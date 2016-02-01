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Истории из жизни

Бабушка приехала

Скажу честно: до описанного ниже случая в сверхъестественное я не особенно верил. Да и после тоже. Итак, поехал я как-то к своей бабушке погостить на недельку. Ушел в отпуск и сорвался за острыми ощущениями. Бабка у меня - крепкая, в свои шестьдесят девять с хвостиком вовсю работала. Жила в Сыктывкаре. Приехал я ближе к ночи, а у нее как раз вечерняя смена. Открыл дверь своими ключами. Квартирка - двухкомнатная хрущевка. Обстановка - небогатая, но жить можно. Санузел, кухня, стены с обоями. Найдя на кухне мятные пряники, заварив чай и плотно ими поужинав, принялся укладываться. Лежу - слушаю, как жуки за плинтусом шуршат. Часы старинные на стене тикают. Под мерные звуки часов быстро уснул. Проснулся я посреди ночи. Точнее сказать, - не проснулся, а будучи между сном и бодрствованием - слышу доносящиеся с кухни шорохи шагов и невнятное бормотание. "Ба, ложись спать!" - пробурчал я. На кухне щелкнул выключатель, зажегся свет и снова погас. Квартира погрузилась в тишину. Я отрубился и крепко проспал до утра, пока меня не разбудил звонок в дверь. Приехала бабушка.


Новость отредактировал Estellan - 4-11-2021, 19:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
4-11-2021, 19:33 by Jeepers KreepersПросмотров: 1 061Комментарии: 6
+22

Ключевые слова: Бабушка ночь нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: svv43
4 ноября 2021 19:49
0
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Комментариев: 61
Жуть! Плюсанул
Зарегистрирован: 1.02.2016
#2 написал: зелёное яблочко
4 ноября 2021 21:10
+4
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Хозяюшко серчал. Посторонние в доме
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Водяная лилия
4 ноября 2021 21:59
+2
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Публикаций: 1
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Классная история! Коротко, но емко.
Двухкомнатная хрущевка для меня тоже ассоциируется с бабушкой. И тиканье часов в тишине....
Зарегистрирован: 13.11.2019
#4 написал: Мать_Драконов
4 ноября 2021 22:24
+1
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Вот это фокус!
Бррррр
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#5 написал: AlphaOme
Вчера, 09:45
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Название -точная цитата из книги/фильма " В августе 44-го", которое обозначает успешное окончание операции ( кодовое слово: "Бабушка приехала"). Интересно -автор специально так сделал или нет?
Зарегистрирован: 2.04.2017
#6 написал: Jako tako
Вчера, 13:34
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Занятно. Плюсанула.
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