Сам не ожидал такой эффективности от визуализации

Новость отредактировал Летяга - 24-05-2025, 14:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Ель Просмотров: 1 039 Комментарии: 7 +12 24-05-2025, 14:34 by

Ситуация.В кабинете у начальника. Разнос. После этого общение со мной было очень вежливым и тихим, даже когда судом угрожал.......Ну привык начальник, сильный, здоровый физически человек, обладающий очень сильным, мощным голосом (бас-баритон, как правильно называется, не скажу), часто кричать на подчиненных, некоторым потом реально плохо было.Попробовал такую штучку, у меня сработало.Любой крик — это просто энергия, согласны? Очень важно, с каким настроем внутренним ты это воспринимаешь. Можно, конечно, переключать свое внимание, строить мысленную защиту, потом где-нибудь проораться, выплескивая негатив. А если энергетика крика действительно очень мощная? Пробьет. А потом сердечко, сосудики, затаенная обида или встречный скандал, тем более пользы от этого не будет точно. Зачем?Всё очень просто. Хотя и непривычно. (Можно с кем-нибудь потренироваться, ловя свои ощущения.)Что я сделал. Искренне, с благодарностью воспринимал эти крики, мысленно восхищаясь его мощным голосом, представляя, что энергия этого крика идет мне на пользу (важно представить на что-то конкретное). Я представил, что у меня за счет этого появляются деньги и я покупаю на них новые ботинки. И я с радостью принимал энергию крика, чуть не показывая руками, что давай еще, еще и еще...Итого, сильно покрасневший начальник, с выпученными слегка глазами (может, мне показалось, что у него пена немного выступила на губах), упал на пол почти на четвереньки, полубоком. Я вежливо вышел из кабинета с хорошим настроением.После этого НИ РАЗУ на меня он голос не повышал, в отличие от других.Если это кому-то поможет, то прекрасно.

Ключевые слова: Визуализация начальник крик авторская история

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