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Истории из жизни

Несколько комментариев к "Странному случаю"

***
Нууу не знаю, насколько в тему. Городок у нас маленький, приехали давно. Помню ещё брусчатку по городу и лошадок, которые товары по магазинам развозили. Пошёл в школу, как приезжий во второй класс, ну опять-же не в этом суть.... Постоянно встречалась бабушка, странная и не адекватная, зимой и летом в шушуне, (это полушубок такой), при встрече сворачивает с дороги и отворачивается. Ну ,по мне бабуля и бабуля, мало ли неадекватов ??? Но бабушка ходит до сих пор (мне уже 47), где живёт никто не знает, что за бабуля, которую смерть не берёт, никто сказать не может. Все отмахиваются и говорят:"Да всегда тут плавала". Сейчас бабуля плюшевую цигейку на какую-то непонятную шубейку сменяла. Думаю, мои внуки её ещё увидят.
Андрюша(почти полтинник).

Автор комментария - Babay75. Источник.

***

Мамины родители жили в другом городе. Бабушка давно и сильно болела. Было ясно, что она уже не поправится, но, с другой стороны, люди в таком состоянии еще долго болеть могут. Мама приехала навестить, а бабушка на следующий день после приезда умерла. Приехала бы мама чуть позже, не смогла бы проститься. А через несколько лет дяде (маминому брату) приснился дед. Будто бы посмотрел, потом развернулся и ушел. Утром деду позвонил, трубку не берет. Мать выехала сразу, и оказалось, что дед в это время умер.

Автор комментария - torbova. Источник.

***

Я в детстве ночевал сам дома. Сделал уроки, почитал книжку, и лег спать. Только расслабился и стал обращать внимание как в зале мебель хрустит и скрипит, а дверь в мою комнату открыта, и я хорошо это слышу, а скрип этот ко мне приближается. Многие, наверное, слышали такое, когда идешь по комнате, старая мебель то щелкнет, то хрустнет от шагов. И вот этот хруст ко мне приближается, но шагов не слышно. И вот он уже в моей комнате, а мне так страшно что капец. И тут хруст пропадает, но появляется дыхание. Я даже сейчас, в 26 лет, это вспоминая мурашки ощущаю. Тяжелое дыхание. Будто кто-то прямо в метре от моей кровати стоит и медленно, но глубоко дышит. У меня внутри будто что-то оборвалось. Такой сильный страх я всего дважды в жизни испытывал. Я лежал лицом в стену и, кое-как себя пересилив, достал мобильник, позвонил маме. Даже пока она меня успокаивала, я слышал это дыхание, оно продолжались, наверное, минут 20, а потом внезапно прекратилось с таким же отдаляющимся треском мебели.

Автор комментария - Telecaster. Источник.

***

Страшно было, когда я ночью проснулась и то ли услышала странные звуки, то ли просто пошла до туалета, потянула на себя ручку, чтоб открыть … а кто-то потянул ее не себя и захлопнул!

Боже, как я орала.

Мужа разбудила. Туалет пустой. Дверь обычная, никаких доводчиков. Головой понимаю, что спросонья «шатнуло», наверное, но вот ощущение это в руке никогда не забуду)

Автор комментария - motherofunicorns. Источник.

Вчера, 16:39 by ЛетягаПросмотров: 472Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Бабуля звук шаов дыхание предчувствия дверь

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Комментарии

#1 написал: kas11
Вчера, 18:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (1377|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 404
Спасибо за подборку ... Многие сталкиваются с необъяснимым...у меня тоже было не раз
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 19:18
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 972
Комментарии возможно даже интереснее и страшнее истории. Спасибо за подборку.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:27
+1
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 752
Бедный ребёнок, так накрутил себя.
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