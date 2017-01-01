Визит цыганки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:59

Cover Просмотров: 127 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:59 by

Дело было несколько лет назад. Возвращался я ночью из гостей домой. Вызвал такси, приехала старенькая девятка вишнёвого цвета. За рулем был молодой парень, то ли таджик, то ли узбек.Назвав адрес, я расположился на заднем правом сиденье, опасаясь за безопасность и зная, как они «любят» соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения.Как я и предполагал, парень гнал свою шушлайку 110-120 км/ч в городской черте, хоть и дорога была свободной. И вот, входя в правый поворот на неосвещённом участке дороги, он не заметил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Он увидел её в самый последний момент, когда нельзя было уже избежать наезда. Принял влево, но всё равно сбил её правой стороной автомобиля. А нас выбросило на левую обочину, и водительской стороной мы врезались в опору электропередач.Оправившись от удара, я осмотрелся, водитель лежал головой на руле и стонал, но был жив. Я вышел из машины, чтобы посмотреть, что с этой женщиной. Она лежала метрах в 20 от места столкновения, а рядом с ней лежал маленький ребёнок. Я к ним подбежал, женщина была вся в крови и пыталась встать, глядя в сторону ребёнка, а маленькая девочка, около 2 лет, была без признаков жизни. Эта женщина была цыганкой, в национальном длинном платье.Я ей сказал:— Не вставайте, я вам сейчас скорую вызову.Пока я разговаривал с медиками, цыганка в упор смотрела мне в глаза.Я ей сказал:— Скорая выезжает.А она мне:— Тебе не жить.И упала на асфальт. Она была мертва.Прошло две недели. За это время меня несколько раз допрашивали по этому ДТП. А я всё никак не мог забыть слова этой цыганки.Шёл я домой после рабочей смены. Был пятничный тёплый вечер. Заходя в подъезд, увидел, что на всех этажах нет освещения. Я включил фонарик на сотовом и стал подниматься на свой этаж.У меня дверь имеет два замка. Открыв нижний замок, я понял, что дверь закрыта ещё и на верхний. Это было очень странно, потому как верхним замком я практически не пользуюсь (только когда уезжаю надолго). Я решил один в квартиру не заходить (мало ли что, может, воры или наркоманы), вышел из подъезда и позвонил другу из соседнего двора, предложив попить пива.Он согласился и подошёл уже через 10 минут. Мы выпили по литру «пятницкого», и тут ему позвонила жена – срочно требовала починить стиральную машину. Он попрощался и ушёл домой. А я взглянул на свой подъезд и успокоился – свет горел на всех этажах, а также в квартирах.Я открыл свою дверь (оба замка), зашёл в квартиру и включил свет, осмотрев все пространство, не нашёл ничего необычного и решил, что закрыл верхний замок просто на автомате. Взяв остатки пива, я решил принять ванну и, уже лёжа в ванне, сквозь звук набирающейся воды услышал какой-то посторонний звук в коридоре.Я прислушался, выключил воду, но больше ничего не услышал – была тишина. Решив, что мне послышалось, я выпил залпом бутылку пива, снова включил воду и, расслабившись, улёгся в ванне. Но надолго расслабиться не получилось, так как примерно через минуту погас свет. Я лежал не шевелясь, вставать и проверять причину отсутствия освещения мне почему-то не хотелось, я надеялся, что с секунды на секунду свет включат.Так прошло минуты две-три, и я уже был готов встать, но тут послышался знакомый скрипучий звук, это кто-то поворачивал ручку на двери в ванной. Слава богу, я закрылся (имею такую привычку, даже когда нахожусь в квартире один). И буквально через пару секунд последовал сильный глухой удар в дверь, как будто кто-то ломился всем телом. Вот тут я чуть не обделался. Хорошо, что я не успел поменять двери, старые совдеповские намного крепче, чем пустотелые, которые сейчас часто ставят. Я не знал, кто там за дверью, но был абсолютно уверен, если это вломится в ванную, мне конец.