Там кто-то есть

Там кто-то естьДоехали мы до места назначения, поболтали, обсудили новости за ужином и решили перебраться в зал. По телевизору шел какой-то сериал, бабушка вязала в кресле, самый младший брат играл, средний брат гулял с деревенскими, а дедушка с моим мужем ушли в погреб за самогоном, мы с сестрой мужа, в свою очередь (она живет у деда и бабушки), болтали о своем, о женском. (Эти отступления к тому, что в остальных комнатах, кроме зала, никого не было). Вдруг малышу понадобилось отойти в самую дальнюю комнату, т.к . его вещи находились там, свет горел только в зале, а ребенок твердой детской и уверенной походкой направился в темноту (есть за ним такое, что он любитель темноты, что казалось бы это не свойственно детям обычно). Через пару минут слышим звук упавшего предмета, не прошло и секунды, как брат пулей прилетел к нам в зал.
- Там он!
- Кто он? - задает вопрос бабушка
- Он, я боюсь, пойдем со мной!
Мало ли что привидится ребенку в темноте.
- Включи свет и никого не бойся, может, дед с Андреем (муж) вернулись.
- Нет, он высокий и он скинул рамку с фотографией деда, которая стояла на полке.
- Нет там никого, пойдём проверим, - сказала бабушка.
И правда, по приходу в комнату фото лежало на полу, но рамка стояла высоко, и устойчиво в углу, единственное, что, конечно же, никого в комнате не было.
Подняв и поставив на место фотографию, вернулись в зал, пришел Андрей и дед, о случившемся сказали, что это простое совпадение, и бушующая детская фантазия, и далее день прошел своим чередом.
На следующий день дедушке стало плохо с сердцем, вызвали скорую, и его увезли в больницу, положили на операцию.
Вот и думаем, предупредил этот «Он» нас, или же дети действительно могут видеть то, чего не можем видеть мы, или же это попросту совпадение?
В комментариях можете поделиться своими версиями, буду рада прочесть! Спасибо за внимание.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:27 by MimoranenubitПросмотров: 65Комментарии: 0
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