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Истории из жизни

Комиссионка

Когда я была маленькая, мама с бабушкой обожали ходить по комиссионкам и антикварным лавкам. Бабушка была спец в подборе редких и красивых предметов мебели (ещё бы, много лет работала реквизитором на киностудии), а мама всегда выбирала относительно недорогие, но очень красивые и качественные носильные вещи - одежда, аксессуары и т. п.

Но прежде, чем пустить вещь в домашний обиход, бабушка всегда проводила над нею какой-то полуколдовской, полурелигиозный очищающий обряд. Видя это, мама поднимала её на смех, поэтому бабушка старалась проделывать это, когда мама уходила на работу. Мне было наблюдать за бабушкиной ворожбой интересно и одновременно жутковато, но большого значения всему этому я тоже не придавала. Бабушки не стало, когда мне исполнилось 20. Старческая немочь, а затем и микроинсульт, лишивший её речи, настигли бабушку очень быстро. Но разум, как я теперь понимаю, у неё оставался светлый. Она всё пыталась нам (больше мне) что-то сказать или передать, но выходило лишь мычание, а держать карандаш или ручку она уже тоже не могла.

После смерти бабушки мама продолжила своё увлечение. Но, к сожалению, нашу семью стали одолевать всякие мелкие и не очень неприятности, перечислять которые будет слишком долго. Скажу лишь, что раньше ничего такого и главное - в таких количествах - с нами никогда не случалось. Я подкинула мыслишку, а мама спустя какое-то время с нею согласилась. Беда была в том, что мы осваивали вещи, не проводя над ними бабушкиного обряда. Но как его правильно делать, мы обе не знали. Поэтому просто решили избавится от всех комиссионных и антикварных вещей, которые приобрели после бабушкиной смерти.

И результат не замедлил сказаться - в наших жизнях всё стало постепенно налаживаться. С тех пор, хоть маме это и тяжело далось, но она бросила привычку ходить по комиссионкам.


Автор неизвестен.
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Сегодня, 09:55 by ЛетягаПросмотров: 426Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Бабушка мама антиквариат коммисионка ритуал неприятности

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Комментарии

#1 написал: Tengu
Сегодня, 12:17
+1
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Репутация: (69|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 263
Бабушка, возможно, как раз своими методами и хотела поделиться. Но - не смогла. Да и Бог с ним.

Секонд-хенды не люблю сама. Одежда должна быть своя, как и обувь, и украшения. Исключение - подарки и передача по наследству.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:26
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 483
Бабуля не успела (не смогла) поделиться своими знаниями.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Talisha
Сегодня, 13:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2077|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 277
Достаточно же просто почистить вещь любым возможным способом от информации (молитва, соль, вода и пр), вариантов найти можно много. Мне наоборот нравятся вещи "с историей". Старые предметы могут много рассказать и показать heart_eyes А негатив если есть - убрать и всё.
Другое дело, когда в доме слишком много вещей - они же все существуют на энергии хозяев, это может истощать. Поэтому расхламление - это супер. Круговор вещей в человеческом социуме, а не накопление grinning
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Фингал
Сегодня, 13:24
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 169
Она всё пыталась нам (больше мне) что-то сказать или передать, но выходило лишь мычание, а держать карандаш или ручку она уже тоже не могла.///


вполне можно было бы что нибудь придумать - например пальцем ткнуть в клавишу компа никакой силы не надо , чтоб печатать или показать алфавит, показать определенную букву и бабушка морганием глаз (например один раз моргнула - не та буква, два раза - та буква) и так все слово выстроить
Зарегистрирован: 11.08.2019
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 17:05
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2892|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 916
У меня свекровь очень любила находить и покупать антиквариатные украшения, показывала мне новые приобретения, а я даже в руки их взять не могла. Интересно такое разное отношение к вещам б/у. Никакаго негатива не было от них, но её уже нет, а я их до сих пор видеть не могу.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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