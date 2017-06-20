Домовушка заступается

Mimoranenubit Просмотров: 311 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 10:33 by

Странности заключаются в том, что что-то необъяснимое заступается за меня всякий раз, когда мы с мужем ссоримся. Поругаемся мы вот, к примеру, да так сильно, что муж уезжает к родителям ночевать, а по приезду домой у него начинается слабость какая-то или, к примеру, со здоровьем проблемы, давление скачет, что совершенно не характерно для него, никаких прежде проблем не возникало, все эти проблемы начинаются именно дома, на улице все было хорошо, а, как в квартиру зайдет, то мигрени мучают до такой степени, что два слова связать не может и двигаться тяжело, давление сильно поднимается или же опускается, при том, что никаких переживаний, совершенно обычный спокойный день, все детали конфликта обсудим, отпустим ситуацию, и дальше живем припеваючи, но засыпает трудно, по ночам душит кто-то, находиться в квартире неуютно (при том, что ладно бы воспоминания о конфликтах накатывали, обстановка обо всем этом напоминала и на фоне этого он переживал, да нет же, можем рассориться вне дома, а по приходу домой плохо становится), я подшучиваю, мол, домовой заступается, меньше обижать меня надо, а сама задумываюсь, может не стоить искать мистику там, где ее нет, может, какие-то другие объяснения тому есть, как вы считаете? Уточню один момент, серьезность всех этих неприятных моментов зависит от серьезности самой ссоры, если просто поспорим, то не уютно находиться будет дома, а если сильно поругаемся, то уже и душить что-то по ночам мужа начинает, бывает, это что-то пугает его, когда меня дома нет, выключателями балуется, по комнатам бегает, по стенам или по дверям стучит. А меня не трогает.

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