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Истории из жизни

Забрала с собою

Было это в марте этого года.
Живу я в селе, но в квартире на 1 этаже, у нас 2-х этажный дом, и в доме 3 подъезда. И на втором этаже напротив друг друга жили две бабки. Баба Катя и баба Нина.

Как всегда и везде, под вечер, возле дома, во дворике на лавочке, собираются бабульки, обсуждают политику, людей и прочее...
Выхожу выгулять собаку... кстати, собака беспокойная была в тот день, и тут одна из них, баба Катя, соседка моя этажом выше над нами... кстати, самая адекватная и безобидная из их всех, улыбаясь, обратилась ко мне:
- А что, ты завтра делаешь?
Я:
- С женой в гости после обеда идём.
Она:
- Почему спрашиваю, чтобы ты ничего не планировал, взял с собою кого-то, и пошли мне могилу на кладбище копать, завтра помру.

Я стою в шоке, её "коллеги" в шоке.
Говорю ей:
- Вы что? Что вы такое говорите? Живите долго. Кто же, как не вы, будет тут за порядком следить?
Она промолчала. В их компании начался ажиотаж и тёрки между собою.

Выгуляв собаку, пришли домой. Рассказываю жене, она говорит - не обращай внимания, маразм старческий.
Думаю, ладно...
Легли спать... вырубился довольно быстро...
Проснулись около 2-х часов ночи от дикого воя своей собаки. Реально очень жутко стало... ни с того ни с сего.
Закрыв пса в другой комнате, было решено свозить его к ветеринару в посёлок, мало ли что... может, болен... хз, короче.

Проснулись от звонка в дверь. Сосед сказал, мол, Баба Катя преставилась, вышел он с утра на площадку покурить и видит - б. Катя лежит возле входа в свою квартиру, походу перецепилась через порог...
Приехали скорая и менты... забила голову и скоропостижно умерла.

Отменил поход в гости и взял с собою этого же соседа, и пошли на кладбище с лопатами.
Копаем могилу, и рассказываю ему что вчера было. Сказал он, что чувствовала она свою смерть походу.

На следующий день похороны.
Перед подъездом была процессия. Выходим на улицу, и бабки возле гроба шушукаются чего-то. Подошли к гробу, у б. Кати глаза приоткрыты... понятно было уже, что кого-то за собою заберёт. И монеты ей ложили на очи... без толку. Так и похоронили...

Спустя 9 дней после смерти... умирает её подруга - баба Нина.

Вот так вот...


Новость отредактировал Estellan - 18-10-2021, 21:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
18-10-2021, 21:34 by airforceПросмотров: 1 521Комментарии: 9
+25

Ключевые слова: Смерть похороны бабка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
18 октября 2021 22:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 946
Тут уже десять раз подумаешь, стоит ли писать комментарий в духе: «не верю». Авторы обидчивые попадаются порой.
Напишу, жуткая история.
Вот так вот.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Ольга1981
18 октября 2021 23:53
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 20
У мужа в семье было подобное. Накануне 8 марта дед сказал бабке, мол,ну бабка, сделаю я тебе подарочек на праздник, не забудешь. И 8 марта умер. Чувствуют люди это.
Зарегистрирован: 26.07.2019
#3 написал: marzzz
Вчера, 00:54
+16
Группа: Комментаторы
Репутация: (640|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 363
Не знаю, как это работает, но много случаев, когда люди чуют свою смерть. Буквально, озвучивают за несколько дней, да ещё и в подробностях: что, когда и чуть ли ни каким образом! Кто-то сигналы распознает или сны трактует однозначно, у каждого по разному, но ведь сбывается же.

Самый необъяснимый случай произошел с моими соседями. Умерла Ирочка. Славная женщина, мы были очень дружны. Остались ее муж Саша и мама-старушка. Выкладывала историю о том, как во сне явилась "Ира". Лицо ее, но Сашка даже во сне почуял: не она это. Высоченная, под потолок ростом, надвигается на мужа и говорит: "Я пришла за мамой! Отдай мне маму!". Ну, Шурик не растерялся. Послал ее со словами: "Не отдам. Самому нужна".

