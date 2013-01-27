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Истории из жизни

За дверью

У нас с женой была плохая глупая привычка – не закрывать за собой дверь на ключ, возвращаясь домой. Утром уходишь на работу и обнаруживаешь, что проспал всю ночь с незапертой дверью. Начинаются разборки, кто заходил последний и кто в большей степени «тяпа-растяпа». Один раз входная дверь распахнулась ночью от сильного сквозняка и начала хлопать. Мы изрядно перепугались в тот раз, но привычка все равно никуда не делась.

Но потом случилось нечто, что навсегда приучило нас закрывать дверь на все замки. И, черт возьми, я всерьез обдумываю идею настоящего дверного засова...

Мой дом - моя крепость, но зачем нужны стены, если ворота распахнуты?

В тот раз мне долго не спалось. Внезапно я решил проверить входную дверь, вставать было лень, но желание было навязчивым и неотступным. Я побрел в коридор, попробовал дверь и …точно, опять не закрыли! Я повернул один ключ на 4 оборота и зачем-то второй, нижний, которым мы вообще никогда не пользовались. Я сделал буквально два шага в сторону комнаты, когда услышал необычные странные звуки за дверью. Было ощущение, что кто-то водит ладонями по двери с той стороны, ощупывает ее, как будто слепой натолкнулся на препятствие и пытается понять, что это.

Хоть и вздрогнув от неожиданности, я развернулся с намерением как минимум посмотреть в глазок. Я подошел к двери вплотную и заметил, что ручка стала поворачиваться вверх-вниз, как будто пробовали открыть дверь. Затем раздался странный неритмичный стук. Мне стало внезапно холодно, заныло сердце, не страх и не ужас, а какая-то черная тоска, мутная непонятная тревога полезли в душу. В глазок я смотреть расхотел. Тихо стал отходить в комнату, жена проснулась и уже что-то собиралась сказать. Я знаком попросил ее молчать, она сразу поняла, что что-то не так. Глаза ее округлились.

Надо сказать, что есть у меня один девайс, которым я почти никогда не пользовался. А именно видеокамера, смотрящая на площадку и подключенная к компу. Ее притащил в подарок мой братец, работавший в то время в конторе, занимающейся установкой систем видеонаблюдения.
Посмотрели, поигрались пару раз и про камеру забыли. Сейчас я про нее вспомнил. Не знаю, какая черта человеческого характера заставляет нас смотреть в глаза Вия? Вот и я подсел к компьютеру и запустил изображение площадки.

Что это было? Не знаю, но я это видел и жена видела. Нечто, замотанное в какие-то темные лохмотья, неестественно изгибаясь и вихляя, бродило по площадке, скребясь в двери, дергая ручки, припадая и прислушиваясь к звукам в квартирах, заглядывая в глазки. Голова этого нечто также была замотана в тряпье, из тряпок торчали темные руки, длинные, узкие, с неестественно длинными, в два-два с половиной раза длиннее обычных, пальцами. Еще несколько раз это нечто подходило к моей двери и надолго припадало к ней. Казалось, сердце останавливалось, у жены текли слезы, она закусила край простыни, чтобы не издать ни звука. Я, путаясь и сбиваясь, читал про себя «Отче наш»…
Потом ЭТО уползло вниз. На улице забрезжил ранний июньский рассвет. Если бы мы жили в деревне, это, наверное, и были бы первые петухи. Еще через час мы пришли в себя.

Я жалею, что жена это видела, она все еще приходит в себя, я вижу, как ей все еще очень страшно. Вчера она попросила меня сменить квартиру. Что же - можно, все равно съемная. Да и мне здесь как-то уже не так.

А я вот думаю, что бы было, если бы я не закрыл дверь? Нас бы нашли с распоротыми внутренностями и кровь по стенкам, или как показывают в ужастиках, забившихся в угол с перекошенными от смертного ужаса лицами и остановившимся сердцем? Или это зло заползает в душу и человек с остекленевшими глазами идет на кухню за кухонным ножом…или делает шаг в окно? Не знаю, не хочу знать.

Закрывайте двери. Берегите себя.



Автор - foxpro.
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Сегодня, 09:34 by ЛетягаПросмотров: 1 494Комментарии: 12
+18

Ключевые слова: Дверь замки ночь тоска тварь видеонаблюдение

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 10:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 235
Не очень похоже на реальную историю. Видео можно нам в студию?)
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:44
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11635|-4)
Публикаций: 965
Комментариев: 9 535
Цитата: xlarafitum
Видео можно нам в студию?)

