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Истории из жизни

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Всем здравствуйте.
Ещё одна история от моей соседки Ирины. От первого лица.
Проснулась дочка и рассказывает мне, что приснилась ей прабабушка (со стороны мужа). Сетовала на то, что Настя (правнучка) давно её не навещала. Прабабушки на момент сна в живых не было лет 15.
Я говорю Насте: «Значит, надо ехать на могилку». Сказано — сделано. Но возникла маленькая проблема, а ехать-то куда? Не помню, где могила, даже номер ворот не помню. Позвонила бывшему мужу (папе Насти), объяснила, что хотим навестить прабабушку Алию. Бывший муж — Ринат — оказался тем ещё внучком, сам не помнил, в каких воротах бабушка похоронена. Сказал: «Или в 4-х, или в 5-х, и добавил: рядом ещё могила дяди Алмаза». Вот и вся информация.
Решили всё-таки мы с Настей попытать удачу. Купили конфеты, печенье и многолетних цветов. Приехали к 4-м воротам, я напрягла память, вроде не такие ворота были. Пошли к 5-м, вроде те. Зашли, а дальше-то куда? От безысходности стала разговаривать вслух. Просить прабабушку Алию и дядю Алмаза подсказать, где их могилки. И вдруг прилетела стайка птиц с хохолками (так я и не поняла, что это за птицы), кружили над нами, а потом полетели в сторону могил. Мы с Настей за ними бежим, ну как бежим, у нас на кладбище не особо разбежишься, потому как оградки ставят как попало. А птицы как будто видят, что мы их не можем догнать, кружат на одном месте, мы их догоняем, а они дальше летят. Вот так мы за птицами пробирались по кладбищу. И вот опять птицы начали кружить, мы их догнали, а они уже не улетают, а кружат и кружат. Я глазами перебираю таблички на памятниках....... и вот могила дяди Алмаза, а рядом и прабабушка. Всё в запущении (при живых-то родственниках). Убрали мы с Настей всё, цветы посадили, помин оставили, поговорили, поревели. Ушли с лёгкой душой.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:28 by Мария СайгинаПросмотров: 209Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Птицы кладбище помин авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Вчера, 20:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 735
Соседка с дочкой все правильно сделали. А птички с хохолками, возможно, свиристели...Мы с дочкой также искали на огромном городском кладбище могилу моей подруги, просто шли и просили ее, чтобы она нас привела к себе, в итоге: нашла дочь. Были очень рады.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 937
Цитата: Black Bagira
Соседка с дочкой все правильно сделали. А птички с хохолками, возможно, свиристели...Мы с дочкой также искали на огромном городском кладбище могилу моей подруги, просто шли и просили ее, чтобы она нас привела к себе, в итоге: нашла дочь. Были очень рады.

Я маме рассказала своей историю Ирины. Она мне сказала, что по весне у нас прилетают птички с хохолками. А потом исчезают. Мы живём на Урале, видимо перелетные птички, может как вы пишите, что это свиристели

Цитата: Black Bagira
просто шли и просили ее, чтобы она нас привела к себе, в итоге: нашла дочь. Были очень рады.

Я здесь читала такие истории, а тут услышала от соседки( верю ей) и это удивительно. Т е наша родня нас слышит
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
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