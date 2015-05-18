Знаки о маньяке

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Snejnay Просмотров: 1 484 Комментарии: 16 +31 Сегодня, 14:00 by

Дело было в пресловутых 90-х годах. Я по юности, выпив с подругой по бутылке вина, предусмотрительно осталась у нее ночевать. Службы такси работали тогда из рук вон плохо - не дозвониться, чаще такси ловили с руки на дороге. Признаю, в ночь ехать боялась, была одета очень дорого: кожаные брюки, из тонкой замши рубашка, сумка, мокасины, привезенные ранее из США, ручной работы индейцев собственно, и мобильный размером с рацию, который стоил не менее автомобиля в то время.В общем, выпив изрядно, завалились с подругой спать. Вдруг, среди ночи, меня кольнуло что-то в щеку, спросонья разглядывая над собой нависшее облако, я увидела мужчину с ножом, который меня пытался ткнуть острием. Единственное, на что я тогда смотрела не отводя глаз - это на его пышные усы, которые мне врезались в память. Усы и нож. Нож, которым режут свиней в деревне. Заснув и не поняв, в чем дело, я проснулась опять от боли в губе. Вытерев, сквозь сон я почувствовала вкус крови и также отчетливо увидела над собой призрачное облако, в котором был мужчина с ножом. Самое интересное, небольшой шрамик до сих пор остался, прикусить так невозможно. Так каждый раз: как только засыпала, будил меня все тот же призрак, и я не могла понять что к чему. Изрядно промучившись, дождавшись подъема подруги, ранним утром (оговорюсь, в седьмом часу), позавтракав, не найдя ничего лучшего, кроме как спросить, убивали ли в ее подъезде кого-то ножом и получив отрицательный ответ, я отправилась домой.В общем, поймала машину с дороги, села поехала. Водитель попросил заехать на заправку. Конечно, пожалуйста. Заправка была отклонена от маршрута - да фиг с ним, главное - не встать машине и быстрее домой проспаться и выспаться. Думаю, все догадались, что у того водителя были усы, на которые я не обратила внимание. Далее с моих слов записано верно.Это чудо поехало между предприятиями и свалкой, возле которой он остановился, резко выдернув нож. Приставив к моему горлу, он начал смаковать, как будет меня убивать. Потом он достал из бардачка ножницы, начал говорить, как выколет мне глаза и меня через месяц забудут все: мать, родственники, друзья. В общем, не буду описывать ужас, который во мне происходил на тот момент. Ах, да, сразу напишу, что в юности я семь лет занималась конным спортом и 9 лет легкой атлетикой. Видимо, это спасло мне жизнь. Так вот, чувствуя прессинг, я взяла ситуацию в свои руки, говорю: "Да, конечно, Вы меня убьете, но прежде я прошу Вас побывать со мной, как мужчина с женщиной. И дать воды, если есть, выйти из машины и помыться."Дав бутылку, он вышел за мной, понятное дело, в голове за тот момент промелькнул и тот призрачный силуэт, который колол меня всю ночь (я поняла это явление, но, к сожалению, было поздно), и вся моя жизнь. Уже подходя к машине (он с одной стороны, я - с другой), выдернув резко сумку с сиденья с ключами от дома, я принялась бежать что есть силы. В считанные секунды не завелась машина, он замешкался, и мне удалось скрыться между кустами. Он рванул на машине что было сил и остановился в приблизительном месте от меня, вышел и пошел искать среди кустов." С**а, я тебя убью. Порежу на куски,"- он бродил очень долго между кустов и деревьев.Почему он не заглянул под кусты, где пряталась я, одному Богу известно. Поняв, что он на достаточном расстоянии от меня, я со всех ног бросилась бежать в сторону предприятий. Забор был не менее 4-х метров. Я перемахнула его, не знаю как, помню, там была поперечная перекладина, через которую, зацепившись рукой, сделала мощный кувырок, претендующий на золотую медаль всех времен и народов прыжков с шестом и без в высоту. Окружившая свора собак меня только порадовала, несмотря на их лай и злобное рычание, на которые вышел сторож. Вызвали милицию. Но самое страшное, маньяка так и не нашли. От шока я помнила лишь усы и красную иномарку. Мало ли красных иномарок? Да и не разбиралась я в них тогда: что мицубиши, что опель, что мерс - одним словом, иномарка.Сколько этот человек покалечил судеб и жизней? Не знаю. Порой ловлю себя на мысли: "Ведь для чего-то мне его открыли изначально?" Возможно, предупреждение об опасности. А возможно, что я помогла бы поймать этого человека, видя его лицо и машину. Но, к сожалению, в шоковом состоянии не запомнила номер, а номер мог быть любого региона.Ну, как-то так. На этом история закончена.

Ключевые слова: Маньяк нож иномарка авторская история

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