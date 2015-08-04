Зеркало

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:47

Ангел Лина Просмотров: 1 494 Комментарии: 12 +25 Сегодня, 05:47 by

...Не охотно почему-то делятся мистическими историями. Но как-то под подходящее настроение выудила я у Ольги такой рассказ:"Долгое время я с сыном по съемным квартирам жила. В итоге что-то сама подкопила, что-то родители помогли, и стала счастливой обладательницей своей жилплощади. Старенькой хрущевочки в которой ремонт не делался со дня постройки. Но радости моей это не умаляло. Конечно же, в первые же дни стала наводить порядки, дело в том, что в квартире жила бабулька старенькая и после ее смерти родственники не стали забирать ни мебель ни ее вещи. Вот я с не угасающим энтузиазмом принялась за очистку квартиры от хлама. Сразу начну с главного, в прихожей "намертво впаяно" было зеркало большое, в полный рост. И всегда мне было рядом с ним неуютно до жути. Не поверишь, но отражение повторяло мои действия с опозданием на мгновение. Поначалу думала что показалось. Когда проверив еще раз – поняла, что не показалось, старалась возле него не задерживаться. Но когда как-то ночью мы с сыном проснулись оттого, что из зеркала шло постукивание, будто кто-то аккуратно костяшками пальцев стучал, проверять и выходить в коридор желания не возникло, я приняла твердое решение утром "выдрать" его и унести на помойку. Утром как назло срочно позвонили клиенты, пришлось сорваться, а сын ушел на работу. Позвонила днем сынуле, говорю, мол, придешь домой, в первую очередь демонтируй зеркало и унеси его подальше. Время вечер, звонит сын и говорит: "Мам, что за ерунда?? Зеркало еле-еле снял, а вынести не могу. Только переступаю за порог с ним, гаснет свет во всей квартире и во всем подъезде! Ставлю зеркало в порог, иду, включаю "пробки" – свет горит. Опять только за порог – опять двадцать пять! Я уже ради спортивного интереса так раз шесть делал". Я велела сыну обернуть полотенце старым бабкиным покрывалом и разбить, а после уже выносить. Не знаю, правильно я поступила, но на ум пришло только это. Ну, вынес он с горем пополам это зеркало. Возле подъезда выскакивает осколок с покрывало (он связал его узлом) и втыкается ему в ногу. Кое-как дотелепался он до мусорных баков да выкинул.Много потом странностей происходило в квартире, не то что бы жутких совсем, но малоприятных. Все рассказывать и долго, да и мелкие они. Например, как вот сижу, смотрю телевизор, зазвонил мобильник, поговорив и положив трубку рядом на тумбочку, фильм смотрю дальше. Каково было мое изумление, когда снова зазвенел телефон... но уже в спальне на кровати! Хотя я вообще не вставала с кресла.Потом пообжились, привыкла что ли, внимание перестала обращать."Автор - Ольга Н.г. Белгород, Белгородская область

Ключевые слова: Зеркало съёмная квартира мистика странности

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