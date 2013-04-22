Комиссионка

Летяга Просмотров: 426 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 09:55 by

Когда я была маленькая, мама с бабушкой обожали ходить по комиссионкам и антикварным лавкам. Бабушка была спец в подборе редких и красивых предметов мебели (ещё бы, много лет работала реквизитором на киностудии), а мама всегда выбирала относительно недорогие, но очень красивые и качественные носильные вещи - одежда, аксессуары и т. п.Но прежде, чем пустить вещь в домашний обиход, бабушка всегда проводила над нею какой-то полуколдовской, полурелигиозный очищающий обряд. Видя это, мама поднимала её на смех, поэтому бабушка старалась проделывать это, когда мама уходила на работу. Мне было наблюдать за бабушкиной ворожбой интересно и одновременно жутковато, но большого значения всему этому я тоже не придавала. Бабушки не стало, когда мне исполнилось 20. Старческая немочь, а затем и микроинсульт, лишивший её речи, настигли бабушку очень быстро. Но разум, как я теперь понимаю, у неё оставался светлый. Она всё пыталась нам (больше мне) что-то сказать или передать, но выходило лишь мычание, а держать карандаш или ручку она уже тоже не могла.После смерти бабушки мама продолжила своё увлечение. Но, к сожалению, нашу семью стали одолевать всякие мелкие и не очень неприятности, перечислять которые будет слишком долго. Скажу лишь, что раньше ничего такого и главное - в таких количествах - с нами никогда не случалось. Я подкинула мыслишку, а мама спустя какое-то время с нею согласилась. Беда была в том, что мы осваивали вещи, не проводя над ними бабушкиного обряда. Но как его правильно делать, мы обе не знали. Поэтому просто решили избавится от всех комиссионных и антикварных вещей, которые приобрели после бабушкиной смерти.И результат не замедлил сказаться - в наших жизнях всё стало постепенно налаживаться. С тех пор, хоть маме это и тяжело далось, но она бросила привычку ходить по комиссионкам.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Бабушка мама антиквариат коммисионка ритуал неприятности

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