Быстро выскочив из воды, я достал свой телефон из кармана штанов, но сенсорный экран не реагировал на мокрые пальцы. Удары тем временем не прекращались. Я быстро стал соображать, что можно сделать. Повернул кран мимо ванной, надеясь таким образом затопить соседей, но в ванной это не так просто – на полу имеется гидроизоляция. Кое-как я включил фонарик на телефоне и осветил пространство, чтобы найти хоть что-нибудь для защиты.В это время ручка оторвалась, и послышался нечеловеческий вопль, от которого кровь заледенела. В углу стояла металлическая швабра-лентяйка, я её моментально схватил, надеясь спастись, хватаясь за соломинку. Ещё раз попытался набрать полицию, и мне это удалось. Срывающимся голосом я успел сообщить адрес и что-то про разбойное нападение, после чего телефон отключился – села батарейка.В тот момент, когда я разговаривал с полицией, я видел, как зелёно-синюшние разбухшие пальцы просунулись в щель под дверью и стали дергать её на себя. Дверь ходила ходуном. В полной темноте я сделал несколько ударов ручкой швабры в предполагаемое место нахождения этих пальцев, приложив всю силу и вес. И, судя по дикому воплю, один раз попал. Это вселило в меня надежду.Нужно было продержаться до приезда полиции. На ощупь я придвинул стиральную машину к двери, которая уже серьёзно трещала. Стал думать, что можно сделать ещё. Под ванной нащупал старый детский железный горшок, которым стал со всей дури лупить по батарее полотенцесушителя, желая тем самым привлечь внимание соседей. В процессе этого действия вспомнил про сигнал SOS (3 коротких, 3 длинных, 3 коротких) и стал отбивать его. Через 30 секунд мой сигнал было уже не разобрать, так как по батарее стучал не только я, а половина разгневанного подъезда.Прошло уже минут десять, но дверь всё ещё была на месте, хоть я и чувствовал, что недолго ей осталось держаться. Из средств самообороны у меня была только швабра и железный горшок. И вдруг я вспомнил, что на стене висит большое зеркало, которое можно разбить и из осколков выбрать подобие ножа. Только я успел об этом подумать, как сразу же вогнал ручкой швабру в это зеркало, послышался звон разбитого стекла. Взяв в руки полотенце, я замотал большой осколок и был готов всадить его в это существо, как только дверь сломается. В этот момент я вспомнил про цыганку и её слова. У меня не было ни капли сомнения, что это она.Раздался звонок в дверь. Насколько у меня хватило голоса, я заорал: «Входите, открыто!», надеясь, что это деморализует эту тварь. И действительно, удары прекратились. Я прислушался, были слышны какие-то шорохи и треск, как оказалось, это полиция выламывала входную дверь. Когда они монтажкой выломали дверь в ванной и вытащили оттуда меня, голого со шваброй в одной руке и осколком зеркала в другой, я просто упал на пол и рассказал, что тут произошло.Полиция мне не поверила и присутствующие соседи тоже, ведь в квартире больше никого не было, только дверь балкона была открыта, хотя я точно помню, что её не открывал.Капитан сказал:— Ты что, спайсом обдолбился? Задолбали эти наркоманы!И велел сержанту вести меня в наркологию. Естественно, никаких следов наркотиков у меня обнаружено не было, только лёгкое алкогольное опьянение.На следующий день я узнал, где похоронена эта цыганка со своей дочкой, пришёл к ним на могилку, поставил свечки и рассказал, как всё было, что я тут абсолютно не при чём, я был просто пассажиром такси и просил больше ко мне не приходить.Так прошло лет пять. И вот вчера я опять по привычке закрылся в ванной и, расслабившись, задремал, пока набиралась вода. Вдруг погас свет, и дёрнулась ручка. Меня чуть Кондратий не хватил, вся жизнь пролетела перед глазами.Но тут я услышал голос своей девушки:— Коль, это ты там? Извини!

Ключевые слова: Авария водитель ребенок цыганка проклятие существо

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