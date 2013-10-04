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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Мария Сайгина Просмотров: 209 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:28 by

Всем здравствуйте.Ещё одна история от моей соседки Ирины. От первого лица.Проснулась дочка и рассказывает мне, что приснилась ей прабабушка (со стороны мужа). Сетовала на то, что Настя (правнучка) давно её не навещала. Прабабушки на момент сна в живых не было лет 15.Я говорю Насте: «Значит, надо ехать на могилку». Сказано — сделано. Но возникла маленькая проблема, а ехать-то куда? Не помню, где могила, даже номер ворот не помню. Позвонила бывшему мужу (папе Насти), объяснила, что хотим навестить прабабушку Алию. Бывший муж — Ринат — оказался тем ещё внучком, сам не помнил, в каких воротах бабушка похоронена. Сказал: «Или в 4-х, или в 5-х, и добавил: рядом ещё могила дяди Алмаза». Вот и вся информация.Решили всё-таки мы с Настей попытать удачу. Купили конфеты, печенье и многолетних цветов. Приехали к 4-м воротам, я напрягла память, вроде не такие ворота были. Пошли к 5-м, вроде те. Зашли, а дальше-то куда? От безысходности стала разговаривать вслух. Просить прабабушку Алию и дядю Алмаза подсказать, где их могилки. И вдруг прилетела стайка птиц с хохолками (так я и не поняла, что это за птицы), кружили над нами, а потом полетели в сторону могил. Мы с Настей за ними бежим, ну как бежим, у нас на кладбище не особо разбежишься, потому как оградки ставят как попало. А птицы как будто видят, что мы их не можем догнать, кружат на одном месте, мы их догоняем, а они дальше летят. Вот так мы за птицами пробирались по кладбищу. И вот опять птицы начали кружить, мы их догнали, а они уже не улетают, а кружат и кружат. Я глазами перебираю таблички на памятниках....... и вот могила дяди Алмаза, а рядом и прабабушка. Всё в запущении (при живых-то родственниках). Убрали мы с Настей всё, цветы посадили, помин оставили, поговорили, поревели. Ушли с лёгкой душой.

Ключевые слова: Птицы кладбище помин авторская история

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