Кто же в гости приходил?..

FromSiberia Просмотров: 243 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 12:28 by

Было это почти ровно 10 лет назад, весной 2007 года.Тогда я училась на третьем курсе и жила на съемной квартире в столице нашей области — славном городе Иркутске. Получилось так, что у меня появилась возможность досрочно защитить курсовую работу (на научной конференции, но это не суть). А все материалы к практической части курсовой находились у меня дома, а дом – на расстоянии 200 км от Иркутска. Зимой я проводила в своей бывшей школе небольшое исследование к работе, да так и оставила бумаги дома, рассудив, что они раньше мая-июня не пригодятся. Пригодились, однако же…Поначалу все складывалось довольно-таки удачно: моя мама, которой нужно было на несколько дней приехать в Иркутск по делам, обещала привезти с собой все необходимое, и я встречала ее на вокзале с легким сердцем. Только рано пташечка запела… Вечером выяснилось, что мама мои бумаги забыла дома. Это означало только одно: на следующий день мне предстояло отправляться по месту прописки за материалами, т. к. конференция должна была состояться в конце текущей недели.Итак, назавтра мама со своими делами осталась в городе, а я укатила домой на четырехчасовой электричке, которая прибыла на нужную станцию только в восемь вечера… Поездка сама по себе не была легкой прогулкой, но то, что ожидало меня в собственной квартире в придачу к курсовой, оставило от моего душевного равновесия рожки да ножки.Мы живем в закрытой войсковой части с населением около тысячи человек, считая стариков и грудных младенцев, поэтому, если кто-то из хозяев находится дома, дверь запирать особой необходимости нет… Большинство людей и не запирает, так мы привыкли. Именно потому, подойдя к двери квартиры, я машинально толкнула ее… и дверь поддалась, распахнулась. Но в данном конкретном случае такого никак не приходилось ожидать, ведь мама уехала еще вчера утром! Поначалу я не особо встревожилась — дома оставалась кошка, и моя бабушка, которая живет на соседней улице, должна была к ней наведываться и кормить. Я подумала, что это как раз бабушка и пришла, потому что мобильный телефон она тогда еще не освоила, сообщить о своем приезде у меня возможности не было. Я окликнула бабушку, но никто не отозвался, только кошка, как обычно, выбежала мне навстречу. Между тем в квартире стоял неожиданный холод и даже гулял ощутимый сквозняк… В начале апреля у нас обычно еще почти зима, на улице было совсем не жарко, но в квартире-то должно было быть тепло! Тут я уже испугалась… Подумала, что бабушке стало плохо (она у нас сердечница), подумала, что в квартиру залезли проникшие в городок из-за пределов воры… Такое иногда у нас случается, хотя и редко. Не знаю, что еще я подумала, но в следующую секунду рысью понеслась по квартире, оценивая обстановку.Оценила я ее, конечно, далеко не сразу, слишком была взвинчена. Первое и главное для меня было то, что бабушки в квартире не оказалось… уже хорошо. Потом я отметила, что кошка тоже жива-здорова и просит есть как ни в чем не бывало. А уже потом на глаза мне стали по очереди попадаться несообразные со здравым смыслом вещи, о которых я сейчас попытаюсь рассказать по порядку.Во-первых, холод в квартире явился результатом того, что все форточки были открыты настежь, и не только форточки. Окно в большой комнате тоже было приоткрыто, клейкая лента, которой оно утеплялось на зиму, порвана… как если бы окно пытались открыть (изнутри, разумеется), не обратив внимания на ленту или поленившись ее аккуратно снять. А по стеклу змеилась приличных размеров трещина. Во-вторых, обернувшись от пострадавшего окна в комнату, я заметила стоящую на полу у дальней стены чашку… свою чашку, из которой я пила чай, когда приезжала домой. Привычки оставлять ее на полу у меня не было. Я очень аккуратно подошла к чашке и заглянула в нее, а потом даже потрогала. Чашка оказалась больше чем наполовину заполнена сахаром-песком, в который было налито немного заварки, совсем чуть-чуть… На самом деле внутри я увидела просто мокрый, слипшийся, светло-коричневый сахар. На ощупь чашка была ледяной, что как раз неудивительно, учитывая температуру в помещении. В-третьих, при дальнейшем осмотре под стоящим у левой стены старым советским сервантом обнаружилась интересная инсталляция, как-то: поломанная (я бы даже сказала, порванная) на куски буханка белого хлеба. Именно поломанная, следов зубов на ней не просматривалось… Да и не стала бы наша кошка, о которой следовало бы прежде всего подумать в этой связи, есть хлеб. Думаю, даже под угрозой голодной смерти не стала бы, в лихие девяностые нам однажды практически пришлось это проверить… Мороженый минтай тогда подоспел очень вовремя. Хлеб, кстати, был очень свежий, мягкий… Надо ли говорить, что моя мама не стала бы покупать свежий хлеб, собираясь на несколько дней уехать? Как и зачем он попал в квартиру, ума не приложу. В-четвертых, я, конечно же, проверила сохранность наших материальных ценностей… Испуг испугом, но об этом я все-таки подумала. И вот абсолютно все оказалось на месте, дамы и господа. Золото на зеркале, меховые шапки в прихожей, дубленка на вешалке… Не говоря уже о телевизоре и музыкальном центре, за которые я особенно взволновалась. В-пятых, и это самое неприятное из всего. В порядке бреда я полезла в одежный шкаф посмотреть, не украли ли чего из платьев. Мыслей о том, что там может кто-то прятаться, у меня не было… да никто там и не прятался, в определенном смысле там все было гораздо хуже. Вся одежда в шкафу была перемазана землей, уважаемые читатели. Причем перемазана, судя по всему, не так уж недавно. Земля успела засохнуть и осыплась пылью при каждом прикосновении к одежде. Шкаф я захлопнула почти в бессознательном состоянии… и тут открылась входная дверь.