Забрала с собою

Новость отредактировал Estellan - 18-10-2021, 21:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

airforce Просмотров: 1 521 Комментарии: 9 +25 18-10-2021, 21:34 by

Было это в марте этого года.Живу я в селе, но в квартире на 1 этаже, у нас 2-х этажный дом, и в доме 3 подъезда. И на втором этаже напротив друг друга жили две бабки. Баба Катя и баба Нина.Как всегда и везде, под вечер, возле дома, во дворике на лавочке, собираются бабульки, обсуждают политику, людей и прочее...Выхожу выгулять собаку... кстати, собака беспокойная была в тот день, и тут одна из них, баба Катя, соседка моя этажом выше над нами... кстати, самая адекватная и безобидная из их всех, улыбаясь, обратилась ко мне:- А что, ты завтра делаешь?Я:- С женой в гости после обеда идём.Она:- Почему спрашиваю, чтобы ты ничего не планировал, взял с собою кого-то, и пошли мне могилу на кладбище копать, завтра помру.Я стою в шоке, её "коллеги" в шоке.Говорю ей:- Вы что? Что вы такое говорите? Живите долго. Кто же, как не вы, будет тут за порядком следить?Она промолчала. В их компании начался ажиотаж и тёрки между собою.Выгуляв собаку, пришли домой. Рассказываю жене, она говорит - не обращай внимания, маразм старческий.Думаю, ладно...Легли спать... вырубился довольно быстро...Проснулись около 2-х часов ночи от дикого воя своей собаки. Реально очень жутко стало... ни с того ни с сего.Закрыв пса в другой комнате, было решено свозить его к ветеринару в посёлок, мало ли что... может, болен... хз, короче.Проснулись от звонка в дверь. Сосед сказал, мол, Баба Катя преставилась, вышел он с утра на площадку покурить и видит - б. Катя лежит возле входа в свою квартиру, походу перецепилась через порог...Приехали скорая и менты... забила голову и скоропостижно умерла.Отменил поход в гости и взял с собою этого же соседа, и пошли на кладбище с лопатами.Копаем могилу, и рассказываю ему что вчера было. Сказал он, что чувствовала она свою смерть походу.На следующий день похороны.Перед подъездом была процессия. Выходим на улицу, и бабки возле гроба шушукаются чего-то. Подошли к гробу, у б. Кати глаза приоткрыты... понятно было уже, что кого-то за собою заберёт. И монеты ей ложили на очи... без толку. Так и похоронили...Спустя 9 дней после смерти... умирает её подруга - баба Нина.Вот так вот...

Ключевые слова: Смерть похороны бабка авторская история

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