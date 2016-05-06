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Истории из жизни

Русалки из озера Ворожеич

Мы с мужем во время отпуска решили побывать в Аркаиме и попутно навестить знаменитый Учалинский Стоунхендж. Поехали на своем автомобиле. Во время пребывания там нам рассказали об озере Карагайкуль, которое еще называют Ворожеич, в нем якобы живут русалки. Муж загорелся идеей посетить это таинственное место. Но я стала его отговаривать, потому что нам нужно было торопиться в Уфу, там ждали дела, да и каким-то шестым чувством почуяла неладное. Тем не менее я уступила его настойчивости, и мы поехали к этому озеру.

Когда мы приехали, я не пожалела, что туда попала. Прекрасный водоем был особенно красив на закате, когда солнце отражается в водной глади и по ней плавают изящные белые лилии. Обстановка и в самом деле располагала к тому, чтобы появились русалки.

Хозяин дома, в котором мы остановились переночевать, позвал нас на ночную рыбалку. Мы согласились, потому что посчитали, что с местным жителем будет не так жутко, ведь он все вокруг знает.

В итоге мы хорошо посидели на природе, мужчины порыбачили вечером, мы сварили уху, муж с компаньоном распили бутылку водки, рассказывали много историй, анекдотов, сидели допоздна у костра.

Наш новый знакомый рассказал нам и про русалок. Якобы бывали случаи, когда пропадали приезжие рыбаки, некоторые возвращались через несколько дней и говорили, что ничего не помнили. Но есть и такие, что пропал совсем, без вести. Видимо, они пошли на зов русалок и попали к ним в плен навсегда.

По его словам, русалки – это девушки-утопленницы, которые покончили с собой. Кинулись в это озеро из-за несчастливой любви. А еще в этом озере якобы стонут по ночам мертвецы на дне. Они страдают, потому что много лет назад жадные люди разрушили кладбище, когда искали золотое месторождение, и раскидали кости усопших.

Я слушала и чувствовала, как где-то внутри появился холодок страха. Но постепенно сон сморил, и я уползла спать в палатку.

Утром меня разбудил наш спутник и рассказал, что мой муж куда-то пропал. Я перепугалась и стала бегать по берегу и кричать его. Так продолжалось около двух часов. Телефон ловил там плохо, так что мы даже не могли позвать на помощь кого-нибудь. Мы решили ехать в деревню, чтобы оттуда позвонить в полицию и организовать поиск мужа. Я все время вспоминала легенду про русалок, которые похищают чужих мужей.

Мы добрались до деревни и вызвали полицию. Еще примерно час ждали участкового, потом он договаривался с председателем сельсовета, чтобы помог собрать людей на поиски мужа. И тут он явился сам. Он был весь мокрый. Рассказал, что не очень хорошо помнит, что произошло.

Сначала он удил рыбу. Но потом задремал и прилег на теплый камень, на котором сидел. А вот дальше муж рассказал, что якобы услышал сквозь сон очень красивое пение. Он приподнял голову и увидел над водой прозрачный силуэт.

Присмотревшись, он рассмотрел, как будто полуобнаженную девушку с длинными белыми волосами, которая напевала красивую протяжную песню, собирала кувшинки и плела из них венок.

Муж боялся пошевелиться, чтобы она его не заметила. Так и просидел до утра, наблюдая за удивительной картиной. А под утро, когда рассвело и девушка уплыла куда-то в глубину озера, муж заснул.

Потом он проснулся и пошел к месту, где мы остановились, но заблудился. И все это время, пока он ходил по лесу, ему казалось, что он слышал тихий женский смех. Один раз он пошел на этот звук и провалился в воду. Потом он еле-еле вышел из леса на дорогу и добрался до деревни.

Деревенские сказали, что мужу очень повезло, потому что русалка просто поиграла немного с ним, а могла бы и надолго забрать с собой или даже навсегда.

Когда мы приехали домой и рассказали о происшедшем, друзья стали над нами смеяться. Но я теперь и не знаю, верить ли на самом деле в русалок. Мужу я верю. Значит, и русалки существуют?..

P.S. Орфография и стилистика авторов в основном сохранены.