Ну, конечно же, это пришла бабушка покормить кошку на ночь… Днем ей чего-то некогда было. Но до той секунды, когда это в точности выяснилось, чувства мои были неописуемы, как вы сами, должно быть, понимаете. А потом я накинулась на бабушку с расспросами… Оказалось, что она приходила к кошке вчера днем, в квартире все было в порядке. Дверь за собой бабушка закрыла и еще несколько раз проверила, надежно ли. А замок, между тем, сломан не был, мы его внимательно осмотрели. До выяснения обстоятельств бабушка позвала меня к себе ночевать. И тут на меня снизошло какое-то неземное спокойствие, уважаемые читатели… В том смысле, что я уходить из квартиры отказалась! Вот просто наотрез. До сих пор не понимаю причин такой странной реакции. Страх исчез как по волшебству, на смену ему пришло мое обычное ослиное упрямство. Я настояла на том, что ночевать буду только дома, а утром уеду… Бабушка не на шутку обиделась, по правде говоря, и ушла к себе домой. А я заказала на завтрашнее утро такси до ж/д станции, выставила на нужное время будильник на телефоне и завалилась спать, ничего и не подумав убрать, даже не закрыв форточки… Странно, но никаких последствий для моего здоровья это не имело. Странно и то, что не было еще десяти часов вечера... Обычно в такое время у меня еще сил вагон и маленькая тележка, я ярко выраженная сова. А тут спокойно проспала больше восьми часов, до самого будильника. Утром я так же спокойно отбыла в Иркутск, самым бессовестным образом бросив весь этот непонятный бардак на бабушку, с которой мы, впрочем, скоро помирились — как-то не до бытовых склок было, когда мы снова и снова в мельчайших подробностях вспоминали эту историю, пытаясь сочинить какое-нибудь объяснение происшедшему. К слову, практическая часть моей курсовой, в целости и сохранности, обнаружилась на своем законном месте — в письменном столе.Необъяснимое мое спокойствие закончилось в электричке, где-то на подъезде к станции Усолье-Сибирское… Мне опять стало очень неприятно от всего этого, не то чтобы страшно, но мерзковато. И сейчас мне довольно смутно на душе, стоит только вспомнить ту историю… Конечно, я все рассказала маме, конечно, мы говорили об этом долго, но так ни к чему и не пришли. Потом мама уехала, я осталась защищать курсовую, доучиваться, сдавать сессию… А приехав домой на каникулы, я обнаружила, что наше странное происшествие стало притчей во языцех для всех мистически настроенных бабулек и не очень-то бабулек нашего городка. Нашей семье и мне персонально пророчили самые страшные бедствия. Источником этих нездоровых настроений была уж точно не наша бабушка… Она и посейчас отказывается верить в мистическую подоплеку той истории, считая ее чьим-то дурацким розыгрышем. Но своих ровесниц она тогда в этом не убедила. Зато убедила или почти убедила нас с мамой — мы поверить в гостей из потустороннего мира, испачкавших землей нашу одежду, толком не можем. Да и не случилось потом ничего страшного, почти все участники той истории живы до сих пор и достаточно бодры, кроме кошки, которая умерла от инсульта в 2012 году, в возрасте 18 с лишним лет. Вряд ли тут имеется какая-то взаимосвязь. И особых житейских неурядиц у нас вроде не было, все идет в штатном режиме, по большому счету. Но есть два момента, которые иногда заставляют меня сомневаться, что это была просто идиотская и довольно злая шутка.Первый момент: «показания» соседки снизу, которая тогда сидела дома с маленьким ребенком и которую мама, конечно же, спросила, не слышала ли она чего. Соседка призналась, что в тот самый день, когда я обнаружила нашу квартиру в необычном состоянии, она слышала очень многое… Но, будучи тогда еще совсем молоденькой и стеснительной девочкой, побоялась подняться выше этажом и прояснить ситуацию. На свое счастье, возможно. Ей тогда показалось, будто наверху активно и очень громко, вообще не заботясь о маленьком соседском ребенке, двигают мебель… со страшным скрипом и грохотом, но при этом, по-видимому, молча. Человеческих голосов она, по крайней мере, не слышала и обратила на эту странность внимание. Хотя все это стучало, скрипело и грохотало среди бела дня, напоминаю… вроде бы нечистой силе спать положено… Но странно еще: мебель-то преспокойно стояла на своих местах, когда я приехала! Не знаю…Второй момент: одежда в шкафу была в земле, да. Но в остальной квартире следов земли не было, ни мокрых, ни высохших. Бабушка это подтверждает, несмотря на весь свой скептицизм. И это странно, на самом деле.Вот такая история произошла со мной 10 лет назад. А есть ли в ней мистика или нет, судить вам, уважаемые читатели.

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