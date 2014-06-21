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Истории из жизни

Попутчик

Историю эту я неоднократно слышала от своего покойного деда, Александра Андреевича. Дед мой особо в мистику не верил, окромя домового и «черта». Вот про «черта» история особая.

Родился мой дед в деревне Садилово Татарской АССР, в начале 30-х годов, в семье деревенского кузнеца. Когда началась война, его отец, несмотря на бронь, ушел добровольцем на фронт. Был контужен и попал в плен. А после возвращения в 1946 году снова угодил в лагерь, так называемую «шаражку», да еще и всей семьей. «Шарага» находилась где-то под Горьким, ныне Нижегородская область. Прямо за лагерем находилось огромное кладбище погибшей военной техники, которую свозили сюда на утилизацию со всех концов СССР, где прогремели бои. Работники этой «шараги» как раз и занимались тем, что разбирали эту технику, а заодно и перенимали опыт немецких конструкторов, который бы мог пригодиться нашим разработчикам, поэтому основной контингент был технари–инженеры, слесари, токари как наши, так и пленные.

Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху, а в свободное от работы время они с такими же пацанами лазили по свалке техники в поисках уцелевших консервов в сгоревших танках и взрывчатки. Взрывчатка была нужна для того, чтобы взрывать авиационные двигатели, а цветной металл из них сдавали за день в пункт приема, который был на другой стороне леса при другом цеху.

Однажды дед пошел сдавать алюминий, который удалось добыть за день. Идти было километров 6-7 через лес в самом его узком месте. Когда он возвращался обратно, уже темнело, но дед испугался ночевать в поселке, так как там рядом была колония для беспризорников, если им попасться, то они отбирали пайку, могли и убить. Страх встретить местную шайку малолетней шпаны пересилил страх идти по сумеречному лесу.

Однако буквально через сотню метров на тропе деда догнал парень, по виду не местный, городской, одетый как с иголочки да в новых модных ботинках. Парень был веселый, о чем-то говорил, рассказывал анекдоты, травил байки. Единственная странность, которая, однако, никак не насторожила деда, – парень не давал себя обгонять, но и вперед не шел, все время маячил где-то сбоку. Дед не помнил, как они прошли большую часть дороги, дальше весь путь расплылся, как в тумане. Очнулся он лишь от ощущения холода и обнаружил, что стоит почти по пояс в болоте, а кругом совершенно дикий незнакомый лес. Он закричал и рванул из трясины, а в ответ услышал противный смех. Поискав глазами своего спутника, дед обнаружил его стоящим на болотной кочке, и этот хохот издавал именно он. Но вместо городского паренька там стояло нечто, заросшее шерстью, которое приходило все в больший восторг, когда дед кричал и пытался выбраться.

- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

По какому-то чуду дорога оказалась недалеко, и по ней проходила припозднившаяся артель мужиков из соседней деревни. Они услышали крики и вытащили моего деда. А тот мохнатый пропал, как сквозь землю провалился.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:52
Вчера, 15:52 by Лунный светПросмотров: 2 440Комментарии: 24
+45

Ключевые слова: Лесная нечисть нечистая сила ужас черт страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Azaza
Вчера, 16:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
imp нус повезло бывает..
Зарегистрирован: 21.06.2014
#2 написал: vasilina_apelsina
Вчера, 16:24
+5
Группа: Авторы
Репутация: (1524|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 639
Мне очень понравилась история 100+
мистика на мистике: черт хотел утопить, а покойники помогли +
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 16:41
+6
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1182|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 815
Очень интересно и про то как жили после войны, тоже, детям было очень тяжело, наверное много в то время нечисти ошивалось. Описание замечательное, веселым незнакомцам и правда лучше не доверять особенно в одиночестве ещё и ночью. ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#4 написал: Forgotten Doll
Вчера, 16:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 89
Цитата: vasilina_apelsina
Мне очень понравилась история 100+
мистика на мистике: черт хотел утопить, а покойники помогли +


