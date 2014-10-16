Как умерла моя бабушка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Соня Пале Просмотров: 142 Комментарии: 3 +2 Вчера, 23:51 by

Бабушка моя умерла в 91 год, в августе, этим летом, в пятницу 13-го. «Я всегда знала, что она – ведьма!» - злобно-испуганно прошипела мама мне в трубку, сообщив об этом событии, - «ты только подумай: умереть именно в пятницу, 13-е!». Соглашусь с ней в том, что бабушка и впрямь была глазливым человеком, с этим не поспоришь, но вот прям уж ведьмой – нет, на мой взгляд. Далее мама поведала мне свой сон, который приснился ей в вещее, как она считает, время, – с четверга на пятницу, как раз в ночь перед кончиной бабушки. В этом вещем сне мама и бабушка стояли у обочины дороги, и вдруг на светлой машине («ну не дешевой!» - как всегда с оценкой добавила мама) подъехал ее покойный муж, Ираклий Сергеевич, посадил бабушку на переднее сиденье и увез с собой, «а меня почему-то оставил!» - чуть ли не с обидой произнесла мама.Бабушка моя была женщина очень своенравная, в свое время занимала очень престижную должность и характером была, как Сталин. Поэтому она гордо проживала одна в двухкомнатной квартире, а моей сестре с тремя детьми приходилось себе жилье снимать и жить впроголодь. В четверг вечером, за день до смерти бабушки, сестра позвонила мне и поплакалась, что платить ей просто-напросто нечем за съемное жилье - я предельно прониклась ее ситуацией и с мольбой сказала: «Как было бы хорошо, если бы бабушка, наконец, отдала тебе свою квартиру, а сама ушла уже, наконец, жить в Рай!» (Бабушка была уверена, что в Раю ее ждет должность не ниже Архангела, потому что она, по ее мнению, была человеком кристально честным и совершенно безгрешным). И вот представьте себе мой шок, когда на следующий день бабушка взяла, да и действительно отправилась в Рай. В пятницу 13-го. Да еще и на недешевой машине вместе с Ираклием Сергеевичем, покойным мужем моей мамы. А в ее квартиру тут же с легким сердцем и надеждой на финансовое благополучие въехала моя сестра.За сутки до своей смерти, в ночь со среды на четверг, бабушка разбила застекленный балкон в своей квартире с криками, что она – «в сарае!», где ее «душит колдун!», - «спасите-помогите!» - вопила моя бабушка посреди ночи с балкона, - «уберите колдуна!». Пока разбуженные соседи гадали, звать ли скорую, уже приехала полиция, которую бабушка вызвала «спасти ее от колдуна».От разных людей, побывавших при смерти, или чьи близкие побывали «на том свете» - т.е. очнулись в наш мир из комы или клинической смерти, я давно слышу о том, что просто так на «тот свет» попасть сложно: якобы после полета к яркому свету в конце тоннеля на той стороне обязательно появляется «проводник». Этот проводник может быть кем-то, кто хорошо знал умирающего: мама, брат, двоюродная тетя, да кто угодно. Главное – это то, что проводник берет на себя функцию приема умирающего на «том свете». И вот таким проводником для моей бабушки, выходит, выступил Ираклий Сергеевич – покойный мамин муж. Думаю, остальные покойные родственники бабушки, которых она почти всех пережила, попросту не хотели брать на себя роль ее проводника, прекрасно зная, какой у нее скверный нрав. Ну вот кому было охота с ней там связываться?И это было не первое доброе дело Ираклия Сергеевича для нашей семьи. В свое время он присутствовал при родах первенца моей сестры и спас их двоих от смерти (он был выдающийся врач, акушер-гинеколог), прокесарив сестру «насухую» и обматерив некомпетентных хирургов. Он поучаствовал и в моей судьбе, вовремя поговорив с деканом, что спасло меня от отчисления из института (не по моей вине). Он был рядом с моей мамой, когда с ней случилась онкология в 40 лет, - спасибо ему за это.Финансово Ираклий Сергеевич тоже сделал немало для нас. Даже после смерти он продолжил спасать мои финансы и хотел спасти мамины: дело в том, что после похорон Ираклия Сергеевича мама захотела получить всю его квартиру в наследство только себе, несмотря на то, что по закону, который еще пока никто не отменял, половина квартиры должна была достаться Машеньке - дочери Ираклия Сергеевича от первого брака. Но мама обратилась в суд, и ее недешевый адвокат попросили предоставить фотосвидетельства их совместного проживания. У меня нашлись в компьютере четыре фото, за их распечатку с меня тогда взяли 34 рубля. Отдавая деньги, я мысленно сказала: «Ну что, Ираклий Сергеевич, все равно дело не выгорит, зря я трачу эту колоссальную сумму – 34 рубля!». Выйдя на улицу, на асфальте я увидела две монеты по 2 рубля. Подняв их, я снова сказала в шутку: «Ну что, Ираклий Сергеевич, это лишь 4 рубля, так что с вас еще 30 рублей!». Пойдя метров двадцать, я увидела на бордюре пустой стаканчик из-под водки и рядом с ним стопочкой лежали три монеты по 10 рублей. То есть, за одну минуту я получила как раз 34 рубля. Тут я уже вполне серьезно сказала: «Спасибо вам, Ираклий Сергеевич, конечно, - но не надо было, правда…» В ответ его голос в моей голове отчетливо произнес: "Ну что ты, Софочка, не траться, возьми эти денежки обратно себе, а маме твоей передай, что половина квартиры все равно Машеньке достанется, - пусть твоя мама деньги на адвокатов не тратит". Я тут же передала это моей маме. «Это мы еще посмотрим!» - злобно выпалила мама. Она потратила на походы по судам три года жизни и полмиллиона рублей на адвокатов, однако половина квартиры все равно досталась дочери Ираклия Сергеевича, которую он очень любил.Думаю, когда моя сестра рассказывала мне о своих финансовых проблемах, Ираклий Сергеевич услышал с «того света» наш разговор и забрал нашу бабушку к себе, снова желая помочь нашей семье. Спасибо ему за это огромное. Надеюсь, моя бабушка не доставляет ему больших хлопот.Вот такая вот история.

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