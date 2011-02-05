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Истории из жизни

Темный дух

Я тогда была в десятом классе. Яркая, красивая и всегда привлекающая к себе внимание девушка. У меня было много друзей и не меньше поклонников, но, как это уже принято, у успешных всегда есть завистники, а мои оказались слишком уж старательными.

Это была весна, хорошая весна, теплая. Когда быстро теплеет и все рассветает. И, казалось бы, радуйся и живи своей беззаботной подростковой жизнью. Но все стало как-то портиться. Сначала это было для меня не так заметно, но со временем портились отношения с друзьями, с учебой еще хуже, хотя вроде и старалась, и учила. Потом все перешло на настроение: апатия, депрессия, агрессия. Все это было только первым звонком моего личного ада, который только начинался.

У нас была хорошая трехкомнатная квартира в новом доме, в спальном районе. У меня своя комната, у сестры своя, у родителей, конечно, своя. Они у меня военные люди.
Так вот, однажды ночью сплю я в своей большой уютной кровати, как вдруг из сна меня начинает вырывать какой-то странный звук. По моей кровати, где-то сбоку от меня, кто-то или что-то скоблило по простыне, это был звук рвущейся ткани. Меня сковал ужас, и первые секунды я пыталась понять - это сон или явь?
Потом каким-то усилием я вскакиваю и включаю свет, благо выключатель рядом. Сердце колотится, а я смотрю на порванную простынь - длинные порезы как от когтей. Не помня себя, я побежала к родителям. Сама плачу, тыкаю им на кровать. Тогда все выяснять не стали, ночь же, все спать хотят. Я ушла спать к сестре, а утром мама сказала, что, может, это нечисть какая. В общем, поддержала морально.

Если сейчас рассказать вам все мои дальнейшие ночи, то читать придется много, не буду тратить ваше время. Скажу только, что чувствовала я его перед тем, как собиралась уснуть: становилось холодно и страшно, очень страшно. Я читала молитву "Отче наш" и ждала, когда он уйдет, а иногда я просыпалась от его голоса, холодного, будто бы из бочки. Он что-то шептал на ухо, я не могла разобрать его языка. Когда я достала с этим своих родителей, они попросили переночевать со мной сестру, моя кровать позволяла.
Через час она с матом и проклятиями убежала к себе и сказала, что этого не может быть, что мне в церковь пора. Сказала мне, что проснулась, потому что кто-то сидит на ней сверху, тяжелый и большой. Она заорала, а он зарычал.

К этому времени я совсем перестала высыпаться, учиться тоже, с друзьями не общалась, замкнулась в себе.
Пришла со школы, в голове только одно желание - спать. Ныряю в кровать, стараюсь скорее уснуть, а тут вместо сна меня затягивает в воронку вокруг свечи, а тот самый голос читает что-то на непонятном языке. Я сажусь, пытаюсь встать, но воронка не отпускает, не помню, как вырвалась. Но в эту ночь все поменялось.
Я еще не спала, читала. На подлокотнике кровати стояла лампа, вдруг резко лампа улетает в стену (она пластмассовая и не разбилась). Я встаю и ставлю ее обратно. Я злюсь, страха больше нет, он уже весь вышел. Лампа улетает снова. Начинаю матерится, говорю вслух, чтобы он вышел, и тогда я ему по морде съезжу, что больше, мол, не боюсь.

Легла спать. Во сне чувствую, что меня гладят, кто-то рядом сидит. Я на автомате хватаю ЭТО и тут же открываю глаза, а в моей руке чья-то ледяная кисть. Только я это поняла, как эта рука швыряет меня через всю кровать, я ударяюсь о край кровати, а оно смеется. Или мне это уже показалось.
Это был предел. Я забыла, когда нормально спала и ела, из зеркала на меня смотрело нечто тощее и страшное.
Звоню подруге, вкратце описываю ситуацию и говорю, что надо в церковь.

Короче, стоим на остановке, чтобы до церкви доехать, как вдруг к нам цыганка подходит, молодая совсем (у нас их там много ходило тогда). Мы уже думаем, как от нее избавиться, а она на меня смотрит и говорит: "Да, постаралась она. Черного духа на тебя наслала. Еще месяц пройдет, и он тебя изведет". Мы в шоке, я вообще говорить не могла, а она сказала, что это их магия, что она мне поможет и этого духа вернет той, которая наслала его.
Вообще она мне помогла за просто так. Взяла мой волос и сказала, что вернет все обидчице, а мне надо на три дня в комнате яйцо поставить, потом каждые три дня полностью сжигать церковную свечку, а потом в церковь яйцо отнести, у Бога защиты просить.

