Станичные истории

Начну с того, что земля бабушки занимает в районе 18 гектаров. На участке у нее стоят хата и кухня, где в первой находятся три спальни (большая комната, в которой спит мой дед, малая комната бабушки и, средняя по размерам, гостевая голубая комната), а во второй уже кухня и ванная.

Имеется также и хозяйство: огород с ульями, клетки с кроликами, куры и утки, - все это огорожено забором от двора с домами, но находится непосредственно на участке.

Для удобства, я описала место, где жила моя бабушка, теперь перейду к самим историям.



Что скребется под кроватью?



Первая история, возможно, самая обычная и, не имеющая к мистике никакого отношения, произошла со мной, когда мне было лет 14. Тогда гостила у бабушки не только я, но и мои родная сестра и двоюродный брат. Я спала с бабушкой в малой комнате, моя сестра в большой на раскладном кресле, а брат в голубой комнате. И вот, спустя какое-то время, последний начал жаловаться на то, что ночью, когда все засыпают, что-то скребется под его кроватью. Это повторялось изо дня в в день, но мы ему особо не верили.

В какой-то из дней, к нам приехали родственники с друзьями и их нужно было как-то всех разместить на ночь, поэтому начались логистические махинации, после которых мы с бабушкой оказались в голубой комнате. Помню мне не спалось тогда и я долго лежала, смотря в потолок. Все уже заснули, а бабушка тихо похрапывала рядом, как вдруг, под кроватью что-то начало скрестись: сначала тихо, потом громче и громче. Я не выдержала и разбудила бабушку, чтобы она послушала, но, как только она проснулась, звук прекратился. Стоило ей снова закрыть глаза и начать посапывать, как звуки возобновились. Не помню, как я уснула, но тогда решила, что проверять, что скребется не буду.

После этого, через некоторое время, скрежет прекратился и больше на него никто не жаловался. Может это были какие-то жуки, я не знаю, но нас эта ситуация тогда знатно напугала



Домовой



Кажется, это было в то же самое лето, когда мы слышали странные звуки под кроватью.

Уже была глубокая ночь, а мы с сестрой сидели в хате на кухне (нерабочей) и смотрели какой-то фильм про русалок на детском канале. Я уже чувствовала, что хочу спать, поэтому, пожелав спокойной ночи сестре, направилась к коридору-прихожей, через который можно попасть в спальные комнаты. От кухни его отделяла дверь, которую я непосредственно открыла, чтобы перейти в малую комнату. В этот же момент, окно, находящееся напротив этой двери, озарило светом от фар проезжающей мимо машины этот темный коридор и я увидела, как по полу, из спальни, выбежал маленький черный комочек. Шажки, по звуку, были маленькие, но очень частые. Пробежав мимо меня, он просто исчез в стене. Я закрыла дверь и осталась стоять на кухне, сестра тогда с недоумением на меня посмотрела, а в мою историю она не поверила, как и все, в общем-то.

Но я точно видела этот черный комочек и отчетливо слышала его шаги. Больше такого не повторялось



Чупакабра



Эта ситуация произошла совсем недавно, о ней мне рассказала бабушка.

На дворе стояла осень, каких-то тревожных предчувствий ни у кого не было, а хозяйственные дела шли своим чередом. В один из дней, утром, бабушка, как обычно, пошла в огород для того, чтобы налить воды кроликам и дать им корма, но, придя туда, она увидела всех кроликов мертвыми, при этом положены они были в ровный рядочек и так, чтобы их сразу было видно человеку, который заходит в огород.

Клетки, где животные содержались, были сломаны. Железные плотные решетки, припаянные к клетке, были вырваны и искорежены (даже очень сильный человек не смог бы такое сделать), на деревянных стенках клетки были глубокие жуткие следы от когтей.

Интересно то, что ночью, когда это происходило, бабушкина собака молчала, хотя полаять на что угодно она очень любила и могла это делать ночи напролет. И так было со всеми собаками: все то время, когда происходили эти странные происшествия, в станице была ночью гробовая тишина.

После этого, такие же случаи произошли и в других домах, они не были соседними, но одна закономерность была - неизвестное существо двигалось в одном направлении и никогда не возвращалось назад. Атаковано им было 7 домов.



Вот такие вот истории из жизни, возможно не очень страшные, но реальные



shiny bunny Просмотров: 215 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:14 by

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