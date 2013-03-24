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Истории из жизни

Цена знаний

Я всегда считал, что моя бабушка была особенной. Она жила в маленькой деревне, затерянной среди лесов, где время, казалось, остановилось. Местные жители шептались о странностях, которые происходили вокруг её дома. Говорили, что в лесу обитают черти, и что бабушка могла с ними разговаривать. Я не верил в эти слухи, пока однажды не остался у неё на ночь.

В тот вечер, когда я приехал, небо затянуло тучами, и ветер завывал в деревьях, как будто предвещая нечто необычное. Бабушка, с её седыми волосами и морщинистым лицом, сидела у печи, а её глаза светились, как будто она знала что-то, чего не знали остальные. Она рассказала мне о чертях, которые, по её словам, были не только злыми, но и хитрыми. "Они могут предложить тебе то, что ты хочешь, но заплатить придется дорогой ценой", — предупреждала она.

Ночью, когда я лег спать, я не мог уснуть. Вдруг я услышал шёпот, доносящийся из леса. Это был странный звук, будто кто-то звал меня. Я встал, оделся и вышел на улицу. Луна светила ярко, и я направился в сторону леса, полон любопытства и страха.

Шёпот становился всё громче, и вскоре я оказался у края леса. Там, среди деревьев, я увидел фигуры — чертей, которые танцевали вокруг огня. Они были маленькими, с рогами и смеющимися лицами, их глаза светились, как угли. Я замер, не зная, что делать. Вдруг один из них заметил меня и подошёл ближе.

"Ты пришёл за знаниями, юноша?" — произнёс он, его голос был мелодичным и манящим. Я почувствовал, как меня тянет к нему. "Мы можем дать тебе всё, что ты пожелаешь. Но помни, за это придётся заплатить".

Я вспомнил слова бабушки, но любопытство пересилило страх. "Я хочу узнать тайны этого мира", — сказал я, и черти усмехнулись, как будто это было именно то, чего они ждали.

В тот момент, когда я произнёс эти слова, из леса поднялся густой туман, и я почувствовал, как что-то холодное окутывает меня. Черти начали шептать, и я увидел образы: страхи людей, их желания, их горести и радости. Я был охвачен этим потоком информации, и вскоре понял, что это не просто знания — это была душа каждого человека, которую они когда-то потеряли.

Я попытался отступить, но черти окружили меня, и я понял, что они собираются забрать и мою душу. В этот момент я вспомнил бабушку, её мудрость и предупреждения. Я закричал: "Нет! Я не хочу этого!" И вдруг туман рассеялся, а черти исчезли, оставив меня одного на краю леса.

Я вернулся к бабушке, трясущийся от страха. Она сидела у печки, и её глаза были полны понимания. "Ты столкнулся с ними, не так ли?" — спросила она, и я кивнул. "Помни, что черти могут предложить тебе всё, но истинная сила заключается в том, чтобы знать, чего ты действительно хочешь".

С тех пор я никогда не забывал о той ночи. Я понял, что иногда лучше оставаться в неведении, чем рисковать потерять то, что действительно важно. Бабушка всегда была права — знания могут быть опасными, особенно если они приходят с тёмной стороны.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:16 by OdissayПросмотров: 696Комментарии: 4
+1

Ключевые слова: Черти лес знания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 19:19
+5
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 580
Как по мне, это надо в раздел творческих историй.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:56
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 6 972
Какой бесстрашный юноша wink
Цитата: Скарм
Как по мне, это надо в раздел творческих историй.

Не могу не согласится
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: ebegen31
Сегодня, 15:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 595
Цитата: Скарм
Как по мне, это надо в раздел творческих историй



Даже если вы уверены, что это вымысел, не стоит быть столь категоричным. Думаю, дело не в только том, что человек рассказывает, но и в том - как. Некоторые излагают сухо - одни лишь факты, не утруждаясь тем, чтобы придать истории "художественность", избегая упоминания о своих эмоциях, о личной реакции на случившееся. А некоторые - наоборот. Но нельзя, исходя только из особенностей стиля, однозначно говорить о том, правда это или нет.

"Ночью, когда я лег спать, я не мог уснуть. Вдруг я услышал шёпот, доносящийся из леса. Это был странный звук, и кто-то будто бы звал меня. Я встал, оделся и вышел на улицу. Луна светила ярко, и я направился в сторону леса, полон любопытства и страха".

Вспомнил первую серию "Фредди Крюгера" - когда девушка просыпается среди ночи и слышит, как её зовут по имени. Она выходит из дома и идёт на зов, хотя ей очень страшно. Мне понравился эпизод, в котором она выходит на пустую улицу и вдруг впереди появляется Фредди. Шагая ей навстречу, он разводит руки в стороны и они делаются огромными, перекрывают улицу, а когти с искрами царапают стены домов. smile

"Помни, что черти могут предложить тебе всё, но истинная сила заключается в том, чтобы знать, чего ты действительно хочешь".

Знать благодаря тем же чертям? Все так и живут: знают, чего они хотят, и добиваются этого, не обращая внимания на издержки. А многие идут по жизни "на автопилоте", не желая знать ничего и ни о ком, не проявляя ни доброты, ни злобы, равнодушно перешагивая через нуждающихся в поддержке людей, как через уличную грязь. Эта душевная пустота, по-моему, ещё хуже, чем осознанно причиняемый вред.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: Сергей Фомин
Сегодня, 19:33
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
По-моему, немножко детский стиль изложения.
Зарегистрирован: 29.12.2016
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