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Истории из жизни

Ночные прогулки по дому

Итак, когда мне было 9-15 лет, мы жили в жуткой квартире. Ссылка на эту историю в моем профиле (к сожалению, её раньше меня опубликовал другой человек, прочтите, она того стоит). Важный момент заключается в том, что в нашей квартире "жила" страшная потусторонняя бабка с длинными пальцами (когтями?). Обитала она на кухне и по ночам стучала-звенела посудой. А во снах мучила меня жуткой тенью, выползающей из кухни в коридор... Днем же в квартире было ужасно жутко оставаться в одиночку, просто паника накатывала. Я жила в жутком страхе и напряжении эти годы, не хотелось возвращаться домой, даже подумывала о самоубийстве! Потому что невыносимо было ощущать, как сходишь с ума от чего-то невидимого, а родители не понимали. Они лишь слышали звуки, но посмеивались над этим. Возможно, потому моя психика давала сбои в ночи полнолуния, и я периодически лунатила.
Из нестрашных случаев: мама проснулась как-то от звона ключей, вышла в коридор и увидела, что я пытаюсь отпереть входную дверь. Глаза закрыты, я сплю. Мама спросила, что я делаю, а я ответила, что ищу расческу. Меня отвели и уложили спать.

Из жутких: однажды я проснулась на кровати без одеяла! Искала по всей комнате, а нашла... на кухне лежащим на стуле. Масса вопросов.
В следующий раз я вообще проснулась, сидя на стуле в кухне, за столом! Одеяло лежало на коленях, я лежала головой на столе, на скрещенных руках. Жутко испугалась, но поняла, как в прошлый раз одеяло очутилось тут. Вероятно, я ночью ходила во сне и оставила его, возвращаясь. Самый кошмар заключается в том, что конечной точкой моего маршрута была именно кухня, где существовала эта жуткая бабка. Остается лишь гадать, контактировали ли мы как-то, ведь не зря же я шла именно туда... В здравом бодрствующем уме в темноте и ночью не поперлась бы ни за что.

А сейчас иногда лунатит мой старший сын. Только в те ночи, которые наступают после дня, в коем присутствовал стресс, совсем не важно, с чем связанный. В основном бродит по дому, но однажды чуть не ушел, поймала, когда уже открывал дверь на улицу. Не просыпаясь, пояснил, что идет искать младшего брата (тот спал спокойно).
А самый жуткий момент застал нас в дороге, в поезде из Питера. Я проснулась, а Миши нет на полке напротив. Потом услышала рев. Оказывается, он встал и прошел до конца вагона, рядом с купе проводника сел на свободную полку. Она его увидела и стала будить, а он проснулся, испугался и расплакался. Привела обратно, дали валерьянки, уснул. Страшно подумать, что было бы, если бы поезд в тот момент стоял на станции и двери были бы открыты... В ту же ночь ещё одна попытка была, но я постелила на пол пакеты, они зашуршали, когда Миша встал на них, и я проснулась, уложила обратно.

А у вас были интересные, жуткие истории, связанные с этим свойством психики?

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42 by TalishaПросмотров: 469Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Лунатизм сон хождение во сне жуткая старуха авторская история

