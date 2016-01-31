Ночные прогулки по дому

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:42

Talisha Просмотров: 469 Комментарии: 9 +10 Сегодня, 11:42 by

Итак, когда мне было 9-15 лет, мы жили в жуткой квартире. Ссылка на эту историю в моем профиле (к сожалению, её раньше меня опубликовал другой человек, прочтите, она того стоит). Важный момент заключается в том, что в нашей квартире "жила" страшная потусторонняя бабка с длинными пальцами (когтями?). Обитала она на кухне и по ночам стучала-звенела посудой. А во снах мучила меня жуткой тенью, выползающей из кухни в коридор... Днем же в квартире было ужасно жутко оставаться в одиночку, просто паника накатывала. Я жила в жутком страхе и напряжении эти годы, не хотелось возвращаться домой, даже подумывала о самоубийстве! Потому что невыносимо было ощущать, как сходишь с ума от чего-то невидимого, а родители не понимали. Они лишь слышали звуки, но посмеивались над этим. Возможно, потому моя психика давала сбои в ночи полнолуния, и я периодически лунатила.Из нестрашных случаев: мама проснулась как-то от звона ключей, вышла в коридор и увидела, что я пытаюсь отпереть входную дверь. Глаза закрыты, я сплю. Мама спросила, что я делаю, а я ответила, что ищу расческу. Меня отвели и уложили спать.Из жутких: однажды я проснулась на кровати без одеяла! Искала по всей комнате, а нашла... на кухне лежащим на стуле. Масса вопросов.В следующий раз я вообще проснулась, сидя на стуле в кухне, за столом! Одеяло лежало на коленях, я лежала головой на столе, на скрещенных руках. Жутко испугалась, но поняла, как в прошлый раз одеяло очутилось тут. Вероятно, я ночью ходила во сне и оставила его, возвращаясь. Самый кошмар заключается в том, что конечной точкой моего маршрута была именно кухня, где существовала эта жуткая бабка. Остается лишь гадать, контактировали ли мы как-то, ведь не зря же я шла именно туда... В здравом бодрствующем уме в темноте и ночью не поперлась бы ни за что.А сейчас иногда лунатит мой старший сын. Только в те ночи, которые наступают после дня, в коем присутствовал стресс, совсем не важно, с чем связанный. В основном бродит по дому, но однажды чуть не ушел, поймала, когда уже открывал дверь на улицу. Не просыпаясь, пояснил, что идет искать младшего брата (тот спал спокойно).А самый жуткий момент застал нас в дороге, в поезде из Питера. Я проснулась, а Миши нет на полке напротив. Потом услышала рев. Оказывается, он встал и прошел до конца вагона, рядом с купе проводника сел на свободную полку. Она его увидела и стала будить, а он проснулся, испугался и расплакался. Привела обратно, дали валерьянки, уснул. Страшно подумать, что было бы, если бы поезд в тот момент стоял на станции и двери были бы открыты... В ту же ночь ещё одна попытка была, но я постелила на пол пакеты, они зашуршали, когда Миша встал на них, и я проснулась, уложила обратно.А у вас были интересные, жуткие истории, связанные с этим свойством психики?

Ключевые слова: Лунатизм сон хождение во сне жуткая старуха авторская история

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