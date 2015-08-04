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Истории из жизни

Зеркало

...Не охотно почему-то делятся мистическими историями. Но как-то под подходящее настроение выудила я у Ольги такой рассказ:

"Долгое время я с сыном по съемным квартирам жила. В итоге что-то сама подкопила, что-то родители помогли, и стала счастливой обладательницей своей жилплощади. Старенькой хрущевочки в которой ремонт не делался со дня постройки. Но радости моей это не умаляло. Конечно же, в первые же дни стала наводить порядки, дело в том, что в квартире жила бабулька старенькая и после ее смерти родственники не стали забирать ни мебель ни ее вещи. Вот я с не угасающим энтузиазмом принялась за очистку квартиры от хлама. Сразу начну с главного, в прихожей "намертво впаяно" было зеркало большое, в полный рост. И всегда мне было рядом с ним неуютно до жути. Не поверишь, но отражение повторяло мои действия с опозданием на мгновение. Поначалу думала что показалось. Когда проверив еще раз – поняла, что не показалось, старалась возле него не задерживаться. Но когда как-то ночью мы с сыном проснулись оттого, что из зеркала шло постукивание, будто кто-то аккуратно костяшками пальцев стучал, проверять и выходить в коридор желания не возникло, я приняла твердое решение утром "выдрать" его и унести на помойку. Утром как назло срочно позвонили клиенты, пришлось сорваться, а сын ушел на работу. Позвонила днем сынуле, говорю, мол, придешь домой, в первую очередь демонтируй зеркало и унеси его подальше. Время вечер, звонит сын и говорит: "Мам, что за ерунда?? Зеркало еле-еле снял, а вынести не могу. Только переступаю за порог с ним, гаснет свет во всей квартире и во всем подъезде! Ставлю зеркало в порог, иду, включаю "пробки" – свет горит. Опять только за порог – опять двадцать пять! Я уже ради спортивного интереса так раз шесть делал". Я велела сыну обернуть полотенце старым бабкиным покрывалом и разбить, а после уже выносить. Не знаю, правильно я поступила, но на ум пришло только это. Ну, вынес он с горем пополам это зеркало. Возле подъезда выскакивает осколок с покрывало (он связал его узлом) и втыкается ему в ногу. Кое-как дотелепался он до мусорных баков да выкинул.
Много потом странностей происходило в квартире, не то что бы жутких совсем, но малоприятных. Все рассказывать и долго, да и мелкие они. Например, как вот сижу, смотрю телевизор, зазвонил мобильник, поговорив и положив трубку рядом на тумбочку, фильм смотрю дальше. Каково было мое изумление, когда снова зазвенел телефон... но уже в спальне на кровати! Хотя я вообще не вставала с кресла.
Потом пообжились, привыкла что ли, внимание перестала обращать."

Автор - Ольга Н.
г. Белгород, Белгородская область

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:47
Сегодня, 05:47 by Ангел ЛинаПросмотров: 1 494Комментарии: 12
+25

Ключевые слова: Зеркало съёмная квартира мистика странности

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Комментарии

#1 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 08:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 79
История интригует. Возможно, бывшая хозяйка продолжает хозяйничать. Не поняла, может быть, что отошла в мир иной?
Зарегистрирован: 4.08.2015
#2 написал: lisa 123
Сегодня, 08:37
-6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Эммм.. А электрики на сайте имеются, не?)) или сплошь психологи одни...
Мне просто интересно, в каком месте находится взаимосвязь между зеркалом и лампочкой)

Не верится в правдивость истории, уж извините)
Зарегистрирован: 17.08.2011
#3 написал: Elinor
Сегодня, 10:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
А мне понравилась эта история) Вполне верю что такое могло быть
Зарегистрирован: 29.08.2016
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 10:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 526
:)) вы уж простите...представила как сын выносит зеркало за порог и в этот момент натягивается провод, который зацепился случайно за зеркало, что приводит к выдергиванию чего-то из чего-то в связи с чем гаснет свет.
ну а в целом, верю, что зеркала опасная штука.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 405
Кто-то в зеркале явно жил, не обязательно бабулька - хозяйка квартиры. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#6 написал: kas11
Сегодня, 11:32
-1
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 130
с электричеством может и приукрашено ,но плюс... зеркало - действительно опасный и мистический предмет .. скорей всего, на протяжении всего времени оно впитывало различные эмоции и информацию ,и это проявилось.
Зарегистрирован: 16.03.2013
#7 написал: Talisha
Сегодня, 12:02
+1
Онлайн
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Репутация: (608|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 569
Зеркало тут порталом было, правильно, что убрали. Но те, кто пришли раньше и остались - хулиганили.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#8 написал: Santussa
Сегодня, 13:18
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 43
Спасибо за историю) В моей жизни мистики хватает, поэтому верю. С зеркалами связано много странного, необъяснимого, мистического и негативного. Взять, к примеру, традицию закрывать зеркала в доме, где находится покойник. За историю плюс.
Зарегистрирован: 13.01.2015
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 736
Говорят же, что зеркала впитывают в себя энергию людей, в том числе и негативную, неизвестно, чем эта бабушка занималась, может колдовала на это зеркало. Вполне возможно, что история правдива. От меня плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#10 написал: Nadezhda9
Сегодня, 18:53
0
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Зарегистрирован: 4.10.2016
#11 написал: Gatta_Black
Сегодня, 20:52
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Публикаций: 5
Комментариев: 227
Жутковато. Только получается, что нечто жило не в зеркале (или не только в зеркале), раз странности до сих пор продолжаются.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#12 написал: lisa 123
Сегодня, 20:52
0
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Репутация: (0|0)
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Еlinor
Pmariam
Ksenya078
Santussa
Ребят, вы серьёзно?))
Зарегистрирован: 17.08.2011
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