Странный случай

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:48

Cover Просмотров: 560 Комментарии: 4 +12 Вчера, 17:48 by

Здравствуйте, уважаемые пользователи и гости сайта! Я довольно долгое время читаю истории, которые вы здесь размещаете, но сам ничего не писал, поскольку ничего особенного в моей жизни не происходило (или мне так казалось), да и, как это обычно бывает, сложно было найти свободную минутку, чтобы пройти процедуру регистрации.Однако, в прошлом году со мной произошел один случай, которому я до сих пор не могу найти однозначного объяснения, и который, на мой взгляд, может показаться кому-нибудь интересным. Поэтому я решил воспользоваться наличием свободного времени, наконец-то зарегистрировался на этом прекрасном сайте и предлагаю вашему вниманию свой рассказ.Итак, отправной точкой данной истории является не самое приятное событие в моей жизни, а именно – смерть моей бабушки. Человеком она была интересным, сильным, но, так сказать, слегка «застрявшим» в прошлом, в связи с чем наши взгляды на современную жизнь, устройство мира и общества в последнее время часто не совпадали, что приводило (иногда) к спорам. Бабушку я очень любил, хотя и не говорил ей об этом так часто, как она этого заслуживала.Именно от бабушки я услышал довольно много мистических и порой пугающих историй, поверий и прочих преданий, большинство которых истерлись из памяти. Кое-что, однако, в памяти все же осталось, в том числе довольно распространенное мнение о том, что душа человека покидает землю через сорок дней после гибели физического тела, и что именно в этот период усопшие родственники частенько являются во сне к своим близким, дабы передать что-то или просто поговорить.Спустя примерно месяц после похорон, родители, с целью немного сменить обстановку и отдохнуть, уговорили меня съездить всей семьей на дачу к родственникам, которые живут в Питере. Поскольку поездка была запланирована только на выходные, а проехать предстояло около 600 километров в одну сторону (дача находится не в самом Питере, а в 150 километрах от него) выезжать решили рано утром в субботу. Естественно, я не выспался, поскольку пятница была рабочим днем, а приехал домой я часов в 7 вечера. Естественно, за рулем всю дорогу провел я, поскольку отцу в силу возраста уже тяжеловато ездить на дальние расстояния, да и мне так спокойнее. Тем не менее, мы благополучно добрались до места.Дача, на которой до этого никто из членов моей семьи не бывал, представляла собой старый домик довоенной постройки. На участке муж моей троюродной (вроде бы) сестры построил баню, второй этаж которой представлял собой большую жилую комнату. Именно эту комнату выделили нам для ночевки. Немного перекусив, я отправился поспать часок другой и прийти в себя после долгой дороги. Толком поспать мне не удалось, но энергией до конца дня я запасся и вернулся ко всем остальным.День прошел интересно, вечером была баня, после которой я почувствовал приятную усталость и предвкушал крепкий и здоровый сон.Таким он поначалу и был. А затем я начал осознавать, что мне снится бабушка и начинает мне что-то говорить. И тут нечто тяжелое и мохнатое прыгает мне на грудь! Причем не во сне, а я чувствую это физически и не могу дышать, не могу кричать, не могу шевелиться. Пожалуй, именно в тот момент я на собственной шкуре познал значение выражения «сковал ужас» - состояние было весьма интересным, сон уже ушел, но при этом сознание отказывалось верить, что все это происходит в реальности и убеждало себя, что это все же не взаправду, при этом я чувствовал свою беспомощность, поскольку проснуться сразу мне не удавалось. Длилось все это недолго, мне все же удалось «вынырнуть» из «сна». Судорожно оглядевшись по сторонам, я, конечно, никого и ничего мохнатого не обнаружил – все спокойно спали.О данном случае я рассказал родным, когда мы вернулись домой. На мой вопрос, не заметили ли они чего-нибудь странного ночью, все ответили отрицательно.Бабушка мне с тех пор так и не снилась, по крайней мере, так отчетливо, как это было в тот самый раз.Что касается моего мнения по поводу всего произошедшего, то во мне борются два начала:1. Материалистическое. Рациональная часть моего «я» говорит, что случившееся не более, чем физическая реакция организма на усталость и недосыпание, приправленные новой обстановкой и насыщенным на события днем.2. Вторая часть меня, та, которая допускает существование неких «иных» сил, вспомнила истории о домовых, которые частенько рассказывали в детстве и соседи по общаге, и деревенские жители, а также какие-то книги о русском фольклоре, прочитанные мельком много лет назад, в которых упоминались такие создания, как банщики. Возможно, какое-то из этих существ, «защищая свою территорию», решило прервать мой начинающийся разговор с бабушкой.Естественно, узнать истинную причину мне вряд ли когда-либо удастся, но одно я знаю точно – эту поездку и ночь, проведенную в бане на даче, я запомню если не на всю жизнь, то точно надолго.Благодарю за то, что прочитали мою историю, и буду рад услышать ваше мнение, уважаемые читатели, какой из версий событий придерживаетесь вы? Возможно, у вас есть другие варианты? И случалось ли с кем-либо из вас нечто подобное?

Ключевые слова: Дача бабушка сон нечто тяжесть

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