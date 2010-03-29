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Истории из жизни

Что-то в пустой комнате

Давно сюда не заходила, дела - заботы, но вчерашняя ночь заставила вспомнить форстор - не могу не поделиться!

Всё лето провели на даче с мужем и дочкой, но сейчас муж вышел на работу, и мы с малявкой остались тут одни. Благо, знакомых и добрых соседей много - если что, есть кому помочь.

Дочке моей пять месяцев, дневные сны она спит в своей отдельной комнатке, а на ночь я её забираю к себе. Та комната окном на север, и в такую жару, что выдалась в этом году, в ней чуть прохладней, чем в моей спальне. Там нет мебели, кроме дочкиной кроватки и стула, окно мы завесили плащ-палаткой - такая себе бюджетная блэкаут-штора - брутально, в общем. К кроватке я присобачила камеру видеоняни без кронштейна, пока дочка спит на втором этаже, я внизу могу спокойно поделать свои дела, очень удобно. «Нянька» у нас, правда, откровенно паршивая: нормальное изображение получается только по краям экрана, а в центре - белое такое засвеченное пятно, поэтому я вижу только часть кроватки, что дико бесит. Дочь иногда укатывается вбок, и только, к примеру, по ноге можно догадаться, как лежит ребёнок. Или смотришь - и вообще её не видно, а потом вдруг перед самой камерой появляется качающаяся головёнка - мамзель уже сносно ползает. Так что, получается скорее не видео, а радионяня. Вырубается сама иногда... Чудо-вещь, в общем.
Вчера поздно вечером ложусь спать, дочь пока у себя, монитор от «няньки» кладу рядом. Ночью дочка просыпается, я забираю её, она долго не может заснуть. Пока укладывала, уже и сама спать расхотела. Детка у меня, к слову, та ещё шутница: ночью беру её на руки, чтобы покормить, а она смотрит на меня - глазки в полумраке кажутся чёрными - открывает рот и шипит. Это такое видоизменённое «агу»—«гы»-«ххыы». И руку тянет к моему лицу. Пугает иногда, пардон, до усрачки. Днём она почему-то так не делает...

Решила я глянуть кое-что в Инете, раз не спится; только начала читать - включается экран у «няньки». Иногда забываю выключить, у неё быстро садится аккумулятор, и на мониторе появляется изображение с камеры и мигающий значок батарейки. Но тут сработала на звук - раздался какой-то треск, и появился значок колокольчика. Из динамика - едва слышное то ли шуршание, то ли дыхание. Дочь, напомню, - со мной... Мало ли, что это мог быть за звук - может, шелест деревьев из приоткрытого окна, но поглядев на монитор, я увидела движение. Что двигалось - разобрать не удалось. Какое-то серое пятно без чётких очертаний шевелилось под камерой. В соседней комнате...

Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Включила ночник. Пока несколько секунд не смотрела на экран, камера съехала, и не стало видно вообще ни черта, кроме верха кроватки... Что её сдвинуло? Съехала сама? Короче, я ничего не придумала умней, как запереться в спальне и в необыкновенной бодрости дождаться утра. Ну не звонить же мужу среди ночи, в самом деле... Входную дверь я совершенно точно заперла на замок, окна внизу закрыты, в доме ни звука.

Утром долго собиралась духом, прежде чем зайти в ту комнату. Конечно, ничего там не было. Камера висела криво. Дочку на дневной сон уложила в спальне... Благо, сегодня и не так жарко было. А впереди ночь, муж только завтра приедет. Рассказала ему... посочувствовал, но как-то снисходительно.
Камеру оттуда забрала, ну нафиг. Девайс, конечно, сам ночью не включится, но воображение не дремлет...

Традиционный вопрос: «Что это было?»

Сладких мне снов, блин.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:57
Вчера, 14:57 by TremolanteПросмотров: 1 016Комментарии: 14
+17

Ключевые слова: Дача дочь ночь непонятное авторская история

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Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Вчера, 17:44
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (189|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 167
Мое предположение: может птица или летучай мышь захаживали, вернее залетывали? belay
Ну или еще какая живность
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#2 написал: elche27
Вчера, 17:51
+9
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
Детка у меня, к слову, та ещё шутница: ночью беру её на руки, чтобы покормить, а она смотрит на меня - глазки в полумраке кажутся чёрными - открывает рот и шипит. Это такое видоизменённое «агу»—«гы»-«ххыы». И руку тянет к моему лицу. Пугает иногда, пардон, до усрачки. Днём она почему-то так не делает...

Всё. Мне этого было достаточно.
Всё остальное в рассказе на фоне этого предложения меркнет и лирика))
А если серьёзно - интересный случай.
Лично я до усрачки боюсь съёмок с камер видеонабоюдения в помещении в ночное время суток. Много раз у меня возникала идея снять на камеру хотя бы одну ночь. Как я сплю или пустую квартиру. И только от мысли об этом у меня волосы дыбом встают.
Автор, Вы говорите, что у Вас впереди ещё одна ночь. Напишите, что там у вас будет происходить этой ночью. А если есть возможность сохранить этот процесс и прислать видео, вообще будет здорово. Вместе посмотрим и подумаем над тем, что с этим делать.
А пока страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое)))
+++
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#3 написал: Сергей Скептик
Вчера, 19:20
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
Цитата: VENDETTA
Мое предположение: может птица или летучай мышь захаживали, вернее залетывали? belay
Ну или еще какая живность


Я тоже сразу подумал про летучую мышку. Или, как вариант, про большую путану... Пардон, ночную бабочку. Лично меня этим летом они задрали, окно ночью невозможно открыть. Размером с половину моей ладони, мутанты какие-то))
Зарегистрирован: 24.10.2019
#4 написал: bali
Вчера, 19:24
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Что бы люди не писали, всегда говорится Это вам показалось. Ага всем кажется. А все просто я слышала на Ютубе наверное что вокруг нас кто только не живет в своих измерениях, и иногда мы их видим, слышим. Я лично какое то чучело ночью видела, и не испугалась только потому что подумала Этого не может быть. Оно меня разбудило наверное потому что я проснулась и увидела как куклу в балахоне без лица с руками веревками которые ко мне тянулись. Я посмотрела из каких теней может быть эта у меня галлюцинация и опять закрыла глаза. Потом опять открыла и увидела что в центре еще что то видно а по краям сильно рассеянно. До сих пор не знаю что лучше Отче наш читать или посылать на три буквы.
Также слышала как то как мою табуретку пластиковую пнули и весы напольные. Но сразу не могла понять откуда звуки пластика, утром тоже пнула и вспомнила
Зарегистрирован: 30.12.2016
#5 написал: Tremolante
Вчера, 19:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 219
Цитата: VENDETTA
Мое предположение: может птица или летучай мышь захаживали, вернее залетывали? belay
Ну или еще какая живность

Не, живность точно не проберётся: на окне добротная сетка от комаров.

Цитата: elche27
Автор, Вы говорите, что у Вас впереди ещё одна ночь. Напишите, что там у вас будет происходить этой ночью. А если есть возможность сохранить этот процесс и прислать видео, вообще будет здорово. Вместе посмотрим и подумаем над тем, что с этим делать.

Камеру я забрала оттуда, дочку уложила у себя, дверь в комнату закрыла, и в спальню тоже... Ну конкретно так не по-себе было, правда! Прислушивалась, ничего подозрительного не услышала, да и заснула, - прошлую-то ночь почти не спала. А сегодня муж приедет, наверное вернём камеру на место, и посмотрим... С ним-то мне не страшно! Ну почти. Только вот дочь даже на часть ночи там оставлять как-то желание отпало grimacing
Функции записи нет на «няньке» этой, а то было бы интересно, да... Хотя, вот так заснимется чё-нить, и как потом в этом доме жить? Если бы мы знали, что это такое...))
Зарегистрирован: 2.08.2013
#6 написал: Tremolante
Вчера, 20:19
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 219
Сергей Скептик
, пару раз проскакивали у нас жирные ночные мотыльки в открытую дверь, когда вечером со двора в дом заходишь, но сразу ломились на свет кухонной лампы, и были схвачены и выставлены вон))

Цитата: bali
Что бы люди не писали, всегда говорится Это вам показалось. Ага всем кажется.

Да в том-то и дело... Кому-то кажется, а кому-то действительно видится. Перво-наперво, конечно, хочется найти происходящему естественное объяснение (и чаще всего оно находится), иначе каждый шорох начнём приписывать потустороннему миру, и каждой тени до смерти пугаться.
Цитата: bali
я проснулась и увидела как куклу в балахоне без лица с руками веревками которые ко мне тянулись. Я посмотрела из каких теней может быть эта у меня галлюцинация и опять закрыла глаза

Вот это железные нервы! mmm
Зарегистрирован: 2.08.2013
#7 написал: Tato4ka8
Вчера, 20:27
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 79
487 да, жутко! А ещё ночь в переди grin
Зарегистрирован: 16.06.2019
#8 написал: Jako tako
Вчера, 20:46
+2
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Комментариев: 901
Хочется сказать, что так обычно начинаются некоторые фильмы ужасов.. Но на самом деле, я не хочу пугать автора. Ну и традиционный вопрос. А дом новый или после кого-то?
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: Tinка
Вчера, 22:09
+1
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Комментариев: 14
Проскальзывало такое желание поснимать свой дом ночью...но ненадолго. Бррр, что бы это не было у вас , но жутенько стало +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#10 написал: daytaler
Сегодня, 00:05
+3
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Комментариев: 2 125
Вообще же колющие, острые предметы - отличное средство для защиты вашего жилья. Возьмите, например, портновские булавки: ими можно защитить ни много, ни мало, как входную дверь и все окна. На каждое окно и каждую дверь понадобится по четыре булавки.

Их необходимо зарядить, придать им "волшебный" смысл. Лучше всего сделать следующее: взять икону, положить перед нею булавки и поставить зажженную свечу и, глядя на пламя, на икону и на булавки, семь раз прочитать молитву "Отче наш". После этого булавки воткнуть по четырем углам окон и дверей так, чтобы острия булавок были направлены наружу - от стены к самому окну (двери), то есть как бы подготовить их к отражению удара извне.

https://vk.com/@ya_vselennaya_ezoterica-oberegi-nozhnicy-nozh
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#11 написал: Talisha
Сегодня, 09:41
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Не могла быть мышь? Эти заразы пробираются через малейшие щели. Даже когда не ожидаешь, что это возможно.
Жутковато, конечно. Но объясняет, как могла быть сдвинута камера.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#12 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:51
+1
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Комментариев: 518
Цитата: Jako tako
Хочется сказать, что так обычно начинаются некоторые фильмы ужасов.. Но на самом деле, я не хочу пугать автора. Ну и традиционный вопрос. А дом новый или после кого-то?

Точно, был такой фильмец белый шум.... Надо на контакт выходить)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#13 написал: Tremolante
Сегодня, 11:21
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Публикаций: 19
Комментариев: 219
Цитата: Talisha
Не могла быть мышь?

Ох великовато оно было для мыши...? Хотя, из «не мистического» этот вариант выглядит наиболее вероятным. Мышей у нас, правда, нет; крупы и сухие продукты храним в кладовке на стеллажах, всё хорошо просматривается, и было бы заметно, если б что погрызли. Ну и помёт мышиный, и звуки, - это всё отсутствует. Отраву положили ещё весной на всякий случай по углам, - всё цело. Но мало ли. И всё же, то, что я видела на экране, было крупнее даже крысы, не то что мыши...
Зарегистрирован: 2.08.2013
#14 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 14:48
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 2 646
Понаблюдать бы за детской комнатой, а то действительно, кто знает, что это было и чего от оного ожидать.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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