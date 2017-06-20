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Истории из жизни

Домовушка заступается

Странности заключаются в том, что что-то необъяснимое заступается за меня всякий раз, когда мы с мужем ссоримся. Поругаемся мы вот, к примеру, да так сильно, что муж уезжает к родителям ночевать, а по приезду домой у него начинается слабость какая-то или, к примеру, со здоровьем проблемы, давление скачет, что совершенно не характерно для него, никаких прежде проблем не возникало, все эти проблемы начинаются именно дома, на улице все было хорошо, а, как в квартиру зайдет, то мигрени мучают до такой степени, что два слова связать не может и двигаться тяжело, давление сильно поднимается или же опускается, при том, что никаких переживаний, совершенно обычный спокойный день, все детали конфликта обсудим, отпустим ситуацию, и дальше живем припеваючи, но засыпает трудно, по ночам душит кто-то, находиться в квартире неуютно (при том, что ладно бы воспоминания о конфликтах накатывали, обстановка обо всем этом напоминала и на фоне этого он переживал, да нет же, можем рассориться вне дома, а по приходу домой плохо становится), я подшучиваю, мол, домовой заступается, меньше обижать меня надо, а сама задумываюсь, может не стоить искать мистику там, где ее нет, может, какие-то другие объяснения тому есть, как вы считаете? Уточню один момент, серьезность всех этих неприятных моментов зависит от серьезности самой ссоры, если просто поспорим, то не уютно находиться будет дома, а если сильно поругаемся, то уже и душить что-то по ночам мужа начинает, бывает, это что-то пугает его, когда меня дома нет, выключателями балуется, по комнатам бегает, по стенам или по дверям стучит. А меня не трогает.

Сегодня, 10:33 by MimoranenubitПросмотров: 311Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Муж домовой заступается авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 12:24
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 165
энергетика может у вас в квартире плохая для вашего мужчины или совесть его мучает
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 14:31
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 011
Что-то не кажется мне, что это домовой.. если честно
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Nlo
Сегодня, 18:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 782
Высоко нравственный домовой у вас, берегитесь. А то расслабитесь, что у вас все в порядке, а только мужу плохо, тут-то он вас и подловит..
А вообще ссоры так же заманивают в дом нечисть, как и просмотр мясных ужастиков, негативные изображения, картины с кровавыми битвами и т.д.
Так что не домовой это, правильно выше написали.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: _TA_4TO_
Сегодня, 20:38
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Может,просто энергетика автора сильнее,чем у мужа.Я со своим как поругаюсь,так у него все из рук валится и сплошные невезения)Думаю,это какой то сгусток негативной энергии.
Зарегистрирован: 17.02.2021
#5 написал: Mimoranenubit
Сегодня, 21:08
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 9
Цитата: Jako tako
Что-то не кажется мне, что это домовой.. если честно

А что тогда ,как думаете? Ссоры ссорами,но решать проблему нужно,не нравятся мне эти последствия…

Цитата: _TA_4TO_
Может,просто энергетика автора сильнее,чем у мужа.Я со своим как поругаюсь,так у него все из рук валится и сплошные невезения)Думаю,это какой то сгусток негативной энергии.

Не подскажете как решить проблему? Даже не знаю к кому обратиться…

Цитата: Nlo
Высоко нравственный домовой у вас, берегитесь. А то расслабитесь, что у вас все в порядке, а только мужу плохо, тут-то он вас и подловит..
А вообще ссоры так же заманивают в дом нечисть, как и просмотр мясных ужастиков, негативные изображения, картины с кровавыми битвами и т.д.
Так что не домовой это, правильно выше написали.

Мой муж ,к слову,любитель фильмов из разряда «пила»,частенько смотрит подобные фильмы ,что тогда в данном случае беспокоит молодого человека .как считаете ? Понятия не имею к кому обратиться если честно …Приятного мало recourse
Зарегистрирован: 27.12.2021
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