ерунды! Ударь в него молния, некого лечить было бы! – всё так же грубо ответил местный врач.- Молния ударила в дерево, когда мальчик пробегал мимо, - уже не выдерживая напряжения ситуации, встрял в разговор я.- Это уже правдоподобнее, - ответил лекарь и перевернул Андрея на живот.Мальчик закашлял и стал чаще дышать, но когда Петро решил забрать у него котёнка, который был скорее похож из-за грязи на рыже-чёрную лепёшку, Андрей стал стонать.- Да выбросите вы уже этого кота! - нервно приказал врач.Анатолий Мирославович хотел силой вырвать из объятии Андрея животное, но так и не смог этого сделать.- Пускай этот кот будет с ним! – властно сказал Анатолий, убирая руки от животного.Мальчика стало знобить.- Он замёрз! Скорее, несите одеяла, да побольше! – всё тем же строгим голосом приказывал врач Петро.Мы замешкались по дому в поисках тёплой одежды и одеял.Через некоторое время Андрюшу перестало знобить, и врач сказал, что нужно измерить температуру. Осторожно засовывая градусник под руку мальчика, врач случайно дотронулся до кота.- Да он же горит! – вскрикнул врач. - Давайте, скорее! Этого кота нужно убрать от мальчика!- Не трогайте его... – очень вялым голосом пробормотал Андрей.- Внучок мой, дорогой! Ты очнулся! Слава всем святым! – искренне помолился Анатолий.- Утром нужно везти его в больницу! Я договорюсь о повозке с Мефодием, – уходя, сказал врач Петро.Весь вечер и всю ночь мы с моим соседом не отходили от постели мальчика. Анатолий был сам не свой от произошедшего. Нужно было помочь как-то моему соседу.- Анатолий Мирославович! Ты бы помылся! А я пока за Андрюшкой пригляжу!- Потом, – тихо ответил Анатолий.- Когда же потом? Внук твой проснётся, а тут его дед стоит, грязный как чёрт! Поди, сказал! – приказным тоном, но полушёпотом рявкнул я на Анатолия.- Ладно! Но только ты глаз с него не спускай! – тем же тихим голосом ответил Мирославович.Ночь тянулась так, словно и не собиралась заканчиваться. Я стал понемногу дремать. Анатолий же до утра глаз так и не сомкнул.Как только небосвод стал окрашиваться красным, Анатолий начал метаться по дому, разбудив при этом меня.- Афанасий! Помоги вещи собрать! Мефодий вот-вот подъедет!- Да что их там собирать-то? Или ты серьёзно решил в больницу внука везти? – с интересом спросил я.- Конечно, в больницу! Слыхал, что Петро сказал вчера?! – не на шутку разволновавшись, ответил Анатолий.- Да полно тебе! Городские больницы ничего не лечат! Баба Дунчанка и не таких поднимала, сам же знаешь!- Знаю, – сухо ответил сосед и добавил, - но дочь меня не поймёт!- Да она и знать не будет! Давай заедем к Дунчанке! Прошу тебя! Всё равно нам по пути! – упрашивал я Мирославовича.Анатолий Мирославович молча кивнул и вышел на улицу, где уже ждала запряжённая повозка.Погрузив вещи и осторожно перенеся Андрюшу с его котом, которого он так и не выпустил из рук, мы осторожно тронулись с места.Спустя час езды по лесной дороге, где ещё не успели высохнуть лужи и всё ещё пахло летним дождём, мы подъехали к небольшой ухоженной избушке, около которой шныряла всякая живность: зайцы, белки, ежи и другие лесные жители. Около этой избушки росли разные цветы, кустарники и несколько яблонь, на которых уже висели плоды. На крылечке стояла женщина и с недовольным взглядом смотрела на нас.- Вы что, дурные?! Не могли вчера ребёнка привезти?! Заносите скорее!Откуда она знала о том, что случилось? Мы не стали у неё спрашивать. Мы ей все верили и всегда полагались на её умения и знания. Дунчанка была потомственной ведуньей и все знания получила от бабушки и матери. На вид это была обычная старушка с милым и приветливым лицом. Встреть такую где-то в другом месте, на уме будет только одно, что бабушка – божий одуванчик.И всё же она ждала нас, и этого было достаточно, чтобы в ней не усомниться ни на секунду.Мы занесли мальчика в избу и положили его на подготовленный заранее стол. На столе лежали травы, в горшочках стояли отвары и настойки, на стенах висели сушёные грибы и разные ягоды.- Заберите у него кота, - сказала Дунчанка и махнула рукой в сторону стола.Анатолий подошёл к внуку и стал отбирать у него кота. Мальчик не открывая глаз стал снова кричать, чтобы его не трогали, но теперь ещё и кот стал шипеть.- Стойте! - крикнула бабка-знахарка и подбежала к столу. - Он ведь держал кота на руках, когда ударила молния?- Да, а что такое? – ответил вопросом на вопрос Анатолий.- Так, все вышли! Быстро! Может, я ещё успею! – сказала бабка и стала тереть свои руки.