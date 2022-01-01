Там кто-то есть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mimoranenubit Просмотров: 65 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:27 by

Доехали мы до места назначения, поболтали, обсудили новости за ужином и решили перебраться в зал. По телевизору шел какой-то сериал, бабушка вязала в кресле, самый младший брат играл, средний брат гулял с деревенскими, а дедушка с моим мужем ушли в погреб за самогоном, мы с сестрой мужа, в свою очередь (она живет у деда и бабушки), болтали о своем, о женском. (Эти отступления к тому, что в остальных комнатах, кроме зала, никого не было). Вдруг малышу понадобилось отойти в самую дальнюю комнату, т.к . его вещи находились там, свет горел только в зале, а ребенок твердой детской и уверенной походкой направился в темноту (есть за ним такое, что он любитель темноты, что казалось бы это не свойственно детям обычно). Через пару минут слышим звук упавшего предмета, не прошло и секунды, как брат пулей прилетел к нам в зал.- Там он!- Кто он? - задает вопрос бабушка- Он, я боюсь, пойдем со мной!Мало ли что привидится ребенку в темноте.- Включи свет и никого не бойся, может, дед с Андреем (муж) вернулись.- Нет, он высокий и он скинул рамку с фотографией деда, которая стояла на полке.- Нет там никого, пойдём проверим, - сказала бабушка.И правда, по приходу в комнату фото лежало на полу, но рамка стояла высоко, и устойчиво в углу, единственное, что, конечно же, никого в комнате не было.Подняв и поставив на место фотографию, вернулись в зал, пришел Андрей и дед, о случившемся сказали, что это простое совпадение, и бушующая детская фантазия, и далее день прошел своим чередом.На следующий день дедушке стало плохо с сердцем, вызвали скорую, и его увезли в больницу, положили на операцию.Вот и думаем, предупредил этот «Он» нас, или же дети действительно могут видеть то, чего не можем видеть мы, или же это попросту совпадение?В комментариях можете поделиться своими версиями, буду рада прочесть! Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Он фотография рамка дедушка авторская история

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