Бабушка приехала

Новость отредактировал Estellan - 4-11-2021, 19:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Jeepers Kreepers Просмотров: 1 061 Комментарии: 6 +22 4-11-2021, 19:33 by

Скажу честно: до описанного ниже случая в сверхъестественное я не особенно верил. Да и после тоже. Итак, поехал я как-то к своей бабушке погостить на недельку. Ушел в отпуск и сорвался за острыми ощущениями. Бабка у меня - крепкая, в свои шестьдесят девять с хвостиком вовсю работала. Жила в Сыктывкаре. Приехал я ближе к ночи, а у нее как раз вечерняя смена. Открыл дверь своими ключами. Квартирка - двухкомнатная хрущевка. Обстановка - небогатая, но жить можно. Санузел, кухня, стены с обоями. Найдя на кухне мятные пряники, заварив чай и плотно ими поужинав, принялся укладываться. Лежу - слушаю, как жуки за плинтусом шуршат. Часы старинные на стене тикают. Под мерные звуки часов быстро уснул. Проснулся я посреди ночи. Точнее сказать, - не проснулся, а будучи между сном и бодрствованием - слышу доносящиеся с кухни шорохи шагов и невнятное бормотание. "Ба, ложись спать!" - пробурчал я. На кухне щелкнул выключатель, зажегся свет и снова погас. Квартира погрузилась в тишину. Я отрубился и крепко проспал до утра, пока меня не разбудил звонок в дверь. Приехала бабушка.

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