Это копипаста, не надо с ней разговаривать
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:14
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 523
Классика жанра)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 12:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 820
Представим, что это реальная история. Думаю, если бы нечто попало в квартиру, вряд ли оно побежало бы распарывать животы хозяевам. Жило бы себе в квартире в виде зла, а потом мы читали бы историю о непонятном в квартире.
Я тут все пытаюсь дочитать книгу на другом языке про паранормальное. Так вот одна из реальных историй была как раз про нечто злое в доме, с которым пытался бороться дух мертвого сына хозяйки дома. Иногда непонятно даже, как зло пробирается в жилье. Моя бабушка не просто так перед окончанием Святок ходила и ножом (символические) кресты ставила на дверях и окнах. Чтобы гуляющая по миру нечисть в доме не осталась.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Летяга
Сегодня, 13:10
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11635|-4)
Публикаций: 965
Комментариев: 9 535
Тут вот тот редкий случай, когда история из тырнета перекликается с личным опытом.
Наша семья - такие же раздолбаи в смысле запирания дверей (Не запирайте вашу дверь, Пусть будет дверь открыта(С)). Днём не запирали никогда, могли забыть запереть на ночь.
И вот подняло меня однажды среди ночи. Сделав дела решила проверить, заперта ли дверь. Дверь была не заперта. Щёлкнула замком, пошла досыпать. А у нас длинный такой коридор, как в трёшках 75й серии. И вот я уже почти у поворота, как во входную дверь что-то впилилось со страшным грохотом. Я даже дышать перестала. Больше никаких звуков не было. Сколько стояла - не помню. С тех пор по вечерам проверяю входную дверь. Днём же может быть и не заперто до сих пор. Но уже реже.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#6 написал: ebegen31
Сегодня, 14:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 293
И в мою дверь не так давно ночью постучали - тихо, но отчетливо, то есть так, как постучал бы человек, желающий, чтобы на стук кто-то отозвался.
Что было дальше?
Да ничего, кроме того, что ворочался и ждал... и уснул часов в пять утра, когда мозг уже сам выключился от усталости (хорошо, что на следующий день никуда не надо было идти).
Но это точно был стук в дверь, а не какие-то звуки из соседних квартир.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 14:49
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2722|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 705
Тут и ОКРщикам позавидовать недолго. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: Eulalia
Сегодня, 16:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 503
Не знаю, что иногда страшнее, мистика или реалии.
В моем городе зимой прокатилась волна грабежей, двое мужиков ходили по подъездам, дергали ручки, если где-то было открыто, заходили и обворовывали прихожие. Вот и за ручку моей даери часа в 2 ночи кто-то тихонько подергал. Хотя бы поэтому нужно запираться.
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#9 написал: Nlo
Сегодня, 17:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (58|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 699
Есть старая деревенская привычка: проверять на ночь хозяйство. Запреты ли сараи, ворота, закрыты ли ставни, опущены ли сетки, чтоб мухи не налетели. Всего 5мин перед сном, но надо сделать это привычкой.
В городах же уровень лени и неосознанности зашкаливает(( Спсибо, что хоть плиту и краны перед выходом все-таки проверяют.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#10 написал: ebegen31
Сегодня, 18:08
+2
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 293
Цитата: Eulalia
Вот и за ручку моей двери часа в 2 ночи кто-то тихонько подергал.


Eulalia, так ведь если подергали - это понятное действие: по-тихому проверили, заперта ли дверь.
А вот если стучат - это не проверяют, это уже к вам обращаются...
Зарегистрирован: 5.10.2012
#11 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 21:00
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 773
Цитата: ebegen31
Цитата: Eulalia
Вот и за ручку моей двери часа в 2 ночи кто-то тихонько подергал.


Eulalia, так ведь если подергали - это понятное действие: по-тихому проверили, заперта ли дверь.
А вот если стучат - это не проверяют, это уже к вам обращаются...

Если стучат, то могли также проверять. Никто не ответил - значит никого нет дома и можно ломать замок. У нас тоже был такой случай. Только я вышла в коридор и крикнула "щас милицию вызову!" Сразу убежали. А вот как подходили к двери слышно не было.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#12 написал: Pansy17
Сегодня, 21:30
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 10
Закрывать входную дверь - это привычка, доведенная до автоматизма. Недавно переехали жить в новостройку. Дверь менять не стали, оставили типовую от застройщика. Пару дней назад около одиннадцати часов вечера лежу в полудреме и вдруг слышу, как кто-то пытается открыть входную дверь. У меня сон как рукой сняло и вопрос в голове: "Кто это может быть?!". Муж за компом в наушниках ничего не слышит. Я его растормошила. Вместе подошли к двери. Этот кто-то пытается замок открыть и за ручку дергает слегка. Страшно, потому что не знаешь, кто или что там (особенно начитавшись историй на сайте). Говорю мужу: " Только не открывай дверь! ". Заглянули в глазок, а там девушка. Муж спросил:" Кто там? ". Она очевидно поняла, что ошиблась, что-то проговорила и быстро ушла. Может подъездом ошиблась или этажом, может пьяненькая или решила проверить квартиру после долгого отсутствия - неизвестно, но испугалась я сильно) 
Зарегистрирован: 10.01.2019
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