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:46
0
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Группа: Посетители
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Публикаций: 32
Комментариев: 248
Лунатизм у детей - это страшно конечно. Правда у большинства проходит с момента наступления подростковой перестройки (полового созревания ). Берегите себя и своих и спасибо за историю. Плюс.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#2 написал: qqq666
Сегодня, 11:47
0
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Комментариев: 1 612
у меня старший двоюродный брат лунатил
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#3 написал: КИМ
Сегодня, 12:02
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 43
Комментариев: 5 127
У меня,в детстве, не было в квартире старух,но постоянно пугал старый шкаф. Стоял он в моей комнате,а висела в нём,по большей части,зимняя одежда в двустворчатой части.В меньшей части шкафа,что с полками,было моё бельишко. Так вот имел он обыкновение,почему-то именно по ночам,со скрипом отворять одну из дверок. Спал я чутко всегда. Потом мне начали сниться кошмары,что шкаф открывается и из него начинает выползать чёрная тень. Иногда,проснувшись,я её видел наяву,хотя и не уверен,что это были не остатки сна. К счастью,в комнате никогда не было полной тьмы благодаря уличному освещению и я мог видеть знакомые очертания комнаты. Но потом случилось так,что я несколько раз просыпался,стоя перед открытой дверцей шкафа.А однажды перебудил всех своим рёвом,потому как очнулся в шкафу,в кромешной тьме и не мог понять где я. После этого,отец починил замок в дверце и шкаф просто стоял запертым на ключ. Что это было,не знаю. Лунатизм? Так вроде больше никогда такого не случалось. Или просто какое-то нервное расстройство,на фоне боязни этого шкафа? А вот сколько мне было лет,не помню,но в школу точно ещё не ходил. +
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#4 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:03
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Комментариев: 483
Говорят, что нжно мокрую тряпку постелить у кровати, лунатик встанет на неё и проснётся. Правда или нет?
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:24
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Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Я тоже лунатила в том же возрасте, что и Вы, где то в 9-10 лет, как мне кажется -от перенапряжения это случается, школа потом спортивная школа изматывали меня, но ничего страшного конечно у меня не было, пару раз к родителям приходила что то и доказывала во сне, перед зеркалом расчесывалась в школу типа собиралась и все, потом все прекратилось, говорят мокрые тряпки помогают под ногами на ночь. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#6 написал: Летяга
Сегодня, 13:29
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Комментариев: 4 951
С лунатизмом я не сталкивалась. Но вот сын у меня боится темноты neutral_face А мальчик уже совершеннолетний. Вопрос решается просто: в комнате ночник, в коридоре - дежурное освещение (искренне не понимаю и считаю отмороженными придурками родителей, которые во что бы то ни стало хотят заставить своё чадо, часто совсем ещё крохотное, спать в темноте)
Страшно подумать, что было бы, если бы поезд в тот момент стоял на станции и двери были бы открыты.

Жуть жуткая бы была. Хорошо, что этого не случилось. Эту мысль даже мне, человеку постороннему, додумывать страшно.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#7 написал: PUFIK
Сегодня, 13:31
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Публикаций: 20
Комментариев: 1 601
Лунатизм у детей - явление, к сожалению, достаточно распространенное. Как правило, проходит оно само собой позже. Особой мистики в этом нет. Но вот то, что Автор видел какую-то старуху ползающую ночами по кухне - это уже напрягает. Замечу, уже в достаточно сознательном возрасте, так что списать на детскую фантазию и "показалось" не получится. Интересно было бы узнать, что же это за старуха и откуда она взялась. А за историю плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#8 написал: Ингеборга
Сегодня, 14:21
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Публикаций: 10
Комментариев: 431
Цитата: Black Bagira
мокрую тряпку постелить у кровати, лунатик встанет на неё и проснётся

Если лунатик увидит, как мокрую тряпку постелют перед кроватью, то ночью он её переступит и пойдёт куда кто душу тянет.
Вольф Мессинг был в детстве лунатиком.
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Из СМИ:
О лунатизме: Общепринятое суждение святых отцов (как древних - св.Иоанн Златоуст, например, - так и современных - св.Николай Велимирович) таково: лунатики - бесноватые, ибо демон скрывает свое действие нападением в определенное время, связанное с фазами луны.
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С другой стороны, моя знакомая - серьезный православный врач с огромным практическим опытом - и не она одна - считает лунатизм нарушением мозговой деятельности (чему есть научные подтверждения, и никакого, при этом, соответствия фазам луны в исследованиях не наблюдалось). Возможно, и Ваша болезнь этого рода. Как разрешить видимое противоречие? Предполагаю, что две тысячи лет тому назад под лунатизмом понимали одно, а сейчас - другое(как видим, и влияние фаз луны не рассматривается ныне вообще).
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Ответ: о. Илья
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#9 написал: Минди
Сегодня, 15:42
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 341
Ползающая по ночам на кухне когтистая старуха!!! ogo Это же пипец, товарищи!! Как же теперь ночью на кухню пить идти?! История ужаснула. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
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