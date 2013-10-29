Прощание с бабушкой

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Бабушка моя занималась магией. Помогала многим, лечила. Это не могло не сказаться на её здоровье. Болела она. Растратила себя на других. Стала она угасать. Мы, её родные, отказывались верить, что однажды бабушки Нины не станет. Лекарства покупали, ухаживали, поддерживали морально. Я искренне верила, что она поправится и всё будет хорошо.Но вот однажды вечером мы всей семьёй, не сговариваясь, пришли и сели у кровати бабушки. Всем одновременно захотелось поговорить с ней. А кот наш, обычно сидевший на её кровати, спрятался куда-то и не выходил.Бабушка уже совсем плохо себя чувствовала. Она с трудом дышала. Внезапно она спросила меня:- Да когда же это всё кончится?!Я, желая поддержать её, уверенно сказала:- Скоро.Она удивлённо посмотрела на меня. Я, испугавшись, сказала ей:- Ты выздоровеешь! Очень скоро!В глазах бабушки заблестели слёзы, и она повторила шёпотом:- Скоро...Я, видя, что сказала что-то не то, взяла бабушку за руку. Ладонь в ладонь. Мне так хотелось, чтобы ей стало легче! Руки её, до того тёплые, вдруг стали ледяными. А в моих, обычно всегда холодных руках, появилось тепло. Бабушка облегчённо вздохнула и попросила поесть. Ей стало лучше.Утром я ушла на работу. Мама, её брат и мой дедушка оставались дома, ухаживать за бабушкой. Было тоскливо, хотелось всё бросить и тоже остаться с бабушкой! Но я пошла. Весь день меня преследовало чувство тревоги. Когда я шла домой после работы, вдруг стало за какую-то секунду очень солнечно. Тучи и моросящий дождь вдруг исчезли. Ярко-голубое небо и ни одного облачка. Солнце заливало тёплым светом всё вокруг. Я подумала: «Как же всё красиво! Так не хочется покидать!» Будто не мои мысли это были и чувство радости и облегчения, возникшие необъяснимо.Я шла домой не спеша и любовалась деревьями в парке. Было начало осени.Чем ближе я подходила к дому, тем сильнее было чувство, что мне не надо торопиться. Мне показалось это подозрительным, и я поспешила домой. Как только я ускорила шаг, небо вмиг заволокло свинцовыми тучами, стал нарастать ливень.Я подошла к нашей квартире. Дверь была приоткрыта. Сердце предательски сжалось в холодный комок! Сквозь меня прошла ледяная волна. И мелькнула мысль: «Бабушка!»Я зашла в квартиру и сказала заплаканной маме, которая подошла ко мне:- Кто-то забыл закрыть дверь...А мама сказала:- Бабушка умерла.Сумка выпала у меня из рук. Но я, цепляясь за последний шанс, судорожно спросила:- Так. Чья?Мама ответила:- Наша... Мамочка! - и заплакала.Слёзы застилали мне глаза! Я, не разуваясь, вбежала в комнату бабушки. Постель была новой, чистой и ровно заправленной. Бабушки на ней не было. И тут я заметила, что дверь между комнатами отсутствует. Заглянув в большую комнату, я увидела бабушку. Она лежала на двери, помещённой на две табуретки. Возникла безумная мысль: «Зачем же её на доску положили? На кровати же мягче. И почему бабушка спит в платье?» Я, желая разбудить её, подошла ближе. И заметила, что на бабушке ещё и головной платок. Тут я поняла, что бабушка больше не проснётся. Никогда... Плакала я ужасно! Хотела лечь рядом с бабушкой и тоже умереть. В мыслях услышала: «Не смей!» Списала это на подсознание.Кот наш прыгнул на стул, стоявший рядом с дверью, на которой лежала бабушка. В его глазах была невыразимая тоска. Он так любил бабушку! Я пыталась его утешить и сама плакала. Кот вырвался из моих рук с диким рычанием и перепрыгнул через лежащую бабушку. Зашипев на меня, он залез под шкаф. Другие члены семьи плакали на кухне и не видели, что произошло.И тут мне показалось, что бабушка дышит. Грудь её приподнялась, рот приоткрылся. Бабушка застонала.Я, на секунду поверив в чудо, побежала на кухню и закричала:- Бабушка не умерла! Она дышит. Ей просто плохо! Надо вызвать скорую!Меня долго пытались успокоить и отпаивали валокордином. Дядя Федя (мамин брат) рассказал, что бабушкину смерть подтвердил фельдшер скорой помощи, когда меня дома не было. Когда скорая приехала, было уже поздно. Бабушка умерла на руках у мамы.Я не верила. Думала: «Может, это просто кома или сон летаргический?» Снова подошла к бабушке и взяла её за руку. Она была как деревянная. Именно в тот момент я поняла окончательно - нет больше бабушки...