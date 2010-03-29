Что-то в пустой комнате

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:57

Tremolante Просмотров: 1 016 Комментарии: 14 +17 Вчера, 14:57 by

Давно сюда не заходила, дела - заботы, но вчерашняя ночь заставила вспомнить форстор - не могу не поделиться!Всё лето провели на даче с мужем и дочкой, но сейчас муж вышел на работу, и мы с малявкой остались тут одни. Благо, знакомых и добрых соседей много - если что, есть кому помочь.Дочке моей пять месяцев, дневные сны она спит в своей отдельной комнатке, а на ночь я её забираю к себе. Та комната окном на север, и в такую жару, что выдалась в этом году, в ней чуть прохладней, чем в моей спальне. Там нет мебели, кроме дочкиной кроватки и стула, окно мы завесили плащ-палаткой - такая себе бюджетная блэкаут-штора - брутально, в общем. К кроватке я присобачила камеру видеоняни без кронштейна, пока дочка спит на втором этаже, я внизу могу спокойно поделать свои дела, очень удобно. «Нянька» у нас, правда, откровенно паршивая: нормальное изображение получается только по краям экрана, а в центре - белое такое засвеченное пятно, поэтому я вижу только часть кроватки, что дико бесит. Дочь иногда укатывается вбок, и только, к примеру, по ноге можно догадаться, как лежит ребёнок. Или смотришь - и вообще её не видно, а потом вдруг перед самой камерой появляется качающаяся головёнка - мамзель уже сносно ползает. Так что, получается скорее не видео, а радионяня. Вырубается сама иногда... Чудо-вещь, в общем.Вчера поздно вечером ложусь спать, дочь пока у себя, монитор от «няньки» кладу рядом. Ночью дочка просыпается, я забираю её, она долго не может заснуть. Пока укладывала, уже и сама спать расхотела. Детка у меня, к слову, та ещё шутница: ночью беру её на руки, чтобы покормить, а она смотрит на меня - глазки в полумраке кажутся чёрными - открывает рот и шипит. Это такое видоизменённое «агу»—«гы»-«ххыы». И руку тянет к моему лицу. Пугает иногда, пардон, до усрачки. Днём она почему-то так не делает...Решила я глянуть кое-что в Инете, раз не спится; только начала читать - включается экран у «няньки». Иногда забываю выключить, у неё быстро садится аккумулятор, и на мониторе появляется изображение с камеры и мигающий значок батарейки. Но тут сработала на звук - раздался какой-то треск, и появился значок колокольчика. Из динамика - едва слышное то ли шуршание, то ли дыхание. Дочь, напомню, - со мной... Мало ли, что это мог быть за звук - может, шелест деревьев из приоткрытого окна, но поглядев на монитор, я увидела движение. Что двигалось - разобрать не удалось. Какое-то серое пятно без чётких очертаний шевелилось под камерой. В соседней комнате...Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Включила ночник. Пока несколько секунд не смотрела на экран, камера съехала, и не стало видно вообще ни черта, кроме верха кроватки... Что её сдвинуло? Съехала сама? Короче, я ничего не придумала умней, как запереться в спальне и в необыкновенной бодрости дождаться утра. Ну не звонить же мужу среди ночи, в самом деле... Входную дверь я совершенно точно заперла на замок, окна внизу закрыты, в доме ни звука.Утром долго собиралась духом, прежде чем зайти в ту комнату. Конечно, ничего там не было. Камера висела криво. Дочку на дневной сон уложила в спальне... Благо, сегодня и не так жарко было. А впереди ночь, муж только завтра приедет. Рассказала ему... посочувствовал, но как-то снисходительно.Камеру оттуда забрала, ну нафиг. Девайс, конечно, сам ночью не включится, но воображение не дремлет...Традиционный вопрос: «Что это было?»Сладких мне снов, блин.

Ключевые слова: Дача дочь ночь непонятное авторская история

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