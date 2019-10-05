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Истории из жизни

Откровения провинциальной актрисы. Рассказ Людмилы Дмитриевой

Только что закончилась кровопролитная война, но увы, не для всех. Людмила была тогда совсем маленькой девочкой, у неё - полугодовалая сестрёнка, а мама, которой всего лишь 23 года, ждала третьего. Жили они - не сказать, чтобы бедно и голодно. Возможно, что даже наооборот, по сравнению с другими, и всё благодаря отцу, который получал хорошие продуктовые пайки. Еще бы! Майор НКВД! В Литве "лесные братья" продолжали устраиваить кровавые акции, террориризуя не только семьи советских военнослужащих, но и местное гражданское население, которое относилось лояльно к русским. Мама Люды - Ирина - жила в постоянном страхе за мужа, и учитывая её "особенное" положение, вынуждена была нанять женщину, которая ухаживала бы за её дочками. Женщину звали Мария Ивановна. Она была добрая и порядочная, её приняли как члена семьи. Надо сказать, что она была верующей и очень суеверной. Когда они переехали в новый дом, то были поражены той богатой обстановкой, которая осталась от прежних хозяев, ушедших вместе с немцами. Когда разбирали вещи, отодвинули старинный шкаф, за которым случайно обнаружили тайник. Невероятно, но в мешочке из китайского шёлка Мария Ивановна увидела украшение тонкой ювелирной работы - серьги с рубинами и кольцо с большим камнем, который искрился всеми цветами радуги. Она не знала, как сказать об этом Ирине, и решила смолчать. А вот Ирина сама обратилась к ней с вопросами, ей казалось, что за ней постоянно кто-то наблюдает, казалось, что глаза - повсюду. Однажды, когда она прилегла, то почувствовала, что кто-то нежно погладил её по голове. Потом что-то мягкое легло ей на живот, и она ощутила удивительное тепло. Ирина всё списывала на свою беременность, отсюда страхи и разные там ощущения. Но Мария Ивановна ласково на неё посмотрела и сказала: "Наверное, мы по душе "Хозяину - домовой здесь очень добрый и справедливый", - и открылась, рассказав про находку. Ирина насторожилась и решила мужу ничего не рассказывать. Пусть драгоценности лежат там, где лежали. Но при этом на душе у Ирины стало спокойно, она как будто чувствовала, что кто-то опекает её. Если в сердце и закрадывался страх, то он тут же отступал. Она знала, что что-то случится, но при этом понимала, что должна принять это со смирением, как неизбежное...

Вскоре Мария Ивановна пошла с девочками гулять. Людмила и маленькая Таня были в этот день плаксивы. Местная красивая женщина, которая торговала мороженым, посмотрела на Таню и, скривив губы, сказала: "Как мне её жаль, бедная сиротка!" Мария Ивановна в ответ: "Типун тебе на язык! Какая она тебе сиротка?! У неё, слава Богу, есть и мать, и отец. Ты хоть знаешь, КТО у неё отец?!!" "Знаю, потому так и говорю",- ответила продавщица. - У девочки слишком крупные слёзы, это не к добру! В это трудно поверить, но не прошло и пары дней, когда Люда и Таня действительно стали сиротками. Их отец был убит в стычке с "лесными братьями". Ирина в миг постарела от горя. Она не знала, как ей быть дальше. Разумеется, она решила уехать с дочками к двоюродной тётке, но не знала, как та её примет, ведь она ждёт еще и третьего. На что они будут жить? Конечно же, они будут получать пенсию: она - за погибшего мужа, а девочки - за погибшего отца. Но хватит ли им этого на жизнь? И однажды, когда она собирала вещи, перед её глазами, как на ладони, оказался шелковый мешочек с драгоценностями. Кто его вынул из тайника - неизвестно. Ирина и Мария Ивановна подумали, что может быть это Люда нашла мешочек и положила его на видное место. Но когда Люде показали его, она была в восторге от красивой вещицы, и было понятно, что она видит её в первый раз. Мария Ивановна, будучи суеверной, сказала, что это верный знак - драгоценности Ирина должна взять, чтобы продать - тогда и ей, и детям будет, на что жить. Они ни в чём не будут нуждаться долгое время. Ирина колебалась, но всё сделала именно так.

Двоюродная тётка не приняла её. Ирине пришлось снимать угол, Мария Ивановна была всегда рядом с ней. Они удачно продали драгоценности и жили на эти деньги. Но за то, что продажа прошла удачно, Мария Ивановна благодарила случайного человека, который подсказал ей, к кому обратиться. Этим случайным человеком оказался сын ювелира, он знал толк в драгоценностях. Увидев Ирину, он сразу почувствовал влечение к этой женщине, и она тоже ответила ему взаимностью. Дочку Машу, которая родилась под Новый Год, он нянчил, как свою, ведь его молодая беременная жена погибла во время войны. Люда и Танечка тоже полюбили отчима, и оставались благодарными ему всю жизнь. Однако Людмила всегда говорила, что помнит и никогда не забудет, как её родной отец купал её и заплетал ей косы. Она стала известной актрисой, в театре, пусть и в провинциальном, играла главные роли. Таня стала врачом; уехав за мужем из столицы в Сибирь на строительство ГЭС, она никогда не жалела об этом. Маша, хорошо разбиравшаяся в драгоценностях, продолжила ювелирное дело отчима. Мария Ивановна до конца своих дней жила в их семье. Людмила и сейчас задается вопросом - кем и почему именно им был "послан" такой драгоценный "дар"?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:44 by Афина ПалладаПросмотров: 655Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Рассказ актриса драгоценности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 23:29
+4
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Комментариев: 1 887
Мария Иванова постаралась, исходя из жизненного опыта. Вряд ли хозяева потом бы вернулись.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 01:44
0
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Репутация: (307|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 645
Цитата: Kinigos
Мария Иванова постаралась, исходя из жизненного опыта. Вряд ли хозяева потом бы вернулись.

Хотя М. И. могла и сама быть причастна к драгоценностям, и как то связанна с хозяевами.
Зарегистрирован: 2.01.2019
  
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 02:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (407|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 887
Цитата: NEMO 1
Цитата: Kinigos
Мария Иванова постаралась, исходя из жизненного опыта. Вряд ли хозяева потом бы вернулись.

Хотя М. И. могла и сама быть причастна к драгоценностям, и как то связанна с хозяевами.

Думаю что тетя Маша тертый калач, подсуетилась. Первую мировую поди прошла или застала. И чтобы хозяйка не терзалась угрызениями, сама подложила драги. А дальше всё сложилось как не надо лучше благодаря общему посылу добра.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Talisha
Сегодня, 20:30
+1
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 482
А может украшения остались реально от прежних хозяев
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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