Вот действительно... в первый раз читаю историю, где молитва не помогла :)
Зарегистрирован: 4.08.2015
#5 написал: Karl Georglin
Вчера, 16:56
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 124
Прикольно. Любой совок когда клюнет петух - бежит к попам, долбит башкой об пол, бормочет какие-то заговоры, а потом, если пронесло, опять доказывает всем что нету никаких богов(премии же могут лишить). Странно только что попы учат что неверующему мол не помогут боги, но почему-то если не верить так же и в чертей, то они в десять раз быстрей прицепятся. Как так? Богам неверующий ненужен, а "темным", получается еще как? Значит греки были правы, наделяя богов всем преотвратительнейшим что есть в человеке и совсем чуточкой доброты. В "старом завете" там вообще никакие чикатилы или черчилли не догадались бы так поддать жести. Вот оно, истинное "величие". Сравнить с "ужасами", которые творил/т "Люцифер", то он(Люцифер) просто мелкий проказник, которого отшлепать и он опять год шелковый.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#6 написал: lisa 123
Вчера, 17:08
+9
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Вот всем история хороша. И интересная, и написана неплохо, ну, прямо просит полюса. Есть только одно небольшое но...
Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху,


- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

То живые, то вдруг сразу мёртвые... Непонятно. Вы бы уж пояснили, уважаемый Автор, какие они там у вас.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#7 написал: Snejnay
Вчера, 17:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 171
Цитата: lisa 123
Вот всем история хороша. И интересная, и написана неплохо, ну, прямо просит полюса. Есть только одно небольшое но...
Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху,


- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

То живые, то вдруг сразу мёртвые... Непонятно. Вы бы уж пояснили, уважаемый Автор, какие они там у вас.

Я поняла что к моменту рассказа мамка и братики умерли. А на тот момент живы были.

За историю плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
#8 написал: Tigger power
Вчера, 18:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 436
Цитата: Snejnay
Цитата: lisa 123
Вот всем история хороша. И интересная, и написана неплохо, ну, прямо просит полюса. Есть только одно небольшое но...
Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху,


- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

То живые, то вдруг сразу мёртвые... Непонятно. Вы бы уж пояснили, уважаемый Автор, какие они там у вас.

Я поняла что к моменту рассказа мамка и братики умерли. А на тот момент живы были.

За историю плюс

Видимо так и было, как на одну пайку протянуть долго если ртов целых шесть. Страшная история и жизнь тогда страшная была. Плюс конечно
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#9 написал: Вареньевна
Вчера, 18:54
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 158
Очень интересно. Страшное время было. Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#10 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 760
Цитата: Karl Georglin
Прикольно. Любой совок когда клюнет петух - бежит к попам, долбит башкой об пол, бормочет какие-то заговоры, а потом, если пронесло, опять доказывает всем что нету никаких богов(премии же могут лишить). Странно только что попы учат что неверующему мол не помогут боги, но почему-то если не верить так же и в чертей, то они в десять раз быстрей прицепятся. Как так? Богам неверующий ненужен, а "темным", получается еще как? Значит греки были правы, наделяя богов всем преотвратительнейшим что есть в человеке и совсем чуточкой доброты. В "старом завете" там вообще никакие чикатилы или черчилли не догадались бы так поддать жести. Вот оно, истинное "величие". Сравнить с "ужасами", которые творил/т "Люцифер", то он(Люцифер) просто мелкий проказник, которого отшлепать и он опять год шелковый.

Да к чертям тебя, Карл, атеиста херова, задолбал одно и тоже парить то попы то церковь. А по истории всякое может случится. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#11 написал: Лунный свет
Вчера, 19:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 17
Цитата: Forgotten Doll
Цитата: vasilina_apelsina
Мне очень понравилась история 100+
мистика на мистике: черт хотел утопить, а покойники помогли +


Вот действительно... в первый раз читаю историю, где молитва не помогла :)


Дело в том, что дед мой в бога никогда особо не верил, может, после того случая, может, и до, наверное, поэтому, наверное, и молитва не помогла. Хотя он даже "Отче наш" не знал.