Автор неизвестен.
Источник - proufu.ru. История под №10.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 07:50
Вчера, 07:50 by зелёное яблочкоПросмотров: 1 660Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Озеро русалки водоем страх пение

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Комментарии

#1 написал: акжана
Вчера, 08:17
+6
Группа: Посетители
Репутация: (625|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 740
Объектом интереса русалок всегда были мужчины. Маленьких детей они не трогали, а иногда помогали заблудившимся малышам найти дорогу домой. Много рассказов, что русалки эти капризные и в большинстве коварные, могут защекотать до смерти, утащить с собой или наоборот отпустить. Если все-таки исходить из факта, что мужчине действительно не во сне , а наяву привиделась русалка и она же навела на него морок, да так что он долго плутал, то действительно можно сказать, что ему крупно повезло. Лично я верю, что русалки существуют. ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 09:05
+8
Группа: Авторы
Репутация: (1825|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 253
Мда... Быстро муженёк ентой тетеньки сориентировался на местности. Наслушался баек местных и под енту марочку решил всех местных девок обиходить. А как вернулся начал сказочки рассказывать, типа нечистая сила всему виной, его беззащитного похитила и измывалася всю ночь. Бухал небось всю ночь и шлялся! А жёнка то евонная наивная такая, верю говорит мужу своему, русалки ево потырили...Ага, русалки... И еще зеленый змий. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#3 написал: просто Вася
Вчера, 09:14
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2101|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 2 912
Потрясающая история, загадочная. Плюс.
Я всё-таки сомневаюсь, что русалки существуют. А если да, то почему до сих пор нет никаких доказательств?
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#4 написал: Елена Соловова
Вчера, 09:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
История понравилась тем, как описана сама атмосфера. Ночная рыбалка, байки у костра ну и конечно красота природы. Ммммм скорее бы лето... Русалки? Баба Клава прямо мои мысли прочитала)))) Плюсую автору и Бабе Клаве.
Зарегистрирован: 10.02.2017
#5 написал: kolbasik
Вчера, 11:53
+7
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
А почему эта бабка Клава нещадно всех тролит и косит под бабку хотя там полюбэ мужик сидит .а всем весело.бабка не смешно ты тролиш.надоела уже.своими энтно и прочим.
Зарегистрирован: 25.04.2017
#6 написал: narsis
Вчера, 12:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Всем привет! История больше похожа на вымысел, но описан красочно. В русалок я особо не верю.
Зарегистрирован: 21.04.2017
#7 написал: Pmariam
Вчера, 12:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 609
не верю я в русалок, хоть стреляйте. Скорее всего последствия возлияний и приснившийся сон на почве рассказанной байки. но а то, что заблудился и игры разума в виде смеха - не такое еще бывает при бодуне.
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#8 написал: Karl Georglin
Вчера, 12:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 192
Вот бы исследовать это озеро...(ищет номер Черноброва)
Цитата: kolbasik
А почему эта бабка Клава нещадно всех тролит и косит под бабку хотя там полюбэ мужик сидит .а всем весело.бабка не смешно ты тролиш.надоела уже.своими энтно и прочим.

А потому что и "в.в. пукин" - "лулзов" ради. Знаете, как политики в СНГ - им по кайфу что врут целой стране, а им верят, от этого у них поднимается... хм, самоуважение и т.н. "ЧСВ". Но тут, на сайте, масштаб поменьше, но гонору побольше.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#9 написал: Black Bagira
Вчера, 12:47
+5
Группа: Посетители
Репутация: (276|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 562
Муж несколько лет назад рыбачил вместе с другом на этом Карагайкуле , вернулся живой и невредимый, наверное, не приглянулся... smile Говорит, чебака там поймали на 2 кг!) Озеро очень большое! В русалок верю...++++
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#10 написал: xaruda
Вчера, 13:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (43|-2)
Публикаций: 5
Комментариев: 80
В русалок верю. Зря что ли народная молва о них говорит веками? Ложь не подтвержденая свидетельствами быстро забудется. Люди их видят, слышат время от времени. Доказательств масса, историй тоесть. А живую русалку не могут поймать может быть потому, что она не в нашем мире живет, а в параллельном? Я имею в виду русалок-утоплениц. Других же из плоти и крови видели рыбаки, ловили даже.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#11 написал: Talisha
Вчера, 15:56
+1
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Репутация: (672|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 670
Русалки есть:) Но были ли они там? Или под байки действительно перепивший мужичок заблудился да привиделось?:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#12 написал: Вареньевна
Вчера, 17:47
+2
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Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 227
Может есть, может нет. Каждая своему мужу верит до поры до времени. Плюс за историю и бабе Клаве)
Зарегистрирован: 4.02.2017
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