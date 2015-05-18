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Истории из жизни

Знаки о маньяке

Дело было в пресловутых 90-х годах. Я по юности, выпив с подругой по бутылке вина, предусмотрительно осталась у нее ночевать. Службы такси работали тогда из рук вон плохо - не дозвониться, чаще такси ловили с руки на дороге. Признаю, в ночь ехать боялась, была одета очень дорого: кожаные брюки, из тонкой замши рубашка, сумка, мокасины, привезенные ранее из США, ручной работы индейцев собственно, и мобильный размером с рацию, который стоил не менее автомобиля в то время.
В общем, выпив изрядно, завалились с подругой спать. Вдруг, среди ночи, меня кольнуло что-то в щеку, спросонья разглядывая над собой нависшее облако, я увидела мужчину с ножом, который меня пытался ткнуть острием. Единственное, на что я тогда смотрела не отводя глаз - это на его пышные усы, которые мне врезались в память. Усы и нож. Нож, которым режут свиней в деревне. Заснув и не поняв, в чем дело, я проснулась опять от боли в губе. Вытерев, сквозь сон я почувствовала вкус крови и также отчетливо увидела над собой призрачное облако, в котором был мужчина с ножом. Самое интересное, небольшой шрамик до сих пор остался, прикусить так невозможно. Так каждый раз: как только засыпала, будил меня все тот же призрак, и я не могла понять что к чему. Изрядно промучившись, дождавшись подъема подруги, ранним утром (оговорюсь, в седьмом часу), позавтракав, не найдя ничего лучшего, кроме как спросить, убивали ли в ее подъезде кого-то ножом и получив отрицательный ответ, я отправилась домой.
В общем, поймала машину с дороги, села поехала. Водитель попросил заехать на заправку. Конечно, пожалуйста. Заправка была отклонена от маршрута - да фиг с ним, главное - не встать машине и быстрее домой проспаться и выспаться. Думаю, все догадались, что у того водителя были усы, на которые я не обратила внимание. Далее с моих слов записано верно.
Это чудо поехало между предприятиями и свалкой, возле которой он остановился, резко выдернув нож. Приставив к моему горлу, он начал смаковать, как будет меня убивать. Потом он достал из бардачка ножницы, начал говорить, как выколет мне глаза и меня через месяц забудут все: мать, родственники, друзья. В общем, не буду описывать ужас, который во мне происходил на тот момент. Ах, да, сразу напишу, что в юности я семь лет занималась конным спортом и 9 лет легкой атлетикой. Видимо, это спасло мне жизнь. Так вот, чувствуя прессинг, я взяла ситуацию в свои руки, говорю: "Да, конечно, Вы меня убьете, но прежде я прошу Вас побывать со мной, как мужчина с женщиной. И дать воды, если есть, выйти из машины и помыться."
Дав бутылку, он вышел за мной, понятное дело, в голове за тот момент промелькнул и тот призрачный силуэт, который колол меня всю ночь (я поняла это явление, но, к сожалению, было поздно), и вся моя жизнь. Уже подходя к машине (он с одной стороны, я - с другой), выдернув резко сумку с сиденья с ключами от дома, я принялась бежать что есть силы. В считанные секунды не завелась машина, он замешкался, и мне удалось скрыться между кустами. Он рванул на машине что было сил и остановился в приблизительном месте от меня, вышел и пошел искать среди кустов." С**а, я тебя убью. Порежу на куски,"- он бродил очень долго между кустов и деревьев.
Почему он не заглянул под кусты, где пряталась я, одному Богу известно. Поняв, что он на достаточном расстоянии от меня, я со всех ног бросилась бежать в сторону предприятий. Забор был не менее 4-х метров. Я перемахнула его, не знаю как, помню, там была поперечная перекладина, через которую, зацепившись рукой, сделала мощный кувырок, претендующий на золотую медаль всех времен и народов прыжков с шестом и без в высоту. Окружившая свора собак меня только порадовала, несмотря на их лай и злобное рычание, на которые вышел сторож. Вызвали милицию. Но самое страшное, маньяка так и не нашли. От шока я помнила лишь усы и красную иномарку. Мало ли красных иномарок? Да и не разбиралась я в них тогда: что мицубиши, что опель, что мерс - одним словом, иномарка.
Сколько этот человек покалечил судеб и жизней? Не знаю. Порой ловлю себя на мысли: "Ведь для чего-то мне его открыли изначально?" Возможно, предупреждение об опасности. А возможно, что я помогла бы поймать этого человека, видя его лицо и машину. Но, к сожалению, в шоковом состоянии не запомнила номер, а номер мог быть любого региона.
Ну, как-то так. На этом история закончена.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:00 by SnejnayПросмотров: 1 484Комментарии: 16
+31