Цитата: lisa 123
Вот всем история хороша. И интересная, и написана неплохо, ну, прямо просит полюса. Есть только одно небольшое но...
Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху,


- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

То живые, то вдруг сразу мёртвые... Непонятно. Вы бы уж пояснили, уважаемый Автор, какие они там у вас.


Я просто решила слегка сократить рассказ, чтобы не писал длинную "простыню". Когда дед попал в лагерь, ему было 11, работать он начал через год, и пайку начал получать только с этого времени. За время пребывания в лагере у него родилось 2 младших брата-погодки, но они умерли, не дожив до года. Дед очень переживал их смерть, хотел брата или сестру. Я сейчас, к сожалению, уже не могу ничего уточнить, пишу, как помню(

Цитата: Snejnay
Цитата: lisa 123
Вот всем история хороша. И интересная, и написана неплохо, ну, прямо просит полюса. Есть только одно небольшое но...
Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху,


- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

То живые, то вдруг сразу мёртвые... Непонятно. Вы бы уж пояснили, уважаемый Автор, какие они там у вас.

Я поняла что к моменту рассказа мамка и братики умерли. А на тот момент живы были.

За историю плюс

Да, только моя родная прабабушка умерла в 24 года, когда деду было 4 месяца. Прадед снова женился. Неродная прабабушка Анна была нам как родная. А младшие дети умерли уже в лагере от голода.
У деда в лагере был друг, пленный немец, он делился с ним едой.

Цитата: Tigger power
Цитата: Snejnay
Цитата: lisa 123
Вот всем история хороша. И интересная, и написана неплохо, ну, прямо просит полюса. Есть только одно небольшое но...
Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху,


- Как же ты спасся? - спрашивала я у деда.
- Сначала боженьке молился, но болото тянуло, тогда стал просить мамку покойную и братиков, чтоб спасли.

То живые, то вдруг сразу мёртвые... Непонятно. Вы бы уж пояснили, уважаемый Автор, какие они там у вас.

Я поняла что к моменту рассказа мамка и братики умерли. А на тот момент живы были.

За историю плюс

Видимо так и было, как на одну пайку протянуть долго если ртов целых шесть. Страшная история и жизнь тогда страшная была. Плюс конечно


Да, Вы правильно поняли. Я просто опустила эти подробности. Дед много всего страшного рассказывал, как убивали за кусок хлеба, его контузило, когда они взрывали двигатель, а другого мальчика убило на месте. В танках они находили обгорелые трупы, когда искали еду. Он с тех пор разучился боятся покойников.

Всем спасибо, кто прочитал и прокомментировал heart_eyes
Зарегистрирован: 23.03.2017
#12 написал: Вареньевна
Вчера, 19:59
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 158
Цитата: Лунный свет
У деда в лагере был друг, пленный немец, он делился с ним едой.

Человек всегда остается Человеком! Надо было в истории этот момент описать и пусть бы было длиннее.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#13 написал: Лунный свет
Вчера, 20:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 17
Цитата: Вареньевна
Цитата: Лунный свет
У деда в лагере был друг, пленный немец, он делился с ним едой.

Человек всегда остается Человеком! Надо было в истории этот момент описать и пусть бы было длиннее.


Да, это верно, в следующий раз учту. Решила не грузить читателей "не мистическими" подробностями.

Так как я опустила некоторые подробности, то напишу в комменте, чтобы было понятнее: сначала пайку получал только прадед, деда не взяли работать сразу, еды не хватало. Еще в семье родились 2 мальчика-погодки, но оба умерли от голода, не дожив до года. Потом мой дед подружился с пленным немцем по имени Курт, он взял его к себе учеником токаря, и давал немного еды из своего пайка. А свой паек дед относил в барак для мачехи, которую звал матерью и единственному выжившему младшему брату 3 лет. Для справки: пайка - это небольшая буханка ржаного хлеба и пачка маргарина.
Зарегистрирован: 23.03.2017
#14 написал: Долгопят
Вчера, 20:47
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 089
Хорошая душещипательная история!Конечно, плюс!Бедные люди, натерпелись в лихие годы.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#15 написал: Incognito visitor
Вчера, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (169|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 283
Поправьте меня ,или я чего то недопоняла
""Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху"
Они что,в 12 лет четырех детей сделали!?или же прабабушка имеется ввиду как сестра прадедушки?просветите,сестра прадеда называется двоюродной прабабушкой или нет?
История понравилась,плюс.
Зарегистрирован: 11.03.2016
#16 написал: lisa 123
Вчера, 21:19
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Цитата: Лунный свет

