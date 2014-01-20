Где-то в питерских дворах

Tengu Просмотров: 471 Комментарии: 2 +7 Вчера, 19:24 by

Гуляю я как-то весенним ночером старыми дворами, где сплошь сталинки. Дворы хорошие, уютные, где фонарь под старину над подъездом, где львиный маскарон под окном. Народу никого - во-первых, час поздний. Во-вторых, это самое начало Великого Закрытия, в смысле, прошлогоднего локдауна. Даже если бы этот район изначально славился бурной ночной жизнью, в тот момент закрыто было все. А он и не славился.Вижу, что через двор по дорожке между домами шагает мужик средних лет в белой футболке и, кажется, с плоским пакетом в руках. За домами проспект. Он туда направляется. Прошел, свернул за угол дома, исчез. Нарезаю круги дальше. Дорожку, по которой мужик вышел на проспект, от меня отделяют невысокие деревца - ну или ряд высоких кустов. И я вот-вот их обогну, но вижу - топает обратно по той же дорожке тот же самый мужик. В белой футболке и т.п. Меня за деревцами, если не приглядываться специально, не видно. Я притормозила и жду - ну давай, проходи быстрей. Вот мужик поравнялся с деревцами, идет мимо них, через пару секунд снова появится на дорожке...Но он не появился. Ни через секунду, ни через две. Чащобы никакой там нет - просто ряд невысоких пышных кустодеревьев)) Всматриваюсь - может, он там стоит? Нагибаюсь - внизу стволы совсем сквозные - никого там нет. Испарился. Пустота, тишина.Ну, пожала я плечами и пошла домой кружным путем.Гуляла позже, летом, в тех же краях. Небольшая купа деревьев, мини-рощица, между домами, в широком простеночке. Типа сквера. Тоже сквозная, за ней проспект просматривается... И вот слышу я, что там кто-то с кем-то вполголоса разговаривает. Всматриваюсь - никого не видно под деревьями. А разговор идет, вроде даже внятный, но ни слова не разобрать. Это мне понравилось ничуть не больше, чем исчезающий мужик. Ну, что делать, уже понятно - ноги в руки и домой, погуляли, хватит на сегодня.Чего только не померещится в светлую северную ночь. "Это обман зрения, это обман слуха".Я это за мистику не считала. Но недавно рассказала мне подруга историю. Шла она как-то затемно по тому самому проспекту. Ей надо было пересечь просторный сквер, за которым - нужная ей улица. С двух сторон сквер ограничен домами этой самой улицы. И только она сделала шаг на дорожку сквера, как ее буквально оглушил какой-то, как она это описала, "крик шепотом". Где-то неподалеку, именно в сквере, а не сверху (из окна, допустим), кто-то что-то крикнул. Как бы даже и ей. И явно какую-то цельную фразу, но ни слова не разобрать. Хотя голос не пьяный. Шелестящий какой-то. Очень странный. Тихий, но ошеломил хуже громкого. Заозиралась она - пусто, даже собак никто не выгуливает. Пересекла сквер побыстрее и на свою улицу свернула. Больше там не ходит.Так вот, прикинув местоположение сквера, я поняла, что через дорогу от него - те самые дворы. Не тютелька в тютельку, но если вычерчивать квадрат, который точно включал бы в себя все три места "странных встреч", он получится очень и очень небольшой.Теперь я уже думаю - а может, это место такое специальное?))P.S.Вообще мне на питерскую мистику не везет. Город непростой, город местами напоминает чей-то сон или воспоминание о былом. Баек и легенд о нем - тонны. Но для меня он как бы... закрыт.Помню, тут сфинксов Каменного острова описывали - какие они пугающие, будто вот-вот встанут и пойдут. А по мне - сфинксы как сфинксы, нормального характера)) Зеленые только. В другой истории красочно живописали блуждания по несуществующей петроградской улочке. И вот я здесь, гуляю, читаю названия улиц - и меня озаряет: ооо, так вот же они, те воспетые форсторовцами закоулки Петроградки! Где-то здесь, за углом, - площади и улочки, которых нет в дневном Петербурге. Но где же они?... Прячутся.Был один небольшой случай, когда меня озадачили петроградские дворики. Но случай этот был бы куда более уместен в американском кино, чем в строгом, стильном Питере. Улица Графтио (там еще музей им. Шаляпина). Идешь вдоль тяжелого каменного фасада, мимо огромных, черно-белых - во все окна! - фотографий Шаляпина в театральных образах, интересное такое впечатление... девушка с собачкой навстречу - и снова пусто и чуточку гулко... а потом дом заканчивается, и открывается крохотный дворик. А во дворике - качелька-каруселька. Ну знаете, такие круглые детские карусельки, сел и сам себя катаешь? Вот такая там и стоит. И крутится. Медленно, ровно, как тот волчок в финале нолановского "Inception". И замедляться не думает. Говорю же, типично американский ужастик)) Только какого-нибудь брэдберианского клоуна не хватает. Крутится, крутится... в какой-то момент наблюдать за этим становится неуютно. Может, зайти во двор, остановить ее? А точно надо?.. Каюсь, не дождалась я конца этого эксперимента. Развернулась и пошла обратно, на Каменноостровский. Навстречу - опять та девушка с болонкой. Очень мне хотелось у нее (не у болонки) спросить: "А вы тут на карусельке не катались случайно?". Но я постеснялась. Хотя, может, как раз болонка и могла бы сообщить что-то толковое))А у вас есть какие-нибудь таинственные истории, связанные с Питером? Из первых рук, не туристические легенды?

Ключевые слова: Двор голос сквер авторская история

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