Мы послушно вышли на улицу и стали дожидаться, но долго ждать нам не пришлось. Через десять минут из избы стали раздаваться крики мальчика. Анатолий хотел было вбежать в избу, но я преградил ему путь.- Пусти, Афанасий! – кричал на меня старик с обезумевшими глазами.- Стой! Нельзя! Дай ей доделать!Через минуту крики мальчика прекратились, но им на смену пришли ужасающие крики кота. Это животное кричало так, будто его заживо резали.Потом всё стихло, и дверь избы открылась. На пороге показалась Дунчанка с грустным лицом.- Не смогла! Сильно уж переплелось!Анатолий кинулся внутрь, отталкивая в сторону хозяйку избы.- Что случилось? – спросил я знахарку.- Не смогла я их разделить, - с грустинкой в голосе ответила она.На пороге показался Анатолий с внуком на руках.- На черта мы сюда вообще приехали! Мефодий, едем в город!- Стой! – крикнула бабка. - Тебе в городе не помогут!- Да что ты! Тебя спросить забыл! – гневным голосом кричал Анатолий.- Да послушай же ты, старый! Городская медицина бессильна! Здесь дело не в теле, а в душе!- Что ты несёшь? – уже более спокойно спросил мой сосед Анатолий.- Вчера, когда ударила молния, на мгновение твой внук и кот умерли. Но животные держаться за жизнь сильнее, чем люди. Этот кот не только сам вернулся к жизни, но и притянул назад твоего внука. И их души переплелись. Теперь, если плохо одному, тогда будет плохо и другому. Могу сказать одно: той болезни, из-за которой приехал твой внук, больше нет. Её убила молния. Ты можешь мне не верить, но послушай! Хочешь, чтобы внук был здоров и весел – береги кота!После этих слов старушка развернулась и молча вошла в избу.Глаза мальчика стали потихоньку открываться.- Деда, - еле живым голосом прошептал Андрей.- Андрюша! Ты очнулся? – со слезами спросил Анатолий.Через несколько секунд стал шевелиться и кот. Он не собирался убегать от обнимающего его мальчика. Он лишь свернулся на груди у него и замурчал.Анатолий сел на край повозки и некоторое время просто молчал.- Ну что, сосед, трогаем до дому?! – спросил его Мефодий.- Нет! Едем в город, - сухо ответил Мирославович.- Ты разве не слышал её? Не помогут нам те врачи!- Да кого мне слушать? – крикнул Анатолий, слезая с повозки. - А что если она врёт всё?Здесь не выдержал уже и я. Как он мог в ней усомниться, когда она лечила не только нашу деревню, но и те, что находятся рядом.- Хочешь доказательства?! Сейчас я тебе их предоставлю! – крикнул я и пошёл к ближайшему дереву.Отломав небольшую веточку, я подошёл к Мефодию, который курил в сторонке.- Сосед, дай ножа! – попросил я его.Тот подошёл к повозке и достал охотничий нож. Протягивая нож мне, он решил поинтересоваться:- Что делать задумал?- Сейчас узнаете, - спокойно ответил я, затачивая палочку.Как только я выстрогал некое подобие иголки, я отдал нож Мефодию и направился к повозке с мальчиком.- Смотри, Анатолий! Вот тебе доказательства!Я взял лапу кота и уколол её только что отстроганной палочкой.То, что кот зарычал, никого не удивило. Но вот то, что Андрей крикнул от боли, очень растревожило Анатолия.- Отойди от него! Хватит, я сказал! – крикнул Анатолий и добавил. - Теперь верю...Всю дорогу к деревне никто не произнёс ни слова. И лишь когда мы остановились, Андрей спросил:- Дедушка, мы уже приехали?- Да, внучок! Приехали! Как ты себя чувствуешь?- Хорошо! Мурзик меня вылечил!- Мурзик? Почему Мурзик? – с улыбкой спросил дед Анатолий.- Когда я бежал домой с речки, мне послышалось, что кто-то его звал. Так я и понял, что его зовут Мурзик, - ответил сонным голосом Андрей.На следующий день мальчишка с котом бегали по улицам и резвились, не отходя друг от друга ни на шаг. Все, кто знал о том, что сказала Знахарка, пообещали Анатолию, что будут молчать.Почему же я решил рассказать?! Я не смогу вам объяснить! Это сможет понять только тот, кто лично пережил эту историю.Вскоре за Андрюшкой приехала его мама Василиса. Анатолий попытался ей всё рассказать, но она его даже слушать не стала. Всё твердила о том, что незачем было до всяких там шарлатанов ездить, и, забрав сына, она со скандалом уехала.Чистое стариковское сердце не выдержало и остановилось. Анатолий не смог пережить всю горечь обиды собственной дочери, да и события с внуком его сильно потрепали.Сегодня ровно год с того момента, как он умер. Вот и моё время, похоже, подходит. Я молюсь о том, чтобы у Андрюшки с его второй половиной, Мурзиком, всё было хорошо.Надеюсь, что мой сосед (по совместительству - хороший друг) Анатолий поймёт, зачем я это рассказал…

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