Спать нам с мамой было негде, кроме как в большой комнате. Там, где лежало тело бабушки. Но в планировке нашей квартиры была такая особенность: к большой комнате примыкала без двери, через арку, малюсенькая комнатка называющаяся «тёщин угол». Шторы закрывали арку и создавали иллюзию стены. Мы с мамой легли спать там.Заснуть было невозможно. Было дико страшно! Казалось, бабушка встанет и задушит. Мама уже давно спала, а я всё не могла заснуть. Затаив дыхание, я слегка отодвинула штору. Около бабушки на стуле сидел наш кот. Он сердито посмотрел на меня и спрыгнул со стула. Я спряталась за штору. В доме все, кроме нас с котом, спали. Но мне казалось, что присутствует ещё кто-то. И всё-таки не казалось. Услышала я, будто дверь, на которой лежала бабушка, стукнула о табуретки. Шаркающие шаги по комнате. Всё ближе и ближе. Тяжёлое дыхание. И шаги, и дыхание были точно бабушкины. Перепутать невозможно!Штора стала медленно отодвигаться. Показалась рука. Правая рука и на ней не было указательного пальца. Это бабушкина рука!Я зажмурила глаза и нырнула под одеяло. От невероятного ужаса я боялась пошевелиться и даже дышать! Хотела разбудить маму, но оцепенела и не могла проронить ни звука. Штора, судя по звуку, отодвинулась ещё. Шаг, ещё шаг. Тяжёлое, прерывистое дыхание. Вот, чувствую, дыхание это стало ближе. Значит, бабушка наклонилась надо мной! Теряя сознание от ужаса, я еле-еле смогла прошептать мысленно:- Бабушка, пожалуйста, не души меня. И маму.И, уже проваливаясь в черноту, услышала в мыслях:- Не буду. Я и не собиралась.На следующий день я всё рассказала маме. Она успокаивала меня, говорила, что всё приснилось. Но вот что странно, когда утром я проходила рядом с бабушкой, заметила, что тапочки её, которые были вчера на ней, стояли на полу, рядом с дверью, служившей бабушке временной постелью. Тапочки стояли так, как обычно все их снимают, перед тем как лечь в кровать. Значит, мне всё не приснилось!На второй день после бабушкиной смерти привезли гроб. Бабушке завязали руки и ноги. Крышку от гроба поставили к стене. Но когда бабушку положили в гроб, крышка от него упала. Тогда пьяный похоронщик бросил её на мой диван. А мне стало страшно. Я представила себя в гробу, на месте бабушки! Похоронщик заметил моё испуганное лицо и противно ухмыльнулся. Заплакав, я выбежала из комнаты!В тот вечер наш кот снова сидел на стуле около бабушки и печально смотрел на неё. Я замкнулась и ни с кем не хотела разговаривать. В ту ночь бабушкиных шагов слышно не было.На третий день было прощание. Я боялась смотреть на бабушку. Лицо её стало страшное, землисто-синеватого оттенка. Постоянно преследовала мысль, что бабушке тесно в гробу и мешают завязки на руках и ногах, что их надо снять.Соседка баба Маша сказала:- Зря глаза не закрыли.Я удивилась, ведь веки у бабушки были опущены. Но тут её глаза открылись немного. Зрачки были не мутными, они блестели, отражая огонь свечи, которую бабушке поместили в руки. Тогда это не казалось странным. Сейчас не могу найти этому объяснения. Мне показалось, что отражение огонька в глазах бабушки движется, словно она обводит взглядом собравшихся проводить её родственников и соседей.- Выбирает... – чуть слышно прошептала баба Маша.Я поняла, бабушка высматривает, кого увести за собой, и мне стало отчаянно страшно! Мысленно я почти кричала: «Только не меня! Только не меня и не маму!»И услышала будто свои мысли, но голосом бабушки, хотя он был низкий, надсадный, как будто ей было тяжело дышать: «Федю. Через год».И мой взгляд сам перешёл на дедушку, которого тоже, как и моего дядю, звали Федя. Я сразу и без сомнений поняла - его. И в тот же миг по его лицу пробежала серая волна. Дедушка сам стал похож на покойника.Баба Маша тоже заметила, что глаза у бабушки приоткрылись.- Закройте Нине глаза, чтобы не высматривала! - строго сказала она.Мама принесла старинные медные пятаки. С ними и повезли бабушку на кладбище.Когда в могилу опускали гроб, он сорвался одним краем и чуть не упал.- Заберёт кого-то, - прошептали в толпе.Чуть больше, чем через год, умер дедушка.Воспоминания такие не забыть.До сих пор я иногда думаю, почему ходила бабушка после смерти? Что она искала? И зачем подходила ко мне?

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