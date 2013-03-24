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Истории из жизни

Сам не ожидал такой эффективности от визуализации

Ситуация.
В кабинете у начальника. Разнос. После этого общение со мной было очень вежливым и тихим, даже когда судом угрожал.......
Ну привык начальник, сильный, здоровый физически человек, обладающий очень сильным, мощным голосом (бас-баритон, как правильно называется, не скажу), часто кричать на подчиненных, некоторым потом реально плохо было.
Попробовал такую штучку, у меня сработало.
Любой крик — это просто энергия, согласны? Очень важно, с каким настроем внутренним ты это воспринимаешь. Можно, конечно, переключать свое внимание, строить мысленную защиту, потом где-нибудь проораться, выплескивая негатив. А если энергетика крика действительно очень мощная? Пробьет. А потом сердечко, сосудики, затаенная обида или встречный скандал, тем более пользы от этого не будет точно. Зачем?

Всё очень просто. Хотя и непривычно. (Можно с кем-нибудь потренироваться, ловя свои ощущения.)
Что я сделал. Искренне, с благодарностью воспринимал эти крики, мысленно восхищаясь его мощным голосом, представляя, что энергия этого крика идет мне на пользу (важно представить на что-то конкретное). Я представил, что у меня за счет этого появляются деньги и я покупаю на них новые ботинки. И я с радостью принимал энергию крика, чуть не показывая руками, что давай еще, еще и еще...
Итого, сильно покрасневший начальник, с выпученными слегка глазами (может, мне показалось, что у него пена немного выступила на губах), упал на пол почти на четвереньки, полубоком. Я вежливо вышел из кабинета с хорошим настроением.

После этого НИ РАЗУ на меня он голос не повышал, в отличие от других.

Если это кому-то поможет, то прекрасно.


Новость отредактировал Летяга - 24-05-2025, 14:34
Причина: Стилистика автора сохранена
24-05-2025, 14:34 by ЕльПросмотров: 1 039Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Визуализация начальник крик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
24 мая 2025 18:46
+2
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Комментариев: 592
Получилось, что чел "выпил" энергию начальника через крик. Так этому уроду и надо!
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: Мария Сайгина
25 мая 2025 00:16
+3
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"Глоткой берущих" пруд пруди. Надо попробовать. А то орут как шавки, по делу и без дела. А так глядишь на новые туХлы заработать можно
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#3 написал: Eifersucht
25 мая 2025 08:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 519
Спасибо за историю. Плюсанул. С начальником любой сможет, а попробуйте с женой (мужем), когда вы уставший приезжаете с работы и начинается "разбор полётов"... - вот где проявляется самое настоящее мастерство - в обыденности, когда не ждёшь и не знаешь, даже не догадываешься и можешь вспомнить происходит настоящая тренировка.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Ель
25 мая 2025 11:44
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 210
С родными тяжелее, согласен полностью. Потренируйтесь сначала со знакомым, который поймет правильно и согласиться помочь.. Можете меняться, чтоб ловить свои ОЩУЩЕНИЯ... Ключевое, искренность, благодарность, представлять что то КОНКРЕТНОЕ. Сначала с легким криком, пока не получиться, потом с яростным.. И если внутри НАПРЯЖЕНИЕ, страх, злость , хоть совсем немного... урок повторить до нужного результата.

Еще фишка. (немного перекликается с первой)

Одна знакомая девушка, сильный эмпат, экстрасенс, сообщила, что при общение легко ловит состояние собеседника и его ощущения, переживания ей передаются (не всегда приятные) и не получается от них избавиться во время беседы, и ее это очень сильно напрягает и выматывает...

Порекомендовал попробовать привязать к своему телу для этой ситуации условно кнопки ВКЛ, ВЫКЛ, и нажимать их для результата, потом и регулировку силы ощущений. Неважно где, например точки ХЭ ГУ, на одной руке нажатие ВКЛ, на другой ВЫКЛ. Потренировались..(от слабых, мысленных до гораздо более сильных) Она Дико удивилась, что раза с 3-го все стало работать как часы, Радости было.... Может кому то поможет
Зарегистрирован: 19.05.2020
#5 написал: Valentain
Вчера, 02:55
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Комментариев: 17
Отличная практика, надо попробовать! У меня как раз таки часто орущий начальник имеется)))
Зарегистрирован: 14.07.2024
#6 написал: ebegen31
Вчера, 17:50
+1
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Комментариев: 661
Орущее начальство или коллеги... Я так от этого отвык, что и представить трудно такую ситуацию.

Но, кроме ора, у злых людей есть ещё много способов мучить окружающих.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#7 написал: Talisha
Вчера, 22:10
+1
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Репутация: (2087|0)
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Комментариев: 5 504
У Райкина был такой монолог про шефа и подчиненного:
- Он кричит, а ты спокоен. Он кричит, а ты спокоен. Он кричит, а ты спокоен. У него уже сердечный приступ.

Да, когда негатив не находит благодаоного адресата в вашем лице, он возвращается к отправителю.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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