Так они и жили. Сашка-зять и баба Маня - теща. Она совсем ослепла. Сашка мыл ее, стирал белье, ходил по магазинам, готовил, кормил с ложки. Бывало, зайдешь к ним, а бабка - не просто бабка. Старушка-одуванчик: чистенькая, ухоженная, в вазах - фрукты, на столе - любимый бабулин шоколад. А на день рождения старушки всегда свежие цветы в вазе. От зятя.

Каждый день баба Маня бога молила, чтоб забрал. Но врачи в свое время сделали ей операцию на сердце. И стал вместо сердца пламенный мотор. Тело 80-летней немощной старушки, но живой не закопаешь.
Так они прожили рядом около десяти лет. Но Сашка сам занемог. Мужику тогда было лет шестьдесят. После очередной больницы и очередного инфаркта слег. За ним принялись ухаживать его двоюродный брат с женой. Ясно дело, не за дарма, а за квартиру. Бабку определили в дом престарелых. Типа, братовой жене недосуг за двумя лежачими ходить.

Было лето 2019. Я уезжала на дачу на пару недель. Тепло, небо синее, трава зелёная. Жизнь прекрасна! Звонок. Хватаю мобильник, соседка наша, Наташка. "Рит, - говорит, привет, - стоишь или сидишь?". Стою, естественно, вернее, ношусь между огурцами и помидорами! Наташка мне: "Сядь. Новости у нас. Плохие. Вчера, почти в полночь, умер Саша".
Я чуть не рухнула. Да, болел человек, но всяко бывает. Не чужой же. Столько лет рядом прожили. Чую, слезы закапали. И солнце как-будто померкло. А Наташка: "Это не все. Через четыре часа, утром, умерла баба Маня. Как жили рядом, так и ушли один за другим. Забрал он ее. Она никому, кроме него, при жизни была не нужна. Ни сыну, ни внукам. Только зятю. Вот и забрал бабку с собой. Отмучалась оба".

Поревели мы с Наташкой в трубку, погоревали.
До сих пор не могу понять, где в жизни совпадения, а где необъяснимые вещи.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#4 написал: Mazot_24
Вчера, 10:07
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 101
Ну, для "историй из жизни" пойдет. Мне нравится этот жанр, да и вообще все, что с этим связано.
Зарегистрирован: 19.10.2021
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 10:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (374|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 877
Думаю, что совпадение всё-таки. Где-то читала, что так просто взять и "забрать" нельзя. Либо нужно время, чтоб человек сам от тоски и переживаний усоп. Спасибо, что поделились, истории плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#6 написал: VENDETTA
Вчера, 13:12
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (217|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 189
Цитата: Ольга1981
У мужа в семье было подобное. Накануне 8 марта дед сказал бабке, мол,ну бабка, сделаю я тебе подарочек на праздник, не забудешь. И 8 марта умер. Чувствуют люди это.

crying ну дед, ну юморист

Бабка явно что-то знала belay
Но сам способ предупредить об этом весьма странный +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#7 написал: Mandor
Вчера, 15:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 461
Предчувствие да.. имеют место быть.... как ни странно, но да.... Всё остальное же.... Ну не перенесла Нинель уход подруги, люди старые, сердце/давление/нервы. Всяк бывает. Однако мистики.... ну не уверен)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#8 написал: Tigger power
Вчера, 16:40
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2820|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 782
Цитата: Ольга1981
У мужа в семье было подобное. Накануне 8 марта дед сказал бабке, мол,ну бабка, сделаю я тебе подарочек на праздник, не забудешь. И 8 марта умер. Чувствуют люди это.

Дед отжёг напоследок, хохмач.
Почему бы и не чувствовать свою смерть, процессы в организме меняются, как такое пропустить, но я бы не хотела такое предчувствие - тоска то какая. Вот все ходят завтра, смеются, мечтают, а тебя уже нет, ужс.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#9 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Вчера, 17:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 197
Плюс, Автор! Пожилые люди чувствуют смерть. Через запах, через свое самочувствие, когда все болело и в раз прошло. Через сны. Запах смерти - это запах скошенной травы, только где-то далеко. Он сопровождается ароматом 2-ноненаля, но так пахнет любой человек в возрасте. Запах смерти нельзя спутать ни с чем. То, что произошло после - цепная реакция. Реакция леммингов, которые прыгают друг за другом с утеса.
Зарегистрирован: 5.02.2019
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