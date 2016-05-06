Русалки из озера Ворожеич

Русалки из озера ВорожеичМы с мужем во время отпуска решили побывать в Аркаиме и попутно навестить знаменитый Учалинский Стоунхендж. Поехали на своем автомобиле. Во время пребывания там нам рассказали об озере Карагайкуль, которое еще называют Ворожеич, в нем якобы живут русалки. Муж загорелся идеей посетить это таинственное место. Но я стала его отговаривать, потому что нам нужно было торопиться в Уфу, там ждали дела, да и каким-то шестым чувством почуяла неладное. Тем не менее я уступила его настойчивости, и мы поехали к этому озеру.
Когда мы приехали, я не пожалела, что туда попала. Прекрасный водоем был особенно красив на закате, когда солнце отражается в водной глади и по ней плавают изящные белые лилии. Обстановка и в самом деле располагала к тому, чтобы появились русалки.
Хозяин дома, в котором мы остановились переночевать, позвал нас на ночную рыбалку. Мы согласились, потому что посчитали, что с местным жителем будет не так жутко, ведь он все вокруг знает.
В итоге мы хорошо посидели на природе, мужчины порыбачили вечером, мы сварили уху, муж с компаньоном распили бутылку водки, рассказывали много историй, анекдотов, сидели допоздна у костра.
Наш новый знакомый рассказал нам и про русалок. Якобы бывали случаи, когда пропадали приезжие рыбаки, некоторые возвращались через несколько дней и говорили, что ничего не помнили. Но есть и такие, что пропал совсем, без вести. Видимо, они пошли на зов русалок и попали к ним в плен навсегда.
По его словам, русалки – это девушки-утопленницы, которые покончили с собой. Кинулись в это озеро из-за несчастливой любви. А еще в этом озере якобы стонут по ночам мертвецы на дне. Они страдают, потому что много лет назад жадные люди разрушили кладбище, когда искали золотое месторождение, и раскидали кости усопших.
Я слушала и чувствовала, как где-то внутри появился холодок страха. Но постепенно сон сморил, и я уползла спать в палатку.
Утром меня разбудил наш спутник и рассказал, что мой муж куда-то пропал. Я перепугалась и стала бегать по берегу и кричать его. Так продолжалось около двух часов. Телефон ловил там плохо, так что мы даже не могли позвать на помощь кого-нибудь. Мы решили ехать в деревню, чтобы оттуда позвонить в полицию и организовать поиск мужа. Я все время вспоминала легенду про русалок, которые похищают чужих мужей.
Мы добрались до деревни и вызвали полицию. Еще примерно час ждали участкового, потом он договаривался с председателем сельсовета, чтобы помог собрать людей на поиски мужа. И тут он явился сам. Он был весь мокрый. Рассказал, что не очень хорошо помнит, что произошло.
Сначала он удил рыбу. Но потом задремал и прилег на теплый камень, на котором сидел. А вот дальше муж рассказал, что якобы услышал сквозь сон очень красивое пение. Он приподнял голову и увидел над водой прозрачный силуэт.
Присмотревшись, он рассмотрел, как будто полуобнаженную девушку с длинными белыми волосами, которая напевала красивую протяжную песню, собирала кувшинки и плела из них венок.
Муж боялся пошевелиться, чтобы она его не заметила. Так и просидел до утра, наблюдая за удивительной картиной. А под утро, когда рассвело и девушка уплыла куда-то в глубину озера, муж заснул.
Потом он проснулся и пошел к месту, где мы остановились, но заблудился. И все это время, пока он ходил по лесу, ему казалось, что он слышал тихий женский смех. Один раз он пошел на этот звук и провалился в воду. Потом он еле-еле вышел из леса на дорогу и добрался до деревни.
Деревенские сказали, что мужу очень повезло, потому что русалка просто поиграла немного с ним, а могла бы и надолго забрать с собой или даже навсегда.
Когда мы приехали домой и рассказали о происшедшем, друзья стали над нами смеяться. Но я теперь и не знаю, верить ли на самом деле в русалок. Мужу я верю. Значит, и русалки существуют?..
P.S. Орфография и стилистика авторов в основном сохранены.
Автор неизвестен.
Источник - proufu.ru. История под №10.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 07:50
Вчера, 07:50 by зелёное яблочкоПросмотров: 1 660Комментарии: 12
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