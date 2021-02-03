Встреча на заброшке

Introstar Просмотров: 486 Комментарии: 3 +12 Сегодня, 06:06 by

Училась я на первом курсе инъяза и практически сдала летнюю сессию, оставался всего один экзамен по лексикологии - предмет нудный, сложный и я решила готовиться к нему ежедневно. Дома в ту пору сильно ссорились родители и, чтобы их крики не мешали мне заниматься, я уходила с учебником в своё местечко.Сделаю отступление и расскажу о нем подробнее. «Местечком» недостроенный и заброшенный хлебозавод могла назвать только я, потому как он был почти родным для меня. С самого детства я приходила сюда, но не решалась зайти внутрь. Заброшенный недострой находился рядом с моим домом, но немного в отдалении от нашего жилого комплекса, стоял особняком. Это сейчас вокруг него построили частный сектор и завод превратился в действующую пекарню. А в то время это было бетонное серое здание, с зияющими пустотой окнами и довольно мрачное на вид. В 90е там тусовались по очереди то сатанисты, то скинхэды, то наркоманы. Но вот пришли нулевые (то был 2004 год), наркоманы вымерли, сатанисты вышли из моды, а скины отрастили волосы и поступили в вузы и техникумы. Завод стоял совсем пустым. Только я как ненормальная сбегала туда от вечно ссорящихся родителей. Это было мое убежище. Я любила залезть на самый верхний этаж, сесть в пустой оконный проем, курить и наблюдать закаты. Я почему то совершенно не боялась этого места. Мне всегда было там спокойно. Я показала его самым близким своим друзьям, они порой составляли мне компанию там, но чаще я приходила туда одна. И сколько раз я там бывала - никого больше там не видела, ну не тянуло туда людей.И вот в тот день я пришла в своё укрытие готовиться к экзамену. Я просидела часа два, читала учебник, курила, дело начало клониться к закату, я подумала, что вот ещё полчасика почитаю и пойду. Но тут услышала шаги. Неторопливые шаги, поднимающиеся по лестнице. Не знаю почему, но меня окатило волной ужаса. Друзья мои без меня сюда не ходили, других таких чокнутых, как я, не было. Человек, который поднимался, был один, шёл молча. Мало ли с какой целью он идёт и что сделает когда меня увидит. Прятаться было негде, лестница заканчивалась оконным проемом в стене, где сидела я. А окно вело на крышу. В общем, сидела я, как к месту прибитая, а между тем человек поднялся. Парень, лет 20 на вид. Никогда его раньше не видела. Он спокойно прошёл мимо, едва взглянув на меня и вышел на крышу. Там он снял куртку, повесил ее на перила, повернулся к солнцу и, закрыв глаза, начал выполнять какие-то упражнения. Танец-не танец, спорт-не спорт, вроде техники какой-то. Я так и осталась сидеть, наблюдала за ним минут пять, страх прошёл, потом и интерес прошёл, я снова взялась за учебник. Солнце садилось, холодало. Парень подошёл ко мне и предложил надеть его куртку, надела, поблагодарила. Но вот теплее мне не стало. Я засобиралась домой, окликнула его, мол ухожу, держи куртку. Он попросил подождать его две минуты. Закончил он свои моленья на закат, улыбнулся, говорит: "Пошли провожу". Ну пошли. Идём и говорим обо всем и ни о чем. Я всегда была довольно прямолинейной, ну и спросила чем это он занимался на крыше. Сказал, что есть такой стиль боя по системе Стаса Махова (я запомнила, так как брат мой по той же системе занимался) и вот одна из составляющих - умение держать равновесие, вот он и практикует. За беседой дошли до перекрёстка где начинался наш ЖК, дальше он со мной не пошёл, я вернула ему куртку а сама думаю где же он живет, если в округе только наш ЖК и этот завод. Ну не суть, попрощались. Я его хорошо запомнила, хоть уже больше 15 лет прошло, лицо его помню отчетливо, приятный молодой человек, в общении располагает, внешне симпатичный, Максимом представился.После этого дня я часто бывала на заводе, но его все не было и не было. Я успешно сдала экзамен, начались каникулы, я уезжала из города на какое-то время. По возвращении снова начала ходить на завод смотреть на закаты. И вот в один из таких дней сижу и слышу шаги, как в прошлый раз. Поднимается по лестнице, все отчетливее и громче слышу. Я обрадовалась и спрыгнула с окна, чтобы пойти на лестницу его встретить, потому что не сомневалась ни секунды, что это тот парень, Максим. Шаги уже были тут наверху, но замерли, я вышла на лестницу и тут меня мороз пробрал - никого. Тут уж я испугалась до умопомрачения и ломанула вниз по лестнице, бегом бежала до самого дома и все мне казалось что за мной кто-то есть, ну да у страха глаза велики...Больше полугода я не показывалась на заброшке. Но дуракам закон не писан - страх забылся, снова начала ходить. Больше я там никогда никого не видела, но в первый день после такого перерыва вздрагивала там от каждого шороха. Я сейчас понимаю, что была напрочь безбашенной. Сейчас я бы ни за что туда не пошла. Как бы то ни было, больше я там никого и ничего не встречала.Прошло время, может около года. Случайно в разговоре с братом затрагиваем тему техник боя и я ему рассказываю что мол видела как один из ваших на закат молился, с закрытыми глазами движения делал. Брат заинтересовался, начал расспрашивать кто это был. Говорю Максим зовут, а больше ничего про него не знаю. Достаёт фотографию групповую, на снимке точно тот парень, показываю: вот он был. Брат говорит не может быть такого, Макс больше двух лет назад умер, рак. Спорить я не стала, брат мне не поверил, сказал приснилось тебе. Что тут скажешь, я в себе уверена, я точно того парня видела и говорила с ним. Реальный он был, реальнее некуда. Куртку его я на себя надевала, до руки его дотрагивалась. Что думать - не знаю. Но больше его никогда не видела, хотя после таких дел и думать даже о нем жутко...

Ключевые слова: Заброшка закат шаги лестница авторская история

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