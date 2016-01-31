Ночные прогулки по дому

Ночные прогулки по домуИтак, когда мне было 9-15 лет, мы жили в жуткой квартире. Ссылка на эту историю в моем профиле (к сожалению, её раньше меня опубликовал другой человек, прочтите, она того стоит). Важный момент заключается в том, что в нашей квартире "жила" страшная потусторонняя бабка с длинными пальцами (когтями?). Обитала она на кухне и по ночам стучала-звенела посудой. А во снах мучила меня жуткой тенью, выползающей из кухни в коридор... Днем же в квартире было ужасно жутко оставаться в одиночку, просто паника накатывала. Я жила в жутком страхе и напряжении эти годы, не хотелось возвращаться домой, даже подумывала о самоубийстве! Потому что невыносимо было ощущать, как сходишь с ума от чего-то невидимого, а родители не понимали. Они лишь слышали звуки, но посмеивались над этим. Возможно, потому моя психика давала сбои в ночи полнолуния, и я периодически лунатила.
Из нестрашных случаев: мама проснулась как-то от звона ключей, вышла в коридор и увидела, что я пытаюсь отпереть входную дверь. Глаза закрыты, я сплю. Мама спросила, что я делаю, а я ответила, что ищу расческу. Меня отвели и уложили спать.
Из жутких: однажды я проснулась на кровати без одеяла! Искала по всей комнате, а нашла... на кухне лежащим на стуле. Масса вопросов.
В следующий раз я вообще проснулась, сидя на стуле в кухне, за столом! Одеяло лежало на коленях, я лежала головой на столе, на скрещенных руках. Жутко испугалась, но поняла, как в прошлый раз одеяло очутилось тут. Вероятно, я ночью ходила во сне и оставила его, возвращаясь. Самый кошмар заключается в том, что конечной точкой моего маршрута была именно кухня, где существовала эта жуткая бабка. Остается лишь гадать, контактировали ли мы как-то, ведь не зря же я шла именно туда... В здравом бодрствующем уме в темноте и ночью не поперлась бы ни за что.
А сейчас иногда лунатит мой старший сын. Только в те ночи, которые наступают после дня, в коем присутствовал стресс, совсем не важно, с чем связанный. В основном бродит по дому, но однажды чуть не ушел, поймала, когда уже открывал дверь на улицу. Не просыпаясь, пояснил, что идет искать младшего брата (тот спал спокойно).
А самый жуткий момент застал нас в дороге, в поезде из Питера. Я проснулась, а Миши нет на полке напротив. Потом услышала рев. Оказывается, он встал и прошел до конца вагона, рядом с купе проводника сел на свободную полку. Она его увидела и стала будить, а он проснулся, испугался и расплакался. Привела обратно, дали валерьянки, уснул. Страшно подумать, что было бы, если бы поезд в тот момент стоял на станции и двери были бы открыты... В ту же ночь ещё одна попытка была, но я постелила на пол пакеты, они зашуршали, когда Миша встал на них, и я проснулась, уложила обратно.
А у вас были интересные, жуткие истории, связанные с этим свойством психики?
Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42 by TalishaПросмотров: 469Комментарии: 9
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