Ключевые слова: Маньяк нож иномарка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 14:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (519|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 451
Я однажды тоже с маньяком столкнулась... Было жутко. Как здорово, что вам хватило самообладания всё правильно сделать и спастись! + думаю, его образ был дан вам заранее именно для этого, чтоб в нужный момент солбразили и сбежали,чтоб не сильно испугались.
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: Korsunayshka2412
Сегодня, 14:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Автор вам очень повезло, не каждый в такой ситуации возьмет себя в руки. Жалко, что когда нам подают знаки, мы слишком поздно начинаем их понимать. +
Зарегистрирован: 28.01.2017
#3 написал: larail
Сегодня, 15:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 91
История понравилась. Действительно, не всегда мы можем правильно толковать знаки. Часто от них отмахиваемся.
От меня плюс +++.
Зарегистрирован: 8.09.2011
#4 написал: xaruda
Сегодня, 15:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 18
Автору +++Молодец не растерялась.
Мне тоже давали знаки о том, что меня ограбят два раза подряд. Я прислушалась, но все равно ограбили.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#5 написал: Ади
Сегодня, 16:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 5
Ой, у меня тоже был похожий случай, только меня позвал на свидание малознакомый мужчина. Перед свиданием я мочему-то нервничала и на всякий случай взяла газовый баллончик для самообороны. Как будто предвидел заранее ситуацию. И когда он завез меня в лес и стал домогаться, насильно стаскивать одежду, хотел изнасиловать и может убить, я принялась бежать, но он меня догнал, повалил на землю и, слава богу, сумка с баллоном оказалась прямо подо мной, вот тогда я им и воспользывалась и смогла убежать. Думаю у меня сработала интуиция и если бы не она, кто его знает чем все закончилось? Он после этого еще угрожал мне, чтобы я в полицию не пошла.
Зарегистрирован: 18.06.2015
#6 написал: ELEMAT
Сегодня, 16:33
+1
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Репутация: (1272|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 508
Страшно, сочувствую Вам. Не каждый вот так сможет собраться с духом и что-то придумать в критической ситуации. Да плюс Ваша хорошая физическая подготовка пригодилась.
Насчёт видения ночью. Думаю, наверное, это как-то пытались Вас предупредить. Жалко, что сразу не сообразили.
Но хорошо то, что хорошо кончается.
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#7 написал: Калина74
Сегодня, 17:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 348
Цитата: Ади
Он после этого еще угрожал мне, чтобы я в полицию не пошла.


Но в полицию всё-таки надо было обратиться, обязательно! Надо о таких мерзавцах оповещать. Истории обе хорошие. Мне, кстати, в своё время тоже "везло" на маньяков, когда приходилось в студенчестве поздно домой возвращаться. И тоже, слава Богу, всякий раз срабатывала интуиция. Однажды даже пришлось нахрапом брать, когда гад меня подкараулил на тёмной лестнице, так как лифт не работал. Чувствовала, что "что-то" сейчас будет, была, что называется, готова к экстриму - и точно: стоит на пролёте между первым и вторым "франт" в кожаной куртке, клетчатой (!!!) кепке и при очках - дело было в районе Кузьминок - и жжёт спички, чтоб видно было в темноте. Рожа красная, усы большие светлые, жесть. Пройти не могу, он загораживает, как шкаф. Схватил меня, значит, за руку и начал гнуть ладонь назад. Я такая девка крупная была, с силищей. "Да кто вы такой!" - заорала на него, руку выдернула резко. Он офигел, а я за секунду оказалась на своём шестом. И тогда молодая глупая была, зря не пошла в милицию, а вдруг помогла бы шизика словить. Тогда как раз у нас на районе были случаи пропажи девочек и молодых женщин. Очень раскаиваюсь! Ну, были ещё всякие-разные случаи - и всегда будто кто-то предупреждал: "Опасность!" Дорогие друзья, будьте осторожны, берегитесь сами, берегите детей: маньяко на свете больше, чем мы думаем...
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#8 написал: Halet
Сегодня, 20:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Страшно. Боюсь представить. Главное, что не запаниковала и мозг не вырубился.
Свыше предупреждали-предупреждали, но сама спаслась.

+ ))
Зарегистрирован: 13.06.2016
#9 написал: Elena-lvs
Сегодня, 21:02
+1
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 567
Прекрасно понимаю автора...была почти в подобной ситуации, хоть я спортом не занималась, но бежала так, что кучка мужиков меня догнать не смогла)))
А знаки Вы прозивали потому, что были ни в том состоянии мыслить адекватно...но слава богу обошлось...И самое страшное как Вы правильно заметили, что возможно этот гад и покалечил кому то жизнь или даже жизни...
Спасибо...плюс
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#10 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 21:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (714|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 556
"Вдруг, среди ночи, меня кольнуло что-то в щеку, спросонья разглядывая над собой нависшее облако, я увидела мужчину с ножом, который меня пытался ткнуть острием. Единственное, на что я тогда смотрела не отводя глаз - это на его пышные усы, которые мне врезались в память. Усы и нож. Нож, которым режут свиней в деревне. Заснув..... "

Как!!!! после такой Хни "Заснув"....????..... допускаю..., излишнее возлияния алкоголя накануне .... Но это:

".....не найдя ничего лучшего, кроме как спросить, убивали ли в ее подъезде кого-то ножом ..."

