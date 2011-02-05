Темный дух

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:09

МафиФил Просмотров: 961 Комментарии: 6 +15 Вчера, 20:09 by

Я тогда была в десятом классе. Яркая, красивая и всегда привлекающая к себе внимание девушка. У меня было много друзей и не меньше поклонников, но, как это уже принято, у успешных всегда есть завистники, а мои оказались слишком уж старательными.Это была весна, хорошая весна, теплая. Когда быстро теплеет и все рассветает. И, казалось бы, радуйся и живи своей беззаботной подростковой жизнью. Но все стало как-то портиться. Сначала это было для меня не так заметно, но со временем портились отношения с друзьями, с учебой еще хуже, хотя вроде и старалась, и учила. Потом все перешло на настроение: апатия, депрессия, агрессия. Все это было только первым звонком моего личного ада, который только начинался.У нас была хорошая трехкомнатная квартира в новом доме, в спальном районе. У меня своя комната, у сестры своя, у родителей, конечно, своя. Они у меня военные люди.Так вот, однажды ночью сплю я в своей большой уютной кровати, как вдруг из сна меня начинает вырывать какой-то странный звук. По моей кровати, где-то сбоку от меня, кто-то или что-то скоблило по простыне, это был звук рвущейся ткани. Меня сковал ужас, и первые секунды я пыталась понять - это сон или явь?Потом каким-то усилием я вскакиваю и включаю свет, благо выключатель рядом. Сердце колотится, а я смотрю на порванную простынь - длинные порезы как от когтей. Не помня себя, я побежала к родителям. Сама плачу, тыкаю им на кровать. Тогда все выяснять не стали, ночь же, все спать хотят. Я ушла спать к сестре, а утром мама сказала, что, может, это нечисть какая. В общем, поддержала морально.Если сейчас рассказать вам все мои дальнейшие ночи, то читать придется много, не буду тратить ваше время. Скажу только, что чувствовала я его перед тем, как собиралась уснуть: становилось холодно и страшно, очень страшно. Я читала молитву "Отче наш" и ждала, когда он уйдет, а иногда я просыпалась от его голоса, холодного, будто бы из бочки. Он что-то шептал на ухо, я не могла разобрать его языка. Когда я достала с этим своих родителей, они попросили переночевать со мной сестру, моя кровать позволяла.Через час она с матом и проклятиями убежала к себе и сказала, что этого не может быть, что мне в церковь пора. Сказала мне, что проснулась, потому что кто-то сидит на ней сверху, тяжелый и большой. Она заорала, а он зарычал.К этому времени я совсем перестала высыпаться, учиться тоже, с друзьями не общалась, замкнулась в себе.Пришла со школы, в голове только одно желание - спать. Ныряю в кровать, стараюсь скорее уснуть, а тут вместо сна меня затягивает в воронку вокруг свечи, а тот самый голос читает что-то на непонятном языке. Я сажусь, пытаюсь встать, но воронка не отпускает, не помню, как вырвалась. Но в эту ночь все поменялось.Я еще не спала, читала. На подлокотнике кровати стояла лампа, вдруг резко лампа улетает в стену (она пластмассовая и не разбилась). Я встаю и ставлю ее обратно. Я злюсь, страха больше нет, он уже весь вышел. Лампа улетает снова. Начинаю матерится, говорю вслух, чтобы он вышел, и тогда я ему по морде съезжу, что больше, мол, не боюсь.Легла спать. Во сне чувствую, что меня гладят, кто-то рядом сидит. Я на автомате хватаю ЭТО и тут же открываю глаза, а в моей руке чья-то ледяная кисть. Только я это поняла, как эта рука швыряет меня через всю кровать, я ударяюсь о край кровати, а оно смеется. Или мне это уже показалось.Это был предел. Я забыла, когда нормально спала и ела, из зеркала на меня смотрело нечто тощее и страшное.Звоню подруге, вкратце описываю ситуацию и говорю, что надо в церковь.Короче, стоим на остановке, чтобы до церкви доехать, как вдруг к нам цыганка подходит, молодая совсем (у нас их там много ходило тогда). Мы уже думаем, как от нее избавиться, а она на меня смотрит и говорит: "Да, постаралась она. Черного духа на тебя наслала. Еще месяц пройдет, и он тебя изведет". Мы в шоке, я вообще говорить не могла, а она сказала, что это их магия, что она мне поможет и этого духа вернет той, которая наслала его.Вообще она мне помогла за просто так. Взяла мой волос и сказала, что вернет все обидчице, а мне надо на три дня в комнате яйцо поставить, потом каждые три дня полностью сжигать церковную свечку, а потом в церковь яйцо отнести, у Бога защиты просить.Все было сделано, все помогло. Я потом цыганку нашла, благодарила, а она сказала, что теперь на мне защита большая, так что сглазить или приворожить меня нельзя.Вот такая история со мной произошла. Не вызывайте зависть у людей и сами не завидуйте, хотя это иногда тяжело. И верьте в Бога.Я, как могла, изложила. Писать не очень умею, не судите строго. Если появятся вопросы, то пишите, я отвечу.

Ключевые слова: Порча зависть нечисть цыганка авторская история

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