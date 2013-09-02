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Истории из жизни / Сны

Друг предупредил даже будучи в коме

Этот случай произошёл сегодня утром с моим гражданским мужем. Как обычно утром он проснулся , чтобы отвезти меня на работу, но был немного обеспокоен своим сном, сказал, что приснился ему его друг.

Про друга напишу немного подробнее, этот человек старше моего мужа лет на 20 с лишним и сейчас он находится в больнице, то впадая в кому , то выходя из неё.
И вот сам сон. Муж открывает двери, за ними тюремная решетка, а в камере сидит его друг и говорит ему: «На этот раз все без шуток, осторожнее», - и на этом моменте я его разбудила и сказала, что мне уже пора на работу.

Привёз меня и минут через двадцать звонит, и слышу, что с голосом его что не то, прерывистое дыхание и сопение, оказывается, он упал на льду прямо почти возле порога нашего дома, и не мог вдохнуть воздух где-то с пол минуты, очень испугался и в глазах потемнело. Поехал в неотложку, врач предварительно сказал, что, похоже, перелом двух рёбер, но рентген показал только трещины, у него все болит, естественно, и трудно двигаться, больно даже разговаривать.

Вот и сон в руку оказался, я и раньше замечала, что его сны часто бывают вещими, и, если честно, думала, что, возможно, предупреждение насчёт коронавируса, так как сейчас его много видов и все они ещё больше заразные, а у мужа диабет и он в группе риска. Но мне, если честно, интересен случай, что человек ещё жив и смог как-то во сне предупредить друга, а то, что он сидел в тюремной камере, так это, наверное, и есть состояние комы.
Мужу сказала, что как только друг придет в сознание, пусть спросит у него, видел ли он его во сне? А что вы думаете? Совпадение?

Сегодня, 09:20 by lily210384Просмотров: 403Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Кома сон друг сон-предупреждение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 09:29
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Вполне возможно.
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#2 написал: Jako tako
Сегодня, 11:48
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Жуть какая. Ну сон в данном случае - это метафора. Дай бог, чтобы друг пришёл в сознание уже окончательно.
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#3 написал: Попутчица
Сегодня, 14:51
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Мне раньше тоже часто снились вещие сны. Правда сны не показывают точно что будет, они намекают как-будто. А как умерла бабушка и родилась дочь больше нет вещих снов. Но в данной истории, как мне кажется, просто совпадение, либо предупреждение о чем-то другом, не похоже что друг приходил предупредить о падении на льду.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 16:26
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Желаю другу поскорее прийти в сознание и восстановить силы.
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