Я просто решила слегка сократить рассказ, чтобы не писал длинную "простыню". Когда дед попал в лагерь, ему было 11, работать он начал через год, и пайку начал получать только с этого времени. За время пребывания в лагере у него родилось 2 младших брата-погодки, но они умерли, не дожив до года. Дед очень переживал их смерть, хотел брата или сестру. Я сейчас, к сожалению, уже не могу ничего уточнить, пишу, как помню(

Ох, а понаписали-то) аж в трёх экземплярах)
Ну, что ж... Мои, пусть и запоздалые, но искренние соболезнования.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#17 написал: Лунный свет
Вчера, 21:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 17
Цитата: Incognito visitor
Поправьте меня ,или я чего то недопоняла
""Моему деду в то время было лет 12. Пайку выдавали только на работающих, то есть на моего прадеда, а вот на прабабушку и четверых детей – нет. Поэтому дед в 12 лет тоже встал к станку в токарном цеху"
Они что,в 12 лет четырех детей сделали!?или же прабабушка имеется ввиду как сестра прадедушки?просветите,сестра прадеда называется двоюродной прабабушкой или нет?
История понравилась,плюс.


Не поняла ничего) Кто кого и когда сделал???

Цитата: lisa 123
Цитата: Лунный свет

Я просто решила слегка сократить рассказ, чтобы не писал длинную "простыню". Когда дед попал в лагерь, ему было 11, работать он начал через год, и пайку начал получать только с этого времени. За время пребывания в лагере у него родилось 2 младших брата-погодки, но они умерли, не дожив до года. Дед очень переживал их смерть, хотел брата или сестру. Я сейчас, к сожалению, уже не могу ничего уточнить, пишу, как помню(

Ох, а понаписали-то) аж в трёх экземплярах)
Ну, что ж... Мои, пусть и запоздалые, но искренние соболезнования.


Пришлось всем отвечать, кто запутался) Поэтому написала отдельным комментарием пояснение.
Зарегистрирован: 23.03.2017
#18 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:38
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1182|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 815
Лунный свет
Да, только моя родная прабабушка умерла в 24 года, когда деду было 4 месяца. Прадед снова женился. Неродная прабабушка Анна была нам как родная.

Tакое было время. В моей семье похожая история. У мамы моей, тоже мама умерла, и дед сразу женился, он ведь работал очень много, а за детьми присмотр нужен. Вот и женился, хотя дети с малых лет уже и сами за собой присматривали и за младшими, у женщин работы тоже много было, одно таскание воды зимой чего стоило. Надрывались, болели, да лечились у деревенских старух.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#19 написал: Berenika
Вчера, 23:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Какая колоритная история! Страшная послевоенной жизнью и мистическим случаем, произошедшим с главным героем повествования. ПЛЮС!
Зарегистрирован: 21.03.2013
#20 написал: Black Bagira
Вчера, 23:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (270|0)
Публикаций: 2
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Бедный ребёнок!Натерпелся страху, чуть не погиб! Вспомнила себя в 12 лет...++++++
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#21 написал: Talisha
Сегодня, 07:49
0
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Публикаций: 32
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Увидел черта и в Бога сразу поверил, ну логично же!!
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#22 написал: Koroleffna
Сегодня, 07:50
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 402
Мало того, что людям в те годы и так тяжело жилось, а детям особенно, так еще и нечисть всякая напакостить норовила.... Плюс от меня.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#23 написал: kas11
Сегодня, 08:19
+2
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Репутация: (187|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
сколько историй не почитай,в большинстве черти являются в подобном образе... этакий стиляга.... плюс
Зарегистрирован: 16.03.2013
#24 написал: Минди
Сегодня, 11:33
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 385
Да уж, страшная история, страшное время. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
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