Все было сделано, все помогло. Я потом цыганку нашла, благодарила, а она сказала, что теперь на мне защита большая, так что сглазить или приворожить меня нельзя.
Вот такая история со мной произошла. Не вызывайте зависть у людей и сами не завидуйте, хотя это иногда тяжело. И верьте в Бога.
Я, как могла, изложила. Писать не очень умею, не судите строго. Если появятся вопросы, то пишите, я отвечу.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:09
Вчера, 20:09 by МафиФилПросмотров: 961Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Порча зависть нечисть цыганка авторская история

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Комментарии

#1 написал: lg230984kia
Вчера, 20:19
+1
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Публикаций: 20
Комментариев: 99
Замечательная история. Зависть-страшное чувство. +
Зарегистрирован: 5.02.2011
#2 написал: Lesa
Вчера, 20:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 367
Ох уж эти цыгане
Зарегистрирован: 15.12.2011
 
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 21:36
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1822|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 246
Енто все потому что комсомолу теперича нету. Раньше комсомольцев вона ни одна холера не брала, а теперича беззащитные все школьники и ентот проклятущий ЕГЭ делает с ними чего хочет. Лично я в описании чудовища узнала училку по математике. Они видать у всех одинаковые, время идет а они не меняются.Хорошая исторья, бабуля плюс ставит.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#4 написал: Елена Соловова
Вчера, 22:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Одни вопросы. Почему родители не сами решили проверить, переночевав в вашей комнате, и тем самым самолично убедиться в ваших словах? Сестра убедилась. Почему после ее потверждений, от родителей опять нет реакции? Вы сами решаете свои проблемы призывая в помощь ПОДРУГУ. Где родители, сестра? И как-то подозрительно-удачно подвернулась цыганка? Кто в итоги получил обратку? 10 класс-переходной возраст. Негатив прет, фантазия не отстает. Бывает так, что очень бурная фантазия в детстве, потом через года выдает-" да так и было!!!!" И обманом это не назавешь, покуда человек сам верит в то, что это все правда. Не хочу обидеть автора. Опять же, может что-то и было, но только маленькая толика из того что вы описали. Остальное, дофантазировали. Это мое, сложилось такое впечатление от истории.
У меня в подростковом возрасте была такая ситуация: в 9 лет я столкнулась с домовым. Это происходило у бабушки на деревне))) И я часто перемалывала эту встречу в голове. Подсознательно это отложилось. Уже лет 14-15, ложусь спать, и у меня в комнате включается свет, САМ scream . Ну и что первое у меня всплыло в голове.... проделки домового. И так продалжалось около месяца, почти каждую ночь. У меня паника перед сном. Родителям закатываю истерики, про то что у меня в комнате домовой. Я в этом уверенна на все 100%. Родителям меня не переубедить. Со мной в комнате по несколько раз ночевали мама и папа. Ну и как в кино, именно в эти ночи все было спокойно. Пока папа как-то не заметил, проходя ночью на кухню, у меня включен свет в комнате. Я же вставать с кровати боялась, так со светом и засыпала. Выключил. Через какое-то время опять и опять ситуация повторяется. Нервы папы сдают. Он думал что это я сама все проделываю. Ну,возраст такой. Предлагает для эксперементу)))- " Поспи пока у нас в комнате, а мы с мамой у тебя. Посторожим твоего барабашку." В первую ночь все спокойно. Остаются на вторую ночь.....и тут это произошло. По счастливой случайности родители в этот момент не спали. . Они в первые минуты, были уверенны что это домовой. Страху натерпелись))) Первое впечатление проходит и включается логика, или как это называется когда человек не верит во всю эту "лубуду". Папа начал мучить выключатель и понял в чем подвох. Попробую обьяснить. В выключателе ослабла пружина изнутри, на самой той пимпочке которую поднимаешь/опускаешь. И если сильно при выключении на нее не нажать, пружина не выдерживала и рычажок поднимался, соотвественно включался свет. Так что в этот раз это был не домовой. Но фантазия сделала свою работу. Спустя годы, я долгое время вспоминала как я слышала и шорохи в комнате, и тень промелькнувшую, и даже свое имя произнесенное домовым. Хороший урок на будущее. ПОЧТИ всем непонятным случаем есть логическое обьяснение, и в первую очередь я всегда думаю рационально. Почти всем... на некоторые вопросы я и сама не могу найти ответов. А их накопилось не мало...stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 10.02.2017
#5 написал: Maria Marquesa
Сегодня, 02:37
+1
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Репутация: (2|0)
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Комментариев: 9
Да, зависть может привести к жутким последствиям. Но как это - не вызывайте её у других? Есть такие, что могут и ерунде позавидовать и наделать делов.
Извиняюсь за любопытство, дух этот просто свалил или к обидчице вернулся? smiling_imp
Зарегистрирован: 22.12.2016
#6 написал: Oxanne
Сегодня, 03:09
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 20
Вот никогда не понимала, как можно из зависти на человека наколдовать и навредить ему... Зачем???? Чем это поможет???? Что это даст завистнику?? Облегчение? Так он потом новый объект зависти найдёт и опять колдовать что ли? Вот объясните кто может, чем люди завистливые руководствуются... Тут муху убить жалко или человека обидеть просто так, в голове не укладывается.. Всем добра
Зарегистрирован: 28.03.2017
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