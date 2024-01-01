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Истории из жизни

На ночной дороге

История произошла не со мной, за что купил, за то продаю.
Есть у меня дядька, дальнобойщиком работает. И едет он как-то раз по глухой дороге ночью, все по таким ездили: слева лесополоса, справа лесополоса, машин ни попутных, ни встречных почти нет.
И видит он - на обочине стоят два силуэта, вроде женщины/девушки. А он мужик не суеверный, по вероисповеданию мусульманин, но так же, как и основная часть из нас, не фанатик. Решил он, случилось что-то, помощь нужна. Останавливает машину метрах в 20, не доезжая до силуэтов, фары не гасит. Осмотрелся по сторонам, вроде никого нет, кроме этих женщин. Выходит из машины, закрывает ее и на встречу к ним идёт, попутно вопросы задает им: «Вы чего стоите тут? Случилось чего? Помощь нужна?». Девушки молчат. Он ближе подходит и видит платья у них какие-то старого фасона, сейчас в таких не ходят уже, длинные до пяток, ног совсем не видно. Стоят девушки, улыбаются, на встречу не идут, и в руках что-то держат.
Лето было, и ветерок несильный дул. Он еще ближе подходит и уже рассмотреть может поднос в руках у одной, на подносе еда разная. Насторожился он, приостановился и смотрит стоит на них, а они на него. Ни страха, ни испуга не чувствовал, говорит.
Девушки его звать начали, говорят: «Подходи! Угощайся!». И тут, говорит, ветерок чуть сильнее подул и подол платья у одной приподнялся. И увидел он, что у девушки ноги неестественно в обратную сторону выгнуты, как у кузнечика. Дядька говорит: «Я как обосрался! Как побежал в машину! Быстро за руль и по газам! Когда мимо проезжал, у них на лицах совсем не улыбки были, оскал звериный, но с места они не двинулись».
После этого дядька сильно в веру ударился. И потом уже рассказывал, что это шайтаны (демоны) были, и если бы он едой у них угостился, то конец бы ему пришел.


Автор - Lexus2157.
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Сегодня, 16:01 by ЛетягаПросмотров: 165Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дорога лесополоса девушки ночь дорожная мистика

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