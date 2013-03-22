Иконы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:33

Причина: Стилистика автора сохранена

shellys Просмотров: 260 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:33 by

В начале лихих 90-х, когда мой папа был молод, крепок и здоров, он несколько лет подряд работал личным сопровождающим, иными словами, телохранителем у одного влиятельного бизнесмена.Этот бизнесмен был довольно набожным человеком и взял под свою «опеку» один из монастырей в пригороде. Он тратил деньги на свою семью, а также, со слов папы, содержал семью своей любовницы, остальной же доход полностью отписывал монастырю. Быть может, чтобы сгладить свои грехи, а может, просто вершить таким образом добрые дела, история умалчивает)Так вот, папа неоднократно ездил с ним в тот самый монастырь и часто рассказывал, что действительно тот очень преобразился, из довольно запущенного места стал буквально предметом наследия того городка, где он располагался.И вот, очередная поездка, под Крещение, когда все верующие люди окунаются в прорубь, в том числе и папин босс, а также его коллеги по бизнесу, которые тоже радушно были приглашены на данный обряд. Папа, конечно же, отправился туда в очередной раз, «охраняя грузное тело» начальника.Со слов папы, всё прошло замечательно, он у меня, к слову сказать, тоже был довольно верующий человек, но не до фанатизма (в силу профессии, да и вообще прошедший в своё время Афганистан, он всегда говорил: «На Бога надейся, но сам не плошай»), пообщался там по душам с матушкой-игуменьей и вдохновленный решил прикупить при монастыре небольшие иконки с ликами святых всей нашей родне, привезти, так сказать, ценные религиозные подарки. Заботливо сложив их в портфель, на следующий день папа, при исполнении своих прямых обязанностей, вместе с шефом поехали домой.Каково же было удивление буквально всех собравшихся родственников, включая самого папу, когда он с трепетом открыл свой портфель и начал одну за другой доставать оттуда белые картонки в рамках вместо иконок! Совершенно белые, местами грязноватые картонки, но при этом они все были в тех рамках, в которых папа купил их в виде икон.Папа очень удивился и, конечно же, расстроился… Даже обсуждал это потом со своим начальником, но тот тоже не смог дать вразумительного ответа.Как такое могло произойти? Может ли это быть связано с тем, что папа все же был недостаточно верующим? Или же дело в красках, которыми были написаны иконы… Как ещё это все объяснить — осталось загадкой…

Ключевые слова: Босс монастырь религия иконы исчезновение авторская история

Другие, подобные истории: