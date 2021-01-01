Лапка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:58

Юлия Рысь Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:56 by

Со своим метисом таксы они облазили всю область. Сплавы, походы, восхождения. Столько всего было...Время прошло быстро. В этом году, в свои 14, собачка скончалась. Знакомый долго не мог отойти от такой потери, собака была членом семьи. О новом щенке и слышать не хотел, хотя впоследствии взял.Собачка имела интересную особенность: она почти никогда не лаяла, а если ей нужно было привлечь внимание, то она подходила и дотрагивалась лапкой. Выглядело это весьма забавно, так как при этом она еще и голову в сторону отворачивала. Если приходит будить хозяина, то дотрагивается несколько раз лапкой, пока не проснется. Клянчит еду у стола, хочет поиграть или напоминает о прогулке тоже лапкой. Так как такая манера поведения у нее с щенячества, то и кличка у нее была соответствующая - Лапка.Первая вылазка на природу в одиночестве пришлась на начало июня. Рыбалка и ночевка в палатке на берегу. Ничего особенного и настораживающего. Под утро проснулся от касания лапкой кисти руки. Открыл глаза - никого. Невольно вспомнил о погибшем друге, вышел из палатки покурить, в раздумьях отошел к берегу, и в этот момент на палатку рухнуло дерево.Вот так наши четвероногие заботятся о нас, даже после смерти.В последствии знакомый подобрал у магазина щенка дворняжки, который клянчил у него мороженку, шаркая одной лапкой по штанам.

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