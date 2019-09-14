Забрала с собою

Забрала с собоюБыло это в марте этого года.
Живу я в селе, но в квартире на 1 этаже, у нас 2-х этажный дом, и в доме 3 подъезда. И на втором этаже напротив друг друга жили две бабки. Баба Катя и баба Нина.
Как всегда и везде, под вечер, возле дома, во дворике на лавочке, собираются бабульки, обсуждают политику, людей и прочее...
Выхожу выгулять собаку... кстати, собака беспокойная была в тот день, и тут одна из них, баба Катя, соседка моя этажом выше над нами... кстати, самая адекватная и безобидная из их всех, улыбаясь, обратилась ко мне:
- А что, ты завтра делаешь?
Я:
- С женой в гости после обеда идём.
Она:
- Почему спрашиваю, чтобы ты ничего не планировал, взял с собою кого-то, и пошли мне могилу на кладбище копать, завтра помру.
Я стою в шоке, её "коллеги" в шоке.
Говорю ей:
- Вы что? Что вы такое говорите? Живите долго. Кто же, как не вы, будет тут за порядком следить?
Она промолчала. В их компании начался ажиотаж и тёрки между собою.
Выгуляв собаку, пришли домой. Рассказываю жене, она говорит - не обращай внимания, маразм старческий.
Думаю, ладно...
Легли спать... вырубился довольно быстро...
Проснулись около 2-х часов ночи от дикого воя своей собаки. Реально очень жутко стало... ни с того ни с сего.
Закрыв пса в другой комнате, было решено свозить его к ветеринару в посёлок, мало ли что... может, болен... хз, короче.
Проснулись от звонка в дверь. Сосед сказал, мол, Баба Катя преставилась, вышел он с утра на площадку покурить и видит - б. Катя лежит возле входа в свою квартиру, походу перецепилась через порог...
Приехали скорая и менты... забила голову и скоропостижно умерла.
Отменил поход в гости и взял с собою этого же соседа, и пошли на кладбище с лопатами.
Копаем могилу, и рассказываю ему что вчера было. Сказал он, что чувствовала она свою смерть походу.
На следующий день похороны.
Перед подъездом была процессия. Выходим на улицу, и бабки возле гроба шушукаются чего-то. Подошли к гробу, у б. Кати глаза приоткрыты... понятно было уже, что кого-то за собою заберёт. И монеты ей ложили на очи... без толку. Так и похоронили...
Спустя 9 дней после смерти... умирает её подруга - баба Нина.
Вот так вот...
Новость отредактировал Estellan - 18-10-2021, 21:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
18-10-2021, 21:34 by airforceПросмотров: 1 521Комментарии: 9
Ключевые слова: Смерть похороны бабка авторская история