....Представляю себе подругу, которая проспала у меня ночь, а на утро вместо пожелания "Доброго утра", спрашивает: "А не вальнули-ли у вас кого-нить ножичком в подъезде?"....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#11 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:51
+3
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Репутация: (108|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 308
Ой, какой ужас.
Помню мне раз в жизни тоже пришлось бежать так, как наверное ни до ни после меня никто не бегал. По узкому и скользкому бревну через яму со строительным мусором я просто перелетела, и фиг с ним что на шпильках. Я хоть и занималась спортом, но бег всегда терпеть не могла, а тут. ..
Я бы не поверила в прыжки в высоту, если бы не видела, как моя подруга коротышка, испугавшись крысы, не оборачиваясь и одним прыжком взлетела на подоконник высотой около 1.30 метра спиной к нему.
В кино от страха дамы визжат, я же орала низко и хрипло, как раненый бизон, хотя в жизни голос абсолютно нормальный.
Откуда только что берется ))

Еще одна моя очень маленькая и хрупкая подруга, которую маньяк, крупный и высокий мужик, просто нес одной рукой за капюшон, умудрилась на ходу вывернуться из застегнутого и очень узкого пальто и на каблуках по сугробам отпахать сотню метров не хуже снегохода. Гуддини отдыхает. Да уж, жить захочешь. ...
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 22:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 207
Очень страшная история, но не вините себя, люди в такой ситуации думают лишь о том как спастись, любыми способами, а не номер машины или лицо маньяка запомнить. Не всегда к сожалению мы к предупреждениям прислушиваемся, и не только высших сил, а порою и близких людей. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#13 написал: Snejnay
Сегодня, 22:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 91
Talisha, larail, xaruda, Ади, ELEMAT, Калина74, Halet, Elena-lvs, Восьмая тень, Tigger power
Спасибо всем вам за комментарии.
Цитата: alex.kuzmenko2017

Как!!!! после такой Хни "Заснув"....????..... допускаю..., излишнее возлияния алкоголя накануне ....

Я не боюсь всякой Хни, как вы изволили выразиться. У меня было множество явлений от покойных с просьбами к родным (соседи, родственники, знакомые), заканчивая просто явлениями - ранее в силу возраста я не могла все правильно толковать. К такому привыкнуть нельзя, но скажем так я с этим смирилась.
Цитата: alex.kuzmenko2017

....Представляю себе подругу, которая проспала у меня ночь, а на утро вместо пожелания "Доброго утра", спрашивает: "А не вальнули-ли у вас кого-нить ножичком в подъезде?"....

Я думаю наш утренний ритуал с поеданием яичницы и пожеланием утра друг- другу выглядел бы не совсем уместным в этом рассказе. Хотя для вас могу описать и утренний ритуал под названием " Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок! "
Зарегистрирован: 14.10.2016
#14 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 22:59
0
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Репутация: (714|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 556
Цитата: Snejnay
Я не боюсь всякой Хни, как вы изволили выразиться. У меня было множество явлений от покойных с просьбами к родным (соседи, родственники, знакомые), заканчивая просто явлениями - ранее в силу возраста я не могла все правильно толковать. К такому привыкнуть нельзя, но скажем так я с этим смирилась.

...не, ну тогда понятно, типа нам не привыкать, хоть реж меня ножом, а на утро всё норм будет (а если-б этот типок с усами не по губе во сне резанул, а прямо в сердце зарядил??? ... тож спок отнеслись-бы? или шрам-бы осталсИ?))) facepalm
Цитата: Snejnay
Я думаю наш утренний ритуал с поеданием яичницы и пожеланием утра друг- другу выглядел бы не совсем уместным в этом рассказе. Хотя для вас могу описать и утренний ритуал под названием " Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок! "

... Ну, а это норм smeh ... Подруга хорошая у Вас))) привет и всех благ ей blush
... Да не норм история, понравилась.... я Плюзззз давно поставил....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#15 написал: Snejnay
Сегодня, 23:11
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Публикаций: 8
Комментариев: 91
Цитата: alex.kuzmenko2017

...не, ну тогда понятно, типа нам не привыкать, хоть реж меня ножом, а на утро всё норм будет (а если-б этот типок с усами не по губе во сне резанул, а прямо в сердце зарядил??? ... тож спок отнеслись-бы? или шрам-бы осталсИ?)))

Когда-то мне снилась в детстве прошлая жизнь. Две недели я просыпалась от того как видела что я погибаю - это происходило с трех до четырех ночи. Не знаю с чем это связанно но каждый раз просыпалась с синяками и болями в тех местах по которым наносили удары. Много загадок на этом свете. Мы не все можем объяснить.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#16 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 23:23
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Репутация: (714|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 556
Цитата: Snejnay
Много загадок на этом свете. Мы не все можем объяснить.

А вот с ЭТИМ целиком и полностью согласен.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
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